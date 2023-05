Ob wohl Kokain im Spiel ist? Evelyn Hecht.-Galinski

Ukraine president proposes bill to sanction Iran Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Sunday submitted a draft bill to the Verkhovna Rada, Ukraine’s parliament, for the introduction of sanctions against Iran, Anadolu news agency reported citing local media.

Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy spricht während einer Veranstaltung zum ersten Jahrestag des Beginns des russisch-ukrainischen Krieges in Kiew, Ukraine, am 24. Februar 2023 [Mustafa Çiftçi/Anadolu Agency]

Ukrainischer Präsident schlägt Gesetzentwurf für Iran-Sanktionen vor

29. Mai 2023

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij hat am Sonntag der Werchowna Rada, dem ukrainischen Parlament, einen Gesetzentwurf zur Einführung von Sanktionen gegen den Iran vorgelegt, berichtet die Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf lokale Medien.

Der dem Parlament vorgelegte Gesetzentwurf dient der “Genehmigung des Beschlusses des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine vom 27. Mai 2023 ‘über die Anwendung sektoraler besonderer wirtschaftlicher und anderer restriktiver Maßnahmen (Sanktionen) gegen die Islamische Republik Iran'”, berichtete die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform.

Die lokale Nachrichtenagentur RBC-Ukraine berichtete, dass die geplanten Sanktionen gegen den Iran für einen Zeitraum von 50 Jahren gelten und restriktive Maßnahmen wie ein vollständiges Verbot des Handels mit dem Iran sowie die Unterbindung des Transits von Rohstoffen, Flügen und Transporten durch die Ukraine umfassen werden.

Der Bericht besagt auch, dass der Gesetzesentwurf vorschlägt, den Transfer von Technologie und Rechten an Gegenständen des geistigen Eigentums an im Iran ansässige Personen zu verbieten und Investitionen im Iran zu untersagen.

Am späten Samstag gab Zelenskyy bekannt, dass er Sanktionen gegen 220 Unternehmen und 51 Einzelpersonen, hauptsächlich russische Staatsbürger, aus der Rüstungsindustrie und damit verbundenen russischen Unternehmen, beschlossen hat.

“Wir werden unsere Sanktionsmaßnahmen fortsetzen, und neue Sanktionspakete sind auf dem Weg – sogar noch umfangreicher”, sagte Zelenskyy.

Ende letzten Jahres forderte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba die Europäische Union auf, Sanktionen gegen den Iran zu verhängen, weil dieser “Russland mit Drohnen für seinen Krieg gegen sein Land versorgt”. Anfang dieses Jahres verhängte die Europäische Union Sanktionen gegen sieben iranische Unternehmen wegen der Herstellung von Drohnen, die vom russischen Militär im Konflikt mit der Ukraine eingesetzt wurden, auch gegen zivile Infrastrukturen. Am 24. Februar 2022 startete Russland eine Militäroperation in der Ukraine, und um sie zu beenden, verlangt Moskau von Kiew, dass es seine Pläne aufgibt, sich militärischen Einheiten anzuschließen, was letztere als “Einmischung” in ihre Souveränität betrachten. Übersetzt mit Deepl.com

