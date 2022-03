Dank an Ali Abunimah

Ukraine, Palestine and the propaganda of war This video circulated widely on Twitter on Sunday, purporting to be from Ukraine. “ ’Go back to your country’: brave little girl confronts invading Putin’s Army,” was the description that accompanied it. And they recognized the Palestinian girl in the video: It shows Ahed Tamimi at least 9 years ago, as she confronts an Israeli soldier in Arabic.

Menschen in einem Park arbeiten über Kisten voller Flaschen

Ukraine, Palästina und die Propaganda des Krieges

Von Ali Abunimah

Die elektronische Intifada



28. Februar 2022

Anwohner bereiten Molotow-Cocktails in Uzhhorod, Westukraine, vor, 27. Februar. Nach dem Einmarsch Russlands werden die Menschen in dem Land wahrscheinlich zum Futter in einer eskalierenden Konfrontation der Supermächte. Serhii Hudak Avalon

Dieses Video, das angeblich aus der Ukraine stammt, kursierte am Sonntag auf Twitter.

‘Geh zurück in dein Land’: Tapferes kleines Mädchen stellt sich der einmarschierenden Putin-Armee entgegen”, hieß es in der Beschreibung.

Obwohl einige Leute das Bild offensichtlich geglaubt haben – es hat mehrere tausend “Likes” – kam es nicht sehr weit, bevor viele Twitter-Nutzer darauf hinwiesen, dass die Landschaft und das Wetter (der Februar in Osteuropa ist sehr kalt) überhaupt nicht wie die Ukraine aussehen.

Und sie erkannten das palästinensische Mädchen in dem Video: Es zeigt Ahed Tamimi vor mindestens 9 Jahren, wie sie einen israelischen Soldaten auf Arabisch konfrontiert.

In den Jahren 2017 und 2018 verbrachte die Teenagerin Tamimi acht Monate in einem israelischen Gefängnis, verurteilt für eine andere Konfrontation mit israelischen Soldaten, die in Nabi Saleh, ihrem Heimatdorf im besetzten Westjordanland, einmarschiert waren.

Ihr “Verbrechen” bestand darin, einen Besatzungssoldaten zu ohrfeigen, kurz nachdem israelische Streitkräfte ihrem 15-jährigen Cousin in den Kopf geschossen hatten, was zu schrecklichen Verletzungen führte.

Ahed Tamimi wurde weltweit für ihre Tapferkeit gefeiert, allerdings nicht von den westlichen Regierungen und Medien, die den Widerstand der ukrainischen Zivilbevölkerung gegen die russische Invasion verherrlichen und sie sogar für die Zubereitung von Molotow-Cocktails feiern.

Im Gegensatz dazu gab es keine Empörung darüber, dass israelische Besatzungstruppen letzte Woche einen 13-jährigen palästinensischen Jungen töteten, weil er angeblich einen Molotow-Cocktail auf die ausländischen Besatzungstruppen seines Landes geworfen hatte.

Der britische Sender Sky News erklärte seinen Zuschauern sogar, wie man einen Molotow-Cocktail herstellt:

Dieses Wissen könnte sich als nützlich erweisen, da die britische und die dänische Regierung ihre eigenen Bürger auffordern, in die Ukraine zu reisen und gegen die russische Armee zu kämpfen.

Ja, das ist dieselbe britische Regierung, die das Tragen eines T-Shirts mit dem Namen der Hamas unter Strafe gestellt hat.

Die Hamas wird von Israel und seinen westlichen Unterstützern als “terroristische” Gruppe bezeichnet, weil sie bewaffneten Widerstand gegen die israelische Militärbesatzung leistet.

Wahrscheinlich werden Neonazis und rechtsextreme Schläger aus ganz Europa in die Ukraine strömen, um sich Einheiten wie dem von den USA ausgebildeten und von Israel bewaffneten neonazistischen Asow-Bataillon anzuschließen, einer offiziellen Einheit der ukrainischen Nationalgarde.

Der Rückschlag ist vorhersehbar: Kampferprobte Neonazis mit ähnlichen Ansichten wie der norwegische Massenmörder Anders Breivik werden dann in ihre Länder zurückkehren, um einen Rassenkrieg gegen all jene zu führen, die sie als keine echten Europäer betrachten.

Am Sonntag veröffentlichte die ukrainische Nationalgarde ein Video, das angeblich einen Asow-Kämpfer zeigt, der seine Kugeln mit Schweinefett einschmiert, damit alle muslimischen Soldaten, die von Russland aus Tschetschenien geschickt werden, direkt in die Hölle geschickt werden.

Die offizielle Nationalgarde der Ukraine behauptet, dass Mitglieder ihres vom Westen unterstützten und von Israel bewaffneten neonazistischen Asow-Bataillons ihre Kugeln mit Schweinefett beschmieren, damit alle muslimischen Soldaten, die aus Russland kommen, direkt in die Hölle kommen. https://t.co/3GTzrVYxtc

– Ali Abunimah (@AliAbunimah) February 27, 2022

Gefälschte und falsch beschriftete Bilder

Das Video von Ahed Tamimi ist nicht das einzige Bild aus Palästina, das in den Propagandakrieg um den Russland-Ukraine-Konflikt hineingezogen wurde.

Beachten Sie die Verwendung von “in” und “auf” hier. https://t.co/RxRZhtg6LI

– Dalia Hatuqa (@DaliaHatuqa) Februar 25, 2022

Letzte Woche wurde ein Bild von massiven Explosionen, die nachts Gebäude in einer Stadt treffen, in den sozialen Medien verbreitet.

Die Associated Press warnte, dass das Foto in Wirklichkeit im Gazastreifen während der israelischen Bombardierung des Gebiets im vergangenen Mai aufgenommen wurde.

Auch die französische Nachrichtenagentur AFP warnte vor Bildern von israelischen Angriffen auf den Gazastreifen, die als Bilder aus der Ukraine ausgegeben wurden:

Es gab eine Flut von gefälschten oder falsch bezeichneten Bildern, nicht nur aus dem Gazastreifen, sondern auch aus Beirut und Libyen oder die einfach nur Jahre alt sind.

Das ukrainische Verteidigungsministerium verbreitete sogar einen Videoclip, der angeblich den Abschuss eines russischen Kampfflugzeugs durch einen seiner Jets zeigte. In Wirklichkeit handelte es sich um einen Ausschnitt aus einem Videospiel.

Das ukrainische Verteidigungsministerium verbreitet Videospielmaterial, als handele es sich um einen echten Luftkampf, falls Sie sich das gefragt haben. https://t.co/V7YfoeyshN

– Judah Ari Gross (@JudahAriGross) February 25, 2022

Das Teilen von gefälschten oder falsch beschrifteten Fotos und Videos ist eine gängige Taktik in Kriegszeiten im Zeitalter der sozialen Medien.

Israel tut dies gewohnheitsmäßig, um seine Angriffe auf Palästinenser zu rechtfertigen.

In der gegenwärtigen Situation könnte der Drang, solche Fotos zu verbreiten, auf den relativen Mangel an echten Bildern aus der Ukraine zurückzuführen sein.

Bislang gab es glücklicherweise nur wenige Bombardierungen in Städten oder dicht besiedelten Gebieten, wie sie Israel regelmäßig gegen Palästinenser verübt.

Das kann sich schnell ändern, vor allem, wenn die Europäische Union und andere Länder die Ukraine mit Waffen versorgen, anstatt alle ihre politischen und diplomatischen Ressourcen zu mobilisieren, um einen Waffenstillstand und Verhandlungen zu unterstützen.

Die EU belehrt die Palästinenser regelmäßig darüber, dass Gewalt keine Lösung ist, aber anscheinend befolgt sie ihren eigenen Rat nicht.

Mehr Sirenen in Kiew heute Morgen. Seltsam ist jedoch, dass sie nicht viel zu bedeuten scheinen, abgesehen von einer allgemein gefährlichen Situation. Auf sie folgen oft keine Bombenanschläge. Und wenn wir Explosionen hören, hört man die Sirenen oft nicht. ♂️ pic.twitter.com/OXrvrDD40e

– Alex Marquardt (@MarquardtA) February 28, 2022

“Blaue Augen und blondes Haar”

Ein Grund dafür, dass einige Menschen glaubten, das Video von Ahed Tamimi stamme aus der Ukraine, ist ihr auffallend blondes Haar.

Sie sieht genau so aus, wie zumindest ein ukrainischer Beamter und viele westliche Kommentatoren meinen, dass ein sympathisches Kriegsopfer aussehen sollte.

Der ukrainische Staatsanwalt Davit Sakvarelidze sagte der BBC: “Es ist wirklich emotional für mich, weil ich sehe, wie europäische Menschen mit blauen Augen und blondem Haar getötet werden.”

[Thread] Die rassistischste Ukraine-Berichterstattung in den TV-Nachrichten.

1. The BBC – “Es ist sehr emotional für mich, weil ich sehe, wie europäische Menschen mit blauen Augen und blondem Haar getötet werden” – Der stellvertretende Generalstaatsanwalt der Ukraine, David Sakvarelidze pic.twitter.com/m0LB0m00Wg

– Alan MacLeod (@AlanRMacLeod) February 27, 2022

Viele ähnliche Kommentare kamen von westlichen Journalisten und Experten, die darauf hinwiesen, dass es einfacher sei, mit den Ukrainern zu sympathisieren, weil sie wie “Europäer” aussehen.

