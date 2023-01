Ukraine – Der große Vorstoß, den Krieg zu beenden

https://www.moonofalabama.org/2023/01/ukraine-the-big-push-to-end-the-war.html#moreUkraine – Der große Vorstoß, den Krieg zu beenden

04. Januar 2023

Über Weihnachten hatte ich ein kurzes Gespräch mit einem Verwandten über den Krieg in der Ukraine. Er fragte mich, wer gewinnen würde und war erstaunt, als ich sagte: „Die Ukraine hat keine Chance zu gewinnen.“ Diese Person liest einige deutsche Mainstream-Nachrichtenseiten und schaut sich die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender an. Mit diesen „Informationsquellen“ wurde er glauben gemacht, dass die Ukraine den Krieg gewinnen würde.

Man mag das damit entschuldigen, dass er nie beim Militär war und sich nicht politisch engagiert. Aber dennoch gibt es einige Grundzahlen, die von vornherein darauf schließen lassen, dass Russland, das viel größere, reichere und stärker industrialisierte Land, eindeutig alle Vorteile hatte. Diesen Gedanken hatte mein Verwandter offensichtlich noch nie gehabt.



Die „westliche“ Propaganda ist immer noch ziemlich stark. Wie ich jedoch im März letzten Jahres betonte, ändert Propaganda keinen Krieg, und Lügen gewinnen ihn nicht . Ihre Glaubwürdigkeit schwindet.

Der ehemalige Oberstleutnant Alex Werschinin, der im Juni darauf hinwies, dass der industrielle Krieg zurück ist und der „Westen“ nicht bereit sei, ihn zu führen, hat einen neuen empfehlenswerten Artikel herausgebracht, der die Taktiken auf beiden Seiten analysiert, nach vorne blickt und zu dem Schluss kommt, dass Russland den Kampf mit ziemlicher Sicherheit gewinnen wird:

“Zermürbungskriege werden gewonnen, indem man mit den eigenen Ressourcen sorgsam umgeht und gleichzeitig die des Feindes zerstört. Russland trat mit enormer materieller Überlegenheit und einer größeren industriellen Basis in den Krieg ein, um Verluste zu tragen und zu ersetzen. Sie haben ihre Ressourcen sorgfältig bewahrt und sich jedes Mal zurückgezogen, wenn sich die taktische Situation gegen sie wandte. Die Ukraine begann den Krieg mit einem kleineren Ressourcenpool und verließ sich auf die westliche Koalition, um ihre Kriegsanstrengungen aufrechtzuerhalten. Diese Abhängigkeit hat die Ukraine zu einer Reihe taktisch erfolgreicher Offensiven gedrängt, die strategische Ressourcen verbraucht haben, die die Ukraine meiner Ansicht nach nur schwer vollständig ersetzen kann. Die eigentliche Frage ist nicht, ob die Ukraine ihr gesamtes Territorium zurückerobern kann, sondern ob sie den mobilisierten russischen Reservisten genügend Verluste zufügen kann, um die innere Einheit Russlands zu untergraben.”

Die russische innere Einheit ist über den Krieg nur gewachsen. Wie Gilbert Doctorow betont, machen Kriege Nationen. Der Krieg vereint nicht nur bestimmte nationalistische Teile der Ukraine, die immer noch davon träumen, die Krim zurückzuerobern. Es vereint auch ganz Russland. Anders als die Ukraine wird Russland dadurch gestärkt.

In Kriegen wird mit Opfern gerechnet, und die Russen, die sich ständig an den Zweiten Weltkrieg als ihren Großen Vaterländischen Krieg erinnern, wissen das gut. Es passieren auch Fehler und manchmal bringen einige schlechte Führungsentscheidungen Menschen an den falschen Ort, wo der Feind sie töten kann und wird. So geschah es in Makejewka (Donezk) am Neujahrstag 2 Minuten nach Mitternacht. Etwa 100 russische Reservisten starben. Die russische Führung wies darauf hin, dass sie von US-HIMARS-Raketen getötet wurden. Der ehemalige indische Diplomat MK Bhadrakumar urteilt, dass dies eine US-Eskalation war , die wahrscheinlich eine Antwort erhalten wird:

