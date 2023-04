UN lies about US military occupation of Syria, reporter calls out Ukraine hypocrisy US troops have illegally occupied Syria’s oil-rich territory for years, but a top United Nations official falsely claimed “there’s no US armed forces inside of Syria”. Xu pressed Haq about a US airstrike on Syria, which killed a dozen people, following an attack on US troops that have been illegally occupying Syrian territory.



US-Truppen halten das ölreiche Gebiet Syriens seit Jahren illegal besetzt, doch ein hochrangiger Vertreter der Vereinten Nationen behauptete fälschlicherweise, dass es in Syrien keine US-Streitkräfte gebe. Ein Reporter hat ihn zurechtgewiesen.

UN lügt über US-Militärbesetzung in Syrien, Reporter weist auf Heuchelei der Ukraine hin

von Ben Norton

15. April 2023

US-Truppen haben Syriens ölreiches Territorium jahrelang illegal besetzt, aber ein hochrangiger Vertreter der Vereinten Nationen behauptete fälschlicherweise, es gäbe keine US-Streitkräfte in Syrien”.

In einer Pressekonferenz am 24. März lieferte sich Farhan Haq, der stellvertretende Sprecher des UN-Generalsekretärs António Guterres, einen Disput mit dem chinesischen Reporter Edward Xu.

Xu befragte Haq zu einem US-Luftangriff auf Syrien, bei dem ein Dutzend Menschen getötet wurde, nachdem US-Truppen angegriffen worden waren, die illegal syrisches Territorium besetzt hielten.

“Halten Sie die Präsenz des US-Militärs in Syrien für illegal oder nicht?” fragte Xu.

“Das ist kein Thema, mit dem wir uns in diesem Stadium befassen”, antwortete Haq.

Xu entgegnete: “Eine Präsenz des Außenministeriums in einem anderen Land ohne Einladung klingt für mich nach etwas anderem”.

Der UN-Sprecher behauptete dann fälschlicherweise: “Es gibt keine US-Streitkräfte in Syrien… Es ist keine parallele Situation zu einigen anderen… Ich glaube, es gibt militärische Aktivitäten. Aber von einer Bodenpräsenz in Syrien ist mir nichts bekannt”.

Diese Aussage ist einfach nicht wahr.

Die New York Times veröffentlichte am 4. März einen Artikel, aus dem hervorging, dass US-General Mark A. Milley, der Vorsitzende der Generalstabschefs, den Verbleib der Truppen in Syrien gefordert hat.

“Amerika hat immer noch mehr als 900 Truppen und Hunderte von Auftragnehmern in Syrien”, berichtete die Times.

In einer Meldung vom 24. März über den US-Luftangriff in Syrien berichtete die Associated Press, dass “amerikanische Truppen seit 2015 in Syrien sind”.

Der Nachrichtensender Kurdistan24 hat Videoaufnahmen von gepanzerten US-Fahrzeugen veröffentlicht, die Ölquellen in Syrien besetzen.

Im Jahr 2018 druckte die Washington Post einen Artikel, in dem sie sich rühmte: “In Syrien haben wir ‘das Öl genommen'”.

Der Artikel zitierte den Forschungsdirektor der neokonservativen, von der US-Regierung finanzierten Denkfabrik Foundation for Defense of Democracies (FDD), der stolz erklärte: “Wir haben dieses 30-Prozent-Stück Syriens, in dem wahrscheinlich 90 Prozent der Vorkriegs-Ölproduktion stattfand… Das ist ein Druckmittel”.

Das staatliche US-Medienhaus NPR legte 2020 nach und erklärte sehr deutlich: “Die US-Streitkräfte im Nordosten Syriens haben eine relativ neue Aufgabe: die Sicherung der Ölfelder nicht nur vor ISIS, sondern auch vor der syrischen Regierung und den russischen Streitkräften”.

NPR wies darauf hin, dass sein eingebetteter Reporter Tom Bowman “mit den amerikanischen Streitkräften unterwegs war”.

Bowman erklärte, dass Präsident Donald Trump “zugestimmt hat, eine kleine Anzahl, etwa 600, zu behalten, um diese Ölfelder nicht nur vor ISIS, sondern auch vor der syrischen Regierung und russischen Kräften zu schützen. Jetzt wollen sie, dass ihre kurdischen Streitkräfte, ihre Verbündeten, die Einnahmen aus dem Öl zur Finanzierung ihrer Operationen verwenden”.

Trump seinerseits war auffallend ehrlich über das, was Washington in Syrien tut. Er sagte Fox News: “Ich habe Truppen [in Syrien] gelassen, um das Öl zu holen. Ich habe das Öl genommen. Die einzigen Truppen, die ich habe, holen sich das Öl. Sie beschützen das Öl. Ich habe das Öl übernommen… Wir haben das Öl. Im Moment haben die USA das Öl”.

