Laut einer von der Zeitung Hürriyet zitierten Umfrage der türkischen Forschungsstiftung wird der amtierende türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan in der zweiten Wahlrunde 53,7 Prozent der Stimmen erhalten. An der Umfrage nahmen mehr als 3.000 in der Türkei lebende Wahlberechtigte über 18 Jahren teil. Diese wurde in 26 Provinzen durchgeführt. Eine Fehlermarge wurde jedoch nicht angegeben. Hürriyet schrieb:

“Nach den Prognosen der Umfrage wird Erdoğan mit 53,7 Prozent der Stimmen wiedergewählt werden. Die geschätzten 5 Prozent der Stimmen, die der zurückgezogene Kandidat Sinan Oğan im ersten Wahlgang erhalten hat, werden sich wie folgt verteilen: 1,75 Prozent gehen an Erdoğan, 1,25 Prozent an Kemal Kılıçdaroğlu, während die verbleibenden Wechselwähler proportional verteilt werden.”

Auf die Frage, warum man im ersten Wahlgang für Recep Tayyip Erdoğan gestimmt hatte, antworteten 41,2 Prozent der Befragten, “weil ich ihm vertraue und an ihn glaube”, 29,6 Prozent wählten ihn “für die Stabilität”, 24,8 Prozent “für die Einhaltung von Versprechen” und 4,4 Prozent “für die Reaktion auf andere Parteien”.

Auf die Frage, warum man im ersten Wahlgang für Kemal Kılıçdaroğlu gestimmt hatte, antworteten 55,9 Prozent der Wähler “für den Wandel” – 25,9 Prozent “weil ich ihm vertraue und an ihn glaube”, 11,9 Prozent “für seine Versprechen und sein Programm” und 6,3 Prozent “als Reaktion auf die Opposition”.

Einer anderen Umfrage des türkischen Unternehmens KONDA Research zufolge wird Erdoğan ebenfalls in der zweiten Runde gewinnen. Er würde 52,7 Prozent der Stimmen erhalten, während Kılıçdaroğlu auf 47,3 Prozent käme, zitierte die Zeitung Türkiye die Umfrage.

Die erste Runde der türkischen Präsidentschaftswahlen fand am 14. Mai statt. Keiner der Kandidaten erhielt mehr als 50 Prozent der Stimmen, sodass am 28. Mai eine zweite Runde stattfinden wird. Erdoğan und der Oppositionskandidat Kılıçdaroğlu werden für das Präsidentenamt kandidieren. Wenn Kılıçdaroğlu gewinnt, wird die Türkei zum ersten Mal seit 20 Jahren einen Wechsel an der Spitze des Staates erleben. Erdoğan wurde 2014 Präsident, davor war er seit 2003 Premierminister.