“Die Geheimdienstinformationen in Echtzeit zeigen eine direkte amerikanische Beteiligung an der schrecklichen Operation, die auf die Neujahrsparty der russischen Wehrpflichtigen abzielte, gerade als die Trinksprüche begannen. Natürlich ist das Aufpeitschen der öffentlichen Stimmung in Russland gegen Putin ein zentrales amerikanisches Ziel in diesem Krieg. Wir betreten eine Grauzone. Erwarten Sie auch „chirurgische Schläge“ der russischen Streitkräfte. Denn irgendwann wird sich bald herausstellen, dass der Gänsebraten der Gänsebraten ist.”

Einige Vergeltungsmaßnahmen sind bereits erfolgt. Gestern berichtete das russische Verteidigungsministerium, dass über 130 ausländische Söldner bei Angriffen auf ihre Stützpunkte in der Nähe von Maslyakovka und Kramatorsk getötet wurden. Diese polnischen Soldaten sind jetzt weg. Auch das russische Militär setzt seine recht erfolgreiche Artillerieabwehr fort:

“Raketen- und Luftangriffe, die auf eine Hardware-Konzentration in der Nähe des Bahnhofs Druzhkovka (Volksrepublik Donezk) abgefeuert wurden, führten zur Zerstörung von:

zwei Startrampen für in den USA hergestellte HIMARS-Mehrfachstartraketensysteme (MLRS);

vier gepanzerte Kampffahrzeuge für den in Tschechien hergestellten RM-70 Vampire MLRS;

über 800 Raketen für MLRS;

sechs Kraftfahrzeuge und bis zu 120 ukrainische Mitarbeiter.

Im Rahmen des Gegenbatteriekrieges wurden zwei Startrampen für in den USA hergestellte HIMARS MLRS, die zum Beschuss von Siedlungen der Volksrepublik Donezk verwendet wurden, in der Nähe von Kramatorsk entdeckt und zerstört.

Drei in den USA hergestellte Artilleriesysteme M-777 wurden an ihren Feuerpositionen in der Nähe von Artyomovsk (Volksrepublik Donezk) und Chervonaya Dibrova (Volksrepublik Lugansk) zerstört.

Zwei ukrainische Kampffahrzeuge für Grad MLRS wurden in der Nähe von Volchansk (Gebiet Charkow) und Serebryanka (Volksrepublik Donezk) zerstört.

Zwei D-30-Haubitzen wurden in der Nähe von Kamenskoje und Gulyaypole (Region Saporoschje) zerstört.”

Das sind vier HIMARS, drei M-777, einige tschechische „Hilfsmittel“, 800 HIMARS-Raketen und einige ukrainische Geschütze, die an nur einem Tag verloren gingen. Das war wohl mehr, als der „Westen“ in den nächsten Monaten liefern kann.



Sogar die New York Times stellt fest, dass Russland die Ukraine sowie ihre westliche Unterstützung erschöpft, indem es sie einfach mit billigem Zeug bewirft :

“Die im Iran hergestellten Shahed-136-Drohnen, auf die sich Moskau seit Oktober zunehmend verlässt, sind relativ unkomplizierte Geräte und ziemlich billig, während das Waffenarsenal, mit dem sie aus dem Himmel geschossen werden, laut Experten viel teurer sein kann. Die Herstellung der selbstzerstörenden Drohnen kann nur 20.000 US-Dollar kosten, während die Kosten für das Abfeuern einer Boden-Luft-Rakete von 140.000 US-Dollar für eine S-300 aus der Sowjetzeit bis zu 500.000 US-Dollar für eine Rakete eines amerikanischen NASAMS reichen können”.

Dies bestätigt nur den Punkt, den Alex Vershinin gemacht hat. Russland hat sich um seine Ressourcen gekümmert, während die Ukraine und die NATO ihr Zeug hauptsächlich in sinnlosen Frontalkampagnen gegen gut geschützte russische Truppen verschwendet haben.

