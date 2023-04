“Zio Nazis” und Ukra/Nazis – Freunde fürs Leben! Evelyn Hecht-Galinski

Ukrainian Nazi gets medical treatment from Israel A fighter with a notorious Ukrainian Nazi group has been receiving medical treatment in Israel. Social media accounts close to the Azov Battalion posted photos of Arseniy Fedosiuk and his wife Yulia visiting foreign diplomats and the Ukrainian embassy to Israel in March.

Ukrainischer Nazi erhält medizinische Behandlung aus Israel

von Asa Winstanley

15. April 2023

Die Collage zeigt rechts einen Mann in Uniform; links trifft derselbe Mann Diplomaten in Israel

Asow-Sergeant Arseniy Fedosiuk und seine Frau Yulia (ganz rechts) in der ukrainischen Botschaft in Israel. Arseniy wurde im Mai von den russischen Streitkräften gefangen genommen, aber freigelassen, nachdem Asow eine Petition an israelische Gesetzgeber gerichtet hatte. (Twitter/Instagram)

Ein Kämpfer einer berüchtigten ukrainischen Nazigruppe ist in Israel in ärztlicher Behandlung gewesen.

Auf Social-Media-Konten, die dem Asow-Bataillon nahestehen, wurden Fotos veröffentlicht, auf denen zu sehen ist, wie Arsenij Fedosiuk und seine Frau Yulia im März ausländische Diplomaten und die ukrainische Botschaft in Israel besuchen.

In weiteren Details, die von der “Vereinigung der Familien der Verteidiger von Asowstal” auf einem Telegramm-Account gepostet wurden, teilte die Asow-Gruppe mit, dass Fedosiuk “sich in Israel einer Behandlung und Rehabilitation unterzieht, um so bald wie möglich in die Reihen zurückzukehren und die Ukraine zu verteidigen”.

Die Berichte enthielten keine Angaben darüber, wann Fedosiuk in Israel angekommen ist, wann er aus dem russischen Gefängnis entlassen wurde oder welcher Art seine Verletzungen sind.

Fedosiuk gehörte zu den rund 1.000 Asow-Kämpfern, die von der russischen Armee während der letzten Schlacht um das Stahlwerk Asowstal in Mariupol in der Ostukraine im Mai letzten Jahres gefangen genommen wurden.

Wie The Electronic Intifada berichtete, war seine Frau Yulia Fedosiuk im Dezember zusammen mit der Offizierin des Asow-Geheimdienstes, Illia Samoilenko, in Israel, um bei israelischen Politikern für die Freilassung der von Russland gefangenen ukrainischen Nazis zu werben.

Zu diesem Zeitpunkt befand sich Arsenij Fedosiuk noch in russischer Haft.

Aus einem Posting auf Yulia Fedosiuks Instagram-Konto geht hervor, dass ihr Mann im Januar freigelassen wurde. In dem Posting schrieb sie, dass sie seine Freilassung “dem Papst, dem US-Kongress [und] der israelischen Knesset” zu verdanken habe.

Eine Frau und ein Mann in einem Restaurant

Arseniy Fedosiuk, Sergeant des Asow-Bataillons, und seine Frau Yulia. Klicken Sie hier, um das Bild zu vergrößern und die Bildunterschrift zu lesen. (Instagram)

Während ihres Besuchs mit anderen Asow-Nazis in Israel im vergangenen Jahr traf Yulia Naama Lazimi, eine führende Gesetzgeberin der israelischen Arbeitspartei.

Lazimi war die Enthüllung der Electronic Intifada so peinlich, dass ihr Sprecher uns kurz darauf bat, ihren Namen aus dem Artikel zu entfernen. Wir haben uns natürlich geweigert, dies zu tun.

Russland und die Ukraine haben seit Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine im Februar 2022 eine Reihe von Gefangenen ausgetauscht.

Der russische Fernsehsender RT berichtete letzten Monat, dass bei einem Austausch von 90 russischen Soldaten gegen 130 ukrainische Kämpfer auch 87 Soldaten aus Mariupol, darunter 71 aus dem Stahlwerk Azovstal, dabei waren.

