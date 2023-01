Ukraine: Is the Hammer About To Fall? “Here’s something you must understand. We were not given any opportunity to act differently.” Vladimir Putin The plan to engage Russia militarily is a tacit admission that the United States can no longer maintain its global dominance through economic or political means alone. After exhaustive analysis and debate, western elites have settled on a course […]

Ukraine: Fällt jetzt der Hammer?

von Mike Whitney

17. Januar 2023

“Das müssen Sie verstehen. Man hat uns keine Gelegenheit gegeben, anders zu handeln.” Wladimir Putin

Der Plan, Russland militärisch anzugreifen, ist ein stillschweigendes Eingeständnis, dass die Vereinigten Staaten ihre globale Vorherrschaft nicht mehr allein mit wirtschaftlichen oder politischen Mitteln aufrechterhalten können. Nach eingehenden Analysen und Debatten haben sich die westlichen Eliten auf eine Vorgehensweise geeinigt, die darauf abzielt, die Welt in kriegführende Blöcke aufzuteilen, um einen Krieg gegen Russland und China zu führen. Das ultimative strategische Ziel der aktuellen Politik ist es, den Griff der westlichen Eliten an den Hebeln der globalen Macht zu festigen und die Auflösung der “regelbasierten internationalen Ordnung” zu verhindern. Doch nach 11 Monaten ununterbrochener Kriegsführung in der Ukraine befindet sich die von den USA unterstützte westliche Koalition in einer schlechteren Lage als zu Beginn. Abgesehen von der Tatsache, dass die Wirtschaftssanktionen Washingtons engste europäische Verbündete schwer getroffen haben, hat die Kontrolle des Westens über die Ukraine die Wirtschaft in einen lang anhaltenden Abschwung gestürzt, einen Großteil der kritischen Infrastruktur des Landes zerstört und einen beträchtlichen Teil der ukrainischen Armee ausgelöscht. Was noch wichtiger ist: Die ukrainischen Streitkräfte erleiden nun untragbare Verluste auf dem Schlachtfeld, was den Grundstein für die unvermeidliche Zersplitterung des Staates legt. Wie auch immer der Konflikt ausgehen mag, eines ist sicher: Die Ukraine wird nicht mehr als lebensfähiger, unabhängiger, zusammenhängender Staat existieren.

Bild

Eine der größten Überraschungen des gegenwärtigen Krieges ist einfach die mangelnde Vorbereitung der USA. Man sollte annehmen, dass die außenpolitischen Mandatsträger, wenn sie beschließen, sich mit der größten nuklearen Supermacht der Welt “anzulegen”, die notwendige Planung und Vorbereitung vorgenommen hätten, um den Erfolg sicherzustellen. Das ist ganz offensichtlich nicht geschehen. Die US-Politiker scheinen von der Tatsache überrascht zu sein, dass die Wirtschaftssanktionen nach hinten losgegangen sind und Russlands wirtschaftliche Lage sogar gestärkt haben. Sie haben auch nicht damit gerechnet, dass die überwiegende Mehrheit der Länder die Sanktionen nicht nur ignorieren, sondern proaktiv nach Möglichkeiten suchen würde, den Dollar bei ihren Geschäften und beim Verkauf wichtiger Ressourcen “loszuwerden”.

Die gleiche Inkompetenz zeigt sich bei der Lieferung von tödlichen Waffen an die Ukraine. Wie lässt sich die Tatsache erklären, dass die NATO-Staaten verzweifelt nach Waffen für die Ukraine gesucht haben? Haben unsere Staats- und Regierungschefs wirklich einen Krieg mit Russland begonnen, ohne zu wissen, ob sie über genügend Waffen und Munition verfügen, um den Feind zu bekämpfen? Das scheint der Fall zu sein.

Und waren unsere Führer so sicher, dass es sich bei dem Konflikt um einen Aufstand von geringer Intensität handeln würde, dass sie nie einen ausgewachsenen Bodenkrieg mit kombinierten Waffen geplant hatten? Auch hier scheint dies der Fall zu sein.

