Was Max Blumenthal hier beschreibt, kann man auf Deutschland übertragen. Es sind die gleichen Methoden, mit denen die Israel-Lobby, als “langer Arm der israelischen Regierung in Deutschland agiert.

To distract from Gaza slaughter, Israel lobby manufactures antisemitism freakout | The Grayzone With deceptively edited videos and dubious allegations, the Israel lobby has manufactured an antisemitism epidemic to turn the media’s gaze away from dead children in Gaza.

Um von der Gaza-Schlächterei abzulenken, fabriziert die Israel-Lobby einen Ausbruch von Antisemitismus



Von Max Blumenthal



24.Mai. 2021

Mit täuschend echt bearbeiteten Videos und dubiosen Behauptungen hat die Israel-Lobby eine Antisemitismus-Epidemie fabriziert, um den Blick der Medien von den toten Kindern in Gaza abzulenken.

Nach einem 11-tägigen Angriff auf den Gazastreifen, bei dem die israelische Armee über 220 Menschen tötete, darunter mehr als 65 Kinder, und nach tagelangen, auf Video aufgezeichneten Amokläufen jüdischer extremistischer Mobs gegen palästinensische Menschen und Eigentum in israelischen Städten, haben Israel-Lobbyisten in den USA und Kanada eine sorgfältig koordinierte PR-Kampagne gestartet, um die Empörung abzulenken.

Nachdem es der US-Israel-Lobby und der von ihr vertretenen israelischen Regierung nicht gelungen ist, Massaker an ganzen Familien in ihren Häusern und die vorsätzliche Zerstörung von zivilen Wohntürmen und Medienbüros in Gaza-Stadt erfolgreich zu verteidigen, haben sie eine Epidemie antisemitischer Gewalt fabriziert, um das amerikanische Judentum als das wahre Opfer der Krise darzustellen.

Angeführt von der Anti-Defamation League (ADL) haben die Israel-Lobbyisten eine Reihe von Straßenschlachten zwischen Palästina-Anhängern und Pro-Israel-Aktivisten als antijüdische Pogrome dargestellt. In fast jedem Fall gibt es keine Beweise, die die Behauptung untermauern, dass Juden zur Zielscheibe von gewalttätigen Übergriffen wurden. Es gibt jedoch reichlich Beweise für Täuschung, da Video- und Fotobeweise zeigen, wie pro-israelische Elemente Demonstranten provozieren, Gewalt auslösen und ihre Aussagen verfälschen oder verschönern.

Seitdem die israelische Regierung und die palästinensischen politischen Fraktionen einen Waffenstillstand unterzeichnet haben, haben die Medien den Israel-Lobbyisten eine unkritische Plattform geboten, um Palästina-Solidaritätsaktivisten grundlos zu beschuldigen, eine Welle antisemitischer Gewalt auszulösen, und sogar ohne den geringsten Beweis zu behaupten, dass Juden in ihren Häusern gejagt werden.

Jeder, von Präsident Joseph Biden bis hin zu Mitgliedern der progressiven Kongress-“Riege”, haben ihre Stimmen dem Chor der Verurteilung geliehen. In der Zwischenzeit haben prominente Influencer blaue Quadrate auf ihren Instagram-Accounts gepostet, um Solidarität mit einer amerikanisch-jüdischen Gemeinde zu symbolisieren, die angeblich belagert wird.

Das israelische Außenministerium hat aus der moralischen Panik mit einem Tweet Kapital geschlagen, der sich auf das interdisziplinäre Lexikon der sozialen Gerechtigkeit der aufgewachten Generationen beruft:

In einem offensichtlichen Versuch, ihren Ruf und den der Bewegung, die sie vorgeben zu repräsentieren, aufzupolieren, haben mehrere prominente Palästina-Solidaritätsaktivisten und muslimische Online-Influencer die Aussagen der gewählten Vertreter aufgegriffen. Anstatt ein Narrativ herauszufordern, das darauf abzielt, die Palästina-Solidarität als bigott und sogar kriminell zu verunglimpfen, haben diese opportunistischen Elemente sie ungewollt legitimiert.

Nun, da die israelische Polizei Hunderte junger Palästinenser, die Bürger Israels sind, wegen ihrer Teilnahme an Protesten gegen ihre eigene Enteignung zusammentreibt, hat das New Yorker Police Department begonnen, dasselbe zu tun, indem es palästinensisch-amerikanische Jugendliche verhaftet, ins Gefängnis steckt und gegen sie wegen “Hassverbrechen” wegen ihrer Beteiligung an videografierten Schlägereien mit Pro-Israel-Demonstranten ermittelt.

In vielen hochkarätigen Fällen widerspricht jedoch das von The Grayzone untersuchte Video- und Fotomaterial den Anschuldigungen der pro-israelischen Kräfte und entlarvt die Geschichten mehrerer Ankläger als höchst trügerisch, wenn nicht sogar als völlig falsch.

Der Fall der unsichtbaren Kippa (Yarmulke)

Ein Vorfall vom 19. Mai im Zentrum von New York City ist zum Kernstück der Pro-Israel-Erzählung von palästinensischen Pogromen geworden, die auf Juden in ganz Amerika abzielen. Laut der offiziellen Geschichte jagte ein Mob palästinensischer Jugendlicher einen einsamen jüdischen Mann, Joseph Borgen, der auf dem Weg zu einer nahegelegenen Pro-Israel-Kundgebung war, und schlug ihn brutal nieder.

In einem Interview mit Borgen, CNN-Moderator Don Lemon behauptete, er war “das Tragen einer Kippa,” oder jüdische Schädeldecke, wenn er angegriffen wurde. Borgen wiederholte diese Behauptung in mehreren nachfolgenden Medienauftritten.

“Bevor ich überhaupt reagieren kann,” Borgen sagte Lemon, “Ich wurde von einer Menge von Menschen umgeben, die, wie Sie in dem Video gesehen, ging mich nach unten zu schlagen und dann, nach der Tat, Pfefferspray und Pfefferspray mich.”

New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo schnell dezidiert die Gewalt als antisemitische Hassverbrechen, und unterstellte, dass Borgen das tragen eine sichtbare Yarmulke war. “Ich verurteile unmissverständlich diese brutalen Angriffe auf sichtbar jüdische New Yorker und wir werden antisemitische gewalttätige Bandenbelästigung und Einschüchterung nicht tolerieren,” erklärte Cuomo.

Der New Yorker Abgeordnete Jamaal Bowman, ein Mitglied der progressiven “Squad” im Kongress, schaltete sich ebenfalls ein, um den Vorfall als Beispiel für “antisemitischen Hass” darzustellen.

Das Handgemenge und seine Folgen wurden auf Video von einem Zuschauer gefangen genommen, doch CNN spielte nur einen kurzen Teil, der mehrere Männer zeigt, die auf Borgen einprügeln. Das komplette Video und Fotos unmittelbar nach dem Handgemenge genommen zeigen, dass Borgen trug einen grauen Kapuzenpulli – nicht eine Kippa. Solange kein Video auftaucht, das zeigt, dass er sichtbar eine Kippa trug, scheint Borgen die Medien getäuscht zu haben, um den Eindruck zu erwecken, dass er angegriffen wurde, nur weil er in der Öffentlichkeit jüdisch war.

Außerdem zeigen die Aufnahmen, dass Borgen von drei Polizisten zurückgehalten werden musste, als er versuchte, auf seine beschuldigten Angreifer loszugehen, während sie davonliefen, und sie zum Kampf herausforderte. “Einer gegen einen!” bellte er wiederholt, bevor er sich wieder auf den Boden legte.

Momente nach dem Vorfall, NYPD verhaftet eine 23-jährige palästinensische Mann namens Waseem Awawdeh und lud ihn mit zweiten Grades Angriff als Hassverbrechen und versuchte ersten Grades Bandenangriff. Awawdeh, der gefilmt wurde, wie er mit einer Krücke auf Borgen einschlug, pflegte eine Verletzung und scheint die einfachste Person am Tatort gewesen zu sein, die die Polizei festnehmen konnte.

