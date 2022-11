https://www.moonofalabama.org/2022/11/ukraine-lights-out-no-water-and-soon-no-heat-.html



Ukraine – Licht aus, kein Wasser und bald auch keine Wärme

Geschrieben von b

23. November 2022



Heute Morgen hat das russische Militär das ukrainische Stromnetz abgeschaltet.

Frühere Angriffe hatten die Verteilungskapazität auf etwa 50 % des Bedarfs begrenzt. Durch kontrollierte Stromausfälle über mehrere Stunden am Tag konnten die meisten Teile des Landes für einige Stunden mit Strom versorgt werden. Der heutige Angriff stellte ein viel größeres Problem dar. Es wurden nicht nur die Verteilungsnetze angegriffen, sondern auch die Elemente, die die ukrainischen Stromerzeugungsanlagen mit dem Verteilungsnetz verbinden. Alle vier Kernkraftwerke der Ukraine mit ihren 15 Reaktoren sind nun abgeschaltet.

Kiew und die meisten anderen Städte der Ukraine haben keinen Strom mehr.

Moldawien ist ebenfalls betroffen, da das Land etwa 20 % seines Stroms aus der Ukraine bezieht. Als das ukrainische Netz ausfiel, wurde auch das einzige lokale Wärmekraftwerk abgeschaltet. Es ist wahrscheinlich, dass es wieder in Betrieb genommen werden kann, aber das kann ein komplizierter Prozess sein.

Begrenzte Stromimporte aus dem europäischen Netz in die Ukraine sind möglicherweise noch möglich, aber dieser Strom wäre nur in den westlichen Städten der Ukraine verfügbar.

Vor dem heutigen Angriff berichtete die Washington Post über die Schwierigkeiten bei der Wiederherstellung des Netzes. Wie wir bereits erklärt haben, treffen die russischen Angriffe die Transformatoren, die das nationale 330-Kilovolt-Backbone-Netz verbinden. Diese sind nur schwer zu ersetzen:

Als das Ausmaß der Schäden an den ukrainischen Energiesystemen in den letzten Tagen deutlich wurde, schlugen ukrainische und westliche Beamte Alarm, stellten aber auch fest, dass sie nur begrenzte Möglichkeiten haben. Das ukrainische Stromversorgungssystem aus der Sowjetära lässt sich weder schnell noch einfach reparieren. In einigen der am schlimmsten betroffenen Städte können die Behörden kaum etwas anderes tun, als die Bewohner zur Flucht aufzufordern – was das Risiko eines wirtschaftlichen Zusammenbruchs in der Ukraine und einer sich ausbreitenden Flüchtlingskrise in den europäischen Nachbarländern erhöht.

Der ukrainische Premierminister Denys Shmyhal sagte, dass etwa die Hälfte der Energieinfrastruktur des Landes nach dem Bombardement “außer Betrieb” sei.

Seit Wochen zielen russische Raketen auf Schlüsselkomponenten des ukrainischen Stromübertragungssystems und legen lebenswichtige Transformatoren lahm, ohne die die Stromversorgung von Haushalten, Unternehmen, Regierungsstellen, Schulen, Krankenhäusern und anderen wichtigen Einrichtungen nicht möglich ist.

Volodymyr Kudrytskyi, der Leiter des staatlichen Stromnetzbetreibers Ukrenergo, bezeichnete die Schäden am Stromnetz bei einem Briefing für Reporter am Dienstag als “kolossal”.

Die Russen hätten es vor allem auf Umspannwerke abgesehen, Knotenpunkte des Stromnetzes, an denen der Strom von den Kraftwerken abgeleitet wird. Die Hauptbestandteile dieser Umspannwerke sind Spartransformatoren – “hochtechnologische und kostspielige Geräte”, die nur schwer zu ersetzen sind.

In einer in Washington kursierenden Liste des “dringenden Bedarfs” von DTEK, dem größten privaten Energieunternehmen des Landes, sind Dutzende von Transformatoren sowie Leistungsschalter, Durchführungen und Transformatorenöl aufgeführt.

Aber es sind die Spartransformatoren – das “Herz” der Umspannwerke, wie Kudrytskyi sagt -, die ganz oben auf der Bedarfsliste der Ukrainer stehen und der Schlüssel zum Funktionieren des ukrainischen Stromnetzes sind.

Die Ukrainer haben versucht, jeden Autotransformator aufzukaufen, den sie finden konnten, und sind dafür sogar bis nach Südkorea gereist, aber sie müssen noch weitere in Auftrag geben.

“Wir versuchen, alles zu sammeln, was es auf der Welt gibt, und mehr zu bestellen”, sagte Olena Zerkal, Beraterin des ukrainischen Energieministeriums.

Alle Versuche, das Netz zu reparieren, sind nutzlos, solange Russland es weiterhin angreift.

Um diese Angriffe zu stoppen, muss eine politische Lösung gefunden werden. Die Ukraine wird aufgeben und eine Einigung mit Russland finden müssen.

Russland hat auch einige der Erdgasquellen der Ukraine angegriffen:

Letzte Woche hat Russland seine Angriffe ausgeweitet. Oleksiy Chernyshov, Chef des staatlichen ukrainischen Energieunternehmens Naftogaz, sagte in einem Interview, dass ein “massiver Raketenangriff” zehn Gasförderanlagen in den Regionen Charkiw und Poltawa getroffen habe, darunter Shebelinka, eines der größten Förder- und Bohrgebiete.

“Natürlich werden wir jetzt unser Bestes tun, um uns zu erholen, aber das wird Zeit, Ressourcen und Material erfordern”, sagte Tschernyschow. “Die Zeit drängt”, fügte er hinzu. “Denn jetzt ist Winter.”

Dass die Gasversorgung ins Visier genommen wurde, sei eine kritische Entwicklung, sagte Victoria Voytsitska, ein ehemaliges Parlamentsmitglied, das jetzt mit zivilgesellschaftlichen Gruppen daran arbeitet, der Ukraine die benötigte Ausrüstung zu verschaffen. Wenn Moskau das Gassystem ausschalte, so Voytsitska, könnten Städte und Dörfer im ganzen Land “unbewohnbar” werden.

Der russische Gasversorger Gazprom hat angekündigt, dass er den Gastransport durch die Ukraine zu europäischen Kunden einschränken wird, da die Ukraine ihn bestiehlt:

Gazprom hat nach eigenen Angaben festgestellt, dass ein Teil des Gases, das im Rahmen eines Vertrags mit dem lokalen Gasunternehmen für die Republik Moldau bestimmt ist, von der Ukraine abgezweigt wird. Wenn das Ungleichgewicht im Gastransit anhält, wird Gazprom am Morgen des 28. November damit beginnen, die Gasflüsse über die Ukraine zu reduzieren, sagte der russische Gasriese heute, wie die russische Nachrichtenagentur TASS berichtete.

Ohne Strom fließt kein Wasser in den Wasserversorgungssystemen der Städte. Ohne Wasser können die Toiletten nicht benutzt werden. Die öffentliche Hygiene wird darunter leiden. Auch das Internet ist in der Ukraine ausgefallen.

Ein Land, das “unbewohnbar” wird, hat kaum eine Chance, einen Krieg zu führen und zu gewinnen. Wenn es keine Verkehrsmittel, keinen Strom, keine Heizung und keine Kommunikation gibt, wird alles unglaublich schwierig.

Der dadurch ausgelöste Flüchtlingsstrom wird den Druck auf Europa erhöhen, die Ukraine zu Friedensverhandlungen mit Russland zu bewegen. Es werden harte Bedingungen gestellt werden, aber es gibt keinen anderen Ausweg aus diesem Schlamassel.

In den letzten Wochen waren die ukrainischen Angriffe an der Frontlinie bemerkenswert ineffektiv. Es gibt keine Koordinierung größerer Formationen mehr. Die Einheiten, die jetzt angreifen, haben meist nur noch Kompaniestärke oder sind noch kleiner. Gestern wurde ein 12-minütiges Video veröffentlicht, das Drohnenaufnahmen von einem solchen Angriff zeigt:

Was verschweigen die Medien? @narrative_hole – 11:20 UTC – Nov 23, 2022

Ich kann nicht glauben, dass ich das heute übersehen habe, der Schnitt ist unglaublich.

Ein 12-minütiger Clip von Ukrainern, die einen Selbstmordanschlag auf russische Schützengräben verüben

… nur um dann von Su-25, Infanterie, schweren Mörsern, einem Panzer und MLRS unter Beschuss genommen zu werden und mit einem Su-34-Bombenangriff zu enden.

Auf einem gepanzerten Infanteriefahrzeug sitzend fahren etwa 20 ukrainische Soldaten auf ein befestigtes Gebiet zu und betreten die erste leere Reihe von Gräben. Von dort aus versuchen sie, die zweite Reihe von Schützengräben anzugreifen, die von einer Handvoll russischer Soldaten gehalten wird.

Die ukrainischen Truppen scheinen mit Helmen und Panzerwesten recht gut ausgerüstet zu sein. Aber sie haben keine Unterstützung.

Die russische Infanterie kämpft zurück. Sie wird durch gezielten Mörserbeschuss, Artillerie, Panzer- und Luftangriffe unterstützt. Die Russen haben Drohnen in der Luft, die die ganze Szene überblicken können. Die ukrainischen Einheiten haben nichts weiter als ihre Gewehre und ein paar Handgranaten. Nachdem der angreifende Zug vernichtet ist, greift die russische Artillerie an und zerstört das Industriegebiet, aus dem sie gekommen waren. Die ganze Operation endet in einem totalen Desaster. Alle beteiligten ukrainischen Truppen scheinen tot zu sein. Auf russischer Seite scheint es keine oder nur wenige Opfer gegeben zu haben.