Das sind keine trivialen Fehler. Das Ausmaß an Inkompetenz bei der Planung dieses Krieges übersteigt alles, was wir je zuvor gesehen haben. Es hat den Anschein, dass die gesamte Vorbereitung darauf ausgerichtet war, eine russische Invasion zu provozieren, und nicht auf die Entwicklungen, die bald darauf eintreten würden. Klar ist, dass das Pentagon den Krieg selbst oder den Konflikt, wie er sich derzeit abspielt, nie “durchgespielt” hat. Wie sonst lassen sich diese eklatanten Fehleinschätzungen erklären?

Sie hätten nie gedacht, dass die Sanktionen nach hinten losgehen würden

1 Sie hätten nie gedacht, dass ihnen die Waffen und die Munition ausgehen würden

2Die hätten nie gedacht, dass Russlands Öleinnahmen in die Höhe schnellen würden

3 Sie hätten nie gedacht, dass die Mehrheit der Länder normale Beziehungen zu Russland pflegen würde

4 Sie hätten nie gedacht, dass sie tatsächlich eine kohärente Militärstrategie für einen Bodenkrieg in Osteuropa brauchen würden.

Gibt es irgendetwas, das sie richtig gemacht haben?

Nicht, dass wir sehen könnten.

Werfen Sie einen Blick auf diesen Auszug aus einem Interview mit Ex-Brigadegeneral Erich Vad, der von 2006 bis 2013 als politischer Berater von Angela Merkel tätig war:

Frage: Auch Sie sind angegriffen worden, weil Sie zu Verhandlungen aufgerufen haben.

Brigadegeneral Erich Vad – Ja, ebenso wie der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Eberhard Zorn, der wie ich davor gewarnt hat, die regional begrenzten Offensiven der Ukrainer in den Sommermonaten zu überschätzen. Militärexperten, die wissen, was in den Geheimdiensten vor sich geht, wie es vor Ort aussieht und was Krieg wirklich bedeutet, sind vom Diskurs weitgehend ausgeschlossen. Sie fügen sich nicht in die mediale Meinungsbildung ein. Wir erleben weitgehend eine mediale Gleichschaltung, wie ich sie in der Bundesrepublik noch nie erlebt habe…

Militärische Einsätze müssen immer mit politischen Lösungsversuchen gekoppelt werden. Die Eindimensionalität der gegenwärtigen Außenpolitik ist schwer zu ertragen. Sie ist sehr stark auf Waffen ausgerichtet. Die Hauptaufgabe der Außenpolitik ist und bleibt die Diplomatie, der Interessenausgleich, die Verständigung und die Konfliktbewältigung. Das vermisse ich hier. Ich bin froh, dass wir endlich einen Außenminister in Deutschland haben, aber es reicht nicht aus, nur Kriegsrhetorik zu betreiben und mit Helm und Splitterschutzweste in Kiew oder im Donbass herumzulaufen. Das ist zu wenig….

Brigadegeneral Erich Vad-Dann stellt sich wieder die Frage, was mit den Panzerlieferungen überhaupt geschehen soll. Um die Krim oder den Donbass zu erobern, reichen die Marder und Leoparden nicht aus. In der Ostukraine, in der Region Bakhmut, sind die Russen eindeutig auf dem Vormarsch. Wahrscheinlich werden sie den Donbass schon bald vollständig erobert haben. Man muss sich nur die zahlenmäßige Überlegenheit der Russen gegenüber der Ukraine vor Augen führen. Russland kann bis zu zwei Millionen Reservisten mobilisieren. Der Westen kann 100 Marder und 100 Leoparden dorthin schicken, sie ändern nichts an der militärischen Gesamtsituation. Und die alles entscheidende Frage ist, wie man einen solchen Konflikt mit einer kriegerischen Atommacht – wohlgemerkt, der mächtigsten Atommacht der Welt! – überleben will, ohne in einen dritten Weltkrieg zu ziehen….

Lassen Sie uns zusammenfassen:

Die Medien “überschätzen die (Wirkung der) regional begrenzten Offensiven der Ukrainer”. Kurz gesagt, die Ukrainer verlieren den Krieg.

Die Russen gewinnen den Krieg. (“Die Russen sind eindeutig auf dem Vormarsch. Wahrscheinlich werden sie den Donbass in Kürze vollständig erobert haben.”)

Waffen allein werden den Ausgang des Krieges nicht ändern. (“Die Marder und Leoparden sind nicht genug.”)