Ein Artikel vom 23. Mai in der rechtsgerichteten, Murdoch gehörenden New York Post versuchte, Awawdeh als reuelosen Schläger darzustellen und zitierte einen anonymen Gefängniswärter, der behauptete, der Angeklagte habe gesagt: “Ich würde es wieder tun.” Begraben in dem Artikel war jedoch ein Bericht von mehreren Freunden des Anklägers, die anwesend waren: “Freunde von Awawdeh, die sich weigerten, ihre Namen zu nennen, behaupteten, Awawdeh sei zuerst angegriffen worden. Sie haben sich jemanden ausgesucht, der schwach war, der auf Krücken ging”, berichtete die Post.

Die Grayzone erhielt eine identische Darstellung von Aussagen, die von Zeugen des Vorfalls gesammelt wurden. Sie sagten, dass mehrere pro-israelische Demonstranten Awawdeh angriffen, der eine Beinverletzung hatte, was die gewalttätige Reaktion auslöste, die auf dem Video festgehalten wurde.

NY1, ein lokaler Nachrichtensender in New York City, berichtete, dass “die Zusammenstöße [in Midtown] begannen, nachdem mehrere Leute Wasser- und Saftflaschen aus einem Fenster auf die pro-palästinensischen Demonstranten geworfen hatten. Daraufhin begannen die beiden Seiten, sich gegenseitig zu bekämpfen.”

Diese Version der Ereignisse passt in ein Muster, in dem Israel-Sympathisanten palästinensische Demonstranten provozieren und sogar Gewalt auslösen, um dann die Medien über die Umstände der Kämpfe zu täuschen und sich selbst als schuldlose Opfer von antisemitischen Hassverbrechen darzustellen.

“Wie viele pro-palästinensische Demonstranten haben Sie verprügelt?”

Am 19. Mai behaupteten die beiden israelischen Staatsbürger Snir Dayan und Amit Skornik, dass ein Mob palästinensisch-amerikanischer Demonstranten sie im Zentrum von New York City angegriffen habe, was sie als antisemitischen Angriff beschrieben.

Laut einem Artikel in Fox News, der den Vorfall als Hassverbrechen darstellte, “sagte Dayan, dass er sich daran erinnerte, ‘einen Haufen pro-palästinensischer Proteste draußen’ gesehen zu haben und beschloss, eine kleine israelische Flagge, die er in seiner Wohnung hatte, an seinem Motorrad zu befestigen, als eine ‘stille’ Form des Protests.” Der Israeli behauptete gegenüber Fox, dass ein Mob von 30 palästinensischen Demonstranten ihn und seinen Freund spontan angriff, nachdem sie ihn Hebräisch sprechen hörten.

Jedoch, Video des Vorfalls zeigt Dayan wirft den ersten Schlag mit einer israelischen Flagge um seine Faust gewickelt. Es ist unklar, ob irgendwelche Schläge ausgetauscht wurden, bevor die Aufnahme begann. Nachdem NYPD-Beamte eingriffen, um die sich duellierenden Gruppen zu trennen, legten sie Dayan Handschellen an und eskortierten ihn zu einem Polizeiwagen, während er die Demonstranten mit israelischen nationalistischen Gesängen verspottete. Er wurde dann verhaftet, angeblich, weil er die Gewalt initiiert zu haben schien.

Es stellte sich heraus, dass sowohl Dayan als auch Skornik israelische Soldaten waren, die in den Golani-Brigaden gedient hatten, einer Spezialeinheit, die an Israels Angriff auf den Gazastreifen 2014 beteiligt war, bei dem israelische Streitkräfte 551 Kinder töteten.

Darüber hinaus versuchte Skornik, den Straßenkampf zu nutzen, um Geld für seine Kameraden der Golani-Brigaden zu sammeln. Auf seiner Facebook-Seite beschwerte er sich, dass GoFundMe sich weigerte, die Spendenaktion zu genehmigen, die mit Bildern von ihm und Dayan beworben wurde, die stolz pro-palästinensische Demonstranten schlagen.

