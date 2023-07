Ukraine SitRep: “Moskito”-Taktik – S-200-Landangriffe

Geschrieben von b

10. Juli 2023

Die US/NATO-Doktrin, wie sie den ukrainischen Einheiten, die auf die Gegenoffensive vorbereitet wurden, beigebracht wurde, ist gescheitert.

So beschreibt es ein Kommentar, der angeblich in einem Forum von Veteranen der West Point Academy abgegeben wurde:

Klassische Angriffe nach unseren Kampfregeln beinhalten die vorläufige Unterdrückung und Zerstörung feindlicher Verteidigungsstellungen durch Artillerie und Flugzeuge sowie die gleichzeitige Zerstörung seiner Kampfkontrollen in der Tiefe der Verteidigungszone und die Verhinderung der Annäherung seiner Reserven. Da die Ukrainer fast keine Flugzeuge besitzen und den Russen in Bezug auf die Artillerie deutlich unterlegen sind, führen klassische Angriffe nur zu einem massiven Verlust von teurem militärischem Gerät auf dem Weg zu den russischen Stellungen, zur Desorganisation und Demoralisierung der Angreifer mit anschließendem Rückzug. Fast drei Wochen solcher Angriffe konnten das russische Unterstützungsband nicht durchbrechen, außerdem haben sie, wie mir der G-3 von USAR EUR-AF in Stuttgart sagte, bis zu einem Viertel unserer Bradleys verloren, und sie sind jetzt gezwungen, dringend zwei Kompanien Bradleys und eine große Menge anderer Ausrüstung zu schicken, um die Kampfbereitschaft von zwei Brigaden der ukrainischen Angriffseinheit aufzufüllen und wiederherzustellen.

Als ich auf der Offiziersschule war, also vor 1991, war die NATO weniger abhängig von der Luftüberlegenheit als heute. Wir hatten auch einige gute Luftabwehrsysteme. Unsere Artillerie war der sowjetischen nicht überlegen, aber sie war gut gestaffelt – von Systemen mit kurzer, mittlerer und langer Reichweite – und hätte erhebliche Schäden verursacht. Wir verfügten auch über eine gute Pionierausrüstung, die das Überqueren von Flüssen und Gräben sowie von schweren Minenfeldern ermöglichte.

All dies änderte sich nach dem Golfkrieg von 1991, in dem die Luftüberlegenheit der USA und die Panzerfaust die irakischen Verteidigungskräfte vernichteten. Dieser Krieg wurde fälschlicherweise als großer Sieg gewertet, obwohl er in Wirklichkeit nur der Effekt einer weit überlegenen professionellen Streitkraft gegenüber einer unmotivierten Wehrpflichtigenarmee mit alten und oft unbrauchbaren Waffen war.

Als Folge des ersten Golfkriegs und späterer Operationen in Serbien, Afghanistan und erneut im Irak wurde der Glaube an die NATO-Luft-Land-Doktrin gestärkt. Luftüberlegenheit war der heilige Gral, während die starken Fähigkeiten der Landstreitkräfte verkümmerten. Die Betonung der Guerillaunterdrückung und der Fahrzeuge, die einfachen improvisierten Sprengsätzen (IEDs) standhalten konnten, brachte die Streitkräfte in Irak und Afghanistan weiter aus dem Gleichgewicht.

Das erklärt, warum die ukrainischen Truppen für eine Gegenoffensive schlecht ausgebildet und ausgerüstet waren, selbst wenn der Gegner viel schwerer zu knacken war als einige Ziegenhirten aus Helmand in Afghanistan.

Die ukrainischen Verbände mit kombinierten Waffen, ohne Luftunterstützung und mit wenig Artillerie, wurden besiegt. Westliche Minenausrüstung schaffte es nicht, echte 20 Kilogramm schwere Panzerabwehrminen aus dem schweren ukrainischen Gelände zu räumen. Gepanzerte ukrainische Truppen wurden in Minenfeldern zerstört (Video), lange bevor sie ihre Ziele erreichen konnten.

Als die Ukrainer sahen, dass das Konzept der schweren Panzer versagte, wechselten sie zu einer viel älteren und blutigeren Technik:

Unter diesen Bedingungen entwickelten unsere Jungs zusammen mit ukrainischen Kommandeuren die Taktik der “Moskito”-Förderung: kontinuierliche Angriffe auf russische Stellungen durch kleine taktische Gruppen der ukrainischen Infanterie. Die Russen, die viel empfindlicher auf Verluste an Arbeitskräften reagieren, versuchen, Nahkämpfe (“Kontakt”) zu verhindern und ziehen sich zurück, wenn die Ukrainer ihre Gräben erreichen, damit die Artillerie den Feind vernichten kann. Dies ist in der Regel erfolgreich: Die Ukrainer sterben oder ziehen sich zurück. Aber diese Taktik hat auch einen positiven Effekt. Mehrere solcher Angriffe zerstören die russische Stellung fast vollständig, meist durch eigenen Beschuss, woraufhin die Russen gezwungen sind, sich auf eine neue Linie zurückzuziehen, wo diese Taktik wiederholt wird. Auf diese Weise wurden die Russen innerhalb von zwei Wochen drei Meilen von der strategisch wichtigen Stellung Makarows zurückgedrängt. Und diese Taktik wird immer besser. Unsere Seite glaubt, dass die Ukrainer bei anhaltenden Fortschritten dieser Art in zwei Wochen in der Lage sein werden, das russische Unterstützungsband zu überwinden und ihre Hauptverteidigungslinie zu stürmen, während sie gleichzeitig das Offensivpotenzial ihrer stärksten Brigaden beibehalten. Vielleicht ist es das, was General Milley gestern mit den zehn Wochen der ukrainischen Offensive meinte.