Der CBS News-Korrespondent Chris D’Agata sagte beispielsweise aus Kiew:

“Aber bei allem Respekt, dies ist kein Ort wie Irak oder Afghanistan, wo seit Jahrzehnten Konflikte toben. Dies ist eine relativ zivilisierte, relativ europäische Stadt – auch diese Worte muss ich mit Bedacht wählen -, eine Stadt, in der man so etwas nicht erwarten oder hoffen würde, dass es passiert.”

Eine Zusammenstellung von westlichen Journalisten und Kommentatoren, die den leisen Teil laut aussprechen. pic.twitter.com/CCK8wu6wxu

– redfish (@redfishstream) February 27, 2022

Diese Person fasst die westliche Heuchelei zusammen. pic.twitter.com/zhTqJY5UnK

– Hadi Nasrallah (@HadiNasrallah) February 27, 2022

Der schiere Rassismus solcher Kommentare hat bei denjenigen Empörung ausgelöst, die jahrelang mit ansehen mussten, wie Syrer, Afghanen, Iraker, Jemeniten, Libyer, Malier und Palästinenser ihr Leben und ihre Länder durch Kriege verwüstet haben, die von denselben westlichen Mächten oder mit deren Unterstützung geführt wurden, die heuchlerisch vorgeben, in der Ukraine das Völkerrecht zu wahren.

Blondheit oder Weißsein war auch die Voraussetzung dafür, als Flüchtling aus der Ukraine ein Höchstmaß an Sympathie und Unterstützung zu erhalten, wie viele Menschen aus afrikanischen und asiatischen Staaten, die in diesem Land arbeiten oder studieren, feststellen mussten:

Sowohl afrikanische als auch südasiatische Flüchtlinge befinden sich am Ende der neuen Bearbeitungslinie, die die Ukraine jetzt eingerichtet hat, um Polen zu erreichen. Beide Gemeinschaften haben ihre Erfahrungen mit Rassismus und Doppelmoral ausgetauscht, um in Sicherheit zu gelangen. #AfricansinUkraine #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/LF9C15DScZ

– Baaz (@BaazNewsOrg) February 27, 2022

Ukrainer, die vor dem Krieg fliehen, werden in Polen, Ungarn und anderen Nachbarländern herzlich aufgenommen. Im Vergleich zu den Migranten und Flüchtlingen aus dem Nahen Osten und Afrika, insbesondere den Syrern, die 2015 gekommen sind, ist die Behandlung sehr unterschiedlich. https://t.co/EeNOA7bUmL

– The Associated Press (@AP) February 28, 2022

Eine Gruppe nigerianischer Studenten, denen die Einreise nach Polen wiederholt verweigert wurde, ist zu dem Schluss gekommen, dass sie keine andere Wahl haben, als erneut durch die Ukraine zu reisen und zu versuchen, das Land über die Grenze zu Ungarn zu verlassen.

– Präsidentschaft Nigeria (@NGRPräsident) February 27, 2022

Intervention verkaufen

Die weiße Hautfarbe der Ukrainer mag es den westlichen Regierungen leichter machen, ihrer Öffentlichkeit Eskalation und Intervention zu verkaufen, anstatt dringende Verhandlungen zur Entschärfung einer potenziell katastrophalen Krise zwischen atomaren Supermächten zu führen.

Aber das ist nicht die ganze Geschichte.

“Wenn die Ukraine nicht weiß wäre, würden der westliche Imperialismus und die Medien immer noch dieselbe Reaktion hervorrufen”, so Hammam Farah, ein palästinensisch-kanadischer Gemeindeleiter.

“Es geht nicht um ihr Weißsein, sondern um die geopolitische Bedeutung der Ukraine für den amerikanischen Kapitalismus und die Ausdehnung seines Imperiums.”

Wäre die Ukraine nicht weiß, würde sie immer noch die gleiche Reaktion des westlichen Imperialismus und der Konzernmedien hervorrufen. Es geht nicht um ihr Weißsein, sondern um die geopolitische Bedeutung der Ukraine für den amerikanischen Kapitalismus und die Ausweitung seines Imperiums.

– Hammam Farah (@HumHum83) February 27, 2022

Hier sind keine “doppelten Standards” im Spiel – sondern ein einziger Standard, nämlich das, was dem imperialistischen System der USA nützt und zu ihm passt.

– Louis Allday (@Louis_Allday) February 26, 2022

Diese Beobachtung ist richtig: Als die US-Eliten Unterstützung für die Besetzung Afghanistans mobilisieren wollten, waren die Medien voll von wohlwollenden Geschichten darüber, dass die Intervention notwendig war, um “afghanische Frauen und Mädchen” zu retten.

Jetzt, da sich die USA aus Afghanistan zurückgezogen haben und Präsident Joe Biden dafür sorgt, dass die Bevölkerung des Landes verhungert, sind sie so gut wie vergessen.

