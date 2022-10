https://www.globalresearch.ca/ukraine-balkans/5795454

Ukraine und der Balkan. Eklatante Menschenrechtsverletzungen durch die US-NATO



Von Dr. Vladislav B. Sotirović

5. Oktober 2022

Die Langzeitkrise in den Beziehungen zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine ist am 24. Februar 2022 in ihre endgültige – kriegerische – Phase eingetreten. Die offiziellen Reaktionen auf die jüngsten dramatischen Ereignisse in Osteuropa, die aus dem Westen kommen, einschließlich der wichtigsten westlichen politischen Adressen in Übersee, werden in der Regel von zwei Phrasen beherrscht:

“flagrante Verletzung des Völkerrechts” und “Verletzung der territorialen Integrität eines international anerkannten Staates”.

Der Täter ist natürlich Russland, und das unschuldige Opfer ist, wie behauptet wird, die benachbarte Ukraine.

Dieselben Westler wollen jedoch weder die eklatanten Menschenrechtsverletzungen durch das Kiewer Regime in der Donbass-Region seit 2014 noch die eklatanten Verletzungen des Völkerrechts und der territorialen Integrität des international anerkannten Staates im Falle des Balkans (Jugoslawien) in den 1990er Jahren sehen.

Die ignorante Haltung gegenüber den für den Balkan relevanten Bestimmungen des Völkerrechts führte daher zum Zerfall der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien, zu den langen Kriegen in ihren beiden ehemaligen föderalen Einheiten (Kroatien und Bosnien-Herzegowina), die etwa 150.000 Menschenleben forderten, mehr als zwei Millionen Vertriebene zur Folge hatten und eine Region hinterließen, die bis heute, fast drei Jahrzehnte später, nicht politisch stabilisiert und konsolidiert ist.

Eine identische Haltung gegenüber der Rechtsordnung, die er in diesen Tagen in Bezug auf die Ukraine vehement einfordert, hat der Westen mehrere Jahre nach dem Ende dieser Kriege an den Tag gelegt, als er beschloss, sich aktiv für den “Schutz der gefährdeten Menschenrechte der Kosovo-Albaner” und die “Beendigung der humanitären Katastrophe, der sie ausgesetzt waren” zu engagieren, wie die offizielle westliche Darstellung lautete, die 78 Tage der barbarischen Bombardierungskampagne gegen Serbien und Montenegro im Frühjahr 1999 erklärte. Wie wir wissen, endete sie mit der vollständigen physischen Zerstörung des Landes und dem faktischen Ausschluss des Kosovo aus dem verfassungsmäßigen und rechtlichen Rahmen der Republik Serbien. Die selbst ausgerufene Unabhängigkeit des Kosovo im Februar 2008 verstieß ebenso wie die Aggression gegen Serbien und Montenegro im Jahr 1999 gegen alle einschlägigen Gepflogenheiten des internationalen öffentlichen Rechts. Die westlichen Länder, die heute führend in der Verurteilung ähnlicher russischer Handlungen in der Ukraine sind, gehörten jedoch zu den ersten, die die selbsternannte Unabhängigkeit des Kosovo anerkannten.

Die Politik der “doppelten Standards” in den internationalen Beziehungen und in der Weltpolitik, die von den Großmächten angewandt wird, ist in der Geschichte nicht unbekannt und unaufgezeichnet.

Nach dem Kalten Krieg 1.0 (1949-1989) bis heute ist jedoch das Fehlen jeglicher westlicher Standards in der Praxis allgemein akzeptierter und verbindlicher Regeln des internationalen “Spiels” eine der zentralen Dimensionen der internationalen Beziehungen in der Weltpolitik.

Das bekannte Diktum, das diese Erkenntnis zusammenfasst – “Die Starken tun, was sie können, und die Schwachen erleiden, was sie müssen” – stammt aus der Feder des berühmten antiken griechischen Historikers und Heerführers aus Athen – Thukydides (ca. 460-c. 400 v. Chr.). So lehrte der große Historiker vor fast zweieinhalb Jahrtausenden, dass Gerechtigkeit und Rechte in ihren kodifizierten Formen in internationalen Beziehungen nur unter Gleichen (inter pares) existieren können. Zu großen Meinungsverschiedenheiten in dieser Hinsicht, die die Grundlage für die heutigen Ereignisse in der Ukraine mit möglicherweise katastrophalen Folgen bilden, kommt es, wenn dieser “Gleiche”, in diesem Fall das große und mächtige Russland, nicht als solcher anerkannt und respektiert wird. Die westlichen Entscheidungsträger haben heute einen entscheidenden Fehler begangen, als sie glaubten, Russland sei derselbe Staat wie in den 1990er Jahren während der jugoslawischen Nachfolgekriege. Zu ihrem Unglück ist die heutige Russische Föderation kein westlicher Marionettenstaat aus der Zeit Jelzins – sie ist heute den westlichen Großmächten, einschließlich der NATO, mindestens ebenbürtig. Diejenigen westlichen Akteure in der Weltpolitik, die diese “harte” Tatsache in Bezug auf Russland und seine Rolle in der Politik der heutigen Welt weiterhin übersehen würden, würden die Welt mit ihrer Trägheit und ihrer alten Politik des Gangstertums in den internationalen Beziehungen sehr schnell an den gefährlichen Rand des Abgrunds führen und die Welt in diesen stürzen.

Dr. Vladislav B. Sotirovic

Er schreibt regelmäßig Beiträge für Global Research.

