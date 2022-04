https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-palestine-west-embraces-one-resistance-demonises-another-how

Bild: Ein Palästinenser betet vor dem Felsendom der al-Aqsa-Moschee in der Jerusalemer Altstadt am 17. April 2022 (AFP)



Ukraine und Palästina: Wie der Westen den einen Widerstand umarmt und den anderen dämonisiert



Von David Hearst



18. April 2022

In den vergangenen zwei Monaten war der Westen wie gebannt vom Anblick einer leicht bewaffneten Bevölkerung, die sich gegen einen übermächtigen und aggressiven Nachbarn wehrt. Der ukrainische Volkswiderstand gegen die bewaffnete Aggression von Wladimir Putin ist in das Lexikon der europäischen Geschichte eingegangen. Er wurde als heldenhaft bezeichnet und hat der Nato einen neuen Sinn gegeben.

Eine weitere Welle des Volkswiderstandes rollt in einem anderen Teil der Welt an, aber sie erfährt nicht die gleiche Behandlung.

Kein Team von CNN- oder BBC-Reportern wird diese Gruppe von Brüdern bewundern oder vor Mitgefühl triefen, während sie Flaschen mit Molotow-Cocktails füllen und lernen, wie man mit Waffen schießt. Kein britischer Premierminister wird heimlich einfliegen, um ihren Anführer zu treffen. Es werden keine Militärtransporter mit Kisten voller leichter Panzerabwehrwaffen der nächsten Generation, Stingers und Switchblade-Drohnen eintreffen, um den Belagerten eine halbe Chance gegen die Panzer und Drohnen der Angreifer zu geben.

Während sich die Angriffe auf die Al-Aqsa-Moschee häufen, verwandeln rechtsgerichtete Zionisten einen Konflikt um Land in einen Religionskrieg

Kein verdecktes Team des Special Air Service (SAS) wird vor Ort sein, um sie auszubilden.

Die sozialen Medien werden ihren Aufruf zu den Waffen nicht an ein weltweites Publikum richten. Stattdessen stellt Facebook eine Seite ein, die sich mit seiner Berichterstattung befasst, aus Angst, den Aggressor zu verärgern. Stattdessen wird ihr Widerstand von den Besatzern als Terror umgedeutet werden, und der Rest der Welt wird wie jedes Mal tatenlos zusehen und die Hände ringen.

Aber Widerstand ist es allemal.

Flamme der Ungerechtigkeit

Die Flamme der Ungerechtigkeit brennt in den Menschen von Jenin, in der al-Aqsa-Moschee – die jetzt jeden Morgen von bewaffneten israelischen Polizisten gestürmt wird – ebenso hell wie in Mariupol, Buka oder Tschernihiw.

Und diese Flamme ist in ganz Palästina entfacht.

Die Al-Aqsa-Moschee wurde bereits dreimal von israelischen Spezialkräften gestürmt, die mit Schlagstöcken auf die Gläubigen einschlugen, die den Ramadan feiern. Diese bewaffneten Razzien, bei denen es Hunderte von Verletzten und Verhaftungen gab, werden als “Zusammenstöße” dargestellt, obwohl es keine Beweise dafür gibt, dass die Gläubigen die Razzien durch etwas anderes als ihre legale Anwesenheit provoziert haben.

Der Grund ist die Räumung des Geländes für die Ankunft religiöser Zionisten, die sich zunehmend ermutigt fühlen, das einst von ihrer eigenen Religion auferlegte Verbot zu brechen, auf dem zu beten, was Juden den Tempelberg nennen.

Diese Angriffe werden nicht die letzten sein. Rechtsextreme israelische Aktivisten und Siedlergruppen hatten angekündigt, die Al-Aqsa in dieser Woche in großer Zahl zu stürmen, beginnend am Sonntag anlässlich des Pessachfestes.

Stellen Sie sich die gleichen Angriffe vor, bei denen die Polizei Gummigeschosse und Tränengas abfeuert, Glasfenster zerschlägt, die Gemeinde verprügelt und verhaftet, wie in der St. Paul’s Cathedral in London oder im Petersdom in Rom während der Osterzeit.

Während sich die Angriffe auf die Moschee häufen, verwandeln rechtsgerichtete Zionisten einen Konflikt um Land in einen Religionskrieg. Doch der Islam ist nicht die einzige Religion, die Israel als Feind auserkoren hat. Im Jahr 2002 belagerten israelische Streitkräfte fünf Wochen lang die Geburtskirche. Die Welt war damals genauso gleichgültig wie heute.

Derselbe Fundamentalismus zeigte sich bei der Wahl des Tagungsortes für die Außenminister von Ägypten, Bahrain, Marokko und den Vereinigten Arabischen Emiraten – alles Länder, die sich für einen palästinensischen Staat aussprechen. Sie wurden vorgeladen und erschienen ordnungsgemäß in einer jüdischen Siedlung, die auf einem zerstörten palästinensischen Dorf errichtet wurde, in dem David Ben-Gurion begraben ist.

All dies geschah in der Naqab. Monatelang waren die palästinensischen Beduinen im Naqab durch regelmäßige Ankündigungen jüdischer Siedlungen aufgehetzt worden. Eine jüdische bewaffnete Miliz wurde gegründet, um “die persönliche Sicherheit der Bürger wiederherzustellen”. Im politischen Lexikon Israels zählen Beduinen nicht als Bürger, auch wenn sie in der Armee dienen können. Der Begriff gilt nur für israelische Juden.

Frieden mit den Arabern

Der Naqab-Gipfel war die Verwirklichung dessen, wovon jeder israelische Premierminister seit Schimon Peres geträumt hatte: Frieden mit den Arabern über die Köpfe der Palästinenser hinweg. Es war eine peinliche Siegesparade.

Die Reaktion erfolgte sofort. Als der Ramadan näher rückte, vervielfachten sich die Anschläge in Israel und 14 Israelis wurden getötet, mehr als bei allen Raketenangriffen aus dem Gazastreifen im vergangenen Jahr.

Naftali Bennett, der israelische Ministerpräsident, fühlte sich zu einer Antwort verpflichtet. Er hatte gerade seine Mehrheit verloren, als sein Fraktionsvorsitzender Idit Silman wegen eines Urteils des Obersten Gerichtshofs zurücktrat, wonach gesäuertes Brot während des Pessachfestes im Krankenhaus erlaubt ist. Idit sagte: “Ich kann mich nicht daran beteiligen, der jüdischen Identität Israels zu schaden.”

Bennett, ein rechter Siedler, der nun von der nationalen religiösen Rechten angegriffen wird, rief die Israelis auf, sich zu bewaffnen, und erteilte den Sicherheitskräften einen Freibrief für ein hartes Durchgreifen. Uzi Dayan, ein altgedienter Militärkommandeur und israelischer Politiker, drohte den Palästinensern ausdrücklich mit einer weiteren Nakba, falls die Schießereien anhalten sollten.

“Wir müssen der arabischen Gemeinschaft, auch denen, die sich nicht an den Anschlägen beteiligt haben, sagen, dass sie vorsichtig sein soll”, sagte er. “Wenn wir eine Bürgerkriegssituation erreichen, werden die Dinge in einem Wort und einer Situation enden, die Sie kennen, nämlich Nakba. Das ist es, was am Ende passieren wird.”

Dschenin: Kampf gegen die Besatzung

Einige Tage lang konzentrierten sich die Sicherheitsmaßnahmen auf Jenin und die Familie eines der Attentäter von Tel Aviv, Raad Hazem. Die israelischen Streitkräfte versuchten zweimal, Hazems Familie, insbesondere seinen Vater Fathi, zu verhaften und ihr Haus zu zerstören. Sie wurden in einem zweistündigen Feuergefecht zurückgeschlagen.

Fathi wurde von israelischen Geheimdienstoffizieren aufgefordert, sich und seine verbliebenen Söhne zu stellen. Ähnlich wie die ukrainischen Verteidiger der Schlangeninsel sagte er den Offizieren: “Kommt und holt mich aus dem Lager”.

Am nächsten Tag griffen die israelischen Streitkräfte erneut Dschenin an. Ahmed Saadi wurde bei dem anschließenden Feuergefecht getötet. Sein Vater trauerte um seinen Sohn und sagte: “Wir sind die Enkel von Farhan al-Saadi. Wir haben uns als Märtyrer geopfert, und wir sind immer noch Märtyrer, und wir werden den Weg weitergehen.”

Fathi Hazem wandte sich in einer leidenschaftlichen Rede an die Menge und rief die jungen Menschen dazu auf, Palästina zu verteidigen und sich weiterhin um ihn und den palästinensischen Widerstand im Lager zu scharen.

“Wir werden alt und schwach”, sagte er, während er seinen weißen Bart streichelte. “Jetzt übergeben wir den Staffelstab an euch”. Fathi, ein pensionierter Oberst der Sicherheitskräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde, ist inzwischen ein Nationalheld. Doch die wahre Bedeutung seines Aufrufs zu den Waffen liegt darin, dass er der Fatah angehört, der nationalen Bewegung, die den Widerstand aufgab, als sie Israel anerkannte.

Jetzt hat sich der Kreis der Geschichte geschlossen, so als ob die Tage der Verhandlungen und des vorgeschlagenen Landtauschs vorbei wären.

Farhan al-Saadi war einer der ersten Anführer des palästinensischen Widerstands vor über 90 Jahren, als die Briten das Sagen hatten. Izz al-Din al-Qassam, ein muslimischer Prediger und Sozialreformer, organisierte 1935 den ersten bewaffneten palästinensischen Widerstand gegen die Briten in der Gegend von Dschenin.

Beide starben bei Schießereien mit der britischen Kolonialpolizei. Der Aufstand hielt jedoch bis 1939 an, als die Briten versprachen, die jüdische Einwanderung zu bremsen, und die meisten Anführer des Aufstands ermordet oder verhaftet wurden.

Seitdem steht Dschenin im Mittelpunkt des Kampfes gegen die Besatzung. Die Stadt wurde 1948 von der irakischen Armee und palästinensischen Freiwilligen verteidigt. 1987 kam es im gesamten Westjordanland und im Gazastreifen zu Protesten, und Jenin hielt 60 Tage lang stand. 2002, während der zweiten Intifada, wurde die Stadt belagert und ihr Lager teilweise von Bulldozern plattgemacht.

Es wurden Anstrengungen unternommen, um den Aufstand aufzukaufen. Tony Blair, der damalige Nahostbeauftragte, und Salam Fayyad, der damalige palästinensische Ministerpräsident, hofften, Jenin zu einem “Beispiel für wirtschaftlichen Frieden” für andere Städte im Westjordanland machen zu können, indem sie den damaligen israelischen Ministerpräsidenten Ehud Barak dazu brachten, Straßensperren aufzuheben und Hauszerstörungen zu beenden.

Bei einem Treffen im Jahr 2008, dessen Protokoll in den Palestine Papers veröffentlicht wurde, hieß es: “SF und TB besprachen, dass die Lage in Jenin sehr gut sei und dass Barak selbst dies gegenüber [Condoleezza] Rice ohne jegliche Einschränkung festgestellt habe. Daher ist SF optimistisch, dass das Beispiel von Jenin auch in anderen Gebieten Schule machen kann. TB glaubt, dass sich die israelische Mentalität nach Jenin geändert hat, auch wenn die Menschen diesen Wandel noch nicht wahrnehmen. SF betont, dass Israel sein Verhalten ändern muss, und hofft, dass das Beispiel Jenin dazu beitragen wird.

Wenig hat sich geändert

Wenig von dem, was versprochen wurde, einschließlich eines neuen Industriegebiets, wurde verwirklicht. Heute steht Dschenin wieder am Anfang, wieder dort, wo es war, als al-Qassam die Menschen von dem abhielt, was der Historiker Rashid Khalidi den “von der Elite ausgehandelten Kompromiss” mit den Briten nannte.

Es hat sich wenig geändert.

Dschenin ist die Stadt, die sich weigert, nachzugeben, aber sie ist auch nicht allein. Überall im Westjordanland ist derselbe Geist des Trotzes und der Solidarität zu spüren. Kein Palästinenser sieht einfach nur zu

sagte Fathi Hazem in einem Interview nach dem Tod seines Sohnes: “Jenin hat sich nicht verändert und die Menschen haben sich nicht verändert, weil die Besatzung nicht abgezogen ist. Denn wenn die Besatzung weg ist, werden sich die Menschen verändern, ebenso die Umstände und die allgemeine Stimmung. Und die Menschen werden ihr normales Leben führen, so wie andere Völker ihr normales Leben führen.

“Wir sind ein Volk, das unter dem Joch einer harten und schmerzhaften Besatzung lebt, die uns unseres Landes und unserer Freiheit beraubt, die unsere Kinder getötet und unser Eigentum beschlagnahmt hat und die uns täglich unerträgliche Strafen auferlegt, sowie ein Apartheidregime, eine Beschlagnahmung des Landes, eine unaufhaltsame Siedlungsexpansion.”

Dschenin ist die Stadt, die sich weigert, aufzugeben, aber sie ist nicht allein. Derselbe Geist des Widerstands und der Solidarität ist im gesamten Westjordanland zu spüren. Kein Palästinenser sieht tatenlos zu.

Sie tun dies, weil sie keine Wahl haben, keine Zukunft, keine nationalen oder politischen Rechte. Bei den letzten israelischen Wahlen war der Konflikt nicht einmal ein Thema. Ihre Söhne werden bei nächtlichen Razzien entführt. Sie haben die Wahl, sich der israelischen und der Siedlerherrschaft zu ergeben oder sich zu wehren. Eine Generation nach der anderen steht vor der gleichen Wahl und trifft die gleiche Entscheidung.

Die Ukraine zeigt, wozu der Westen fähig ist, wenn er den Worten der Unterstützung Taten folgen lässt. Er hat Kinder zu Helden gemacht, die im Angesicht der russischen Invasoren mit Spielzeugpistolen spielen. Aber die gleiche Reaktion palästinensischer Kinder wird als barbarisch angesehen.

Israel ist nach wie vor das Niemandsland westlicher Werte, der Ort, an dem Landrechte, der Zugang zu einem Leben in Würde und Gerechtigkeit seit mehr als 70 Jahren ausgesetzt sind.

Jede Siedlung, jede Erstürmung der al-Aqsa ist eine Kriegshandlung einer zionistischen Bewegung, die keinen Rückwärtsgang kennt. Sie wird alle Israelis über eine Klippe führen.

Die arabischen Führer auf dem Naqab-Gipfel haben zu Recht nervös in die Kameras gelächelt, denn sie wissen in ihrem Herzen, dass dies nicht so bleiben kann. Sie wissen, dass, wenn dieser besondere Damm bricht, alles in seinem Weg mitgerissen wird. Übersetzt mit Deepl.com

David Hearst ist Mitbegründer und Chefredakteur von Middle East Eye. Er ist Kommentator und Redner in der Region und Analyst für Saudi-Arabien. Er war der führende Auslandsreporter des Guardian und Korrespondent in Russland, Europa und Belfast. Zum Guardian kam er von The Scotsman, wo er als Bildungskorrespondent tätig war.

