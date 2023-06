UN chief encourages Israel to kill more Palestinian children There’s no excuse for omitting Israel from the “list of shame” — again.

Trauernde tragen den Leichnam von Muhammad al-Tamimi bei seiner Beerdigung im besetzten Dorf Nabi Saleh im Westjordanland, am 6. Juni 2023. Das Kleinkind starb einen Tag zuvor an den Wunden, die es erlitten hatte, als israelische Soldaten am 1. Juni auf das Auto seiner Familie schossen und ihn und seinen Vater verletzten. Ahmad Arouri APA-Bilder

UN-Chef ermutigt Israel, mehr palästinensische Kinder zu töten

Von Ali Abunimah

29. Juni 2023

Natürlich würde er es selbst nicht so ausdrücken, aber das ist die einzige Schlussfolgerung, die man aus seiner Entscheidung ziehen kann, Israel – wieder einmal – von der “Liste der Schande” der UNO auszuschließen, in der schwere Verletzungen der Rechte von Kindern während bewaffneter Konflikte aufgeführt sind.

Die Bestürzung über diese eindeutig voreingenommene Entscheidung war selbst unter den Journalisten spürbar, die am Dienstag bei der Vorstellung des Jahresberichts des Generalsekretärs durch Virginia Gamba, seine Sonderbeauftragte für Kinder und bewaffnete Konflikte, anwesend waren.

“Die Länder, die im Jahr 2022 die meisten schweren Verstöße zu verzeichnen hatten, waren die Demokratische Republik Kongo, Israel und der Staat Palästina, Somalia, die Ukraine und Syrien, während die schlimmste Verschlechterung in Myanmar, Südsudan und Burkina Faso zu verzeichnen war”, sagte Gamba.

Dennoch stellte sie fest, dass der Generalsekretär für Israel und den Staat Palästina keine Konfliktparteien genannt hat.

Tatsächlich ist Israel das einzige Land unter den Top-Verletzern (Palästina ist kein Top-Verletzer, sondern ein Opfer), das nicht auf der Liste erscheint.

Gamba zitierte jedoch den Bericht von Guterres aus dem letzten Jahr, in dem der UN-Chef warnte, dass die Konfliktparteien aufgelistet werden sollten, “wenn sich die erheblichen Luftangriffe und Raketen, die aus der Eskalation der Feindseligkeiten im Mai 2021 resultieren, im Jahr 2022 wiederholen.”



Natürlich wiederholten sich Israels Angriffe auf Gaza – im August 2022 – und im Mai 2023, und doch ist Israel wieder der Rechenschaftspflicht entgangen.

Niemandem etwas vormachen



Gamba unternahm einen mutigen Versuch, sich – entschuldigen Sie meine Ausdrucksweise – durch die Fragen der Journalisten zu mogeln. Sie können sich das Video hier ansehen:

Auf die Frage von James Bays von Al Jazeera, warum Guterres Israel dieses Jahr trotz der Warnung im letzten Jahr nicht auf die Liste gesetzt habe, antwortete Gamba: “Ich denke, es hat sowohl mit dem Engagement als auch mit den Zahlen zu tun.”

Laut Gamba sei die Tatsache, dass Israel den Gazastreifen 2022 nur 52 Mal bombardiert habe, verglichen mit fast 600 Mal im Jahr 2021, eine lobenswerte Verbesserung.

Sie lobte Israel auch für Gesten wie einen “Briefwechsel, die Ernennung von Anlaufstellen durch alle Parteien und die Festlegung praktischer Maßnahmen”, um schwere Verletzungen der Kinderrechte zu verringern.

Dies ist die Art von Hinhaltetaktik, die Israel seit Jahrzehnten anwendet, um die UNO bei Laune zu halten.

Nach Berechnungen von Defense for Children International-Palestine hat Israel in diesem Jahr bereits mindestens 30 Kinder getötet.

“Ich verstehe das immer noch nicht. Sie töten immer noch Kinder in großer Zahl”, schoss Bays auf Gamba zurück. “Nur weil die Zahlen im Jahr 2021 schrecklicher waren, weil der Krieg etwas länger dauerte – und ich weiß, dass Ihr Bericht nur für das Jahr 2022 gedacht ist -, aber Sie haben den Vorteil, dass Sie wissen, was kommt, und Sie hätten eine klare Warnung, ein klares Signal an Israel senden können, das vielleicht das Leben von Kindern gerettet hätte, indem Sie sie auf die Liste gesetzt hätten.”

Es ist besonders schockierend und verwerflich, dass Gamba versucht hat, das Jahr 2022 als ein Jahr der deutlichen Verbesserung von Israels mörderischem Verhalten gegenüber palästinensischen Kindern darzustellen.

Tatsächlich war das Jahr 2022 laut Defense for Children International-Palestine “besonders tödlich für palästinensische Kinder im besetzten Westjordanland, einschließlich Ost-Jerusalem, und im Gazastreifen.”

Und wie bereits erwähnt, hat die israelische Brutalität auch im Jahr 2023 nicht nachgelassen.

Trotzdem beteuerte Gamba, dass “wir den Maßnahmen, die wir vereinbart haben – beide Seiten haben sich darauf geeinigt, sie in diesem Jahr umzusetzen – Zeit geben müssen.”

Bays entgegnete, zweifellos im Namen vieler sprechend: “Sollen wir ihnen also einfach Zeit geben und in der Zwischenzeit mehr Kinder sterben lassen?”

Gamba war nicht in der Lage, eine schlüssige Erklärung für die Nachsicht der UN gegenüber Israel zu liefern, insbesondere wenn man bedenkt, wie die UN mit Anschuldigungen gegen Russland und die Ukraine umgegangen ist.

In diesem Jahr wurde Russland wegen angeblicher Verstöße während des Krieges in der Ukraine auf die Liste der Schande gesetzt – das erste Mal, dass ein ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates auf die Liste gesetzt wurde.

Gamba wies auch darauf hin, dass die Ukraine zwar nicht auf die Liste gesetzt wurde, der Generalsekretär aber “beschlossen hat, auch die ukrainischen Streitkräfte zu warnen … wegen der hohen Zahl der getöteten und verstümmelten Kinder und der ihnen zugeschriebenen Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser”.

Russland wurde auf die Liste gesetzt und die Ukraine wurde gewarnt, obwohl Gamba einräumte, dass beide Länder sich auch intensiv mit ihr auseinandergesetzt und Schritte unternommen hätten, die die Zahl der angeblichen Verstöße bereits verringert hätten.

Für Israel jedoch reichten ein Brief und andere Tricks offenbar aus, um nicht auf die Liste der Schande gesetzt zu werden, obwohl es laut UN-Berichten zu den schlimmsten Kinderrechtsverletzern der Welt gehört.

Gamba hat die Journalisten auf der Pressekonferenz nicht getäuscht und sie täuscht auch niemanden sonst.

“Dass Israel weiterhin nicht auf der Liste der Schande steht, erweist den palästinensischen Kindern einen Bärendienst”, schreibt Jo Becker von Human Rights Watch.

Becker stellt fest, dass der Bericht des Generalsekretärs “israelische Streitkräfte für 975 Kinderopfer und 110 Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser im Jahr 2022 verantwortlich macht”.

Und zwischen 2015 und 2020 schrieb die UNO über 6.700 palästinensische Kinderopfer den israelischen Streitkräften zu.

“Während der Generalsekretär Israel nie in seine Liste aufgenommen hat, hat er andere Kräfte oder Gruppen aufgenommen, die für weit weniger Verletzungen verantwortlich sind”, fügte Becker hinzu.

Straflosigkeit

Im Jahr 2015 gab der damalige UN-Generalsekretär Ban Ki-moon dem amerikanischen und israelischen Druck nach und strich Israel von der Liste der Schande für 2014 – dem Jahr, in dem Israel bei seinem Angriff auf den Gazastreifen im Sommer mehr als 550 palästinensische Kinder tötete.

Das war eine klare Botschaft und ein Präzedenzfall, den Bans Nachfolger pflichtbewusst befolgt hat.

Ban war diesen Monat zusammen mit Mary Robinson, der ehemaligen irischen Präsidentin und UN-Menschenrechtsbeauftragten, in Palästina. Beide sind Mitglieder von The Elders, einer von Nelson Mandela gegründeten Gruppe ehemaliger Führungspersönlichkeiten, die sich für Frieden, Gerechtigkeit und Menschenrechte einsetzen.

Im Anschluss an ihren Besuch berichteten Robinson und Ban, dass sie “sich selbst ein Bild von den Tatsachen vor Ort gemacht und von israelischen, palästinensischen und internationalen Menschenrechtsorganisationen gehört haben, dass es immer mehr Beweise dafür gibt, dass die Situation der internationalen rechtlichen Definition von Apartheid entspricht”.

Die beiden Staatsoberhäupter stellten fest, dass sie “keine detaillierte Widerlegung der Beweise für die Apartheid hörten”, und bekräftigten, dass die Erklärungen und die Politik der israelischen Regierung “eindeutig die Absicht zeigen, eine dauerhafte Annexion und nicht nur eine vorübergehende Besetzung auf der Grundlage der jüdischen Vorherrschaft anzustreben”.

Eine der ersten Amtshandlungen von António Guterres, der Ban als UN-Chef ablöste, bestand darin, einen bahnbrechenden Bericht aus dem Jahr 2017 zurückzuziehen, in dem detailliert beschrieben wurde, wie Israel das Verbrechen der Apartheid gegen das gesamte palästinensische Volk begeht.

Diese Feststellung der Apartheid wurde seitdem von globalen und lokalen Menschenrechtsorganisationen weitgehend bestätigt.

Leider haben weder Ban noch Guterres während ihrer Amtszeit viel Mut gezeigt, sich den Verbrechen Israels zu stellen.

Vielleicht wird sich Guterres den “Ältesten” anschließen, wenn er in den Ruhestand geht und endlich die Wahrheiten zugeben, die er jetzt unterdrückt.

Bis dahin wird es natürlich für Guterres’ Ansichten viel zu spät sein, und es werden noch viel mehr palästinensische Kinder getötet worden sein – dank der Straffreiheit und der Deckung, die er durch seinen feigen Ausschluss Israels von der Liste der Schande gewährt. Übersetzt mit Deepl.com

Ali Abunimah ist Mitbegründer von The Electronic Intifada und Autor von The Battle for Justice in Palestine, jetzt bei Haymarket Books erschienen.

Außerdem schrieb er One Country: Ein kühner Vorschlag zur Beendigung der israelisch-palästinensischen Sackgasse. Die Meinungen sind allein meine.

