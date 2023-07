UN-Atomaufsichtsbehörde: “Situation in Saporoschje-Atomkraftwerk prekär”

Beobachter der UN-Atomaufsichtsbehörde (IAEO), die in der Anlage in Saporoschje stationiert sind, berichteten von mehrere Explosionen “in einiger Entfernung”. Die Anlage ist die größte ihrer Art in Europa und befindet sich in der Nähe der Frontlinie des russisch-ukrainischen Konflikts.

Die Lage im Kernkraftwerk Saporoschje ist weiterhin “sehr prekär”, da Inspektoren in den vergangenen Tagen eine Reihe von Explosionen gemeldet haben, so die Internationale Atomenergiebehörde (IAEO) in einem Bericht. Die Anlage ist die größte ihrer Art in Europa und befindet sich in der Nähe der Frontlinie des russisch-ukrainischen Konflikts.

In ihrem jüngsten Bericht über die Ukraine, der am Mittwoch veröffentlicht wurde, beschreibt die IAEO ausführlich die Aktivitäten ihres Personals in der von Russland kontrollierten Anlage. Die Explosionen, die die Beobachter hörten, ereigneten sich “in einiger Entfernung” zu verschiedenen Zeiten. Die Anlage selbst wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen.