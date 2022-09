https://popularresistance.org/ukraine-dissecting-some-war-propaganda-news-items/





Ukraine – Zerlegung einiger Kriegspropagandanachrichten

Von Moon aus Alabama.

16. September 2022

Letzte Nacht behauptete eine Reuters-Schlagzeile:

Massengrab mit mehr als 440 Leichen in Izium, Ukraine, gefunden -Polizei

Viele Medien, die die Reuters-Meldung wiedergeben, wiederholten diese Schlagzeile:

Kiew: Ukrainische Behörden haben ein Massengrab mit mehr als 440 Leichen in der östlichen Stadt Izium gefunden, die von den russischen Streitkräften zurückerobert wurde, sagte ein regionaler Polizeibeamter am Donnerstag und fügte hinzu, dass einige der Menschen durch Granatenbeschuss und Luftangriffe getötet worden seien.Serhiy Bolvinov, der leitende Polizeiermittler für die Region Charkiw, sagte Sky News, dass forensische Untersuchungen an jeder Leiche durchgeführt würden.

“Ich kann sagen, dass dies eine der größten Begräbnisstätten in einer großen Stadt in befreiten Gebieten ist. 440 Leichen wurden an einem Ort begraben”, sagte Bolvinov.

“Einige starben durch Artilleriebeschuss … andere durch Luftangriffe”, sagte er. Tausende von russischen Truppen sind am Wochenende aus Izium geflohen.

Beachten Sie die Formulierung. Es handelt sich um eine “große Begräbnisstätte” mit “440 Leichen an einem Ort”. Das muss nicht unbedingt ein Massengrab mit 440 Leichen bedeuten, sondern könnte auch einen Friedhof beschreiben, auf dem insgesamt 440 Menschen begraben sind.

Und tatsächlich besuchte ein AP-Videoteam den Ort und ihr Video zeigt ein ganz anderes Szenario (h/t Tore). In einem bewaldeten Gebiet gibt es eine große Anzahl von Einzelgräbern, vielleicht hundert oder zwei, mit orthodoxen und anderen Kreuzen. Es gibt auch ein Grab mit einem Kreuz, das besagt, dass dort 17 Soldaten begraben wurden.

In dem AP-Video sind mehrere Soldaten und Ermittler zu sehen. Ein ukrainischer Soldat sagt, er habe ein Video gesehen, das die Russen gemacht haben, als die Soldaten in diesem einen Massengrab begraben wurden. Er schätzt, dass mehr als 17, vielleicht 25 oder 30, in diesem Grab begraben wurden.

Das Video, auf das er sich bezieht, ist wahrscheinlich dieses (h/t Elena Evdokimova), das am 8. Mai veröffentlicht wurde. Es scheint denselben Friedhof mit diesem einen Massengrab zu zeigen. Man sieht Zivilisten mit Rotkreuzarmbändern, die die Leichen der toten Soldaten einsammeln und begraben. Ich zähle insgesamt 17 Leichen, aber es könnten auch ein oder zwei mehr sein. Ein russischer Soldat ist in der Nähe und erklärt, was hier passiert. Die Überschrift auf Russisch heißt übersetzt:

Die Ukraine weigert sich, die Leichen der toten Soldaten abzutransportieren. Russisches Militär beerdigt sie in Massengräbern

Die Ukraine weigert sich, die Leichen der toten Soldaten der ukrainischen Streitkräfte mitzunehmen, und das russische Militär ist gezwungen, sie in Massengräbern zu bestatten

Die Ukraine weigert sich erneut, die Leichen ihrer toten Soldaten abzutransportieren, die in Massengräbern bestattet werden müssen. Die russische Seite hat dem Feind mehrmals angeboten, die Leichen zur Bestattung mitzunehmen, indem sie einen Korridor für medizinisches Personal organisiert, aber keine Antwort von der ukrainischen Führung erhalten.Vor einiger Zeit wurden die Leichen toter Soldaten der ukrainischen Streitkräfte von russischen Soldaten auf eigene Faust eingesammelt und unter Mörserbeschuss aus der Ukraine in die Leichenhalle transportiert. Infolgedessen hat die Ukraine die Leichen auch nicht aus dem Leichenschauhaus geholt. Heute mussten die russischen Soldaten die toten Soldaten in Massengräbern bestatten.

Nach Angaben eines der an der Beerdigung beteiligten Soldaten wurden die Leichen der getöteten Soldaten der ukrainischen Streitkräfte vor einer Woche von der Frontlinie geholt. Er sagte, dass die Verhandlungen mit der derzeitigen Regierung der Ukraine erfolglos waren. Die ukrainische Seite weigerte sich schlichtweg, die Leichen zu übernehmen, so dass die russischen Streitkräfte die Toten auf eigene Faust auf einem der städtischen Friedhöfe beerdigten.

Wenn die derzeitigen ukrainischen Behörden die Leichen ihrer Kämpfer mitnehmen würden, könnten sich ihre Angehörigen auf menschliche Weise von ihnen verabschieden. Und nun wurden sie in Plastiksäcken in Massengräbern verscharrt. Aber das ist besser, als Futter für die Bestie zu werden, wie es ohne das russische Militär der Fall wäre. Zumindest haben die Angehörigen eine Chance, die Toten zu finden, indem sie das Verfahren der DNA-Entnahme durchlaufen.

Dies ist nicht die erste derartige Geschichte. Bereits im März schrieben wir, dass die Ukraine sich weigert, Kontakt aufzunehmen und die Leichen toter Soldaten aus den Gebieten der LPR und DPR zu übernehmen. Infolgedessen wurden auch sie alle in Massengräbern verscharrt. Einige trugen Namensschilder, andere Soldaten blieben unerkannt.

