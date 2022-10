Kommt die UN in diesem Bericht auch dahinter? Das ist ein trauriger Witz, solange das zionistische Regime die illegale Besatzung Palästinas ungestraft weiter ausübt. Evelyn Hecht-Galinski

Eine UN-Kommission hat den Internationalen Gerichtshof (IGH) aufgerufen, ein Gutachten zu erstellen, in dem die Besatzung der palästinensischen Gebiete durch Israel als rechtswidrig erklärt wird. Die Kommission wurde im Jahr 2021 nach elftägigen Kämpfen zwischen Israel und Palästina ins Leben gerufen.

UN-Bericht: Besatzung der palästinensischen Gebiete durch Israel ist illegal

Eine UN-Kommission hat den Internationalen Gerichtshof (IGH) aufgerufen, ein Gutachten zu erstellen, in dem die Besatzung der palästinensischen Gebiete durch Israel als rechtswidrig erklärt wird. Die Kommission wurde im Jahr 2021 nach elftägigen Kämpfen zwischen Israel und Palästina ins Leben gerufen.

Die internationale UN-Untersuchungskommission für Palästina und Israel hat den Internationalen Gerichtshof aufgefordert, die “rechtlichen Folgen” der militärischen Besetzung des Westjordanlands und Ostjerusalems durch Israel zu prüfen. Die Kommission betonte, dass den palästinensischen Gebieten von keiner Besatzungsmacht die “Staatlichkeit oder Souveränität” entzogen werden dürfe.

Die dreiköpfige UN-Kommission, die die Menschenrechtssituation in den palästinensischen Gebieten untersucht, veröffentlichte am 20. Oktober ihren ersten Bericht. In diesem wird darauf hingewiesen, dass die israelische Besatzung “aufgrund ihrer Dauer und der De-facto-Annexionspolitik der israelischen Regierung” auf arabischem Gebiet “völkerrechtswidrig” sei. Chris Sidoti von der Kommission unterstrich:

“Die Handlungen der israelischen Regierungen, die in unserem Bericht untersucht werden, stellen ein illegales Besatzungs- und Annexionsregime dar, gegen das vorgegangen werden muss.”

Sidoti fügte hinzu, dass das internationale System und die einzelnen Staaten handeln und “ihre Verpflichtungen nach internationalem Recht” einhalten sollten. Ferner präzisierte das Mitglied der Kommission: