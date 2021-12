Davon ist in naher Zukunft nicht auszugehen, solange die Heuchler an der Macht sind!

Der UN-Generalsekretär hat die Pflicht, das Völkerrecht einzuhalten, aber er tut dies nicht. Stattdessen sendet er Israel die eindeutige Botschaft, dass es grünes Licht hat, das Recht weiterhin zu brechen, wo und wann immer es will. Die UNO macht sich damit mitschuldig an Israels Verstößen gegen die Palästinenser. Diese Heuchelei muss aufhören.

Bild: Palestinian President Mahmoud Abbas addresses the 76th session of the United Nations General Assembly at UN headquarters on 24 September 2021 in New York [JOHN ANGELILLO/AFP via Getty Images]

UN-Komplizenschaft bei israelischen Gewalttaten gegen die Palästinenser muss aufhören

Von Motasem A Dalloul

1. Dezember 2021



1977 rief die Generalversammlung der Vereinten Nationen dazu auf, den 29. November jährlich als Internationalen Tag der Solidarität mit dem palästinensischen Volk zu begehen. Seit 2005 organisieren die Vereinten Nationen in Zusammenarbeit mit der Ständigen Beobachtermission Palästinas bei den Vereinten Nationen jährlich eine Ausstellung über die Rechte der Palästinenser oder eine kulturelle Veranstaltung.

Anlässlich des diesjährigen Internationalen Tages der Solidarität erklärte UN-Generalsekretär Antonio Guterres: “Die Situation in den besetzten palästinensischen Gebieten – einschließlich Ost-Jerusalem – stellt weiterhin eine große Herausforderung für den internationalen Frieden und die Sicherheit dar.”

Was meint Guterres mit der “Lage in den besetzten palästinensischen Gebieten”? Die Situation des palästinensischen Volkes, das unter der brutalen militärischen Besatzung Israels lebt? Oder die Situation der Palästinenser, deren Existenz in ihrem eigenen Land durch die israelische Kolonial- und Siedlungsexpansion ausgehöhlt wird? Oder die palästinensischen Städte, Dörfer und Nachbarschaften, die durch die Todesfallen der israelischen Militärkontrollpunkte voneinander getrennt werden?

Als Palästinenser lade ich Guterres ein, Palästina zu besuchen und zu sehen, wie die brutale israelische Besatzung die Palästinenser erstickt, jeden Tag ihre Städte und Dörfer überfällt, nachts in ihre Häuser einbricht und sowohl Kinder als auch Erwachsene unter eklatanter Verletzung der Menschenrechtskonventionen und des Völkerrechts verprügelt, tötet oder festhält.

Ich fordere Guterres auf, sich anzuschauen, wie die Palästinenser nicht in Frieden in ihren Häusern leben oder auf ihren Höfen arbeiten können, weil sie von illegalen, extremistischen jüdischen Siedlern umgeben sind, die von der israelischen Regierung und den Besatzungstruppen unterstützt werden. Die Siedler terrorisieren die Palästinenser vor Ort, indem sie ihre Bäume entwurzeln, Ernten zerstören, Häuser abreißen, sie töten, ihr Land stehlen und die Umwelt schädigen.

Guterres weiß, dass Israel die legitimen Rechte des palästinensischen Volkes verletzt, aber wenn er in seinen Äußerungen den Aggressor nicht benennt, erweist er uns einen Bärendienst. Warum hat er die “anhaltenden Verletzungen der Rechte der Palästinenser” und die Bedrohung, die die “Ausweitung der Siedlungen” nicht nur für “die Aussicht auf eine Zweistaatenlösung”, sondern auch für die Existenz des palästinensischen Volkes selbst darstellt, nicht im Detail dargelegt?

Er kann seine Stimme nicht erheben, denn der Täter ist Israel, der Siedlerkolonial- und Besatzungsstaat, der atomar bewaffnete Besatzungsstaat mit einer der modernsten und mächtigsten Armeen der Welt. Guterres tut also das, was man von ihm an der Spitze der UNO erwartet, indem er schweigt, wenn es um israelische Verstöße und die Missachtung des Völkerrechts geht. Er und die anderen Führer der so genannten internationalen Gemeinschaft haben jedoch keine solchen Skrupel, zu schweigen, wenn die Palästinenser versuchen, sich zu verteidigen und sich gegen die israelische Besatzung zu wehren, was ihr legitimes Recht ist, wie der UN-Chef sehr gut weiß.

Und von welcher “Zweistaatenlösung” spricht er? Eine solche Lösung ist tot und das schon seit vielen Jahren. Sie ist ein Deckmantel, der es Israel ermöglicht, das von ihm kontrollierte Gebiet ungehindert auszuweiten, während die Welt im Allgemeinen und die UN im Besonderen die “Unnachgiebigkeit” der Palästinenser beklagt, weil sie nicht in den todgeweihten “Friedensprozess” zurückkehren.