Nach Angaben der ukrainischen Regierung wiesen die meisten der bei dem Austausch im März aus russischen Gefängnissen entlassenen Soldaten “schwere Verletzungen” auf. Fedosiuk wurde durch ein Schrapnell verletzt, wie seine Frau in einem Interview mit der lettischen Website Meduza im vergangenen Jahr sagte.

Antifeministische rechtsextreme Aktivistin

Yulia Fedosiuk ist eine wichtige Figur der ukrainischen Rechtsextremen.

Sie erklärte gegenüber Meduza, dass sie parlamentarische Assistentin von Swjatoslaw Jurasch ist, einem Gesetzgeber in der politischen Partei von Präsident Wolodymyr Zelenskij, dem Diener des Volkes (benannt nach der ukrainischen Sitcom, die Zelenskij berühmt gemacht hat).

Nach Angaben von Oleksiy Kuzmenko (Forscher für die von der EU finanzierte Pro-NATO-Gruppe Bellingcat) war Yulia Fedosiuk Anführerin einer antifeministischen Gruppe, Silver of the Rose, die eng mit Azov verbunden ist.

Sie war auch an dem zu Asow gehörenden Buchverlag Plomin beteiligt, der ukrainische Übersetzungen mehrerer prominenter europäischer Faschisten veröffentlicht hat.

Auf ihrem Instagram-Account postete Yulia Fedosiuk letztes Jahr ein Foto von sich, auf dem sie zusammen mit ihrem “engen Freund” Sergei Zaikovsky, einem im Krieg gefallenen Asow-Kämpfer, Plomin-Bücher verkauft.

Die Times of London lobte Zaikovsky nach seinem Tod.

Bei seiner Beerdigung wurde er als “ein seltener Intellektueller, ein Gelehrter und ein Linguist” bezeichnet. Sie verurteilte Wladimir Putin, den russischen Präsidenten, für seine “bittere Rhetorik rund um die Entnazifizierung” in der Ukraine.

Tatsächlich zeigt das Posting von Yulia Fedosiuk, dass Zaikovsky ein reueloser Faschist und weißer Vorherrscher war.

Zaikovsky, so prahlte Yulia Fedosiuk, übersetzte, während er mit ihr für Plomin arbeitete, eine “Galaxie” von “Autoren, die für unsere gemeinsame Sache von Bedeutung sind”, darunter der bekannte italienische Faschist und Nazi-Spion Julius Evola, der französische Inspirator der Alt-Right Alain de Benoist und der faschistische rumänische Historiker Mircea Eliade.

Ein Mann und eine Frau an einem Bücherstand

Der Asow-Kämpfer Sergei Zaikovsky und die Asow-Aktivistin Yulia Fedosiuk verkaufen rechtsextreme Literatur. Klicken Sie hier, um die Ansicht zu vergrößern und die Bildunterschrift zu lesen. (Instagram)

Silver of the Rose beschreibt sich selbst als in der “traditionellen Sicht auf Frauen” und der “europäischen Identität” verwurzelt. In einem ihrer bemerkenswertesten Werbegags veranstaltete sie eine Scheinbeerdigung, bei der Yulia Fedosiuk selbst unter den “Trauernden” neben einem Sarg mit der Aufschrift “Feminismus” war.

In ihrem Interview mit Meduza behauptete Julia Fedosiuk, sie habe Altgriechisch studiert und ihrem Mann die Sprache beigebracht.

“Mein Mann und ich hatten immer vor, eine lange Reise durch Europa zu machen”, sagte sie der Website. “Wir lieben die Antike, die Geschichte des alten Roms und des alten Griechenlands, und wir wollten einige Zeit in dieser Umgebung verbringen.”

Seit den Tagen von Mussolini und Hitler ist die extreme Rechte vom antiken Griechenland und Rom besessen, das sie oft als Geburtsstätte der “westlichen” oder “weißen” Zivilisation betrachtet. Historiker haben natürlich nuanciertere Ansichten vertreten, wobei einige das antike Griechenland sogar als eine weitgehend afro-asiatische Zivilisation betrachten.

