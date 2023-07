UN or NATO? The communique from the summit in Vilnius earlier this month underlined Ukraine’s path into the Western military alliance and sharpened NATO’s self-defined universalism, writes Vijay Prashad. By Vijay Prashad Tricontinental: Institute for Social Research The North Atlantic Treaty Organi

Das Kommuniqué des Gipfels in Vilnius Anfang des Monats unterstrich den Weg der Ukraine in das westliche Militärbündnis und verschärfte den selbst definierten Universalismus der NATO, schreibt Vijay Prashad.

UN oder NATO?

Von Vijay Prashad

Tricontinental: Institut für Sozialforschung

23. Juli 2023

Im Kommuniqué der Nordatlantikpakt-Organisation, das nach dem ersten Tag ihres jährlichen Gipfels Anfang des Monats veröffentlicht wurde, heißt es: „Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis“ – eine Aussage, die verdeutlicht, warum es vielen schwer fällt, ihr Wesen zu begreifen.

Ein Blick auf die jüngsten Zahlen zu den Militärausgaben zeigt im Gegenteil, dass auf die NATO-Staaten und die mit ihr eng verbündeten Länder fast drei Viertel der jährlichen weltweiten Gesamtausgaben für Waffen entfallen.

Viele dieser Staaten verfügen über hochmoderne Waffensysteme, die qualitativ gesehen zerstörerischer sind als die der Streitkräfte der meisten Nicht-NATO-Staaten.

Im letzten Vierteljahrhundert hat die NATO ihre militärische Macht eingesetzt, um mehrere Staaten wie Afghanistan (2001) und Libyen (2011) zu zerstören und Gesellschaften mit der rohen Kraft ihres aggressiven Bündnisses zu erschüttern. Sie hat Jugoslawien (1999) als geeinten Staat beendet. Angesichts dieser Bilanz ist es schwierig, die Ansicht aufrechtzuerhalten, die NATO sei ein „Verteidigungsbündnis“.

Gegenwärtig hat die NATO 31 Mitgliedstaaten, von denen Finnland im April als jüngstes Mitglied aufgenommen wurde. Ihre Mitgliederzahl hat sich mehr als verdoppelt, seit die 12 Gründungsmitglieder (alle europäischen und nordamerikanischen Staaten, die am Krieg gegen die Achsenmächte beteiligt waren) am 4. April 1949 den Nordatlantikvertrag unterzeichneten.

Es ist bezeichnend, dass eines dieser ursprünglichen Mitglieder – Portugal – zu dieser Zeit noch unter einer faschistischen Diktatur stand, die als Estado Novo bekannt war (und von 1933 bis 1974 bestand).

In Artikel 10 des Vertrags heißt es, dass die NATO-Mitglieder „einstimmig“ jeden anderen europäischen Staat einladen können, dem Militärbündnis beizutreten. Auf der Grundlage dieses Grundsatzes nahm die NATO Griechenland und die Türkei (1952), Westdeutschland (1955) und Spanien (1982) auf und erweiterte damit ihre damalige Mitgliederzahl auf 16 Staaten.

Verdoppelung

Der Zerfall der UdSSR und der kommunistischen Staaten Osteuropas – die angebliche Bedrohung, die die Notwendigkeit der NATO ursprünglich begründet hatte – hat die Notwendigkeit des Bündnisses nicht entfallen lassen.

Stattdessen hat die wachsende Mitgliederzahl der NATO ihren Ehrgeiz verstärkt, ihre militärische Macht gemäß Artikel 5 einzusetzen, um jeden zu unterwerfen, der das „Atlantische Bündnis“ herausfordert.

Nino Morbedadze, Georgien, „Schlenderndes Ehepaar“, 2017.

Das „Atlantische Bündnis“, eine Formulierung, die Teil des NATO-Namens ist, war Teil eines umfassenderen Netzwerks von Militärverträgen, die die USA gegen die UdSSR und nach Oktober 1949 gegen die Volksrepublik China abgeschlossen hatten.

