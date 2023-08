Die ukrainischen Behörden haben die Bewohner eines Bezirks an der Grenze zu den russischen Volksrepubliken Donezk und Lugansk zur Evakuierung verpflichtet. Die Anordnung erfolgte, nachdem das Verteidigungsministerium in Moskau mitgeteilt hatte, dass seine Truppen in dem Gebiet vorankommen.

Ukraine ordnet Evakuierung einer strategisch wichtigen Stadt im Gebiet Charkow an

Der Leiter der Bezirksmilitärverwaltung Andrei Konaschewitsch hat eine obligatorische Evakuierung in 37 Orten des Bezirks Kupjansk im Gebiet Charkow angekündigt, meldet die russische Nachrichtenagentur TASS. Wie das Informationsportal erläutert, war bereits zuvor eine Evakuierung in diesen Siedlungen durchgeführt worden, diese war aber nicht obligatorisch gewesen. Auch die derzeitige Evakuierung können die Bewohner ablehnen. Das Medium zitiert den Leiter der Militärverwaltung der Stadt Kupjansk Andrei Besedin mit den Worten: „Es handelt sich nicht um eine Zwangsevakuierung, sondern um eine obligatorische Evakuierung. Die Menschen können sie offiziell ablehnen. Wenn es sich bereits um eine Zwangsevakuierung handeln würde, gäbe es keinen Verweigerungsmechanismus.“ Er bezeichnete die Situation nahe der Front als „sehr gefährlich“. Nach vorläufigen Schätzungen könnte die Maßnahme mehr als 11.000 Menschen betreffen, darunter 600 Kinder.

Seit Anfang August meldet das russische Verteidigungsministerium militärische Erfolge in Richtung Kupjansk im Gebiet Charkow. So hatten am 3. August Angriffskommandos der russischen Truppengruppe Sapad günstigere Stellungen in der Nähe der Siedlungen Olschana und Perschotrawnewoje im Gebiet Charkow eingenommen. Einige Tage später wurden sieben befestigte Positionen der ukrainischen Armee und neun Beobachtungsposten in der Region erobert.