Aus dem GoFundMe, das Amit Skolnik einrichten wollte, um Geld für die israelische Spezialeinheit zu sammeln, in der er diente

Sowohl Dayan als auch Skornik scheinen gut in gemischten Kampfsportarten und anderen Formen des Nahkampfes trainiert zu sein. In der Tat ist Skornik Teil einer Familiendynastie von israelischen Kampfsportexperten. Sein Vater, Guy Skornik, betreibt eine Firma namens Skornik Israeli Combat, während Dayan Videos von sich selbst beim Sparring im Kampfsport veröffentlicht hat.

Zu Hause in Israel machten die hebräischen Medien die beiden selbsternannten Opfer zu heldenhaften Kriegern und lobten sie offen dafür, dass sie sich auf den Straßen von New York mit pro-palästinensischen Demonstranten einen Schlagabtausch lieferten.

“Wie viele pro-palästinensische Demonstranten haben Sie verprügelt? Das ist die Frage, die mich am meisten interessiert”, fragte der rechtsradikale Moderator des israelischen Senders Channel 13, Avri Gilad, die beiden ehemaligen Soldaten.

“Am Ende des Videos”, sagte Dayan, “kann man sehen, dass sie versuchten, uns auf der anderen Seite des Bürgersteigs zu überrumpeln. Ich rannte auf sie zu, ich schlug einen von ihnen, und zwei, drei, vier Sekunden später war ich in Handschellen, mit zwei bis drei Polizisten, die mich zum Streifenwagen begleiteten.”

“Ihr seid vor allem eine Quelle des Stolzes”, sagte der Moderator Gilad zu Dayan und Skornik. “Ihr seid genau die Juden und Israelis, die wir dort haben wollen, und nicht all diese blutenden Herzen, die [jüdischen] Amerikaner, die verraten werden…”

Ein Facebook-Post, der Skorniks und Dayans Auftritt auf Israels Kanal 13 bewarb, wurde mit unterstützenden anti-arabischen Kommentaren überschwemmt.

Kommentare auf der Facebook-Seite von Skornik Israeli Combat

Kanadische Politiker verurteilen Übergriffe durch gewalttätige zionistische Hassgruppe… als antisemitische Hassverbrechen

Das Muster von täuschend echt bearbeiteten Videos, die Palästina-Solidaritätsaktivisten zu zeigen scheinen, die Unterstützer Israels angreifen, und die wütende Anprangerungen antisemitischer Gewalt von Spitzenpolitikern auslösen, ist auch in Kanada aufgetaucht.

Am 15. Mai tauchte ein Video von einer Demonstration der Palästina-Jugendbewegung in Toronto auf, das junge kanadische Araber zu zeigen schien, die einen grauhaarigen Pro-Israel-Mann mit einem Holzstock schlugen. Doug Ford, der Premierminister von Ontario, und der Bürgermeister von Toronto, John Tory, folgten dem Beispiel der kanadischen Israel-Lobby und prangerten die Szene sofort als antisemitisches Hassverbrechen an.

“Hass, Antisemitismus und Gewalt haben keinen Platz in unserer Stadt”, sagte Tory in Reaktion auf das Video. “Jegliche Gewalt gegen die jüdische Gemeinde unserer Stadt oder Mitglieder jeder anderen Gemeinde in Toronto ist absolut inakzeptabel.”

Ein vollständigeres Video des Handgemenge zeigte jedoch, dass pro-israelische Kräfte die Gewalt gegen Palästina-Solidaritäts-Demonstranten initiierten, die versuchten, sich zurückzuziehen. Weiter, mehrere von denen unter den Pro-Israel-Mob waren Mitglieder der Jewish Defense League, eine gewalttätige extremistische Organisation, die für zahlreiche brutale Angriffe und Ermordungen von palästinensischen Amerikanern verantwortlich ist, und waren zu der Zeit mit Messern und Baseballschlägern bewaffnet.

Bei einem anderen Vorfall in Toronto wurden friedliche pro-palästinensische Gegendemonstranten außerhalb einer Kundgebung, die von einem “Who is Who” der kanadischen Israel-Lobbygruppen organisiert wurde, von Schlägern der Jewish Defense League angegriffen, die drohten, sie mit Fahrzeugen zu überfahren und mit Waffen zu verstümmeln. Toronto Polizeibeamte konnten in Video des Vorfalls gesehen werden, wie sie aus Angst nach ihren Dienstpistolen griffen, als sie versuchten, den Mob der zionistischen Hooligans zurückzuhalten.

Nachdem ein Video aufgetaucht war, das zeigte, dass Tory und Ford zu Unrecht pro-palästinensische Kräfte angeprangert und sie fälschlicherweise antisemitischer Gewalt beschuldigt hatten, fragte die Canadian Broadcast Corporation (CBC) die Gesetzgeber, ob sie planten, ihre Aussagen zurückzunehmen.

Tory weigerte sich, von seinen fehlerhaften Kommentaren zurückzutreten, während ein Sprecher von Ford erklärte: “Die Aussage des Premiers steht.”

Unecht geschnittene Videoclips nähren die Empörung der Medien

Die irreführend bearbeiteten und unehrlich gefälschten Videoclips, die das Antisemitismus-Narrativ der Israel-Lobby untermauern, sind fast zu zahlreich, um sie aufzuzählen. Zwei virale Videos, die vorgeben, antijüdische Gewalt zu zeigen, verdienen jedoch eine genauere Betrachtung.

Breitbart, die rechtsextreme, fremdenfeindliche Website, die vom verstorbenen Andrew Breitbart nach einem Treffen mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu in Jerusalem ins Leben gerufen wurde, veröffentlichte ein Video mit folgender Überschrift: “Bei einer pro-palästinensischen Kundgebung in Washington, DC, am Dienstag, schubsten und griffen mehrere Demonstranten einen Gegendemonstranten an.”

Bogus Breitbart Schlagzeile porträtiert einen palästinensischen amerikanischen Mann als pro-Israel “Gegendemonstranten”

Obwohl das Video pro-palästinensische Demonstranten zeigt, die einen Mann schubsen, war er kein pro-israelischer “Gegendemonstranten”. Ramsey Aburdene, ein palästinensischer Amerikaner, der in Washington DC aufgewachsen ist, sagte, er sei von einem Mitdemonstranten fälschlicherweise beschuldigt worden, die Straße in der Nähe der israelischen Botschaft im Nordwesten DCs verwüstet zu haben, und wurde kurzzeitig von Demonstranten herumgeschubst, die diese Behauptung fälschlicherweise glaubten.

“Das war in keiner Weise ein antisemitischer Angriff”, sagte Aburdene gegenüber The Grayzone. “Es war nur eine dumme Situation, die schnell außer Kontrolle geriet, weil eine Person entschlossen war, die Situation zu eskalieren. Alle Beteiligten haben sich bei mir entschuldigt und die Situation war ihnen sehr peinlich.”

Filmmaterial von einem anderen Vorfall in West Los Angeles hat Empörung und Verurteilungen von Politikern, einschließlich LA Bürgermeister Eric Garcetti, der zuschlug, was er “einen organisierten antisemitischen Angriff” genannt hat, hervorgerufen. Laut der Medienberichterstattung über den Vorfall, eine Karawane von pro-palästinensischen Autofahrer Parade nach unten La Cienega Boulevard begann jüdischen Gaststätten anzugreifen. “Es war ein Hassverbrechen. Es war vorbereitet, sie kamen, um mit jüdischen Menschen zu kämpfen”, behauptete ein nicht-jüdischer Gastwirt gegenüber CBS.

Obwohl ein Kampf zwischen den Gästen und den Mitgliedern der pro-palästinensischen Karawane folgte, bleibt es unklar, ob jemand im Restaurant wurde auf der Grundlage ihrer Religion oder ethnischen Zugehörigkeit gezielt. In der Tat, die einzige Person, die medizinische Behandlung nach dem Handgemenge gesucht war der nicht-jüdischen Mann.