Zu diesem Netzwerk gehörten der Manila-Pakt vom September 1954, mit dem die Südostasiatische Vertragsorganisation (SEATO) gegründet wurde, und der Bagdad-Pakt vom Februar 1955, mit dem die Zentrale Vertragsorganisation (CENTO) gegründet wurde.

Die Türkei und Pakistan unterzeichneten im April 1954 ein Militärabkommen, das sie zu einer Allianz gegen die UdSSR zusammenführte und dieses Netzwerk durch das südlichste Mitglied der NATO (die Türkei) und das westlichste Mitglied der SEATO (Pakistan) verankerte.

Die USA unterzeichneten mit jedem Mitglied der CENTO und der SEATO ein militärisches Abkommen und stellten sicher, dass sie in diesen Strukturen einen Sitz am Tisch hatten.

Nehrus Weitsicht

Auf der Asiatisch-Afrikanischen Konferenz in Bandung (Indonesien) im April 1955 reagierte der indische Premierminister Jawaharlal Nehru scharf auf die Schaffung dieser Militärbündnisse, die die Spannungen zwischen den USA und der UdSSR nach ganz Asien exportierten.

Das Konzept der NATO, so Nehru, habe sich „in zweierlei Hinsicht ausgeweitet“: Erstens habe sich die NATO „weit vom Atlantik entfernt und andere Ozeane und Meere erreicht“, und zweitens sei „die NATO heute einer der mächtigsten Beschützer des Kolonialismus“.

Als Beispiel verwies Nehru auf Goa, das immer noch vom faschistischen Portugal gehalten wurde und dessen Griff von den NATO-Mitgliedern bestätigt worden war – ein Akt, den Nehru als „grobe Unverschämtheit“ bezeichnete. Diese Charakterisierung der NATO als globaler Kriegstreiber und Verteidiger des Kolonialismus bleibt, mit einigen Änderungen, bestehen.

Slobodan Trajkovic, Jugoslawien, „Die Flagge“, 1983.

Die SEATO wurde 1977 unter anderem wegen der Niederlage der USA in Vietnam aufgelöst, und die CENTO wurde 1979 gerade wegen der iranischen Revolution im selben Jahr aufgelöst.

Mit der Gründung des US Central Command 1983 und der Wiederbelebung des U.S. Pacific Command im selben Jahr verlagerte sich der Schwerpunkt der US-Militärstrategie von dieser Art von Pakten auf die Schaffung einer direkten militärischen Präsenz.

Die USA weiteten ihre eigene globale militärische Präsenz aus und konnten dank ihrer Militärstützpunkte und bewaffneten Flottillen (die nach dem Auslaufen des Zweiten Londoner Flottenabkommens von 1930 im Jahr 1939 nicht mehr eingeschränkt waren) überall auf der Welt zuschlagen.

Obwohl die NATO schon immer globale Ambitionen hatte, wurde das Bündnis durch die Streitkräfteprojektion des US-Militärs und die Schaffung neuer Strukturen, die die verbündeten Staaten noch enger an das Bündnis banden (mit Programmen wie der 1994 ins Leben gerufenen „Partnerschaft für den Frieden“ und Konzepten wie dem „globalen NATO-Partner“ und dem „Nicht-NATO-Verbündeten“, für die Japan und Südkorea ein Beispiel sind), in die Realität umgesetzt.

In ihrem „Strategischen Konzept“ von 1991 schrieb die NATO, dass sie „durch die Bereitstellung von Streitkräften für Missionen der Vereinten Nationen zu Stabilität und Frieden in der Welt beitragen“ würde, was sie mit tödlicher Gewalt in Jugoslawien (1999), Afghanistan (2003) und Libyen (2011) umsetzte.

Auf dem Gipfel von Riga (2006) war die NATO zuversichtlich, dass sie „von Afghanistan bis zum Balkan und vom Mittelmeer bis nach Darfur“ operieren würde.

Nehrus Betonung des Kolonialismus mag heute anachronistisch erscheinen, aber in Wirklichkeit ist die NATO zu einem Instrument geworden, das den Wunsch der globalen Mehrheit nach Souveränität und Würde – zwei zentralen antikolonialen Konzepten – unterdrückt. Jedes populäre Projekt, das diese beiden Konzepte in die Tat umsetzt, findet sich am Ende eines NATO-Waffensystems wieder.

Die NATO nach dem Kalten Krieg

Shefa Salem al-Baraesi, Libyen, „Kaska, Tanz des Krieges“, 2020.

Der Zusammenbruch der UdSSR und des osteuropäischen kommunistischen Staatensystems veränderte die Realität in Europa.

Die NATO ignorierte rasch die „eisernen Garantien“, die US-Außenminister James Baker dem sowjetischen Außenminister Eduard Schewardnadse am 9. Februar 1990 in Moskau gegeben hatte, wonach sich die NATO-Truppen „nicht östlich“ der deutschen Grenze bewegen würden.

Mehrere Staaten, die an die NATO-Zone grenzten, litten in der unmittelbaren Zeit nach dem Fall der Berliner Mauer sehr unter der wirtschaftlichen Flaute, da die Privatisierung die Möglichkeiten der Bevölkerung für ein menschenwürdiges Leben zunichte machte.

Viele osteuropäische Staaten, die verzweifelt nach einem Beitritt zur Europäischen Union strebten, die ihnen am wenigsten Zugang zum Gemeinsamen Markt versprach, waren sich darüber im Klaren, dass der Beitritt zur NATO der Preis für die Aufnahme war.

1999 traten die Tschechische Republik, Ungarn und Polen der NATO bei, gefolgt von den baltischen Staaten (Estland, Lettland und Litauen), Bulgarien, Rumänien, Slowenien und der Slowakei im Jahr 2004. Im Bestreben nach Investitionen und Märkten traten viele dieser Länder 2004 dem Atlantischen Bündnis der NATO und der EU bei.

Die NATO expandierte weiter und nahm 2009 Albanien und Kroatien, 2017 Montenegro und 2020 Nordmazedonien auf.

Der Zusammenbruch einiger US-Banken, die schwindende Anziehungskraft der USA als Markt der letzten Instanz und der Eintritt der atlantischen Welt in eine unerbittliche wirtschaftliche Depression nach 2007 veränderten jedoch den Kontext.

Die atlantischen Staaten waren als Investoren oder Märkte nicht mehr zuverlässig. Nach 2008 gingen die Infrastrukturinvestitionen in der EU um 75 Prozent zurück, weil die öffentlichen Ausgaben gekürzt wurden, und die Europäische Investitionsbank warnte, dass die staatlichen Investitionen auf ein 25-Jahres-Tief sinken würden.

Der neue Feind: China

ArtLords – darunter Kabir Mokamel, Abdul Hakim Maqsodi, Meher Agha Sultani, Omaid Sharifi, Yama Farhard, Negina Azimi, Enayat Hikmat, Zahid Amini, Ali Hashimi, Mohammad Razeq Meherpour, Abdul Razaq Hashemi und Nadima Rustam – „Das ungesehene Afghanistan“, 2021.

Die Ankunft chinesischer Investitionen und die Möglichkeit der Integration in die chinesische Wirtschaft führten zu einer Neuausrichtung vieler Volkswirtschaften, insbesondere in Mittel- und Osteuropa, weg vom Atlantik.

Im Jahr 2012 fand in Warschau das erste Gipfeltreffen zwischen China und den mittel- und osteuropäischen Ländern (China-CEEC-Gipfel) statt, an dem 16 Länder der Region teilnahmen.

Dem Prozess schlossen sich schließlich 15 NATO-Mitglieder an, darunter Albanien, Bulgarien, Estland, Griechenland, Kroatien, Lettland, Litauen, Nordmazedonien, Montenegro, Polen, Rumänien, die Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn im Jahr 2021.

Im Jahr 2022 zogen sich Estland, Lettland und Litauen aus der Initiative zurück. Im März 2015 traten sechs damalige EU-Mitgliedstaaten – Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Schweden und das Vereinigte Königreich – der in Peking ansässigen Asiatischen Infrastruktur-Investitionsbank bei.

