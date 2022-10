https://www.paulcraigroberts.org/2022/10/10/overview-of-russian-strikes-on-ukraine/



ÜBERSICHT ÜBER RUSSISCHE ANGRIFFE AUF DIE UKRAINE

Von Paul Craig Roberts

10. Oktober 2022



Fünfzehn Städte und kleinere Ortschaften in der Ukraine wurden heute durch russische Angriffe in ihrer Infrastruktur beschädigt. Auch die EU-Beratungsmission in Kiew wurde getroffen. Der beste aktuelle Bericht findet sich auf southfront.org – https://southfront.org/russia-starts-to-fight-for-real-overview-of-strikes-in-ukraine/

Southfront berichtet: “RUSSIA STARTS TO FIGHT FOR-REAL”, aber wahrscheinlicher ist, dass es sich um eine Ohrfeige für den Angriff der Ukraine auf die Krim-Brücke handelt. Wenn der Kreml diese Angriffe als Teil des Krieges betrachten würde, würden die Angriffe fortgesetzt und intensiviert, bis die Ukraine auf Knien um ihre Kapitulation bettelt. Bislang gibt es keine Anzeichen dafür, dass der Kreml beabsichtigt, das Nötige zu tun und den Konflikt zu beenden, bevor er sich zu einem umfassenden Konflikt mit dem Westen ausweitet.

Eine russische Militärintervention vor Ort war wahrscheinlich nie notwendig, um den Angriff der Ukraine auf den Donbass zu stoppen. Der Kreml hätte einfach die zivile und militärische Infrastruktur der Westukraine ausschalten und die Angriffe Tag für Tag wiederholen können, bis die Ukraine nachgegeben hätte oder zerstört worden wäre. Der Konflikt hätte vielleicht eine Woche gedauert, ohne dass es ein einziges russisches Opfer gegeben hätte.

Doch der Kreml entschied sich für die Rolle des Musterknaben – einen kleinen Einsatz von Bodentruppen in den russischen Teilen der Ostukraine, die seit langem unter den ukrainischen Artillerieangriffen auf Zivilisten und der Folterung der russischen Bevölkerung durch Neonazis leiden, worüber sich die westlichen Hurenmedien nicht beschwert haben.

Es war von Anfang an klar, dass dies ein strategischer Fehler war, dessen langsames Voranschreiten Washington Zeit geben würde, den Krieg auszuweiten und die Ukraine mit Geld, Waffen, Ausbildung, Geheimdienstinformationen und gezielten Informationen zu unterstützen. Da der Kreml entschlossen war, den Konflikt auf die russischen Regionen der Ukraine zu beschränken, wurde das russische Militär daran gehindert, sich in die Fähigkeit der Ukraine zur Kriegsführung einzumischen. Es wurden keine Angriffe auf die Kommunikation und die militärische Infrastruktur der Regierung und des Militärs in Kiew durchgeführt, so dass die Ukraine in den Konflikt eingreifen konnte, ohne selbst betroffen zu sein – ein enormer selbstverschuldeter Nachteil für die russischen Streitkräfte. Offensichtlich sollte diese sinnlose Militärpolitik zeigen, dass Russland den Donbass rettet und nicht die Ukraine erobert. Mit anderen Worten: Der Kreml ließ sich durch die westliche Meinung in seiner Militäroperation einschränken.

Das ist natürlich auch der Grund, warum die Ukraine sich weigert, mit Putin zu verhandeln. Es gibt keinen Anreiz für die Ukraine, zu verhandeln. Putin hat den Krieg auf die russischen Gebiete beschränkt und die Ukraine unberührt gelassen. Nur russische Zivilisten werden getötet und ihre Städte und Dörfer zerstört, während die Ukraine fröhlich weitermacht, als gäbe es keinen Krieg.

Die russische Politik gegenüber der Ukraine hat seit 2014 keinen Sinn mehr, als der Kreml die Schaffung einer feindlichen Neonazi-Regierung an der russischen Grenze durch Washington akzeptierte. Wenn die heutigen Schläge nur ein Schlag ins Handgelenk sind, werden sie sich als kontraproduktiv erweisen. Die Schläge werden die westliche Propaganda weiter anheizen und es Washington erleichtern, den Konflikt weiter auszudehnen und die Entschlossenheit der Ukraine zu stärken.

Ein türkischer Regierungsbeamter berichtet, dass Putin in Wirklichkeit nicht auf einen Sieg in der Ukraine aus ist, sondern auf “einen neuen großen Deal, einen neuen Vertrag mit dem Westen”. Putins Ziel sei es, das Machtgleichgewicht zwischen Moskau und Washington neu zu verhandeln. https://www.rt.com/russia/564300-putin-west-deal-turkiye/

Wenn dem so ist, dann ist dies ein Wunschtraum des Kremls. Washington hat sich der Zerstörung Russlands verschrieben, und der Kreml spielt Washington weiterhin in die Hände. Wenn der Kreml nicht in der Lage ist, der Tatsache ins Auge zu sehen, dass der Westen Russland den Krieg erklärt hat und beabsichtigt, Russland zu vernichten, wird der Konflikt weiter außer Kontrolle geraten. Was wir brauchen, ist ein schneller, entscheidender russischer Sieg, der den Konflikt beendet und den europäischen Marionettenstaaten Washingtons zeigt, was der Krieg gegen Russland für sie bedeutet. Nur so kann der sich anbahnende Krieg gestoppt werden. Verhandlungen sind völlig unwirksam, wie der Kreml inzwischen sicher gelernt hat.

Seit drei Jahrzehnten hat keine einzige Verhandlung mit dem Westen den Interessen Russlands gedient. Warum sollte man einen völlig gescheiterten Ansatz fortsetzen? Eine Regierung, die auf Drohungen mit der Bitte um Verhandlungen antwortet, erweckt das Bild einer kampfunwilligen Regierung, ein Bild, das zu weiteren Provokationen ermutigt, bis sie schließlich mit dem Rücken zur Wand steht. Auf diese Weise ermutigt die russische Regierung Washington mit ihrer Vernunft dazu, so lange zu provozieren, bis das Armageddon erreicht ist. Übersetzt mit Deepl.com

