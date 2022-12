UN-Sonderkoordinator “entsetzt” über israelische Hinrichtung eines Palästinensers

Bis jetzt blieb das zionistische Regime immer straflos! Wo bleibt AA Baerbock, die die immer die Länder angreift, die die Menschenrechte verletzen. Evelyn Hecht-Galinski

Tor Wennesland, the United Nations Special Coordinator for the Middle East Peace Process, said on Friday that he was horrified by the scene of an Israeli soldier killing a Palestinian in the town of Hawwara, near Nablus.