Wer wird bluten?

Der gegenwärtige Krieg in der Ukraine begann nicht erst letzte Woche mit der russischen Invasion – auch wenn Moskaus weithin verurteiltes Vorgehen ihn auf ein potenziell katastrophales Niveau eskalieren lässt.

Seine Wurzeln reichen weiter zurück bis zur Destabilisierung des Landes durch die USA und die Unterstützung des Putsches von 2014 durch rechtsextreme und neonazistische Elemente.

Es gibt ziemlich überzeugende Beweise dafür, dass die Neonazi-Plage in der Ukraine erheblich heruntergespielt wird. Sie mögen nicht viele Wahlen gewinnen, aber sie sind (von der internationalen Gemeinschaft) gut bewaffnet und sie töten viele unschuldige Menschen. Und sie sind nicht schüchtern, wenn es um ihre Absichten geht. https://t.co/Czpn8RzDOO

– Colin Kalmbacher (@colinkalmbacher) February 27, 2022

Seit 2014 herrscht im Osten des Landes ein Bürgerkrieg – in der Region Donbas, in der Russland letzte Woche zwei abtrünnige Republiken anerkannt hat.

Mehr als 5.000 Menschen sind im Donbas-Konflikt getötet worden, darunter mindestens 2.700 Zivilisten.

“In vielen Fällen von Beschuss seit 2014 konnte der Täter nicht identifiziert werden, aber in den Fällen, in denen dies der Fall war, waren die ukrainischen Separatisten für mindestens 667 zivile Opfer verantwortlich und die Ukraine für 783”, so die Überwachungsgruppe Action on Armed Violence.

Keiner in der Ukraine braucht mehr Krieg.

Doch genau das werden sie mit ziemlicher Sicherheit bekommen, denn die USA, die NATO und die EU antworten auf die russische Invasion mit einer Eskalation.

Am Sonntag kündigte die EU an, dass sie den beispiellosen Schritt der direkten Finanzierung von Waffenkäufen für die Ukraine im Wert von mehr als 500 Millionen Dollar unternehmen werde.

Auch die USA schicken Waffen im Wert von Hunderten von Millionen.

Die Gesamtsumme könnte schließlich die von der Obama-Regierung nach Syrien gelieferten Waffen im Wert von 1 Milliarde Dollar übersteigen, wobei viele Waffen in den Händen von Gruppen landen, die mit Al-Qaida in Verbindung stehen.

Das Ziel der Lieferungen wird Polen sein.

Der Journalist Mark Ames verglich dies mit der Rolle Pakistans in den 1980er Jahren, als die USA das Land als Durchgangsstation für Waffen und “Mudschaheddin” nach Afghanistan nutzten, um die sowjetische Armee zu bekämpfen.

Polen und Rumänien durften in den 80er Jahren gegen Pakistan spielen, und siehe da, es hat sich gelohnt. https://t.co/L8SjdyjRJ5

– Mark Ames (@MarkAmesExiled) February 25, 2022

Der Architekt dieser Politik, der nationale Sicherheitsberater von Präsident Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski, erklärte später, das Ziel sei es gewesen, “die Sowjets so viel und so lange wie möglich bluten zu lassen.”

Den USA war es egal, wie sehr das afghanische Volk bluten würde, oder was die Rückwirkungen – die Anschläge vom 11. September und die darauf folgenden Kriege – kosten würden.

Der Chauvinismus und die Kriegstreiberei der USA sind so tief verwurzelt, dass @AdamSchiff im Januar 2020 offen erklären kann, dass die USA die Ukraine nutzen, um “Russland dort drüben zu bekämpfen”, und unsere Eliten applaudieren. Zwei Jahre später schlägt Russland zurück, und derselbe Kreis ist empört. pic.twitter.com/6B4QVFSZvV

– Aaron Maté (@aaronjmate) February 26, 2022

Die Medienpropaganda treibt viele Amerikaner und Europäer erneut dazu, eine Eskalation und Intervention zu unterstützen, zweifellos mit demselben Ziel.

James Bruno, ein Veteran des Außenministeriums, der an der Umsetzung von Brzezinskis Politik beteiligt war, schreibt diese Woche in Washington Monthly: “Es ist an der Zeit, Mütterchen Russland für ihre Verbrechen bluten zu lassen. Wir haben es schon einmal getan. Wir können es wieder tun.”

“Afghanistan wiederum bietet Einsichten und Lehren”, fügt er hinzu, ohne ein Wort darüber zu verlieren, was das alles die Menschen in diesem Land gekostet hat.

Die Ukraine wird nun wahrscheinlich das gleiche Schicksal erleiden, als Schlachtfeld für Supermächte, und am Ende werden das zerstörte Land und seine Menschen ebenfalls vergessen sein. Übersetzt mit Deepl.com

--