Weiter, Video auf Social Media von Sia Kordestani gepostet, ein Mitarbeiter des American Jewish Committee – eine große Israel-Lobby-Organisation – zeigt ein Gastwirt schreien, “Fuck you!” an der Karawane und werfen, was zu sein scheint Gläser und Besteck auf Menschen in den Autos. “Einige warfen Dinge zurück” auf die Karawane, Kordestani schrieb.

Um sicher zu sein,, Filmmaterial der anschließenden Kampf war hässlich, und einige der Beteiligten können Verbrechen begangen haben. Aber wie andere hochkarätige, auf Video aufgezeichnete Vorfälle, scheint die Gewalt durch einen wütenden politischen Streit über Israel-Palästina motiviert gewesen zu sein, nicht durch ethnisch-religiöse Animosität. In der Tat gibt es trotz der Behauptungen von Zeugen wenig bis gar keine Beweise dafür, dass irgendjemand in dem Sushi-Restaurant nur deshalb angegriffen wurde, weil er Jude ist. Die Polizei von Los Angeles untersucht den Vorfall dennoch als mögliches Hassverbrechen.

Die ADL übertreibt den Antisemitismus mit gefälschten Daten und antipalästinensischer Propaganda

An vorderster Front des Narrativs, das eine landesweite Krise antisemitischer Gewalt behauptet, steht die Anti-Defamation League, kurz ADL. Die finanzstarke Organisation ist gleichzeitig ein PR-Juggernaut, der mit Silicon-Valley-Tech-Baronen, Unternehmensmedien und prominenten Einflussnehmern zusammenarbeitet; ein Israel-Lobbyist, der US-Strafverfolgungsbeamte zu Propaganda-Junkets nach Israel mit nimmt; und ein privater Geheimdienst, der in den 1980er Jahren Aktivisten ausspionierte, die gegen die südafrikanische Apartheid waren, und der heute dasselbe mit denen macht, die in Israel-Palästina gegen die Apartheid kämpfen.

Der ADL-Geschäftsführer und ehemalige Flaschenwasserverkäufer Jonathan Greenblatt ist seit dem Ausbruch der Antisemitismus-Entrüstung ein fester Bestandteil von CNN und anderen Sendern. Während eines Interviews mit CNN am 20. Mai behauptete Greenblatt: “Es gab einen Bericht über Autos, die durch jüdische Viertel in Los Angeles fuhren und Flaschen auf Häuser warfen, die die jüdische Mezzuzah an den Türen hatten.” Er lieferte keine Beweise für die aufrührerische Behauptung, und sein Gastgeber bat um keine.

Die ADL geht auch mit einem zweifelhaften Bericht mit der Überschrift ” Anstieg der antisemitischen Vorfälle im Zusammenhang mit der jüngsten Gewalt im Nahen Osten” hausieren. Der ADL-Bericht behauptet, dass es innerhalb von nur einer Woche zu 193 “antisemitischen Vorfällen” gekommen sei und klassifiziert “Dutzende von Anti-Israel-Kundgebungen” und “Intifada”-Rufe als Akte antijüdischer Feindseligkeit.

Der israelische Filmemacher Yoav Shamir hat in seinem Dokumentarfilm “Defamation” aus dem Jahr 2009 über die Bewaffnung des Antisemitismus die absurde Methodik entlarvt, mit der die ADL vermeintlich antisemitische Vorfälle dokumentiert hat. Wie leitende ADL-Mitarbeiter vor der Kamera gegenüber Shamir enthüllten, nimmt die Organisation praktisch jede Beschwerde, die sie erhält, in ihre Datenbank auf, einschließlich anonymer Behauptungen über israelfeindliche Medienberichterstattung und Streitigkeiten am Arbeitsplatz. Sie zitiert dann die Daten, um das Schreckgespenst einer steigenden öffentlichen Feindseligkeit gegenüber Juden zu erzeugen – und um mit den Ängsten ihrer Wähler Geld zu sammeln.

Als Shamir die ADL um Hilfe bei der Verfolgung eines antisemitischen Angriffs bat, waren deren Mitarbeiter nicht in der Lage, ihm einen einzigen Vorfall zu nennen.