Yves Smith von Naked Capitalism weist darauf hin, dass Werschinin die wirtschaftliche Seite des Krieges ausgelassen hat, wo das Bild für die Ukraine genauso schlecht ist wie vor Ort:

“Die Ukraine ist bei der Finanzierung ihrer Regierung vom Westen abhängig, was dem Ausdruck „Klientenstaat“ eine neue Bedeutung verleiht. Der Rückgang des BIP der Ukraine wird für 2022 auf eine Größenordnung von 35-40 % geschätzt. Die Ukraine prognostizierte im November ihr Haushaltsdefizit für 2023 auf 38 Milliarden US-Dollar. Wohlgemerkt, das gilt für wesentliche Dienste und unterschätzt wahrscheinlich die Kosten und Folgewirkungen der Bewältigung der russischen Angriffe auf sein Stromnetz. Auch hier hatte der IWF vor dem Netzausfall den Haushaltsbedarf der Ukraine auf 3 bis 4 Milliarden Dollar pro Monat geschätzt. Es ist leicht zu wetten, dass diese Finanzierungslücke von 38 Milliarden US-Dollar leicht mehr als 50 Milliarden US-Dollar erreichen wird.

Und die Bezahlung von Lehrergehältern, Renten, Straßenreparaturen, Krankenhäusern sind keine Dinge, die den militärisch-industriellen Komplex bereichern. Das ist eine enorme Summe für den Westen. Euronews deutete bei der Diskussion über das damals geschätzte 38-Milliarden-Dollar-Loch stark an, dass die Ukraine zu kurz kommen würde : …”

Yves Smith weist auch darauf hin, dass die Pro-Ukraine-Propaganda, wie wir im März vorausgesagt haben, den Krieg nicht wirklich in Ordnung bringt:

“Nicht zuletzt scheint der Erfolg der Ukraine-Propaganda zu sinken, obwohl Medien und Politiker ihr Bestes tun, um einen anderen Eindruck zu erwecken. Lambert und ich waren beide sehr überrascht zu lesen, dass eine kürzlich durchgeführte Umfrage unter wahrscheinlichen US-Wählern (wie in vermutlich politisch engagiert) ergab, dass weniger als 1/3 glaubten, die Ukraine würde den Krieg gewinnen.”

Um schließlich herauszufinden, wer diesen Krieg gewinnen wird, können wir auf das Interview verweisen, das der ukrainische Kriegsführer General Valery Zaluzhny Mitte Dezember dem Economist gegeben hat :

“General Zaluzhny, der ein neues Armeekorps aufstellt, blättert eine Wunschliste ab. „Ich weiß, dass ich diesen Feind schlagen kann“, sagt er. „Aber ich brauche Ressourcen. Ich brauche 300 Panzer, 600-700 Schützenpanzer, 500 Haubitzen.“ Das inkrementelle Arsenal, das er anstrebt, ist größer als die gesamten Panzerkräfte der meisten europäischen Armeen.”

Was Zaluzhny wirklich sagt, ist, dass der Krieg verloren ist, wenn er diese Ressourcen nicht bekommt. Er weiß genau, dass er sie nicht erhalten wird.

Wie wird Russland also im Endspiel vorgehen?

Dima vom Military Summary Channel diskutierte gestern , wie zwei große Schritte, einer aus dem Gebiet Mariupol und einer nach unten westlich von Charkiw, alle Eisenbahnlinien unterbrechen können, die die Westukraine mit der östlichen Frontlinie verbinden, wo sich jetzt mehr als 80 % der ukrainischen Armee befinden eingesetzt.

Ich stimme zu, dass der Umzug aus dem Süden stattfinden wird, aber ich bin mir weniger sicher, was den nördlichen Zweig betrifft.

Die ukrainische Armee ist ebenso wie die russische für den Mittel- und Langstreckentransport auf die Eisenbahn angewiesen. Keiner von ihnen hat genügend Lastwagen, um die große Menge an Vorräten zu transportieren, die zur Unterstützung des Krieges benötigt werden.