Eine Frau, die am Strand ein Gewehr abfeuert

Die Asow-Aktivistin Yulia Fedosiuk beim Abfeuern eines Gewehrs in einem Video vom September 2021. (Instagram)

Moss Robeson, ein Journalist und Experte für die ukrainische extreme Rechte, hat dokumentiert, wie Yulia Fedosiuk in jüngster Zeit an Delegationen in die USA teilgenommen hat, als Teil von “Asow’s jüngstem Engagement im Land, einschließlich der Bemühungen, das Verbot des Kongresses, Waffen und Ausbildung an das Asow-Regiment zu liefern, aufzuheben.”

Laut dem argentinischen Journalisten Gustavo Sierra, der Asow-freundlich ist, hat Julia Fedosiuk selbst “eine militärische Ausbildung erhalten”. Ebenso wie ihr Ehemann Arsenij.

Auf ihrem Instagram-Profil postete sie im Jahr 2021 zwei Videos, in denen sie mit Waffen schießt.

Israelische Hilfe für Nazis

Israel hat enge Beziehungen sowohl zu Russland als auch zur Ukraine.

Obwohl Wolodymyr Selenskij sich darüber beklagt, dass Israel es abgelehnt hat, der Ukraine das Raketensystem Iron Dome zu liefern, haben Waffen, Ausbildung und Kämpfer aus Israel die Ukraine tatsächlich erreicht. Das Asow-Bataillon hat direkt israelische Unterstützung erhalten.

Anfang des Monats berichtete die Tel Aviver Tageszeitung Haaretz über David Young, einen israelischen Polizisten, der nach 22 Jahren aus dem Dienst ausschied, um in der Ukraine gegen Russland zu kämpfen.

Young, so die Zeitung, “hat keine familiären Bindungen zur Ukraine” und wurde im Vereinigten Königreich geboren. Er konvertierte zum Judentum, änderte seinen Namen in Ariah Ben Yehudah und wanderte 1991 in das besetzte Palästina aus, um israelischer Siedler zu werden.

Er nähte eine israelische Flagge auf seine ukrainische Armeeuniform, “weil ich Israeli bin und dafür werben will, dass Israel in der Ukraine kämpft. Und es ist symbolisch.”

Im April letzten Jahres tauchte ein Video auf, in dem israelische Söldner in der Ukraine kämpfen und sich bei der israelischen Regierung dafür bedanken, dass sie “uns” in ihrem Krieg gegen Russland hilft.

Im selben Monat zeigte ein von Asow online gestelltes Video, dass die Einheit israelische Panzerabwehrwaffen einsetzt.

Rechtsextreme Ursprünge

Das Asow-Bataillon begann als eine Bande rechtsextremer Straßenschläger. Seine Aktivisten bildeten die Vorhut des von den USA unterstützten “Maidan”-Putsches von 2014, der die gewählte Regierung der Ukraine stürzte. Bald darauf wurde sie in die ukrainischen Streitkräfte integriert, wo sie bis heute geblieben ist.

Im Jahr 2018 wandte sich der israelische Menschenrechtsanwalt Eitay Mack schriftlich an die israelische Regierung und beanstandete, dass die Hilfe des Landes für die Ukraine von Neonazis genutzt werde.

In ihrer Antwort bestätigte die Regierung, dass ihre Waffenlizenzen für die Ukraine “in voller Abstimmung mit dem Außenministerium und anderen Regierungsstellen” erteilt wurden, bestritt aber nicht, ukrainische Nazis zu bewaffnen.

Die Enthüllung der Electronic Intifada von 2018 über Israels Bewaffnung ukrainischer Nazis führte zu einem kleinen diplomatischen Zwischenfall, als der ukrainische Botschafter in Israel eine formelle Beschwerde an Haaretz schrieb, nachdem die Zeitung unsere Berichterstattung aufgegriffen hatte.

Mack reichte beim Obersten Gerichtshof Israels eine Petition ein, um die Bewaffnung ukrainischer Nazis durch den Staat zu stoppen. Die Regierung reagierte darauf, indem sie verlangte, dass die Anhörungen hinter verschlossenen Türen stattfinden und der Presse eine Nachrichtensperre auferlegt wurde. Übersetzt mit Deepl.com

Mit einer Übersetzung aus dem Spanischen von Ben Norton.