Es gibt keinen Hinweis darauf, dass der Westen klar definierte strategische Ziele hat. (“Wollen Sie mit den Panzerlieferungen eine Verhandlungsbereitschaft erreichen? Wollen Sie den Donbas oder die Krim zurückerobern? Oder wollen Sie Russland vollständig besiegen? Es gibt keine realistische Endzustandsdefinition. Und ohne ein politisch-strategisches Gesamtkonzept sind Waffenlieferungen reiner Militarismus… Militäreinsätze müssen immer mit politischen Lösungsversuchen gekoppelt sein.”)

Dies ist nicht nur eine Anklage gegen die Art und Weise, wie der Krieg geführt wird, sondern auch gegen die strategischen Ziele, die nach wie vor undeutlich und unzureichend definiert sind. Die NATO wird von Washington an der Nase herumgeführt, aber Washington hat keine Ahnung, was es erreichen will. Die “Schwächung Russlands” ist keine kohärente militärische Strategie. Es handelt sich vielmehr um ein Wunschphantasma, das von falkenhaften Neokonservativen genährt wird, die Sesselgeneräle spielen. Aber genau deshalb befinden wir uns in der jetzigen Lage, weil die Politik in den Händen von geistesgestörten Phantasten liegt. Glaubt jemand ernsthaft, dass die ukrainische Armee die von Russland annektierten Gebiete in der Ostukraine zurückerobern wird?

Nein, kein ernsthafter Mensch glaubt das. Und doch hält sich die Illusion, dass die “tapferen Ukrainer gewinnen”, hartnäckig, selbst wenn die Verluste steigen, das Gemetzel zunimmt und Millionen Ukrainer aus dem Land fliehen. Es ist nicht zu glauben.

(Oben) Bei den Vereinten Nationen: Chinas Kritik an Washingtons “regelbasierter internationaler Ordnung”, die darauf abzielt, das Völkerrecht durch gewaltsamen Unilateralismus zu umgehen

Erinnern Sie sich an die Powell-Doktrin? “Die Powell-Doktrin besagt, dass eine Liste von Fragen positiv beantwortet werden muss, bevor die Vereinigten Staaten militärische Maßnahmen ergreifen:

Ist ein vitales nationales Sicherheitsinteresse bedroht?

Haben wir ein klares, erreichbares Ziel?

Sind die Risiken und Kosten vollständig und offen analysiert worden?

Wurden alle anderen gewaltfreien politischen Mittel vollständig ausgeschöpft?

Gibt es eine plausible Ausstiegsstrategie, um endlose Verstrickungen zu vermeiden?

Wurden die Folgen unseres Handelns vollständig bedacht?

Wird die Aktion von der amerikanischen Bevölkerung unterstützt?

Haben wir wirklich eine breite internationale Unterstützung?

Der ehemalige Verteidigungsminister Colin Powell hat seine Doktrin entwickelt, um einen zukünftigen Vietnam zu vermeiden. Und obwohl die Regierung Biden noch keine US-Kampftruppen in der Ukraine stationiert hat, glauben wir, dass dies nur eine Frage der Zeit ist. Schließlich rühren die Medien bereits die Kriegstrommeln und dämonisieren alles, was mit Russland zu tun hat. So bereiten sie traditionell die Öffentlichkeit auf einen Krieg vor. (“Bei der Russophobie … geht es darum, den Gegner zu entmenschlichen, um das Töten akzeptabler zu machen (und alle geistigen Hemmungen zu zerstören), die die Menschen von der Barbarei abhalten.” Gilbert Doctorow)

Unterdessen pumpen die USA die Ukraine weiter mit Waffen voll, während das Pentagon mit der Ausbildung ukrainischer Soldaten in Deutschland und Oklahoma begonnen hat. Es sieht so aus, als sei die Entscheidung bereits gefallen, die USA in einen weiteren Konflikt zu verwickeln, für den es kein vitales nationales Sicherheitsinteresse und keinen klaren Weg zum Sieg gibt. Mit anderen Worten, die Powell-Doktrin wurde ad acta gelegt und durch einen weiteren verrückten Neokon-Plan ersetzt, der darauf abzielt, Russland in einen blutigen Sumpf vom Typ “Afghanistan” zu ziehen, der seine Ressourcen aufzehrt und es daran hindert, die US-Expansion in Zentralasien zu blockieren.