Um seine Streitkräfte versorgen zu können, muss jeder russische Zug den Eisenbahnlinien folgen und links und rechts davon einen Sicherheitskorridor schaffen. Einige Eisenbahnen werden durch Kämpfe beschädigt, aber Russland verfügt über spezielle Eisenbahnregimenter, die für Reparaturen unter Kriegsbedingungen ausgebildet und ausgerüstet sind. Der Zug aus dem Süden würde nach Pavlovgrad (Pavlovhrad) gehen, während der Zug aus dem Norden Charkiw im Westen passieren und auf Lozova zielen würde. Wenn beide genommen werden, wird die ukrainische Armee an der Ostfront vollständig von der übrigen Ukraine abgeschnitten und ohne Nachschub kapitulieren oder sterben müssen.

Beides sind große, 200 Kilometer (120 Meilen) lange Bewegungen, die erhebliche Kräfte erfordern. Aber nach seiner Mobilisierung und mit Freiwilligen hat Russland 350.000 zusätzliche Kräfte, die es einrücken kann. 75 bis 100.000 reichen für jeden Vorstoß, während der Rest die ukrainischen Truppen im Osten sehr beschäftigt und in ihrer Position festhalten kann.



Dann stellt sich die Frage wann.

Aufgrund des derzeit wärmeren Wetters als normal ist der Boden in der Ukraine noch nicht gefroren und der Schlamm wird im März und April zurückkehren. Das gibt nur ein Zeitfenster von zwei Monaten, um voranzukommen. Wenn ich der russische Kommandant wäre, würde ich wahrscheinlich warten und die sechs trockenen Monate im Sommer nutzen. Aber es gibt andere Kriterien, wie Politik und Wirtschaft, die ins Spiel kommen und die möglicherweise einen früheren Schritt erfordern.

Wenn der Plan aufgeht, wird der Krieg weitgehend vorbei sein. Russische Truppen können sich ohne großen Widerstand überall in der Ukraine bewegen. Ein Schritt zur Rückeroberung von Cherson und Odessa wird dann eine ziemlich einfache und kurze Angelegenheit sein.

Die große Frage ist, wie die USA darauf reagieren werden. Wenn die Ukraine fällt, haben die USA und die NATO ihren Krieg gegen Russland verloren. Das wird großen politischen Schaden anrichten.

Thomas H. Lipscomb schreibt, dass der Krieg verloren sein wird, weil er schlecht geplant war und seine Richtung niemals hätte ändern können:

“Die amerikanische Militärplanung war einst Weltklasse. Aber wer würde einen Stellvertreterkrieg gegen Russland planen, einen der anerkannten Meister der Artillerie mit weitaus besserer Luftverteidigungstechnologie als jeder andere im Westen, und dann unsere Marionette Ukraine mit minderwertigen Waffen und nur genug Munition für sechs Monate ausstatten? Und die amerikanischen Planer konnten sicherlich nicht umhin zu wissen, dass es keine Produktionsbasis mehr für Nachschub gab und die NATO-Lagerhäuser praktisch leer waren?”

Das wird weitreichende Folgen haben:

“Die derzeitige Führung der Vereinigten Staaten ist ein Haufen totaler Idioten, geblendet von Ideologie, Arroganz und Illusionen, eine „regelbasierte“ globale Hegemonie zu verfolgen, eine längst verstrichene Gelegenheit, wie unsere Leistung in diesem Stellvertreterkrieg zeigt. Die Vereinigten Staaten haben zwar den Kalten Krieg gewonnen, aber den Frieden verloren. Sein strategisches Denken und sein Militär sind veraltet, und die Konfiguration sowohl der Streitkräfte als auch der Ausrüstung basiert auf Annahmen aus dem vergangenen Jahrtausend. Auch der Kampf um einen Great Global Reset unter einer unipolaren amerikanischen Hegemonie ist verloren. Das Weltwirtschaftsforum ist heute ungefähr so relevant wie das Heilige Römische Reich. Alles, was sie weiterhin tun können, ist, die zunehmend autoritären Staaten des Westens mit dummen politischen Vorschlägen zu terrorisieren.

