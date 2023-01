Wozu braucht die Ukraine noch Kampfpanzer, wo AA Baerbock doch gekommen ist? Evelyn Hecht-Galinski Unangekündigter Besuch: Annalena Baerbock reist nach Charkow

https://pressefreiheit.rtde.tech/international/159469-unangekuendigter-besuch-annalena-baerbock-reist/

Bundesaußenministerin Baerbock ist in Charkow eingetroffen. Ihr Besuch in der Ukraine wurde nicht angekündigt. Baerbock meldete neue Waffenlieferungen und weitere Unterstützung für die Ukraine. Zuvor hatte die Ampel-Regierung in Berlin Kiew zugesagt, bis zu 40 Marder-Schützenpanzer zu liefern.