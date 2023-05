Wer unterstützt hier den Terror? Evelyn Hecht-Galinski



Ukraine Zelenskiy to Iran: Why support Russia and terror? Ukrainian President, Volodymyr Zelenskiy, urged Iranians on Wednesday to reconsider the supply of deadly drones to Russia in order to stop their slide into “the dark side of history”, Reuters reports.

Ukraine Selenskyj an Iran: Warum Russland und Terror unterstützen?

25. Mai 2023

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (L) und die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen (R) verlassen das Gebäude nach einer gemeinsamen Pressekonferenz in Kiew, Ukraine am 09. Mai 2023 [Vladimir Shtanko – Anadolu Agency]

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte die Iraner am Mittwoch auf, die Lieferung von tödlichen Drohnen an Russland zu überdenken, um das Abgleiten des Landes auf die “dunkle Seite der Geschichte” zu verhindern, berichtet Reuters.

Die an Moskau gelieferten iranischen Shahed-Drohnen haben bei den russischen Angriffen auf Städte und Infrastrukturen eine wichtige Rolle gespielt, obwohl Selenskyj sagte, Kiews Luftabwehr sei inzwischen geübt darin, sie abzuschießen – etwa 900 von 1.160 auf ukrainische Ziele gerichteten Drohnen.

“Die einfache Frage lautet: Welches Interesse haben Sie daran, ein Komplize des russischen Terrors zu sein?” sagte Selenskyj in seiner nächtlichen Videoansprache.

“Welchen Nutzen hat der Iran von einem solchen zynischen Töten? Durch russische Hände, aber mit Ihren Waffen, Ihren Waffen … Ihre Shaheds, die jede Nacht die Ukraine terrorisieren, bedeuten nur, dass das iranische Volk immer tiefer in die dunkle Seite der Geschichte getrieben wird.”

Während der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am 19. Mai 2023 an der Arabischen Liga in Saudi-Arabien teilnimmt, um für die Unterstützung seines Volkes zu werben, sehen die Palästinenser zu, wie die Besetzung ihres Landes im 75. Jahr fortgesetzt wird – Cartoon [Sabaaneh/Middle East Monitor]

Während der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am 19. Mai 2023 an der Arabischen Liga in Saudi-Arabien teilnahm, um für die Unterstützung seines Volkes zu werben, mussten die Palästinenser zusehen, wie die Besetzung ihres Landes auch im 75.

Russland hat seine militärische Zusammenarbeit mit dem Iran verstärkt, seit dieser im Februar 2022 eine Invasion in seinem Nachbarland startete.

Der Iran bestritt zunächst, Shahed-Drohnen an Russland geliefert zu haben, erklärte aber später, dass er vor Beginn des Konflikts eine kleine Anzahl davon zur Verfügung gestellt habe. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …