UN told Israel’s imposition of apartheid must be ‘wake-up call’ to end impunity Israel’s imposition of the crime of apartheid must come as a “wake-up call” to end “impunity on steroids”, the UN Security Council was told on Thursday.

Ein Teilnehmer hält ein Schild mit der Aufschrift “Stoppt die israelische Apartheid” während eines Protestes in Solidarität mit den Palästinensern am 15. Mai 2021 hoch [WOJTEK RADWANSKI/AFP/Getty Images]

UN sagt, dass Israels Apartheid ein “Weckruf” sein muss, um die Straflosigkeit zu beenden

30. August 2022

Israels Verhängung des Verbrechens der Apartheid müsse ein “Weckruf” sein, um der “Straflosigkeit auf Steroiden” ein Ende zu setzen, hieß es am Donnerstag im UN-Sicherheitsrat. Der Präsident des US/Middle East Project und ehemalige israelische Regierungsberater Daniel Levy richtete eine deutliche Botschaft an das Weltgremium, in der er vor der “strukturellen Gewalt” warnte, die Israel gegen die Palästinenser ausübe, vor dem Versagen bei der Einhaltung des Völkerrechts und einer gerechten Lösung sowie vor der Gefahr, die zahllosen Verstöße Israels zu ignorieren.

Andere Redner forderten den Sicherheitsrat auf, die langfristigen Auswirkungen der Beibehaltung des Status quo in den besetzten palästinensischen Gebieten nach Israels jüngstem Bombardement des belagerten Gazastreifens zu bedenken. Einige Mitglieder begrüßten wirtschaftliche Maßnahmen zur Linderung der katastrophalen humanitären Lage in der Enklave, während andere betonten, dass diese Erleichterungen kein Ersatz für einen echten politischen Horizont seien. Levy kritisierte die Lähmung innerhalb des Rates und prangerte die routinemäßige “Verurteilung”, “Formeln” und “Slogans” an, für die das Weltgremium berühmt geworden ist, wenn es um die jahrzehntelange illegale Besetzung durch Israel geht.

Laut Levy liegt der Grund für den Stillstand darin, dass das Weltgremium weiterhin an denselben falschen Annahmen und Überzeugungen festhält, die die Aufrechterhaltung der regelmäßigen Verstöße gegen das Völkerrecht und der Verbrechen gegen die Menschlichkeit ermöglichen. Bei der Aufzählung der falschen Annahmen verwies er auf die “strukturelle Gewalt”, der die Palästinenser täglich ausgesetzt sind. Er argumentierte, dass Hilfe und Unterstützung zwar unerlässlich seien, aber einen echten, auf Gerechtigkeit basierenden Frieden nicht ersetzen könnten. Die illegale Blockade des Gazastreifens und die rechtswidrige Besetzung stellen Formen struktureller Gewalt und kollektiver Bestrafung dar, die nicht ignoriert werden können, betonte er.

Jeder Versuch, die Verhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern wieder aufzunehmen, ohne die Machtasymmetrien anzusprechen, sei “eine hohle und überflüssige Übung”, sagte Levy. Er rief dazu auf, sich auf die Machtverhältnisse zu konzentrieren, anstatt “beide Seiten zu betrachten”.

“Wirtschaftliche Schönfärberei unter der Besatzung vertieft Abhängigkeit und Feindschaft”, betonte er und wies darauf hin, dass tiefgreifende Veränderungen stattfinden, weil man nicht bereit ist, Israel zur Verantwortung zu ziehen. Er bezeichnete die jahrzehntelange Unterlassung, die vor allem auf das Veto der USA und die Unterstützung des Apartheidstaates durch Washington zurückzuführen ist, als “Straflosigkeit auf Steroiden”.

