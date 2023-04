Un bombardement de propagande pour une ambiance d’enfer Evelyn Hecht-Galinski Traduction : Christiane Reynaud

Un bombardement de propagande pour une ambiance d’enfer

Evelyn Hecht-Galinski

Commentaire du 28 mars 2023

Texte original : https://sicht-vom-hochblauen.de/kommentar-vom-hochblauen-mit-propagandistischem-bombenhagel-in-bombenstimmung-von-evelyn-hecht-galinski/

Traduction : Christiane Reynaud

Il est inconcevable de voir comment la guerre de propagande médiatique se développe parallèlement à la guerre en cours en Ukraine. Non seulement le gouvernement allemand balance des milliards d’euros d’impôts et de « fonds spéciaux » en Ukraine nazie corrompue, mais il le fait avec une telle assurance que cela provoque une grande colère. Il n’y a plus aucune réflexion ni de bon sens politique. D’où pourraient-ils venir avec un personnel rouge/vert qui ne dispose ni de compétence, ni de raison et ni de connaissances du métier, sous la direction d’un chancelier « avec des blackouts », ricanant en permanence, un « dissimulateur », comme l’écrit Seymour Hersh ? On aurait pourtant pu savoir à quoi s’attendre en élisant cet homme en tant que chancelier. Il avait déjà prouvé ses qualités de « dissimulateur » à Hambourg, lors du scandale CumEx. Mais le comble est son rôle plus que douteux dans le désastre terroriste du Nordstream. Un chancelier qui – comme c’est de plus en plus évident – n’agit plus dans « notre » sens, mais qui est conditionné de l’extérieur sous le « commandement des États-Unis et de l’OTAN », est capable de tout. C’est une personne traquée qui ne semble pas être à la hauteur de la tâche, ni posséder les qualités nécessaires pour diriger l’Allemagne.

Jetés tête baissée dans la perte

Notre pays n’est en aucun cas à la hauteur de ses possibilités. La bureaucratie s’est étendue comme une toile d’araignée sur tous les aspects de la vie publique. Alors que les prestations sociales ont été réduites et que les demandes et les formulaires sont oubliés dans les méandres du manque de proximité, les politiciens savourent leurs soi-disant succès. Coupés du réel, ils font des discours de sourds et les citoyens ne sont plus que des outils. Et cette fin semble justifier tous les moyens pour nous jeter tête baissée dans notre perte. Notre prospérité fond comme neige au soleil, sans aucun égard.

Les propositions et les mesures coercitives écologistes doivent dissimuler à quel point nous sommes loin d’un avenir réalisable et respectueux du climat. Comment les citoyens moyens, les propriétaires de maisons anciennes à la campagne peuvent-ils appliquer les idées fantaisistes des Verts ? Le désespoir se répand chez de nombreux citoyens, particulièrement ceux d’un certain âge. Comment pourront-ils payer les frais d’assainissement, les nouvelles fenêtres, les isolations et les pompes à chaleur ? Comment pourront-ils continuer à faire fonctionner leurs chauffages au fioul et au gaz, vieux mais fiables ? Ce que les politiciens exigent des citoyens est tout simplement criminel.

Une haine aveugle de la Russie a entre-temps remplacé tout sens des réalités. Poutine et la Russie sont devenus des cibles si détestées que l’avenir de l’Allemagne peut faire peur. Avec le déploiement des forces de l’OTAN, des conteneurs de gaz liquéfié sous la dépendance des États-Unis ? Avec des éoliennes, des véhicules électriques, de l’hydrogène écologique, des hybrides et du photovoltaïque vers un avenir toxique et inabordable ? L’Allemagne n’est-elle pas déjà le pays avec l’électricité la plus chère au monde pour les citoyens ? Qui va payer tout ça, qui est assez riche ? Peut-être le politicien bien payé ? Pendant qu’ils bourlinguent d’une conférence inutile à l’autre dans le monde entier, à bord de jets ni écologiques ni économiques, ce sont les électeurs qui doivent payer et se taire en restant chez eux.

Voulons-nous une situation « à l’israélienne » ?

