MoA – Ukraine – The Bear Caught The Kraken By Using This Trick This is the map that shows the historic development of Ukraine. Russia is, in my opinion, aiming at taking the pink and yellow parts which have predominantly Russian speaking populations. The most north- western pink oblast is Kharkov which is also the name of the oblast’s main city.

Ukraine – Mit diesem Trick hat der Bär den Kraken gefangen

1. Juli 2022

Dies ist die Karte, die die historische Entwicklung der Ukraine zeigt.

Quelle: LiveUAmap – größer

Meiner Meinung nach ist Russland bestrebt, die rosafarbenen und gelben Teile zu erobern, in denen überwiegend russischsprachige Bevölkerungsgruppen leben. Der nordwestlichste rosa Oblast ist Charkow, was auch der Name der Hauptstadt des Oblasts ist.

Am 1. März war die Stadt bereits unter Beschuss.

Es gab eine Reihe von Artillerieeinschlägen (rote Punkte) auf militärische Ziele in und um die Stadt.

Aber die Situation stagnierte bald. Der derzeitige Bürgermeister von Charkow, Igor Terechow, stand auf der Seite des Zelenski-Regimes. Die randalierenden Fußballfans des größten Vereins der Stadt hatten das ursprüngliche Asow-Regiment gebildet. Eine Milizgruppe, die sich zu Beginn des Krieges von ihnen abspaltete, waren die Kraken:

Die Kraken-Einheit wurde von Veteranen des Asow-Bataillons an dem Tag gebildet, an dem der russische Präsident Wladimir Putin im Februar eine groß angelegte Invasion in der Ukraine startete, so ein Militärsprecher. Damit sind die Kraken so etwas wie der kleine Bruder der älteren Asow-Einheit, deren Kämpfer im vergangenen Monat durch ihren epischen letzten Einsatz im Asowstal, einem weitläufigen Stahlkomplex in der Hafenstadt Mariupol, Weltruhm erlangten.

Wie die Asow-Kämpfer, deren Name auf das Asowsche Meer zurückgeht, erinnern auch der Name und die Abzeichen des Regiments an ein anderes maritimes Thema: den Kraken, ein mythisches Seeungeheuer, das an einen Riesenkraken erinnert.

Ihr Kommandeur ist Konstantin V. Nemichev, eine politische und militärische Persönlichkeit in Charkiw. Der 26-jährige Nemitschew, Sohn einer Lehrerin und eines Elektrikers, begann seine politische Karriere in der rechtsgerichteten Partei Nationales Korps noch vor seinem Hochschulabschluss und kandidierte im vergangenen Jahr erfolglos für das Amt des Bürgermeisters von Charkiw. Er stützte sich stark auf die Unterstützung von jungen Fußballfans, von denen viele jetzt in seiner Einheit dienen.

…

Die Kraken-Einheit operiert gewissermaßen in einer Grauzone – eine Truppe, die dem Verteidigungsministerium untersteht, aber nicht zu den ukrainischen Streitkräften gehört. Soldaten in Ruska Lozova sagen, die Einheit habe etwa 1.800 Soldaten. Der Militärsprecher lehnte es ab, zu sagen, wie viele in der Einheit dienen.

Die Kraken folgen, wie auch Asow, einer faschistischen Ideologie. Der Bürgermeister und die Kraken-Einheiten hatten sich auf Kämpfe in und um die Stadt vorbereitet. Sie hatten Gebiete befestigt und in Häusern Stellung bezogen, die den russischen Linien zugewandt waren.

Die russischen Angreifer wollten die Stadt und ihre russischen Einwohner nicht zerstören. Sie hatten nie den Befehl, einen umfassenden Angriff zu starten. Über mehrere Monate hinweg änderten sich die Positionen auf beiden Seiten kaum. Dies ist die Karte der Situation am 1. Mai.

Auf der westlichen Seite der Karte war das von den Russen gehaltene Gebiet aufgegeben worden, nachdem der Vorstoß auf Kiew rückgängig gemacht worden war. Auf der Ostseite hatten sie das Gebiet um Iizum gewonnen. Doch die Kämpfe um Charkow gingen seit mehr als zwei Monaten mit nahezu unveränderten Linien weiter.

Dann geschah etwas Merkwürdiges. In einer geordneten Bewegung begannen die russischen Truppen um Charkow, sich zurückzuziehen. Hier sind die Stellungen am 15. Mai.

Das ukrainische Militär und die Kraken fühlten sich siegreich. Sie hatten den Feind “besiegt”. Sie verließen ihre vorbereiteten Stellungen in und um die Stadt und verfolgten die russischen Truppen, die sich weiter zurückzogen. Sie haben die Falle nicht gerochen.

Die Situation am 31. Mai ist wie folgt.

Die Verteidiger von Charkow befanden sich nun in kleinen Städten oder auf dem offenen Land. Seit Ende Mai gab es kaum noch Veränderungen auf der Karte, aber tägliches schweres Bombardement auf ukrainische Einheiten.

