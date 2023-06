Kommt das zionisitsche Netanjahu Regime deshalb als Kriegsverbrecher vor den Internationalen Gerichtshof in Den Haag? Warum also diese Doppelstandards zwischen Russland und dem “jüdischen Staat”? Und wo bleibt der französische Präsident Macron? Evelyn Hecht-Galinski

Salah Hammouri expulsion a “war crime,” UN commission says High-level investigation finds Israeli and Palestinian authorities aim to crush dissent.

Salah Hammouri bei seiner Ankunft in Frankreich, nachdem er von Israel gewaltsam abgeschoben wurde, 18. Dezember 2022. Anne Paq ActiveStills

UN-Kommission bezeichnet Vertreibung von Salah Hammouri als “Kriegsverbrechen”

Von Maureen Clare Murphy

Rechte und Verantwortlichkeit



13. Juni 2023

Unabhängige UN-Ermittler haben eine Liste von Personen erstellt, die für Kriegsverbrechen im Zusammenhang mit der Ausweisung eines palästinensischen Menschenrechtsanwalts durch Israel im vergangenen Jahr verantwortlich sein könnten.

In einem neuen Bericht der hochrangigen Untersuchungskommission wird festgestellt, dass die gewaltsame Deportation von Salah Hammouri durch Israel eine schwere Verletzung des Völkerrechts darstellte.

“Wir haben keinen Zweifel”, dass die Ausweisung Hammouris “ein Kriegsverbrechen darstellt”, erklärte Chris Sidoti, einer der Untersuchungsbeauftragten.

Hammouris gewaltsame Vertreibung ist nur ein Beispiel, das in dem Bericht angeführt wird und zeigt, wie Israel “zivilgesellschaftliche Akteure angreift, einschränkt und schikaniert”, um sein “Ziel zu erreichen, die ständige Besetzung zu gewährleisten und zu verankern”.

Es ist der zweite Bericht eines Expertenteams, das vom UN-Menschenrechtsrat beauftragt wurde, das israelische System der Unterdrückung der Palästinenser insgesamt zu untersuchen. Die bisherigen Untersuchungen beschränkten sich auf Rechtsverletzungen im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen.

Hammouri, ein Anwalt der Menschenrechtsgruppe Addameer, der als Sohn eines palästinensischen Vaters und einer französischen Mutter in Jerusalem geboren wurde, wurde im Dezember 2022 nach Paris abgeschoben, nachdem er mehrere Monate lang ohne Anklage oder Gerichtsverfahren inhaftiert war.

Israels Vorwand für die Abschiebung von Hammouri, der “von klein auf einer Flut von Strafmaßnahmen durch die israelischen Behörden ausgesetzt war”, so der UN-Bericht, war “Loyalitätsbruch” auf der Grundlage einer 2018 erfolgten Änderung des Gesetzes über die Einreise in den Staat.

Hammouri “wurde nicht darüber informiert, welche Beweise zu dieser Entscheidung geführt hatten”, fügen die Ermittler hinzu.

“Von geschützten Personen in besetzten Gebieten Loyalität zu verlangen, ist völkerrechtswidrig und verstößt gegen das humanitäre Völkerrecht”, heißt es im UN-Bericht.

Die Ermittler, die den Bericht verfasst haben, sagen, dass sie “Informationen über die Personen erhalten haben, die möglicherweise strafrechtliche Verantwortung für das Kriegsverbrechen der unrechtmäßigen Deportation tragen.”

Mitarbeiter von El Al, der nationalen israelischen Fluggesellschaft, “könnten das Kriegsverbrechen der Beihilfe, Anstiftung oder anderweitigen Unterstützung bei der Begehung eines Kriegsverbrechens begangen haben”, wenn sie von Hammouris unrechtmäßiger Abschiebung wussten, fügen die Ermittler hinzu.

Unterdrückung Andersdenkender

Der Bericht untersucht die Verletzung der Rechte von Mitgliedern der Zivilgesellschaft “durch die Behörden in allen Bereichen” und stellt fest, dass Menschenrechtsverteidiger, einschließlich Journalisten, von palästinensischen und israelischen Behörden gleichermaßen ins Visier genommen werden “mit dem Ziel, abweichende Meinungen zum Schweigen zu bringen”.

Die Ermittler sagen, dass die Ermordung der Al Jazeera-Korrespondentin Shireen Abu Akleh im Mai 2022 in ihrem nächsten Bericht ausführlich behandelt werden wird.

Sie betonen, dass “die meisten Verstöße von den israelischen Behörden begangen werden”.

In ihrem Bericht weist das UN-Team die von Israel vorgenommene Einstufung von sieben palästinensischen Nichtregierungsorganisationen als terroristische Gruppen zurück und erklärt, dies sei geschehen, “um die Stimmen der Zivilgesellschaft zum Schweigen zu bringen”.

Die Ermittler erklärten, sie hätten “Informationen” erhalten, dass der israelische Geheimdienst der Regierung geraten habe, “Einzelpersonen und Organisationen, die ausländische Gelder erhalten, zu belasten, ihren Ruf zu schädigen und ihre Verbindungen zu ‘terroristischen’ Elementen aufzudecken.”

Das Team fügt hinzu, dass “israelische Behörden und rechtsgerichtete Organisationen eine lange Kampagne gegen diese palästinensischen Organisationen geführt haben, bevor sie als Terrorgruppen eingestuft wurden”.

Die Einstufungen haben sich auf “Tausende von Palästinensern ausgewirkt, die Unterstützung erhalten”, insbesondere “marginalisierte Gemeinschaften, die auf Dienstleistungen in den Bereichen Landwirtschaft, Ernährungssicherheit, rechtliche Unterstützung, geschlechtsspezifische Gewalt und Gesundheitsfürsorge für Frauen angewiesen sind”.

Mitarbeiter der betroffenen Organisationen wurden willkürlich inhaftiert und mit “Reiseverboten, Verhören und Drohungen” belegt.

Israelische Geheimdienstagenten haben mehr als ein Dutzend Mitarbeiterinnen der Union der Palästinensischen Frauenkomitees und einige ihrer Kinder schikaniert, wobei die geschlechtsspezifische Dimension eindeutig im Vordergrund stand”.

Das UN-Team fügt hinzu, dass eine Frau, die für die Organisation arbeitet, berichtete, dass die israelische Geheimpolizei sogar “gedroht hat, die College-Bewerbung ihrer Tochter zu behindern”.

Drei der von Israel benannten Gruppen sind in die Ermittlungen des Internationalen Strafgerichtshofs in Palästina involviert, weshalb sie wahrscheinlich ins Visier genommen wurden – diese Motivation wird im UN-Bericht jedoch nicht ausdrücklich erwähnt.

Die Ermittler empfehlen dem IStGH-Ankläger, der Palästina-Untersuchung Vorrang einzuräumen, da diese nicht ausreichend finanziert und nicht mit der gleichen Dringlichkeit behandelt wurde wie die Untersuchung in der Ukraine, was zu Vorwürfen der Doppelmoral und Selektivität führte.

Die Ermittler sagen, dass sie “zahlreiche Beispiele” von israelischen Regierungsvertretern dokumentiert haben, die “eine missbräuchliche Rhetorik” insbesondere gegen Gruppen und Einzelpersonen anwandten, die “in internationalen Foren gesprochen, Berichte über internationale Verbrechen, einschließlich Apartheid, und/oder Berichte über Geschäftsaktivitäten in den Siedlungen veröffentlicht haben”.



Israelis im Visier

Breaking the Silence, eine Gruppe ehemaliger israelischer Soldaten, die Informationen weitergeben, ist eine der am stärksten angegriffenen israelischen Gruppen, heißt es in dem Bericht, und das Verteidigungsministerium wies das Militär an, gegen die Gruppe “wegen des Verdachts auf Weitergabe von Verschlusssachen” zu ermitteln.

Das UN-Team stellt fest, dass ein israelischer Gesetzgeber, der der Likud-Partei von Benjamin Netanjahu angehört, Breaking the Silence als antisemitisch gebrandmarkt hat und sich dabei auf die umstrittene IHRA-Arbeitsdefinition von Antisemitismus beruft.

Hagai El-Ad, der scheidende Direktor der israelischen Menschenrechtsorganisation B’Tselem, wurde ebenfalls zur Zielscheibe von Spitzenpolitikern des Landes, die ihn als “Verräter” und “Kollaborateur” mit den Feinden des Staates bezeichneten.

Der Bericht stellt fest, dass eine Reihe von Pro-Israel-Gruppen “in zunehmendem Maße zu dem Zweck gegründet wurden”, den Einsatz für die Rechte der Palästinenser sowohl auf lokaler als auch auf internationaler Ebene zu untergraben.

Einige dieser Gruppen, die Menschenrechtsverteidiger angreifen, haben Beraterstatus bei den Vereinten Nationen, stellen die Ermittler fest.

“Diese Organisationen arbeiten effektiv mit der Strategie der israelischen Regierung gegen die Zivilgesellschaft zusammen”, so das UN-Team, was bedeutet, dass sie im Wesentlichen Stellvertreter des Staates sind.

Die Kommission weist darauf hin, dass “eine Schlüsselstrategie, die sowohl von der israelischen Regierung als auch von rechtsgerichteten Organisationen angewandt wird”, darin besteht, Kritik an der israelischen Politik mit antijüdischer Bigotterie zu verwechseln und sich dabei auf die IHRA-Arbeitsdefinition von Antisemitismus zu stützen.

Die Definition wurde in 30 US-Bundesstaaten, bei lokalen Behörden und Institutionen in der EU sowie an rund 200 Universitäten im Vereinigten Königreich übernommen.