Hier ist ein unwiderlegbarer Videobeweis für Trumps “Kampf gegen den tiefen Staat” 🤡

“Ich habe Truppen [in Syrien] zurückgelassen, um das Öl zu holen. I took the oil. Die einzigen Truppen, die ich habe, holen sich das Öl. They’re protecting the oil. Ich habe das Öl übernommen… Wir haben das Öl. Im Moment haben die USA das Öl” pic.twitter.com/IYaep53GP5

Die hartgesottene neokonservative Aktivistin Dana Stroul, die Washingtons Syrien-Studiengruppe leitete, brüstete sich 2019 damit, dass das US-Militär ein Drittel Syriens “besitzt”, einschließlich des ölreichen “Wirtschaftszentrums”.

Als Präsident Joe Biden 2021 an die Macht kam, wurde Stroul zum obersten Beamten für Nahostpolitik im US-Verteidigungsministerium ernannt.

Im Folgenden finden Sie eine offizielle UN-Mitschrift des Pressebriefings vom 24. März 2023:

Journalist Edward Xu: Ich habe ein paar Fragen zu Syrien. Gestern gab es einen Drohnenangriff auf einen US-Stützpunkt im Nordosten Syriens, bei dem es einen Toten und sechs Verletzte gab. Danach haben die USA einen Luftangriff gestartet, bei dem ebenfalls 11 Menschen in Syrien getötet wurden. Gibt es eine Reaktion des Generalsekretärs auf diesen Vorfall?

Farhan Haq, stellvertretender UN-Sprecher: Nun, natürlich sind wir weiterhin besorgt über die anhaltenden Spannungen, und wir versuchen zu sehen, was getan werden kann, um die Spannungen zwischen den verschiedenen Kräften in Syrien zu verringern, und werden diese Bemühungen fortsetzen.

Edward Xu: Rufen Sie nicht alle dazu auf, die Souveränität und territoriale Integrität Syriens zu respektieren?

Farhan Haq: Nun, das ist natürlich eine Selbstverständlichkeit, und natürlich ist es wichtig, dass die Souveränität und territoriale Integrität Syriens respektiert wird. Gleichzeitig sind Sie sich der Komplexität der Situation ausländischer Streitkräfte bewusst, aber wir fordern sie auf, Zurückhaltung zu üben.

Edward Xu: Halten Sie die Anwesenheit des US-Militärs in Syrien nun für illegal oder nicht?

Farhan Haq: Das ist keine Frage, mit der wir uns in diesem Stadium befassen. Es hat einen Krieg gegeben.

Edward Xu: Aber, ist das… denn es klingt diese Woche sehr vertraut. Wir sprechen viel über die UN-Charta, das Völkerrecht und entsprechende Resolutionen. Aber für mich hört sich das nach etwas anderem an, nach einer Präsenz des Außenministeriums in einem anderen Land ohne Einladung.

Farhan Haq: Ich überlasse Ihre Analyse Ihnen. Dass es… In diesem Stadium gibt es keine…

Edward Xu: Was ist der Unterschied zwischen der Situation in Syrien und der Situation in der Ukraine?

Farhan Haq: Es gibt keine US-Streitkräfte in Syrien. Ich habe also keine… Es ist keine parallele Situation zu einigen anderen Ländern.

Edward Xu: Sind Sie sicher, dass es in Syrien keine US-Militärs gibt?

Farhan Haq: Ich glaube, es gibt militärische Aktivitäten. Aber von einer Bodenpräsenz in Syrien ist mir nichts bekannt.

Edward Xu: Gut. Fünf US-Soldaten wurden bei diesem Angriff verletzt. Wenn es keine US-Soldaten in Syrien gab, wie konnten sie dann verletzt werden? Das ist doch seltsam, oder? Sollte ich Sie dazu befragen? Und übrigens, wenn Sie über die Resolution sprechen, das internationale Recht ist hier die Resolution des Sicherheitsrates 2254 (2015), ich glaube, sie sagt in ihrem PA [Präambel] Absatz, “in Bekräftigung seines starken Engagements für die Souveränität, Unabhängigkeit, Einheit und territoriale Integrität der Arabischen Republik Syrien und für die Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen”.

Farhan Haq: Ja. Dessen bin ich mir bewusst. Und wie Sie sehen, wird dies von den Mitgliedern des Sicherheitsrates selbst akzeptiert.

Edward Xu: Ja. Noch einmal zurück zu meiner Frage: Ist die Präsenz der US-Basis in Syrien laut der entsprechenden Resolution, die ich gerade verlesen habe, illegal?

Farhan Haq: In der entsprechenden Resolution wird dies gefordert, und wir fordern alle Länder auf, dies zu respektieren. Ich würde in diesem Stadium nicht darüber hinausgehen. Übersetzt mit Deepl.com