Qui sait quand les prochaines lois seront appliquées chez nous, si les manifestations de l’automne et de l’hiver prochains éclatent vraiment ? Il est déjà question d’interdire les grèves d’avertissement comme celle de lundi dernier (le 27.03.2023). Voulons-nous ici une situation « à l’israélienne » ? Quand Berlin est « inquiet » des circonstances dans « l’État juif », on se demande ce qu’il faut entendre par là. « L’inquiétude » concerne-t-elle le gouvernement de Netanyahou, la « stabilité », afin que les « intérêts de sécurité et les systèmes de valeurs communs » ne subissent pas de préjudices ? Lors des raids incessants, des assassinats de victimes palestiniennes par les soldats d’’occupation juifs, nous n’avons entendu parler d’aucune inquiétude de la part de Berlin. De même, aucune inquiétude n’a été rendue publique en ce qui concerne le libre exercice du Ramadan dans le respect des normes humaines minimales sous l’occupation illégale.

En effet, nous constatons ici aussi certaines tendances de restreindre la liberté d’expression, la liberté de se produire en public, la liberté artistique, et de faire taire les voix critiques. Ce qui, par exemple, se passe en Allemagne avec Roger Waters ou Daniele Ganser défie tout entendement. On tente d’empêcher leurs prestations par des insinuations malveillantes, des diffamations et des campagnes de dénigrement. N’avons-nous pas déjà eu ce genre « d’interventions » ? N’avons-nous pas plus de mémoire et de conscience historique ? Notre oubli de l’histoire est-il si marqué qu’on nous laisse à nouveau tomber dans le piège de la manipulation et de la propagande ? Le président Poutine n’a-t-il pas raison de dénoncer la renaissance du vieil axe des anciens alliés nazis avec l’Allemagne ? A-t-on déjà oublié les 27 millions de victimes soviétiques de la guerre par la main des Allemands ? Il semble que par la falsification de l’histoire, les nouveaux nazis et les anciens « États frères », de l’Ukraine aux pays Baltes, soient devenus à nouveau des partenaires et « blanchis » à toute force en personnes irréprochables qui défendent maintenant notre liberté et nos valeurs.

Je ne peux que constamment le répéter: ma liberté ou mes valeurs ne peuvent pas être défendues par des nazis. Et ils ne sont pas les victimes agressées qu’ils prétendent être. Cette guerre en Ukraine est une guerre occidentale des Etats-Unis et de l’OTAN, préparée depuis des années à coups de milliards et de précision logistique, qui a infligé à la Russie et à Poutine tant de souffrances et de provocations qu’il s’est senti obligé d’agir. On devrait toujours refuser la guerre, mais la Russie a été littéralement provoquée et a dû réagir pour ne pas être à nouveau écrasée. Entre-temps, cette guerre est devenue une dangereuse orgie de soutien occidental qui peut conduire tout droit à la Troisième guerre mondiale et cela ne peut que nous angoisser. Il faut enfin ouvrir des négociations sur un pied d’égalité avec la Russie, ce qui conduira sans aucun doute à des cessions de territoires de l’Ukraine. Cela ne fait aucun doute.

Le poison du lavage de cerveau médiatique agit insidieusement

Combien de citoyens ont déjà été victimes du bombardement propagandiste et ont été plongés dans une ivresse antirusse par l’ambiance d’enfer des médias ? Le poison du lavage de cerveau médiatique agit insidieusement par de constantes répétitions. Nous nous trouvons dans un état d’incertitude médiatique et politique qui doit tous nous inquiéter fortement – d’autant plus que nous commémorons le 20ème anniversaire de la guerre d’agression illégale contre l’Iraq.

Les innombrables crimes de guerre et tortures commis par les forces armées américaines sont connus depuis des décennies et ont coûté la vie à environ un million de civils irakiens innocents en Iraq. Pourquoi n’a-t-on, jusqu’à présent, pas exigé que Bush, Biden et les criminels de guerre britanniques comme Blair soient traduits en justice ? Et pourquoi l’exige-t-on pour Poutine ? Quelle politique de sanctions hypocrite, partiale et mensongère de la part des États-Unis et de l’OTAN ! Tout cela dans le but de la revendication d’hégémonie des États-Unis – en Europe également.

Une lueur d’espoir à l’horizon

Une lueur d’espoir apparaît toutefois à l’horizon. De même que les citoyens souhaitent une fin rapide de la guerre en Ukraine et l’arrêt des livraisons d’armes, il y aura à l’avenir une nouvelle alliance de la Chine, de la Russie et d’autres partenaires (BRICS) qui sonnera la fin de la domination mondiale des Etats-Unis et osera s’opposer ouvertement à la prétention au pouvoir et agir ensemble de manière énergique. Nous en avons assez des bombardements de propagande qui veulent nous mettre dans une ambiance d’enfer.

Je souhaite à tous mes lecteurs et ceux qui nous soutiennent de Joyeuses Pâques, une bonne fête de Pessah et un bon Ramadan.