Die Ermittler stellen fest, dass die Politik und die Gesetzgebung, die die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung zur Unterstützung der palästinensischen Rechte kriminalisieren, “viele der Schritte widerspiegeln, die die israelische Regierung unternimmt, um Menschenrechtsverteidiger zum Schweigen zu bringen.”

Grausamkeit

Das UN-Team hat für seinen Bericht Dutzende von Menschenrechtsverteidigern interviewt und dabei die grausamen Mittel aufgezeigt, mit denen Israel versucht, jeglichen Widerstand gegen seine Kolonialherrschaft zu brechen.

Dareen Tatour, eine Palästinenserin mit israelischer Staatsbürgerschaft, die wegen eines von ihr verfassten Gedichts verhaftet wurde, wurde während ihrer fünfmonatigen Haft verbal, körperlich und sexuell misshandelt und einmal drei Tage lang in einem gesicherten Fahrzeug ohne Zugang zu Nahrung, Wasser oder einer Toilette festgehalten.

Einer anderen Palästinenserin, die als Journalistin arbeitet und mehrfach verhaftet wurde, verweigerte ihr Vernehmungsbeamter weibliche Hygieneartikel, bis sie ein Geständnis ablegte, heißt es in dem Bericht.

Eine in Ostjerusalem lebende Frauenrechtlerin berichtete dem UN-Team, dass Siedler und Polizisten ihr Haus stürmten und gewaltsam in das Badezimmer eindrangen, während ihre Tochter duschte. Da ihr Haus kein Zufluchtsort mehr ist, tragen sie und ihre Tochter normalerweise einen Hidschab, wenn sie im Haus sind, für den Fall, dass sie erneut überfallen werden.

Die Ermittler dokumentierten auch Fälle von sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt durch palästinensische Sicherheitskräfte im Westjordanland, insbesondere bei den Protesten nach dem Tod des Kritikers der Palästinensischen Autonomiebehörde Nizar Banat im Jahr 2021, der verprügelt wurde.

Menschenrechtsverteidigerinnen waren “Online-Schikanen und Verleumdungskampagnen ausgesetzt”, wobei die Sicherheitskräfte private Bilder von beschlagnahmten Handys in den sozialen Medien verbreiteten.

Eine Menschenrechtsverteidigerin sagte gegenüber den UN-Ermittlern aus, dass Mitglieder der Sicherheitskräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde ein gefälschtes Instagram-Konto in ihrem Namen eingerichtet und private Bilder von ihrem beschlagnahmten Telefon veröffentlicht hätten.

“Gerüchte über ihre sexuellen Affären und gefälschte pornografische Videos unter ihrem Namen wurden in den sozialen Medien verbreitet, die angeblich Personen gehören, die mit der Fatah-Bewegung in Verbindung stehen”, heißt es in dem Bericht.

In einem ähnlichen Fall wurden gefälschte pornografische Videos von einer Journalistin an ihren Vater und ihren kleinen Sohn geschickt.

“Die Auswirkungen der Verleumdungskampagnen waren unterschiedlich, je nachdem, wie viel Unterstützung die Frau von ihrer Familie erhielt”, so die Kommission, und einige Frauen sahen sich dem Risiko geschlechtsspezifischer Gewalt in ihren Familien ausgesetzt, bis hin zum Femizid”.

Drehtür der Folter

Die Befragten erzählten den Ermittlern, dass sie sowohl von Israel als auch von der Palästinensischen Autonomiebehörde ins Visier genommen wurden, die Aktivisten immer wieder verhaften oder zum Verhör vorladen und dabei oft zusammenarbeiten”, heißt es in dem Bericht.

Diese “Drehtür” sollte weiter untersucht werden, so das UN-Team.

Den Hamas-Behörden im Gazastreifen wird ebenfalls vorgeworfen, Folter und Misshandlungen eingesetzt zu haben, “um Kritiker und Gegner zu bestrafen und einzuschüchtern”.

Die Anwendung von Folter und Misshandlung durch palästinensische Behörden im Westjordanland und im Gazastreifen ist nach Ansicht der Ermittler weit verbreitet, da es keine Rechenschaftspflicht gibt.

Das UN-Team stellt außerdem fest, dass die israelische Regierung und rechtsgerichtete Gruppen die palästinensische Kultur und Identität ins Visier genommen haben, mit besonderem Augenmerk auf die Nakba, um die palästinensische Geschichtsschreibung auszulöschen.

Dazu gehören die Bemühungen der israelischen Behörden, den jordanischen Film Farha, einen historischen Spielfilm, der die Ereignisse der Nakba von 1948 schildert, aus dem Streaming-Dienst Netflix zu entfernen.

Der Bericht stellt auch fest, dass israelische Universitäten Disziplinarmaßnahmen gegen palästinensische Studenten ergriffen haben, die an Veranstaltungen und Protesten zum Nakba-Tag teilgenommen haben, “nachdem rechtsgerichtete israelische Studentenorganisationen Beschwerde eingelegt hatten”. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …