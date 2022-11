Umfrage: Hälfte der Ostdeutschen würde Wagenknecht-Partei wählen

Ich glaube das Wagenknecht auch viele Westdeutsche begeistern kann Evelyn Hecht-Galinski

Die Linken-Politikern Sahra Wagenknecht eckt in ihrer Partei oft an, das Verhältnis zur Parteispitze gilt als angespannt und zerstritten. Würde sie eine eigene Partei gründen, hätte diese gute Chancen – vor allem in Ostdeutschland.