UN-Gesandter: Israel muss für seine Besatzungspolitik zur Rechenschaft gezogen werden

Wofür werden Sonderberichtserstatter überhaupt ernannt, wenn man sie dann nicht hört und ihre Forderungen nicht befolgt?

UN Special Rapporteur for Human Rights in the occupied Palestinian territories, Michael Lynk, said on Thursday that the international community must hold Israel accountable for its occupation of Palestine. His remarks came in a statement he issued to mark the fifth year since the UN Security Council passed a resolution calling for an end to all settlement activities in the Palestinian territories.