Ukraine-Hilfe: Polen erntet die Früchte der Unterstützung Von Kirill Strelnikow

Polnische Medien und Polizei berichten von einem Anstieg der Verbrechen, die von ukrainischen Bürgern verübt werden. Der Waffen-, Drogen- und Menschenhandel sei um ein Vielfaches gewachsen. Die Publikation dieser Berichte könnte auf eine Distanzierung des Westens von der Ukraine deuten.

Laut panischen Angaben führender polnischer Medien ist Polen “plötzlich” von einer Welle ukrainischer Kriminalität überschwemmt worden, und die Wörter “ukrainische Mafia” verschwinden nicht von den Titelseiten. Ratlose Beamte fragen sich gegenseitig: Wie konnte es dazu kommen? Wir nahmen Millionen ukrainischer Flüchtlinge auf, und sie stehlen, rauben, vergewaltigen, verkaufen Drogen und Waffen auf den Straßen polnischer Städte? Anscheinend gibt es in der großen polnischen Kultur nicht die Geschichte von der Schlange, die an der Brust des Menschen genährt wurde. Zu den jüngsten Ereignissen würde diese Geschichte sehr gut passen. Laut den Artikeln von Interia und Rzeczpospolita kommen die polnischen Rechtspflegebehörden nicht mit einem explosionsartigen Anstieg der Kriminalität zurecht, der einen ukrainischen Akzent aufweist. Im vergangenen Jahr sei der Schmuggel von Waffen, Drogen und gefälschten Dokumenten aus der Ukraine nach Polen um ein Vielfaches gewachsen. So zeigen die Angaben des polnischen Grenzschutzes, dass illegale Waffen- und Munitionstransporte aus der Ukraine im Jahr 2022 im Vergleich zu 2021 um ein Sechsfaches zunahmen, der Autoschmuggel stieg um 50 Prozent an, während der Maßstab des Menschenhandels alle Rekorde schlägt.

Amüsanterweise behaupteten die gleichen Personen auf den Seiten westlicher Medien, dass die Ankunft von Millionen Ukrainern die kriminogene Lage keinesfalls beeinträchtige und alle Aussagen Moskaus, wonach die vom Westen an die Ukraine gelieferten Waffen unweigerlich nach Europa zurückkommen, kompletter Unsinn und Desinformation seien. Mehr noch, es wurde ernsthaft behauptet, dass der Anstieg krimineller Aktivitäten in Europa im Allgemeinen und in Polen im Besonderen auf russische Geheimdienste zurückzuführen sei. So schrieb die Zeitschrift Vice im Jahr 2022 tatsächlich, dass “organisierte Verbrecherbanden die russischen Spähoperationen in Europa durch Zigaretten- und Heroinschmuggel unterstützen” würden.

Dabei wurde alles getan, um die Statistik zur ukrainischen Kriminalität nicht öffentlich werden zu lassen. Dazu wurde in Polen sogar ein Gesetz über die Erfassung von Verbrechen erlassen, wonach eine Erwähnung der Nationalität der Verbrecher nicht notwendig sei.

Dennoch erreichte die ukrainische Kriminalität Maßstäbe, die sich nicht verbergen lassen. Nach dem Ende des “Flitterjahres” in den Armen ukrainischer Flüchtlinge begannen Polens Behörden mit Mühe und Not, reale Zahlen zu teilen.

Insbesondere meldete die Hauptverwaltung der nationalen Polizei Polens, dass im Jahr 2022 knapp 15.000 Verbrechen von Ausländern, davon 12.437 von Ukrainern, begangen wurden. Allein im ersten Monat des Jahres 2023 brachen ukrainische Flüchtlinge und jene, die sich dafür ausgaben, in Polen 1.640 Mal das Gesetz. Im vergangenen Jahr wurden wegen der Nutzung gefälschter Dokumente 1.249 Personen festgehalten, von denen mit 659 Personen über die Hälfte Bürger der Ukraine sind. Während desselben Zeitraums wurde 21.000 Ukrainern die Einreise verweigert – hauptsächlich wegen Verdachts auf Zugehörigkeit zu kriminellen Strukturen.

Während der jüngsten 50. Europäischen Regionalen Interpol-Konferenz wurde direkt angegeben, dass während der massenhaften Umsiedlung ukrainischer Bürger nach Europa der Drogenschmuggel und die Maßstäbe der organisierten Kriminalität um ein Vielfaches gestiegen seien.

Es drängt sich die Frage auf, wieso die bisher gesichtslose Kriminalität plötzlich eine Nationalität erhält?

Die wahrscheinlichste Antwort lautet: Polen und andere europäische Länder wollen sich mit einem Feigenblatt bedecken für den Fall, dass westliche Waffen aus der Ukraine in falsche Hände gelangen und etwas Schlimmes passiert, zum Beispiel wenn jemand ein Flugzeug abschießt. Es gibt alle Anzeichen dafür, dass sich die aus westlichen Arsenalen in der Ukraine gestohlenen Waffen rapide über die ganze Welt ausbreiten. Im Fall der Fälle würden die Fäden unter anderem nach Polen führen, was Warschau ganz und gar nicht möchte.

Der Sprecher von Europol räumte ein, dass der Krieg ein Durcheinander mit Waffen und Munition verursacht hätte:

“Zuerst führten die Ukrainer Aufzeichnungen über die Waffen, doch im Verlaufe des Krieges wurde es aufgegeben. Heute gibt es gar keine Registrierung.”

Versuche der Europäer, darunter Polen, sich im Vorfeld der Verantwortung zu entziehen, sind nachvollziehbar, aber sinnlos.

Jemand, der in einem Anfall von Russophobie eine Schlange an der eigenen Brust nährt, sollte nicht hoffen, dass sie nur andere beißt. Sie wird sicher auch einen selbst beißen und dabei zischen: “Slawa Ukraini, Tod den Feinden!”