Was verschweigen die Medien? @narrative_hole – 1:04 AM – Nov 23, 2022

Dieses Gefecht liegt zwar schon einige Zeit zurück, aber es ist immer noch unglaublich zu sehen, dass sie jetzt den knappen Schnitt gemacht haben.

Wenn man bedenkt, dass solche Angriffe jede Woche zu Dutzenden stattfinden, sind die Schätzungen des russischen Verteidigungsministeriums über die täglichen ukrainischen Verluste gar nicht so abwegig.

Jeden Tag gibt es mehrere solcher Angriffe, und nur sehr wenige sind erfolgreich.

Aus der heutigen Klamottenliste:

In Richtung Donezk setzten Einheiten der russischen Armee ihre intensive Operation fort. Mehr als 60 ukrainische Soldaten und fünf gepanzerte Kampffahrzeuge wurden ausgeschaltet.

Im Süden von Donezk wurde durch Artilleriebeschuss und entschlossenes Handeln der russischen Truppen ein Angriff der AFU mit bis zu einer Kompanie taktischer Gruppenkräfte in Richtung Pawlowka zurückgeschlagen.

Darüber hinaus wurden infolge eines präventiven Feuerangriffs feindliche Reserven, die von Ugledar aus vorrückten, vernichtet.

Eine Sabotage- und Aufklärungsgruppe der AFU wurde in der Nähe von Novodarovka (Region Zaporozhye) vernichtet.

Die Verluste des Gegners beliefen sich auf mehr als 40 getötete und verwundete ukrainische Soldaten, drei gepanzerte Fahrzeuge, einen MT-LB und vier Kleinlastwagen.

In Richtung Kupjansk wurde ein Angriffsversuch einer mechanisierten Infanteriekompanie der AFU in der Nähe von Nowosjolowskoje (Volksrepublik Lugansk) durch Artilleriefeuer und schwere Flammenwerfer vereitelt.

Durch den russischen Artilleriebeschuss wurden mehr als 30 ukrainische Soldaten, zwei Kraftfahrzeuge und ein Mörser zerstört.

In Richtung Krasniy Liman wurde ein Versuch, die taktische Gruppe der AFU-Kompanie zum Angriff auf Tscherwonopopwka (Lugansker Volksrepublik) zu bewegen, durch Präventivfeuer gestört.

Bis zu 20 ukrainische Soldaten, drei Mörserbesatzungen und zwei Kraftfahrzeuge wurden ausgeschaltet.

Die operativ-taktische und die Heeresluftfahrt, die Raketentruppen und die Artillerie haben den Gefechtsstand der 128. Gebirgsjägerbrigade der AFU in der Nähe von Wolnjansk (Region Saporoschje) sowie 72 Artillerieeinheiten in ihren Feuerstellungen, Personal und Material in 144 Gebieten neutralisiert.

Das sind mindestens 150 tote ukrainische Soldaten allein dort.

Ich verstehe nicht, warum die ukrainische Führung immer noch solche sinnlosen Angriffe anordnet. Militärisch hätte sie längst in den Verteidigungsmodus übergehen müssen. Das würde ukrainische Leben retten und es den Russen schwerer machen, anzugreifen.

Ich verstehe nicht, warum die ukrainische Führung immer noch solche sinnlosen Angriffe befiehlt. Militärisch hätte sie längst in den Verteidigungsmodus übergehen müssen. Das würde ukrainische Leben retten und einen Angriff der Russen teurer machen.

Das Europäische Parlament, das keine ernstzunehmende gesetzgebende Funktion hat, stimmte heute für eine nicht bindende Resolution, in der Russland zum “staatlichen Sponsor des Terrorismus” erklärt wird. Einige Russen fanden das ungeheuerlich. Wenige Stunden später wurde das Parlament von einem “ausgeklügelten” Cyberangriff heimgesucht:

Die Website des Europäischen Parlaments war von einem Hackerangriff betroffen, wie Beamte am Mittwoch mitteilten.

Parlamentspräsidentin Roberta Metsola erklärte, es habe sich um einen “ausgeklügelten Angriff” gehandelt und eine kremlnahe Gruppe habe sich dazu bekannt.

Sie wies darauf hin, dass der Angriff auf die Abstimmung der EU-Gesetzgeber folgte, Russland wegen seines Krieges in der Ukraine als “staatlichen Sponsor” des Terrorismus zu bezeichnen.

“Meine Antwort ist: Slava Ukraini (Ruhm für die Ukraine)”, sagte Metsola.

Dieser irrelevante maltesische Konservative hat noch viel zu lernen. Übersetzt mit Deepl.com

