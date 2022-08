Mit Antisemitismus und Judenhass Ablenkungsmanövern läuft für die Israel-Lobby (Hasbara) alles wie geschmiert, siehe deutsches Beispiel Doumenta!

https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/ben-jerrys-owner-unilever-admits-it-melted-under-israels-threats

Bild:Mann steht vor Podium, auf dem steht: Ben & Jerry’s muss Judenhass beenden

Unilever, Eigentümer von Ben & Jerry’s, gibt zu, dass es unter Israels Drohungen geschmolzen ist

Von Ali Abunimah

29. Juli 2022

Israel und seine Lobby beschuldigten Ben & Jerry’s und seine Muttergesellschaft Unilever des Antisemitismus und “Judenhasses”, nachdem der Eiscreme-Hersteller die prinzipielle Entscheidung getroffen hatte, nicht mehr von Israels gewaltsamer und illegaler Kolonisierung des besetzten palästinensischen Landes zu profitieren. John Lamparski ZUMAPRESSE

Ben & Jerry’s und seine Muttergesellschaft Unilever sind Berichten zufolge gescheitert, eine Verhandlungslösung in ihrem Streit um die Entscheidung des Eisherstellers, den Verkauf seiner gefrorenen Leckereien in israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland einzustellen, zu erreichen.

“Die Gespräche haben nicht funktioniert, weil Ben & Jerry’s nicht von seinem sozialen Auftrag und seiner Haltung zu den palästinensischen Menschenrechten abrücken will”, berichtete Reuters am Freitag unter Berufung auf eine ungenannte Quelle mit direkten Kenntnissen”.

Das bedeutet, dass der Fall nach einer zweiwöchigen Unterbrechung an ein Bundesgericht in New York zurückverwiesen wird, um einer Mediation eine Chance zu geben.

Anfang dieses Monats verklagte Ben & Jerry’s Unilever wegen des Verkaufs der Marke und der Rechte des Eisherstellers in Israel an den dortigen Lizenznehmer Avi Zinger und seine Firma AQP.

Unilever hat in Gerichtsakten zugegeben, dass dieser Schritt ein Versuch war, den Druck von pro-israelischen Kräften zu mindern.

Die Vereinbarung sieht vor, dass der israelische Lizenznehmer – der nun der künftige Eigentümer der Marke in Israel ist – trotz der Einwände des in Vermont ansässigen Unternehmens Ben & Jerry’s weiterhin Ben & Jerry’s-Produkte in Siedlungen verkaufen wird.

Die Vereinbarung wurde von israelischen Lobbygruppen und dem israelischen Premierminister Yair Lapid als Sieg über die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) für die Rechte der Palästinenser gefeiert.

Ben & Jerry’s behauptet jedoch, dass Unilever kein Recht hatte, die Vereinbarung zu treffen.

In der Klage wird behauptet, dass Unilever gegen die Vereinbarung verstoßen hat, die es bei der Übernahme von Ben & Jerry’s im Jahr 2001 unterzeichnet hat. Diese Vereinbarung gibt dem unabhängigen Vorstand des Speiseeisherstellers das letzte Wort über die soziale Mission und die “Markenintegrität” des Unternehmens.

Seit Ben & Jerry’s im Juli 2021 bekannt gegeben hat, dass es seine Lizenzvereinbarung in Israel beendet, um den Verkauf von Siedlungsprodukten zu stoppen, stehen das Unternehmen und seine Muttergesellschaft unter starkem Druck und Drohungen aus Israel und seinen Unterstützern.

Naftali Bennett, der damalige israelische Premierminister, sprach mit Unilever-CEO Alan Jope und warnte ihn vor “ernsten Konsequenzen”.

Die israelische Regierung schrieb auch an die Gouverneure von Dutzenden von US-Bundesstaaten und forderte sie auf, Ben & Jerry’s für sein “antisemitisches” Vorgehen zu bestrafen.

Israelische Lobbygruppen organisierten sogar einen Protest in New York, bei dem der Eishersteller des “Judenhasses” beschuldigt wurde.

Einknicken vor israelischer Schikane

Unilever – ein multinationaler Konzern, der auch den Namen Conopco verwendet – hat inzwischen zugegeben, dass die von Israel angeführte Mobbingkampagne funktioniert hat.

Obwohl Unilever “ursprünglich gehofft hatte, die politisch aufgeladene Entscheidung des Vorstands respektieren zu können, ohne eingreifen und seine eigenen Rechte zum Schutz von Ben & Jerry’s und seinen Eltern geltend machen zu müssen, wurde Anfang des Jahres klar, dass dies nicht mehr möglich war”, so Unilever in einer Gerichtsakte Anfang des Monats.

“Der Wunsch des Vorstands, die Aktivitäten von Ben & Jerry’s im Westjordanland aus Protest gegen die Politik der israelischen Regierung einzustellen, hat dazu geführt, dass Unilever, Conopco und Ben & Jerry’s mehrfach verklagt wurden, dass ihnen vorgeworfen wurde, gegen israelisches Recht und die Gesetze oder die Politik mehrerer US-Bundesstaaten zu verstoßen, und dass sich die Aktionäre in erheblichem Umfang von dem Unternehmen trennten”, heißt es in dem Antrag.

“Angesichts dieser Bedrohungen kamen Unilever und Conopco zu dem Schluss, dass ein begrenzter Verkauf des Ben & Jerry’s-Geschäfts in Israel” der beste Weg sei, um die konkurrierenden Interessen auszugleichen und die Interessen von Unilever, Conopco und Ben & Jerry’s zu schützen”, heißt es in dem Antrag weiter.

Der Vorstand von Ben & Jerry’s war eindeutig anderer Meinung und betrachtete den Schritt als hinterhältigen Versuch, eine Entscheidung rückgängig zu machen, zu der er jedes Recht hatte.

Wenn es das Ziel von Unilever war, Israel zu beschwichtigen und das Problem mit Ben & Jerry’s aus der Welt zu schaffen, so ist dies eindeutig gescheitert, da die Kontroverse eskaliert.



Die leeren Prinzipien von Unilever

Ben & Jerry’s dürfte sich auch über die herablassenden Kommentare von Unilever-CEO Alan Jope in dieser Woche nicht freuen.

“Es gibt für Ben & Jerry’s genug, woran sie sich bei ihrer Mission für soziale Gerechtigkeit die Zähne ausbeißen können, ohne sich in die Geopolitik zu verirren”, sagte Jope am Dienstag. “Ich bin sicher, dass die Marke auch in Zukunft eine sehr gute Zukunft haben wird, wenn sie genau das tut.

Jope forderte Ben & Jerry’s auf, sich auf sicherere Themen wie den Klimanotstand und “soziale Gerechtigkeit” zu konzentrieren – als ob das Recht der Palästinenser auf Befreiung von militärischer Besatzung und brutaler Siedlerkolonisierung nicht eine Frage der sozialen Gerechtigkeit wäre.

Wie viele andere Unternehmen behauptet auch Unilever, den Grundsätzen der sozialen Verantwortung von Unternehmen zu folgen.

Das Unternehmen behauptet, dass “wir eine Gesellschaft anstreben, in der alle Menschen gleich behandelt werden” und dass Unilever “daran arbeitet, eine gerechtere, sozial integrative Welt zu schaffen”.

“Zu viele Menschen werden ausgeschlossen und unterrepräsentiert, nur weil sie so sind, wie sie sind”, räumt Unilever ein. Übersetzt mit Deepl.com