Der ehemalige israelische Berater wies darauf hin, dass das Versäumnis, Rechenschaft abzulegen, der Grund dafür sei, dass in Palästina Apartheid herrsche, wie von allen großen Menschenrechtsgruppen dokumentiert. “Die zunehmend gewichtige wissenschaftliche, juristische und öffentliche Meinung, die Israel als Apartheidstaat bezeichnet, [einschließlich] der afrikanischen Gruppe, der arabischen Gruppe und der OIC-Gruppe … muss ein Weckruf sein.” Er fuhr fort, dass der gegenwärtige Trend für Israel besorgniserregender ist als für alle anderen, weil der Tod der Zweistaatenlösung dem Besatzungsstaat keine “Ausfahrt” lässt, um von seiner rassistischen, apartheidischen Realität herunterzukommen.

Die Bedeutung der Verwendung des Begriffs Apartheid durch Menschenrechtsgruppen sowie arabische, afrikanische und islamische Gruppen im UN-Menschenrechtsrat zu Beginn dieses Jahres könne nicht ignoriert werden, fügte Levy hinzu. “Es wird nicht überraschen, wenn dies in Teilen der Welt, die Apartheid und Siedlerkolonialismus erlebt und die Entkolonialisierung durchlaufen haben, Widerhall findet. Es ist ein Paradigma, das auch die Diskriminierung der palästinensischen Bürger Israels in ein schärferes Licht rücken wird. Übersetzt mit Deepl.com

https://www.middleeastmonitor.com/20220830-un-told-israels-imposition-of-apartheid-must-be-wake-up-call-to-end-impunity/

Ein Teilnehmer hält ein Schild mit der Aufschrift “Stoppt die israelische Apartheid” während eines Protestes in Solidarität mit den Palästinensern am 15. Mai 2021 hoch [WOJTEK RADWANSKI/AFP/Getty Images]

UN sagt, dass Israels Apartheid ein “Weckruf” sein muss, um die Straflosigkeit zu beenden

30. August 2022

Israels Verhängung des Verbrechens der Apartheid müsse ein “Weckruf” sein, um der “Straflosigkeit auf Steroiden” ein Ende zu setzen, hieß es am Donnerstag im UN-Sicherheitsrat. Der Präsident des US/Middle East Project und ehemalige israelische Regierungsberater Daniel Levy richtete eine deutliche Botschaft an das Weltgremium, in der er vor der “strukturellen Gewalt” warnte, die Israel gegen die Palästinenser ausübe, vor dem Versagen bei der Einhaltung des Völkerrechts und einer gerechten Lösung sowie vor der Gefahr, die zahllosen Verstöße Israels zu ignorieren.

Andere Redner forderten den Sicherheitsrat auf, die langfristigen Auswirkungen der Beibehaltung des Status quo in den besetzten palästinensischen Gebieten nach Israels jüngstem Bombardement des belagerten Gazastreifens zu bedenken. Einige Mitglieder begrüßten wirtschaftliche Maßnahmen zur Linderung der katastrophalen humanitären Lage in der Enklave, während andere betonten, dass diese Erleichterungen kein Ersatz für einen echten politischen Horizont seien. Levy kritisierte die Lähmung innerhalb des Rates und prangerte die routinemäßige “Verurteilung”, “Formeln” und “Slogans” an, für die das Weltgremium berühmt geworden ist, wenn es um die jahrzehntelange illegale Besetzung durch Israel geht.

Laut Levy liegt der Grund für den Stillstand darin, dass das Weltgremium weiterhin an denselben falschen Annahmen und Überzeugungen festhält, die die Aufrechterhaltung der regelmäßigen Verstöße gegen das Völkerrecht und der Verbrechen gegen die Menschlichkeit ermöglichen. Bei der Aufzählung der falschen Annahmen verwies er auf die “strukturelle Gewalt”, der die Palästinenser täglich ausgesetzt sind. Er argumentierte, dass Hilfe und Unterstützung zwar unerlässlich seien, aber einen echten, auf Gerechtigkeit basierenden Frieden nicht ersetzen könnten. Die illegale Blockade des Gazastreifens und die rechtswidrige Besetzung stellen Formen struktureller Gewalt und kollektiver Bestrafung dar, die nicht ignoriert werden können, betonte er.