“Das übergeordnete Ziel bleiben zwei Staaten, die Seite an Seite in Frieden und Sicherheit leben und die legitimen nationalen Bestrebungen beider Völker erfüllen, mit Grenzen, die auf den Linien von 1967 basieren, und Jerusalem als Hauptstadt beider Staaten”, so Guterres. Aber für zwei Staaten ist es zu spät. Dafür hat Israel mit seiner Siedlungsexpansion und der ethnischen Säuberung der Palästinenser von ihrem eigenen Land gesorgt. Wie die israelische Menschenrechtsgruppe B’Tselem Anfang des Jahres feststellte, “…ist das gesamte Gebiet zwischen Mittelmeer und Jordan nach einem einzigen Prinzip organisiert: die Vorherrschaft einer Gruppe – der Juden – über eine andere – die Palästinenser – zu fördern und zu zementieren. Dies, so B’Tselem, sei “Apartheid”. Und Apartheid, Herr Guterres, ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Der UN-Chef rief auch “alle Parteien auf, einseitige Schritte zu vermeiden, die die Chancen für eine friedliche Lösung des Konflikts auf der Grundlage des Völkerrechts und der einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen untergraben würden”. Was meint er mit “einseitigen Schritten”? Kann er mir sagen, was die Palästinenser tun sollten und welche einseitigen Schritte sie vermeiden sollten?

Die UNO fordert Israel seit Jahren auf, keine einseitigen Schritte zu unternehmen, um den Frieden voranzutreiben und eine gerechte Lösung für den Konflikt mit den Palästinensern zu finden, aber Israel ignoriert einfach alle diese Aufrufe. Was hat die UNO tatsächlich getan, um Israel zu stoppen und die Palästinenser, ihr Land und ihre legitimen Rechte zu schützen?

Israel hat mehr UN-Resolutionen ignoriert als jeder andere Staat. Mehr noch, es setzt sich seit Jahrzehnten über UN-Resolutionen hinweg, aber anstatt etwas dagegen zu unternehmen, macht die internationale Organisation einfach weiter, als ob alles normal wäre. Als der UN-Teilungsplan von 1947 von der Organisation gebilligt wurde (aber nicht von den Palästinensern; sie waren nicht anwesend), nahm Israel nicht nur das Land ein, das für einen “jüdischen Staat” vorgesehen war, sondern auch viel mehr von dem Land, das für einen “arabischen Staat” vorgesehen war. Fast 50 Prozent mehr.

Ging die UNO gegen den entstehenden Staat Israel vor? Nein, sie hat den Staat anerkannt und hält diese Anerkennung aufrecht, obwohl Israels Mitgliedschaft in der UNO an die Bedingung geknüpft war, dass es den palästinensischen Flüchtlingen die Rückkehr in ihr Land erlaubt. Das ist nie geschehen, aber Israel hat immer noch einen Sitz in der UN-Kammer. Und 1967 hat es sich den Rest des Landes mit Gewalt genommen.

“Ich rufe die Parteien außerdem dazu auf, sich konstruktiv zu engagieren, um die Abriegelung des Gazastreifens zu beenden und die Lebensbedingungen aller Palästinenser unter Besatzung zu verbessern”, sagte Guterres. Auch hier gab er nicht an, wer die Belagerung auferlegt. Unterdessen übt Israel Druck auf seine Lakaien im Westen aus, Palästinenser, die sich der Besatzung widersetzen, als “Terroristen” zu bezeichnen. Welchen Einfluss haben Israel und seine zionistische Ideologie auf Leute wie die britische Innenministerin Priti Patel? Was auch immer es ist, es macht sie blind für die Realität vor Ort, wo die Terroristen israelische Uniformen und Siedlerkleidung tragen.

Anstatt an “alle Parteien” zu appellieren, hätte er sich ausdrücklich an Israel wenden und ihm die UN-Sanktionskarte in die hässliche Fresse drücken sollen. Warum sollte man von den belagerten Palästinensern erwarten, dass sie irgendetwas tun, um Israel zu helfen, seine Belagerung (und seine Besatzung im Übrigen) zu beenden? Sie haben das Recht, sich selbst zu verteidigen und sich gegen die Besatzung zu wehren, so dass selbst die Aufforderung an die Fraktionen, die Waffen niederzulegen, nicht in Ordnung ist, solange Israel dies nicht ebenfalls tut. Und das wird nicht geschehen.

Guterres rief die UN-Mitgliedsstaaten dazu auf, dem UN-Hilfswerk für Palästinaflüchtlinge (UNRWA) “rechtzeitig und vorhersehbar Mittel zur Verfügung zu stellen”, damit es den Flüchtlingen im Gazastreifen, im Westjordanland, in Jordanien, im Libanon und in Syrien weiterhin die notwendige humanitäre Hilfe leisten kann. Es wäre wirksamer gewesen, wenn er auch Israel und seine Verbündeten aufgefordert hätte, das UNRWA nicht länger ins Visier zu nehmen und zu versuchen, die Schließung des Hilfswerks zu erreichen, damit das Flüchtlingsproblem zu Gunsten des Staates, der die Flüchtlingskrise überhaupt erst verursacht hat, politisch beendet wird.



Der UN-Generalsekretär hat die Pflicht, das Völkerrecht einzuhalten, aber er tut dies nicht. Stattdessen sendet er Israel die eindeutige Botschaft, dass es grünes Licht hat, das Recht weiterhin zu brechen, wo und wann immer es will. Die UNO macht sich damit mitschuldig an Israels Verstößen gegen die Palästinenser. Diese Heuchelei muss aufhören. Übersetzt mit Deepl.com