Die Schlagzeile von Reuters war zu 100 % falsch. Das mag daran liegen, dass der Redakteur die Aussage des ukrainischen Polizeiermittlers falsch interpretiert hat. Oder er hat den Fall absichtlich übertrieben, um den Propagandawert dieser Nachricht zu erhöhen. Ich vermute, dass Letzteres der Fall ist.

Ansonsten ist an diesem Friedhof nichts Ungewöhnliches. In einem Krieg sterben Menschen auf beiden Seiten. Die Zivilbevölkerung leidet ebenso wie die Soldaten, während um sie herum die Kämpfe stattfinden. Die Stadt war von den Ukrainern stark verteidigt worden, und das russische Militär brauchte den ganzen März, um sie einzunehmen. Viele der verschütteten Opfer wurden wahrscheinlich durch Artilleriebeschuss getötet. Es lässt sich nicht feststellen, von welcher Seite der Beschuss ausging.

Dass der Friedhof im Wald und nicht auf einem offenen Platz liegt, macht ebenfalls Sinn. Mit Kameradrohnen in der Nähe und in Reichweite feindlicher Artillerie möchte man nicht erwischt werden, wenn man Gräber auf offenem Feld umschichtet. Die Bäume bieten zumindest einen gewissen Schutz davor, von oben gesehen zu werden.

Eine andere offensichtliche Propagandafälschung wurde heute in der Washington Post veröffentlicht:

Die Briefe, die demoralisierte russische Soldaten auf ihrer Flucht zurückließen

Die 10 handgeschriebenen Briefe, datiert auf den 30. August, wurden in einem zweistöckigen Wohnhaus zurückgelassen, in dem Russen hockten, und später von ukrainischen Soldaten gefunden, die die Briefe der Washington Post zur Überprüfung zur Verfügung stellten. Sie zeichnen ein Bild von niedergeschlagenen Truppen, die sich nach monatelangen Kämpfen verzweifelt nach Ruhe sehnen und sich Sorgen um ihre Gesundheit und Moral machen.

…

Der ähnliche Stil, in dem die 10 Briefe verfasst wurden, lässt vermuten, dass sich die müden und entmutigten Truppen zusammengetan haben, um sie zu verfassen. Die Briefe erregten die Aufmerksamkeit der ukrainischen Soldaten, als sie in Izyum ankamen, das die Russen auf dem Rückzug überstürzt verlassen hatten, und einige wurden in den sozialen Medien geteilt… Die Echtheit der Briefe wurde von unabhängigen forensischen Experten nicht bestätigt.

Man kann sofort erkennen, dass die Geschichte wenig Sinn ergibt. Die russischen Sicherheitskräfte, die sich nach den ersten Kämpfen in Izium aufhielten, gehörten zur Rosguardia (Rosgvardiya), der Nationalgarde Russlands, die eher eine Grenzpolizei mit einigen zusätzlichen Aufgaben ist. Nach Ende März gab es in Izium kaum noch Kämpfe. Die dort stationierten Wachen wurden regelmäßig versorgt. In diesem Zusammenhang hatten sie keinen Grund, sich wie “niedergeschlagene, erholungsbedürftige und um ihre Gesundheit und Moral besorgte Truppen” zu fühlen.

Die Rosguardia wurde von den russischen Streitkräften ohne Verluste evakuiert, bevor die Ukrainer die Stadt umzingelten und zurückeroberten.

Die Tatsache, dass die zehn Briefe in “ähnlichem Stil” verfasst wurden, macht es wahrscheinlich, dass sie von demselben Team des ukrainischen Geheimdienstes verfasst wurden, das die Washington Post und andere Medien nutzt, um seine Lügen an die Öffentlichkeit zu bringen. Sie beabsichtigen, das russische Militär als erschöpfte und moralisch gebrochene Kraft darzustellen. Beides scheint nicht der Fall zu sein.

Während ich den obigen Artikel schrieb, veröffentlichte Reuters einen neuen Artikel, der seine frühere Berichterstattung ändert, aber nicht korrigiert:

Rund 200 Holzkreuze in der Nähe der ukrainischen Stadt Izium gesichtet

In der Tat wiederholt er die falschen Behauptungen, die der AP-Bericht entlarvt hatte:

Izium, Ukraine (Reuters) – Rund 200 Holzkreuze wurden am Freitag an einem Ort in der Nähe von Izium im Nordosten der Ukraine gefunden, sagte Reuters Zeugen, die möglicherweise ein zweites Massengrab in einem Gebiet in den letzten Tagen von ukrainischen Kräften zurückerobert markiert.Männer in weißen Overalls haben damit begonnen, Leichen an der Stelle zu exhumieren, am Rande eines Friedhofs im Nordwesten von Izium, sagte die Zeugen. Etwa 20 weiße Leichensäcke waren zu sehen.

Die ukrainischen Behörden hatten zuvor die Entdeckung eines Massengrabs mit rund 440 Leichen in der Stadt Izium gemeldet, die bis zur ukrainischen Gegenoffensive in der Region Charkiw in der vergangenen Woche eine russische Hochburg an der Front war.

Es ist nicht der “Nebel des Krieges”, der diese neuen Berichte trübt. Es ist die Propaganda, die in Auftrag gegeben wurde, um die “westliche” Bevölkerung gegen Russland und seine Bürger und Soldaten aufzuwiegeln.

Ohne weitere Absicherung kann und sollte man keiner Nachricht aus der Ukraine und anderen Kriegen Glauben schenken. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...