Der Versuch, Russland zu zerstören, trieb es zu einem Ausbruch brillanter Diplomatie und Führung durch Putin und sein Team, das stillschweigend festgestellt hat, dass der Rest der Welt Souveränität und eine multipolare Welt bevorzugt. Die „Pax Americana“ nach dem Kalten Krieg, wie Larry Johnson es genannt hat, ist vorbei. Historiker der Zukunft werden diese Epoche der Geschichte mit Faszination studieren. Nur wenige Male in der Geschichte geschahen solch gewaltige Veränderungen so schnell.”

Die Auswirkungen des verlorenen Krieges werden sich in der Welt- und Innenpolitik bemerkbar machen. Das globale Ansehen des „Westens“ wird herabgesetzt und die Führung der Kriegspartei wird einige wohlverdiente Schläge erhalten.

Aber werden die USA das zulassen? Kann es sich erlauben, diesen Krieg zu verlieren? Oder wird es eskalieren? Auch wenn das seine Situation wahrscheinlich nur verschlimmert?



Ich habe noch keine Ahnung, wie und wer in Washington über diese Fragen entscheiden wird.

Gepostet von b am 4. Januar 2023

Ex-US-Oberstleutnant Alex Vershinin:

Was im Krieg in der Ukraine vor uns liegt

22. Dezember 2022

von Alex Werschinin

Der Krieg in der Ukraine zieht sich seit fast 10 Monaten hin. Nachdem ein anfänglicher Vorstoß der russischen Kavallerie über 20 % der Ukraine erobert hatte, stießen die russischen Streitkräfte dann in den entschlossenen ukrainischen Widerstand, was in einem peinlichen Rückzug aus Kiew endete. Von da an wurde der Krieg zu einem Zermürbungskampf zwischen Russland auf der einen Seite und der Ukraine, die an der Spitze einer westlichen Koalition kämpfte, auf der anderen Seite. Während des Sommers eroberten russische Offensiven Lyman, Lisichansk und Severo Donetsk. Im Herbst eroberten ukrainische Offensiven die Provinz Charkiw und die Stadt Cherson zurück, was einer Schätzung zufolge die russische Kontrolle auf etwa 50 % der Gebiete schrumpfte, die sie seit dem 24. Februar erobert hatten. Die gegnerischen Seiten verfolgen zwei gegensätzliche Strategien: Die Russen führen einen traditionellen, auf Feuerkraft ausgerichteten Zermürbungskrieg; Die Ukraine führt einen geländeorientierten Manöverkrieg. Diese gegensätzlichen Strategien sind sowohl ein Produkt der nationalen Ressourcenverfügbarkeit als auch eine bewusste Entscheidung. Als eisiger Boden leitet die Winterkampagnensaison ein und beide Seiten werden ihre Strategien in begrenzte Offensiven verfolgen.

Bisher scheinen beide Strategien zu funktionieren. Die Ukraine hat große Landstriche zurückerobert, sich aber während der Herbstoffensive erschöpft. Es erlitt schreckliche Verluste und erschöpfte wichtige Vorräte an Ausrüstung und Munition. Es gibt immer noch Kapazitäten, um Verluste zu ersetzen und neue Kampfformationen aufzubauen , aber diese verkümmern schnell.

Ich glaube, dass keine Seite spektakuläre territoriale Gewinne erzielen wird, aber die russische Seite wird eher ihre Ziele erreichen, die ukrainischen Ressourcen zu erschöpfen und gleichzeitig ihre eigenen zu erhalten.

Die ukrainische Strategie

Der geländeorientierte Manöverkrieg der Ukrainer wird durch zwei Faktoren eingeschränkt: begrenzte Produktion von Artilleriemunition und Ausrüstung sowie Koalitionsüberlegungen. Die Ukraine begann den Krieg mit 1.800 Artilleriegeschützen sowjetischen Kalibers. Diese erlaubten Schussraten von 6.000 bis 7.000 Schuss pro Tag gegenüber 40.000 bis 50.000 russischen Tagesschüssen. Inzwischen hat diese Artillerie größtenteils keine Munition mehr, und an ihrer Stelle setzt die Ukraine 350 Artilleriegeschütze westlichen Kalibers ein, von denen viele zerstört sind oder durch Überbeanspruchung zusammenbrechen . Inzwischen geht den westlichen Nationen selbst die Munition aus ; Die USA produzieren schätzungsweise nur 15.000 155-mm-Granaten pro Monat. Diese Einschränkung hat die Ukraine gezwungen, Masseninfanterieformationen einzusetzen, die darauf ausgerichtet sind, Territorium um jeden Preis zurückzugewinnen. Die Ukraine kann in Artilleriegefechten einfach nicht gegen Russland antreten. Wenn ukrainische Truppen nicht in der Nähe von direkten Feuergefechten mit russischen Truppen stehen, besteht eine erhebliche Chance, dass sie aus der Ferne von russischer Artillerie zerstört werden.

Die zweite Einschränkung der Ukraine ist der Koalitionscharakter ihrer Kriegsführung. Da die eigenen Vorräte zur Neige gehen, ist die Ukraine zunehmend auf westliche Waffen angewiesen. Die Aufrechterhaltung der westlichen Koalition ist für die ukrainischen Kriegsanstrengungen von entscheidender Bedeutung. Ohne eine beständige Reihe von Siegen können Bedenken hinsichtlich der Binnenwirtschaft dazu führen, dass Koalitionsmitglieder abtrünnig werden . Wenn die westliche Unterstützung aufgrund der Erschöpfung der Vorräte oder des politischen Willens versiegt , brechen die Kriegsanstrengungen der Ukraine aus Mangel an Nachschub zusammen. In gewisser Weise hat die Ukraine keine andere Wahl, als Angriffe zu starten, ungeachtet der menschlichen und materiellen Kosten.

Die Ukraine baute eine auf Infanterie ausgerichtete Armee aus hochmotivierten Wehrpflichtigen mit begrenzter oder gar keiner Ausbildung auf. Sie unterstützen die Kernstreitkräfte der Berufsarmee der Vorkriegszeit und etwa 14 neue Brigaden , die mit vom Westen gespendeten Waffen und Fahrzeugen ausgerüstet sind. Auf dem Schlachtfeld greifen Angriffsgruppen schnell an, dringen tief und schnell ein und übergeben dann eroberte Gebiete an Wehrpflichtige zur Verteidigung. Diese Taktik funktionierte gut in Gebieten, in denen der Mangel an russischen Arbeitskräften eine solide Front verhinderte, wie in der Region Charkiw. In der Region Cherson, wo Russland über eine ausreichende Truppendichte verfügte, führte diese Taktik zu großen Verlusten und geringen Fortschritten, bis logistische Probleme Russland zum Rückzug veranlassten.

Die Achillesferse dieser Strategie ist die Arbeitskraft. Die Ukraine hat den Krieg mit 43 Millionen Bürgern und 5 Millionen Männern im wehrfähigen Alter begonnen, aber laut UN sind 14,3 Millionen Ukrainer vor dem Krieg geflohen, und weitere 9 Millionen befinden sich auf der Krim oder in anderen von Russland besetzten Gebieten. Das bedeutet, dass die Ukraine auf etwa 20 bis 27 Millionen Menschen geschrumpft ist. Bei diesem Verhältnis hat es weniger als 3 Millionen einziehbare Männer. Eine Million wurden bereits eingezogen , und viele der übrigen sind entweder körperlich nicht in der Lage, zu dienen oder eine wichtige Position in der Wirtschaft des Landes einzunehmen. Kurz gesagt, der Ukraine könnten meiner Meinung nach die Männer ausgehen.

Die russische Strategie

Die russischen Streitkräfte sind an Arbeitskräften begrenzt, werden aber durch massive Artillerie- und Ausrüstungsvorräte gestärkt, die durch einen robusten militärisch-industriellen Komplex ermöglicht werden . Während es in den westlichen Medien zahlreiche Berichte gab, dass der russischen Armee die Artilleriemunition ausgeht, gab es bisher an keiner Front ein sichtbares Nachlassen des russischen Artilleriefeuers. Ausgehend von diesen Faktoren hat sich die russische Seite auf einen traditionellen, auf Feuerkraft ausgerichteten Zermürbungskrieg verlassen. Das Ziel ist es, eine unhaltbare Opferrate zu erzwingen, ukrainische Arbeitskräfte und Ausrüstung zu zerstören und gleichzeitig Russlands eigene Streitkräfte zu erhalten. Das Territorium ist nicht wichtig; sein Verlust ist akzeptabel, um die Kampfkraft zu erhalten. In Kiew, Charkiw und Cherson weigerte sich die russische Armee, unter ungünstigen Bedingungen zu kämpfen, und zog sich zurück, wobei sie die politischen Kosten für den Erhalt ihrer Streitkräfte auf sich nahm.