Jeder Versuch, die Verhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern wieder aufzunehmen, ohne die Machtasymmetrien anzusprechen, sei “eine hohle und überflüssige Übung”, sagte Levy. Er rief dazu auf, sich auf die Machtverhältnisse zu konzentrieren, anstatt “beide Seiten zu betrachten”.

“Wirtschaftliche Schönfärberei unter der Besatzung vertieft Abhängigkeit und Feindschaft”, betonte er und wies darauf hin, dass tiefgreifende Veränderungen stattfinden, weil man nicht bereit ist, Israel zur Verantwortung zu ziehen. Er bezeichnete die jahrzehntelange Unterlassung, die vor allem auf das Veto der USA und die Unterstützung des Apartheidstaates durch Washington zurückzuführen ist, als “Straflosigkeit auf Steroiden”.

Der ehemalige israelische Berater wies darauf hin, dass das Versäumnis, Rechenschaft abzulegen, der Grund dafür sei, dass in Palästina Apartheid herrsche, wie von allen großen Menschenrechtsgruppen dokumentiert. “Die zunehmend gewichtige wissenschaftliche, juristische und öffentliche Meinung, die Israel als Apartheidstaat bezeichnet, [einschließlich] der afrikanischen Gruppe, der arabischen Gruppe und der OIC-Gruppe … muss ein Weckruf sein.” Er fuhr fort, dass der gegenwärtige Trend für Israel besorgniserregender ist als für alle anderen, weil der Tod der Zweistaatenlösung dem Besatzungsstaat keine “Ausfahrt” lässt, um von seiner rassistischen, apartheidischen Realität herunterzukommen.

Die Bedeutung der Verwendung des Begriffs Apartheid durch Menschenrechtsgruppen sowie arabische, afrikanische und islamische Gruppen im UN-Menschenrechtsrat zu Beginn dieses Jahres könne nicht ignoriert werden, fügte Levy hinzu. “Es wird nicht überraschen, wenn dies in Teilen der Welt, die Apartheid und Siedlerkolonialismus erlebt und die Entkolonialisierung durchlaufen haben, Widerhall findet. Es ist ein Paradigma, das auch die Diskriminierung der palästinensischen Bürger Israels in ein schärferes Licht rücken wird. Übersetzt mit Deepl.com

https://mondoweiss.net/2022/08/nyt-and-un-security-council-platform-apartheid-charge-against-israel/?ml_recipient=64775246332298703&ml_link=64775167065196094&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2022-08-29&utm_campaign=Daily+Headlines



NYT” und UN-Sicherheitsrat bringen Apartheid-Vorwurf gegen Israel vor

Einflussreiche jüdische Organisationen, die die Berichte, in denen Israel der Apartheid bezichtigt wird, als antisemitisch anprangern, sind eine “Bedrohung für die Freiheit”, schreibt Peter Beinart in der New York Times.

Von Philip Weiss 28. August 2022

Daniel Levy spricht am 25. August 2022 vor dem UN-Sicherheitsrat über die Palästina-Frage. Screenshot.

Es versteht sich von selbst, dass jüdische Stimmen in der Israel-Frage im US-Diskurs mehr Gewicht haben, und dass zionistische Stimmen noch mehr Gewicht haben. Nun, am Donnerstag und Freitag dieser Woche haben zwei führende jüdische ehemalige Zionisten den Apartheidvorwürfen gegen Israel Glaubwürdigkeit verliehen – in der New York Times und im UN-Sicherheitsrat – und beide Erklärungen haben ein breites Echo gefunden.

Der frühere israelische Unterhändler Daniel Levy hielt vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eine Rede, in der er die mächtigen Nationen

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...