Diese taktische Technik hat einen weiteren wichtigen Effekt. Die Russen sind gezwungen, mehr Artilleriegranaten auszugeben, um solche “Moskito”-Angriffe abzuwehren, deren Vorräte sie langsamer wieder auffüllen, als sie sie ausgeben. Und in zwei Wochen solcher Kämpfe können sie sich durchaus der Erschöpfung ihrer Vorräte nähern. Das führt natürlich zu großen Verlusten bei den Ukrainern, aber, wie ich eingangs sagte, sind sie nicht empfindlich gegenüber dem Tod ihrer Soldaten. Außerdem sind Fortschritte, und seien sie noch so klein, eine bessere Rechtfertigung für ihren Tod als erfolglose Angriffe. Und hier müssen wir zugeben, dass die Russen heute den Armeen der westlichen Länder in dieser Hinsicht viel näher stehen als die Ukrainer: Die Russen kümmern sich um ihre Soldaten …

Die “Moskito”-Technik ersetzt die Verluste an gepanzerten Fahrzeugen durch schwerere Verluste an Infanterie. Die 128. Gebirgsjägerbrigade, die den Kampf im westlichen Teil der Saporoger Front angeführt hatte, wurde gerade von der Frontlinie abgezogen, weil sie zu viele ihrer Soldaten verloren hatte.

Nachdem die Russen einige Schützengräben an stürmende ukrainische Truppen verloren hatten, die sich nicht um ihre eigenen Verluste kümmerten, änderten sie ihre eigene Taktik. Ihre Truppen verlassen zwar immer noch die vorderen Schützengräben, wenn sie unter Druck geraten, aber sie stellen jetzt Sprengfallen auf, bevor sie abspringen. Diese Videos zeigen, wie ukrainische Truppen in einen leeren russischen Graben springen, um dann von mehreren kleinen Explosionen in die Luft gesprengt zu werden. Die Russen brauchen dazu keine Artillerie. Die Gräben bleiben intakt, bis auf einige ukrainische Leichen, die leicht beiseite geräumt werden können.

Vor ein paar Tagen sagte der österreichische Oberst Markus Reisner in einem Interview, dass die Ukraine bis auf vier alle ihre zwölf Reservebrigaden eingesetzt habe, die als gepanzerte Gegenoffensive die russische Verteidigung überwinden sollten. Inzwischen sind die 116., 117. und 118. mechanisierte Brigade, die zur letzten Reserve gehören, in der Nähe der Zaparozhia-Front stationiert worden. Sie werden die 128. und andere Einheiten ersetzen, die größtenteils zerstört wurden, während sie nur wenige Kilometer in der dünn besiedelten Landschaft gewinnen konnten. Die Hälfte der zehnwöchigen Gegenoffensive von Milley ist ohne nennenswerte Erfolge für die ukrainische Seite verlaufen. Die nächsten fünf Wochen werden wahrscheinlich den Rest der kampfbereiten ukrainischen Kräfte vernichten.

Eine weitere Veränderung hat es bei den Langstreckenfeuerfähigkeiten auf ukrainischer Seite gegeben. Gestern hat sie mehrere S-200-Raketen gegen die Brücke von Kertsch und andere russische Ziele abgefeuert. Nach Angaben der russischen Seite wurden alle diese Angriffe von ihren Luftverteidigungskräften abgewehrt.

Die S-200 ist eine Luftabwehrrakete, die erstmals Mitte der 1960er Jahre eingesetzt wurde. Anders als die Nike-Hercules und die S-300 verfügt sie nicht über inhärente Landangriffsfähigkeiten. Ihr ursprüngliches Zielsystem ist nicht in der Lage, sie auf bestimmte Punkte auf der Landkarte zu lenken:

Die Rakete fliegt mit Hilfe einer Funkbeleuchtungs-Kurskorrektur auf das Ziel zu und hat eine abschließende semi-aktive Radar-Suchphase.

Die Ukrainer müssen, wahrscheinlich mit ausländischer Hilfe, ein völlig neues Zielsystem entwickelt und getestet haben, um der S-200 eine gewisse Landangriffsfähigkeit zu verleihen. Ihre maximale Reichweite von etwa 300 Kilometern reicht aus, um strategische Ziele auf russischer Seite anzugreifen. Aber auch die normale russische Luftabwehr hat damit kein Problem.

Dass dies überhaupt versucht wurde, zeigt wieder einmal die Hybris des westlichen Militärdenkens. Wie vor 80 Jahren glaubt man immer noch, dass Russland wirtschaftlich und militärisch nicht in der Lage ist, sich zu verteidigen. Lesen Sie dazu den jüngsten Beitrag von Conor Gallagher:

Unterschätzen Sie Russland auf eigene Gefahr: Ein Vergleich der deutschen Hybris während des Zweiten Weltkriegs und des kollektiven Westens von heute

Die NATO-Doktrin ist immer noch von der Luftüberlegenheit abhängig. Es mangelt ihr an Infanterie und guten Panzern. Sie unterschätzt ständig die russischen Fähigkeiten.

Wie würde der wirkliche Kampf aussehen, wenn sie die überlegene russische Luftabwehr überwinden müsste, während sie sich auf Systeme wie die sehr teure Patriot verlässt, die kaum etwas anderes als ihre eigenen Streitkräfte zu treffen vermögen? Übersetzt mit Deepl.com