Vier Jahre später trat Italien als erstes G7-Land der Belt and Road Initiative (BRI) bei. Zwei Drittel der EU-Mitgliedstaaten sind nun Teil der BRI, und die EU hat das Umfassende Investitionsabkommen für 2020 abgeschlossen.

Diese Manöver in Richtung China drohten das Atlantische Bündnis zu schwächen, wobei die USA China in ihrer „Nationalen Verteidigungsstrategie“ von 2018 als „strategischen Konkurrenten“ bezeichneten – eine Formulierung, die auf ihren veränderten Fokus auf die sogenannte Bedrohung durch China hinweist.

Nichtsdestotrotz sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg noch im November 2019, dass

„es [gibt] keine Pläne, keinen Vorschlag, keine Absicht, die NATO zum Beispiel ins Südchinesische Meer zu verlegen“.

Bis 2020 hatte sich die Stimmung jedoch geändert: Nur sieben Monate später sagte Stoltenberg,

„Die NATO sieht China nicht als den neuen Feind oder Gegner. Was wir aber sehen, ist, dass der Aufstieg Chinas das globale Kräfteverhältnis grundlegend verändert“.

Die Antwort der NATO bestehe darin, mit ihren Partnern – darunter Australien, Japan, Neuseeland und Südkorea – zusammenzuarbeiten, „um die sicherheitspolitischen Folgen des Aufstiegs Chinas zu bewältigen“, so Stoltenberg weiter.

Die Diskussion über eine globale NATO und eine asiatische NATO steht bei diesen Überlegungen im Vordergrund, wobei Stoltenberg in Vilnius erklärte, dass die Idee eines Verbindungsbüros in Japan „auf dem Tisch liegt“.

Die Auswirkungen der Ukraine

Der Krieg in der Ukraine hat dem Atlantischen Bündnis neues Leben eingehaucht und mehrere zögernde europäische Staaten – wie Schweden – in seine Reihen getrieben. Doch selbst unter den Bürgern der NATO-Länder gibt es Gruppen, die den Zielen des Bündnisses skeptisch gegenüberstehen, und der Gipfel von Vilnius war von Anti-NATO-Protesten geprägt.

Das Kommuniqué des Vilniuser Gipfels unterstrich den Weg der Ukraine in die NATO und verschärfte den selbst definierten Universalismus der NATO. So heißt es in dem Kommuniqué beispielsweise, dass China „unsere Interessen, unsere Sicherheit und unsere Werte“ in Frage stellt, wobei das Wort „unsere“ nicht nur für die NATO-Staaten, sondern für die gesamte internationale Ordnung stehen soll.

Langsam positioniert sich die NATO als Ersatz für die Vereinten Nationen und behauptet, sie – und nicht die eigentliche internationale Gemeinschaft – sei der Schiedsrichter und Hüter der „Interessen, der Sicherheit und der Werte“ der Welt.

Diese Ansicht wird von der großen Mehrheit der Weltbevölkerung angezweifelt, von der 7 Milliarden Menschen nicht einmal in den NATO-Mitgliedsstaaten leben (deren Gesamtbevölkerung weniger als eine Milliarde beträgt). Diese Milliarden fragen sich, warum die NATO die Vereinten Nationen verdrängen will.

Vijay Prashad ist ein indischer Historiker, Redakteur und Journalist. Er ist Stipendiat und Chefkorrespondent bei Globetrotter. Er ist Herausgeber von LeftWord Books und Direktor von Tricontinental: Institute for Social Research. Er ist Senior Non-Resident Fellow am Chongyang Institute for Financial Studies der Renmin University of China. Er hat mehr als 20 Bücher geschrieben, darunter The Darker Nations und The Poorer Nations. Seine jüngsten Bücher sind Struggle Makes Us Human: Learning from Movements for Socialism und, zusammen mit Noam Chomsky, The Withdrawal: Iraq, Libya, Afghanistan and the Fragility of U.S. Power.

Dieser Artikel stammt von Tricontinental: Institut für Sozialforschung 20. Juli 2023