Um diese Strategie umzusetzen, verlässt sich die russische Armee auf Feuerkraft, insbesondere auf ihre Artillerie. Jede russische Brigade hat drei Artillerie-Bataillons im Vergleich zu nur einem in jeder westlichen Brigade. Gepaart mit der Korrektur durch massive Mengen von UAVs und Quadrocoptern pulverisiert die russische Artillerie die ukrainischen Streitkräfte, bevor die Infanterie die Überlebenden beseitigt. Es ist ein langsamer, zermürbender Krieg, aber mit einer Verlustquote, die deutlich zu Gunsten Russlands ist . Russland konnte nicht angreifen, weil ihm die Mannstärke fehlte, um die Flanken der vorrückenden Truppen zu sichern. Bisher konnten die Russen nur im Donbass vorrücken, wo der Vormarsch die Frontlinie nicht verlängerte. Auch hier ging es eher darum , ukrainische Kräfte heranzuziehen und zu vernichten anstatt die Stadt Bakhmut zu erobern. Die Mobilisierung hat das Potenzial, Russlands Arbeitskräftemangel zu überwinden und Offensivoperationen zu ermöglichen, während die Ausrüstung seiner Streitkräfte aufgrund der Mobilisierung der Industrie möglich ist . Die Produktion von Präzisionsmunition ist ebenfalls gestiegen, trotz anhaltender Zweifel in der westlichen Presse. Einer Schätzung zufolge ist die Zahl der Videos von Angriffen durch russische “Lancet 3”-Kamikaze-Drohnen seit dem 13. Oktober um 1.000 % gestiegen, was auf eine erhebliche Produktionssteigerung hindeutet

Der kommende Winter

Wenn sich die Ukrainer zu einer Großoffensive entschließen, könnten sie dies meiner Meinung nach an zwei Stellen tun. Die erste befindet sich im Norden, in der Region Charkiw, aber die begrenzte Überquerung des Flusses Oskil bringt die gleichen logistischen Herausforderungen mit sich, denen die Russen in Cherson gegenüberstanden. Die zweite befindet sich im Süden, um die russische Landbrücke zur Krim abzuschneiden und schließlich die Halbinsel zu erobern. Das wird kaum gelingen. Die ukrainische Armee würde in einem für die russische Artillerie idealen Gelände angreifen. Es könnte eine Wiederholung der Schlacht bei Cherson werden, aber ohne russische logistische Schwierigkeiten, die von einer begrenzten Anzahl von Übergängen über den Fluss Dnipro herrühren, mit ebenso wenig Gewinn und denselben schweren Verlusten, die durch die Auslöschung ganzer mechanisierter Kompanien gekennzeichnet sind, endlose Szenen von Krankenwagenkonvois und neue Friedhöfe in der ganzen Ukraine. Die Abnutzungsgrade würden den Russen direkt in die Hände spielen. Der politische Druck auf die ukrainische Regierung, die Verluste durch die russische Artillerie im Donbass durch die Rückeroberung von Gebieten an anderer Stelle zu rechtfertigen, sowie der Druck der westlichen Koalition könnten die Ukraine trotzdem zum Angriff treiben.

Für die russische Führung lautet die Frage: Wann und wo angreifen? Der Zeitpunkt hängt von den russischen Artilleriemunitionsbeständen ab. Wenn sie hoch sind, kann Russland im Winter angreifen, andernfalls kann es Vorräte anlegen und im Frühjahr nach der Schlammsaison angreifen. Das Timing wird auch von den Trainingsanforderungen für die mobilisierten Reservisten bestimmt. Eine längere Ausbildung erhöht die Effektivität der Reservisten und verringert die Verluste, wodurch das politische Risiko für den Kreml verringert wird. Letztendlich wird der Druck, den die russische Führung für am wichtigsten hält, über den Ausgang entscheiden. Wird der innenpolitische Druck auf einen schnellen Sieg siegen oder sprechen militärische Erwägungen für eine Verschiebung bis zum Ende der Frühjahrsschlammsaison im März/April? Bisher ist der Kreml mit militärischen Überlegungen vor politischen gegangen,

Die Lage ist ein weiterer Faktor. Die Charkiw-Front ist stark bewaldet, was die Wirksamkeit der Feuerkraft einschränkt, und sie ist strategisch bedeutungslos, ohne die Stadt Charkiw anzugreifen. Es würde Monate dauern, dieses große städtische Zentrum mit sehr hohen Kosten zu erobern. Ein begrenzter Angriff zur Wiedererlangung der Oskil-Flusslinie würde Russlands Verteidigungslinie verbessern, aber keinen strategischen Gewinn bringen. Im Donbass hält die russische Armee bereits Druck aufrecht. Zusätzliche Arbeitskräfte und Artillerieeinheiten werden die Offensive nicht sehr beschleunigen. Für die russische Armee ist die Saporischschja-Front am vielversprechendsten.

Die Pologi-Gulai-Polie-Pokrowskoje-Eisenbahn ist ideal positioniert, um eine russische Offensive zu versorgen, die von Pologi nach Norden vordringt. Schließlich würde die Eroberung von Pawlograd die Eroberung des Donbass ermöglichen, indem zwei Haupteisenbahnen und Autobahnen, die die ukrainische Armee im Donbass versorgen, abgeschnitten und die ukrainische Armee dort von hinten angegriffen würden. Das offene Gelände ist ideal für die russische Feuerkraft-zentrierte Strategie, und eine Chance, die letzten ukrainischen operativen Reserven anzuziehen und zu zerstören und ihre Arbeitskräfte weiter zu zermürben, steht direkt im Einklang mit den russischen Zielen. Schließlich würde der hart gefrorene Boden es schwierig machen, neue Verteidigungspositionen ohne schweres Gerät zu graben.

Die begrenzte Angriffsumgebung von Ugledar könnte eine gestaltende Operation sein, um die Ostflanke der zukünftigen Offensive zu sichern.

Fazit

Zermürbungskriege werden gewonnen, indem man mit den eigenen Ressourcen sorgsam umgeht und gleichzeitig die des Feindes zerstört. Russland trat mit enormer materieller Überlegenheit und einer größeren industriellen Basis in den Krieg ein, um Verluste zu tragen und zu ersetzen. Sie haben ihre Ressourcen sorgfältig bewahrt und sich jedes Mal zurückgezogen, wenn sich die taktische Situation gegen sie wandte. Die Ukraine begann den Krieg mit einem kleineren Ressourcenpool und verließ sich auf die westliche Koalition, um ihre Kriegsanstrengungen aufrechtzuerhalten. Diese Abhängigkeit hat die Ukraine zu einer Reihe taktisch erfolgreicher Offensiven gedrängt, die strategische Ressourcen verbraucht haben, die die Ukraine meiner Ansicht nach nur schwer vollständig ersetzen kann. Die eigentliche Frage ist nicht, ob die Ukraine ihr gesamtes Territorium zurückerobern kann, sondern ob sie den mobilisierten russischen Reservisten genügend Verluste zufügen kann, um die innere Einheit Russlands zu untergraben.

AUTOR

Alex Werschinin

US-Oberstleutnant Alex Vershinin ging nach 20 Dienstjahren in den Ruhestand, darunter acht Jahre als Rüstungsoffizier mit vier Kampfeinsätzen im Irak und in Afghanistan und zwölf Jahre als Modellierungs- und Simulationsoffizier in der Konzeptentwicklung und -experimente der NATO und der US-Armee. Dazu gehörte eine Tournee mit dem US Army Sustainment Battle Lab, wo er das Experimentierszenario-Team leitete.