Und wie funktioniert der Plan der Neokonservativen bis jetzt?

Hier ist, was Colonel Douglas MacGregor kürzlich in einem Interview sagte:

“540.000 russische Truppen sind derzeit in den Außenbezirken der Ukraine stationiert und bereiten sich auf eine Großoffensive vor, die meiner Meinung nach den Krieg in der Ukraine wahrscheinlich beenden wird. 540.000 russische Truppen, 1.000 Raketenartilleriesysteme, 5.000 gepanzerte Kampffahrzeuge, darunter mindestens 1.5.000 Panzer, Hunderte und Aberhunderte von taktischen ballistischen Raketen. Die Ukraine wird nun einen Krieg erleben, wie wir ihn seit 1945 nicht mehr gesehen haben.”

Und als ob das nicht schon düster genug wäre, hier noch mehr aus einem aktuellen Video mit Alexander Mercouris und Alex Christoforou:

Alex Christoforou-“Es herrscht eine allgemeine Panik, die das ukrainische Militär, die NATO und den Westen erfasst hat. … Die Russen haben es meisterhaft verstanden, ihre Kampftruppen zu verbergen … so dass 500.000 Tausend Soldaten (Kampftruppen) in den Startlöchern stehen und die Ukraine sich fragt: “Was sollen wir tun? Wir sitzen in diesem Bakhmut-Soledar-Gebiet fest, während diese 500.000 russischen Truppen planen könnten, uns aus jeder Richtung anzugreifen, und wir haben keine Ahnung, woher der Angriff kommen wird?

Alexander Mercouris: “Sie haben vollkommen Recht. Die Russen haben die strategische Initiative vollständig an sich gerissen. Sie lassen alle im Ungewissen, und um die Panik in Kiew noch zu verstärken, hat ein russischer General Sulukov gerade die russische Gruppierung in Weißrussland besucht, die immer größer wird… Bedeutet das, dass die Russen planen, von Weißrussland aus nach Süden vorzustoßen? Das wissen wir nicht…. Aber es findet ein enormer Aufbau an allen Fronten statt, der alles bisher Dagewesene übertrifft. Es sind nicht nur Hunderttausende von Soldaten im Einsatz, sondern auch Hunderte von Panzern… Schützenpanzer, Munition, Artilleriegeschütze… und das alles in einem enormen Ausmaß …. und die Kämpfe im Donbass in den letzten Wochen waren das Werk von zwei Einheiten, die nicht Teil der regulären russischen Armee sind (die Wagner-Gruppe und die Donbass-Miliz). Ich glaube, jeder erwartet, dass ein großer Schlag bevorsteht. Niemand weiß mit Sicherheit, wo er stattfinden wird. Ich weiß es nicht (aber) die Russen haben es wieder geschafft, alles außerordentlich geheim zu halten. … Niemand weiß, was sie tun werden, aber was wir sehen können, ist diese riesige Anzahl von Kräften, die sich um die Ukraine herum versammeln, wo die Ukrainer offensichtlich in Panik sind, (weil es so aussieht, als ob etwas in großem Ausmaß passieren wird, (aber) ich weiß nicht, woher es kommen wird.” (“Russlands nächster Schritt, hält den kollektiven Westen im Ungewissen”, Alex Christoforou und Alexander Mercouris, You Tube, 15:25 Minute)

Unterm Strich: Während Washington und seine NATO-Verbündeten keine kohärente Strategie haben, um den Krieg in der Ukraine zu gewinnen, ist klar, dass die Russen eine haben. In den vier Monaten, seit Putin seine Teilmobilisierung angeordnet hat, sind 300.000 zusätzliche Reservisten zu ihren Einheiten auf dem Schlachtfeld oder entlang der Nordgrenze der Ukraine gestoßen. Damit sind die Voraussetzungen für einen konventionellen Bodenkrieg geschaffen, mit dem in Washington niemand gerechnet hat. Wir gehen davon aus, dass der Ausgang dieses Konflikts die überholte europäische Sicherheitsarchitektur umgestalten und eine Neuausrichtung erzwingen wird, die das Ende der unipolaren Ära markiert. Übersetzt mit Deepl.com