Trotz der wohlbekannten Geschichte der ADL in Sachen Hucksterismus und ihrer propagandistischen Verquickung von Palästina-Solidaritätsaktivismus mit Antisemitismus, erhielt ihr jüngster Bericht Werbeunterstützung von der National Basketball Association und Sacha Baron-Cohen, dem britisch-jüdischen Komiker, der dafür bekannt ist, Zentralasiaten und Araber als stereotyp barbarische und primitive Antisemiten darzustellen. (Baron-Cohen wurde 2009 erfolgreich von einem palästinensischen christlichen Friedensaktivisten verklagt, den er in seinem Film “Bruno” fälschlicherweise als Terroristen im Bunde mit Osama Bin Laden darstellte).

Das Corbynisieren der Palästina-Solidarität in den USA

Die zynische Inszenierung einer Welle von Antisemitismus durch die US-Israel-Lobby im Zuge der zunehmenden Aktivitäten der Palästina-Solidarität ähnelt sehr der Kampagne, die von ihren politischen Gegenspielern jenseits des Atlantiks geführt wird, um Jeremy Corbyn als Vorsitzenden der britischen Labour-Partei abzusetzen. Obwohl Corbyn ein altgedienter antirassistischer Kämpfer war – oder vielleicht gerade weil er es war – inszenierten die britische Israel-Lobby und die israelische Botschaft in London eine koordinierte Anstrengung, um ihn und seine progressiven Unterstützer in der Labour-Partei als bösartige Judenhasser zu brandmarken.

In den meisten Fällen basierten die Anschuldigungen der Lobby auf wilden Verzerrungen und glatten Lügen, doch Corbyn und seine Verbündeten entschieden sich routinemäßig dagegen, zurückzuschlagen, und zogen sogar seine eigene Beschwerde zurück, dass der Antisemitismus innerhalb der Labour Party zynisch übertrieben worden sei. Am Ende wurden die Unterstützer der palästinensischen Rechte in Scharen aus der Labour-Partei entfernt und Corbyn wurde durch Sir Keir Starmer ersetzt, einen grimmigen Zentrumspolitiker mit starken zionistischen Sympathien, tiefen Verbindungen zum nationalen Sicherheitsstaat und dem Charisma eines Aktenschrankes.

“Die Bestie ist erschlagen”, erklärte ein prominenter britischer Israel-Lobbyist und prahlte damit, dass Corbyn dank “unserer Spione und Geheimdienste” “geschlachtet” worden sei.

Der jüngste Blitz der Israel-Lobby mit Antisemitismus-Vorwürfen hat die Aufmerksamkeit der US-Medien erfolgreich von Israels absichtlichen Bombenangriffen auf zivile Türme und der Auslöschung ganzer Familien in Gaza, den Pogromen jüdischer Extremisten gegen Palästinenser, die nur wenige Minuten von Tel Aviv entfernt sind, und den anhaltenden Razzien der Polizei gegen palästinensische Bürger Israels abgelenkt. Im Gegenzug hat sie eine amerikanisch-jüdische Gemeinschaft, die sich in fast unvorstellbarem Wohlstand und Privilegien sonnt, als die wahren Opfer der israelisch-palästinensischen Krise dargestellt, während sie eine Bewegung, die sich für die Rechte eines enteigneten und kolonisierten Volkes einsetzt, als fanatischen Kriminellen beschimpft. Übersetzt mit Deepl.com

Wir alle sind jetzt Jeremy Corbyn.

Max Blumenthal

Chefredakteur

Der Chefredakteur von The Grayzone, Max Blumenthal, ist ein preisgekrönter Journalist und der Autor mehrerer Bücher, darunter die Bestseller Republican Gomorrah, Goliath, The Fifty One Day War und The Management of Savagery. Er hat Printartikel für eine Reihe von Publikationen, viele Videoreportagen und mehrere Dokumentarfilme, darunter Killing Gaza, produziert. Blumenthal gründete 2015 The Grayzone, um ein journalistisches Licht auf Amerikas Zustand des ewigen Krieges und seine gefährlichen innenpolitischen Auswirkungen zu werfen.