Am 5. Juni berichtete Stars & Stripes:

Die Kraken-Einheit – die in den letzten Wochen dazu beigetragen hat, Dörfer nördlich von Charkiw zurückzuerobern – füllte ihre Reihen mit “Turnhallenratten”, Türstehern und “Ultras”, den professionellen Fußballfans, die ihre Liebe zu Charkiws Metalist-Mannschaft manchmal mit randalierendem Verhalten zeigten.

…

Aber auch Veteranen der regulären Armee, kampferprobte paramilitärische Kämpfer aus dem Donbass und andere Freiwillige im Alter zwischen 25 und 60 Jahren gehören zu ihrer Einheit.

…

Als die Kraken-Einheit Ende April dieses Vorortdorf mit etwa 5.000 Einwohnern befreite, waren viele bereits geflohen. Maleev schätzte am Dienstag, dass nur noch etwa 200 Menschen in der frisch befreiten Geisterstadt lebten. Nur wenige gingen aus dem Haus, da sich die ukrainischen und russischen Streitkräfte weiterhin Mörserfeuer lieferten.

Ein Großteil des Dorfes wurde ebenfalls beschädigt oder zerstört, darunter die St. Nikolaus-Kirche, das Gebäude der Dorfverwaltung und ein kleines Krankenhaus. Anderswo stand eine ordentliche Reihe von Bienenstöcken auf einem Feld in der Nähe von Häusern, deren schwere hölzerne Dachbalken zerbrochen und verkohlt waren.

In dem Bericht wurde erwähnt, dass sich mehrere russische Drohnen in der Luft über der Einheit befanden. Die Soldaten verstecken sich vor ihnen. Es ist nicht die einzige Einheit, die aus der Stadt Charkow abgezogen wurde und eine solche Behandlung erfahren hat.

Seit Ende Mai regnet es Tag für Tag russische Artillerie und Luftangriffe auf sie nieder. Sie erzielten die gewünschten Ergebnisse. Die ukrainische Miliz hatte erhebliche Verluste zu beklagen.

Am 26. Juni erwähnte das russische Verteidigungsministerium in seinem Tagesbericht die Kraken:

Der Angriff der russischen Artillerie in der Nähe von Pitomnik (Region Charkow) hat zur Ausschaltung von bis zu 100 Kämpfern der Nazigruppe Kraken und etwa 10 Einheiten Kampfausrüstung geführt. Die Kommandeure der Kämpfer haben beschlossen, die Stellungen aufzugeben und den Rest dieser Einheit nach Charkow zurückzuziehen.

…

Hochpräzise Angriffe der russischen Luft- und Raumfahrtkräfte haben zur Ausschaltung von vier Gefechtsständen geführt, darunter die Gefechtsstände der Territorialen Verteidigungsbataillone Charkow-1 und Charkow-2 in der Nähe von Charkow sowie eine Ausbildungsbasis von Söldnern, die in der Nähe von Nikolajew eingesetzt sind.

Rund 100 Tote und vier Gefechtsstände an einem Tag sind eine ganze Menge. Aber das waren nicht die einzigen Angriffe an diesem Tag, und die Kampagne dauerte über 30 Tage. Präsident Putins Befehl zur “Entmilitarisierung” und “Entnazifizierung” der Ukraine wird gut umgesetzt.

Hier ist die Situation am 30. Juni.

Nach einem ganzen Monat solcher Artillerievorbereitungen, die die Einheiten, die ursprünglich Charkow schützten, stark dezimierten, sind die Russen wieder auf dem Vormarsch.

Der Betreiber des ausgezeichneten Kanals Military Summary And Analysis berichtete heute (vid), dass heute mehrere Städte an der Frontlinie von Charkow von den Russen zurückerobert worden seien. (Das ist in der pro-ukrainischen LiveUA-Karte, die wir beide hier benutzen, noch nicht zu sehen.) Er hat Pfeile auf die Karte gemalt, die die zukünftigen russischen Bewegungen zeigen, die er erwartet.

Es ist ein weiterer Zangenangriff auf Charkow. Ein dritter Pfeil könnte wahrscheinlich vom Gebiet Izium südöstlich von Charkow ausgehen, das die Russen unter ihrer Kontrolle haben.

Der russische Trick, die Krake zu fangen, hat funktioniert. Seit mehr als zwei Monaten hatten sie versucht, Charkow einzunehmen, ohne es zu zerstören. Die befestigten Stellungen in und um die Stadt hatten dies unmöglich gemacht.

Der kontrollierte Rückzug ins Grenzgebiet hat die Verteidiger von Charkow auf offene Felder gelockt, wo die russische Artillerie dann einen ganzen Monat Zeit hatte, sie zu jagen. Nun, da der Feind dezimiert ist, kann der russische Vorstoß auf Charkow wieder aufgenommen werden. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...