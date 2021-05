Und vielleicht ist Hamas-Führer Sinwar auch ein Mensch?   Von Gideon Levy

https://www.haaretz.com/opinion/.premium-and-perhaps-hamas-leader-sinwar-is-a-human-being-too-1.9851410

Bild: The Palestinian Information Center

27. 05.2021

Gibt es eine Chance, dass die Führer der Hamas menschliche Wesen sind? Gibt es eine Chance, dass wir dies anerkennen? Seit seiner Gründung hat Israel seine Feinde dämonisiert. In den 1960er Jahren verbrannten wir am Lag Ba’Omer-Feuer auf dem Malkhei Yisrael-Platz in Tel Aviv das Bildnis von Gamel Abdel Nasser.

Wir nannten ihn “den ägyptischen Tyrannen” und hörten nie auf das, was er zu sagen hatte. Jassir Arafat und die PLO waren natürlich auch nicht menschlich. Bis zum heutigen Tag kennt die hebräische Sprache die Begriffe “palästinensische Partei” oder “palästinensische Armee” nicht. So etwas gibt es nicht. Wir haben unsere Israelischen Verteidigungsstreitkräfte, sie haben nur terroristische Organisationen.

Das ist sicherlich das, was die Hamas ist. Keine Wohltätigkeits- und Sozialprojekte, keine politische Bewegung, keine internen Wahlen und keine Soldaten, nur Terroristen. Ihr Anführer muss also ein Erzmörder sein. Das erklärt, warum das widerliche Gerede in Israel über ihre Ermordung, Liquidierung oder Eliminierung legitim ist. So legitim wie die Zerstörung ihrer Häuser und die Ermordung ihrer Familienmitglieder.

Nehmen Sie Yahya Sinwar, zum Beispiel. Das israelische Kommentariat weiß, dass er grausam ist. Ist er grausamer als die Piloten der israelischen Luftwaffe, die Anfang des Monats Dutzende von Bomben auf Wohnhäuser abwarfen und 67 Kinder töteten? Das ist schwer zu sagen. Klebt an seinen Händen mehr Blut als an denen einiger IDF-Kommandeure? Das ist zweifelhaft. Ist er mutiger, opferbereiter als Israels Führer?

Keiner ist bereit, das zuzugeben. Sinwar ist der Feind, also ist er kein Mensch. Sein Vernehmungsbeamter beim Sicherheitsdienst Shin Bet sagte, er habe keine Gefühle, der stellvertretende Kommissar des israelischen Gefängnisdienstes, der ihn vor seiner Freilassung 2011 interviewte, sagte, er sei ein Feigling. Dasselbe gilt sicher auch für den Hamas-Militärkommandeur Mohammed Deif: Diesen Phönix als mutigen Kämpfer darzustellen, selbst nachdem er ein Auge, einen Arm und beide Beine sowie seine Frau und die beiden kleinen Kinder verloren hat? Haben Sie den Verstand verloren? Deif ist der Teufel. Genau wie Sinwar.

Es ist unmöglich, mit dieser primitiven Einstellung zu argumentieren, aber es ist möglich, eine andere Lesart der Situation vorzuschlagen. Zum Beispiel, dass es dort, im Gazastreifen der Hamas, menschliche Wesen sind, mit Sehnsüchten und Träumen, mit Schwächen und Fehlern, aber auch mit bewundernswerten Eigenschaften. Zum Beispiel, dass die Hamas auch gerechte Ziele hat, die man vielleicht anerkennen und vielleicht Kompromisse eingehen sollte. Dass vielleicht auch sie nicht ihr ganzes Leben nur mit Töten und Getötetwerden verbringen wollen, und nicht jeden Tag Israel zerstören wollen, oder zumindest wissen, dass es dafür keine Chance gibt.

Sinwar verbrachte 22 Jahre im Gefängnis, nur ein bisschen weniger als Nelson Mandela. Dort lernte er fließend Hebräisch, und es ist eine Schande, dass Israelis dem nicht ausgesetzt sind. Auf Hebräisch klingt er viel menschlicher. Auf Hebräisch sagte er einmal dem israelischen Journalisten Yoram Binur, er sei bereit, mit Israel über eine langfristige Hudna, einen Waffenstillstand, zu sprechen, und vielleicht werden die nächsten Generationen von dort aus weiterkommen.

Man muss kein Fan der Hamas sein, einer abscheulichen Organisation, um sich daran zu erinnern, dass Sinwar und Deif im Flüchtlingslager Khan Yunis aufgewachsen sind. Wie viele Israelis wissen, wie das Leben dort ist? Ist das ein Ort, aus dem ein einziger Israel-Liebhaber hervorgehen könnte? Ein Nachkomme von Exilanten, deren Leben und das Leben ihrer Familien von Israel zerstört wurde – durch Vertreibung, Enteignung, Flucht, Armut, Gefängnis, Bombardierungen und 15 Jahre Belagerung?

Der Kampf der Hamas ist ein verzweifelter Kampf zwischen einem Penner und einer regionalen Macht. Es ist leicht, ihr zu sagen, sie solle auf den militärischen Weg verzichten, der hoffnungslos ist und nur noch mehr Leid über ihr Volk bringt. Aber die schreckliche Wahrheit ist, dass nur dann, wenn die Hamas schießt, Israel und die Welt Interesse an Gaza zeigen. Nur dann. Wenn die Kanonen aufhören zu dröhnen, vergisst jeder den Gazastreifen. Es kann gehen und sich selbst ersticken.

Ich beobachtete, wie Sinwar aus seinem Versteck auftauchte, nachdem der Waffenstillstand begann. Die Kommentatoren sagten, er umgibt sich mit Zivilisten, weil er ein Feigling ist. Er ist sicherlich mutiger als Benjamin Netanyahu und Benny Gantz, mit ihren luftdichten Sicherheitsdetails. Auch was die Gerechtigkeit seiner Sache angeht, hat er die Oberhand über seine Kerkermeister und Eroberer – selbst wenn die Mittel, die er einsetzt, ruchlos sind, genau wie die seiner Feinde. Übersetzt mit Deepl.com