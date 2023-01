Meet the Left-Wing German Politician Drawing Support from the Right On Friday, we interviewed one of the world’s most interesting and heterodox politicians. We will air the full interview on our System Update program live at 7 pm ET tonight here on Rumble, and I wanted to write to urge you to watch it and explain why I think it is so compelling.

Treffen Sie die linke deutsche Politikerin, die von der Rechten unterstützt wird



Unser Interview mit Sahra Wagenknecht wird heute Abend um 19 Uhr ET ausgestrahlt, nur auf Rumble.

von Glenn Greenwald

31. Januar 2023

Am Freitag haben wir eine der interessantesten und heterodoxesten Politikerinnen der Welt interviewt. Wir werden das vollständige Interview heute Abend um 19 Uhr ET hier auf Rumble in unserer Sendung System Update ausstrahlen, und ich wollte Ihnen schreiben, um Ihnen zu empfehlen, es sich anzusehen und zu erklären, warum ich es für so fesselnd halte.

In einem Guardian-Profil über sie vom Dezember heißt es: “Sahra Wagenknecht ist in Deutschland ein Begriff und die bekannteste Figur der extremen Linken. Das prominenteste und freimütigste Mitglied der 15 Jahre alten Partei Die Linke” hat die Berliner Politikszene jahrelang mit ihren vagen Ankündigungen aufgewühlt, dass sie die Gründung eines eigenen abtrünnigen Blocks plane. Und wie der Guardian schreibt:

Die Zustimmungsraten sind auf ihrer Seite, ebenso wie die bis zu 2 Millionen Zuschauer, die ihre regelmäßigen YouTube-Sendungen verfolgen: ….

Umfragen zeigen, dass sie gute Chancen hat, sich an die Spitze einer neuen Partei zu setzen. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa gaben 10 % der Wähler an, dass sie “sehr sicher” für sie stimmen würden. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für den Spiegel gaben 30 % an, sie könnten sich vorstellen, sie zu unterstützen. In Ostdeutschland ist die Zustimmung zu Wagenknecht sogar noch höher: 49 % können sich vorstellen, für sie zu stimmen.

Was Wagenknecht so faszinierend macht, ist die Tatsache, dass sie inzwischen von dem, was liberale westliche Medien gerne als “deutsche extreme Rechte” bezeichnen, ebenso viel Unterstützung erhält wie von der deutschen Linken. Dafür gibt es viele Gründe, angefangen bei der Tatsache, dass sie zu einer der lautstärksten Gegnerinnen einer deutschen Eskalation im Krieg mit der Ukraine geworden ist, indem sie – unter Berufung auf zahlreiche historische Beweise – argumentiert, dass nur wenige Dinge für die Welt gefährlicher sind, als wenn Deutschland und Russland einen militaristischen Antagonismus gegeneinander führen.

Wagenknechts Prinzipien und ihre entschiedene Ablehnung einer deutschen Beteiligung am Krieg in der Ukraine kommen daher, dass sowohl die Mitte-Rechts- als auch die Mitte-Links-Parteien diese unterstützen, während die Links-Grünen – die mit dem Versprechen des “Anti-Interventionismus” und einer “feministischen Außenpolitik” angetreten sind, die der Diplomatie den Vorrang vor der Konfrontation einräumt – die fanatischste und militanteste Stimme zugunsten einer größeren militärischen Konfrontation mit Russland wegen der Ukraine geworden sind. Die Opposition beschränkt sich, wie in den USA, auf die populistische Linke und die populistische Rechte.

Während der COVID-Pandemie war Wagenknecht eine lautstarke Gegnerin von Impfmandaten und Pässen, was sie bei Wählern, die traditionell für das gestimmt haben, was der Guardian als “rechtsextreme Alternative für Deutschland (Afd)” bezeichnet, noch sympathischer macht. Sie lehnt die Masseneinwanderung ab, mit der Begründung, dass diese die Löhne der deutschen Arbeitnehmer drückt und nur den neoliberalen Institutionen des Kapitals zugute kommt (obwohl sie in Deutschland geboren wurde, ist ihre Familie iranischer Abstammung, was die weiße deutsche Linke jedoch nicht davon abhält, sie wegen ihrer Ansichten zur Einwanderung als “Rassistin” zu bezeichnen).

Damit erreicht sie etwas, was für jeden anderen westlichen linkspopulistischen Führer nahezu unvorstellbar ist: Sie vereint linke und rechte Deutsche hinter sich. Wie der Guardian erklärt:

Doch nun erhält die Frau, die von einigen als eine Art Heldin der deutschen Linken verehrt wird, Angebote von der rechtsextremen Alternative für Deutschland, und einflussreiche Parteimitglieder drängen sie, sich mit ihnen zu verbünden.

Kürzlich erschien sie auf der Titelseite des Monatsmagazins Compact, dem selbsterklärten Sprachrohr der AfD. In der aktuellen Ausgabe steht ihr Gesicht mit dem Kopf nach oben neben der Titelzeile: “Die beste Kanzlerin – eine Kandidatin für links und rechts”.

Bei den AfD-Wählern lag das Interesse bei sagenhaften 68%, ein Prozentpunkt über dem Anteil der Die Linke-Anhänger, die sie unterstützen würden. Unter den konservativen Wählern des Bündnisses aus Christlich-Demokratischer Union und Christlich-Sozialer Union gab ein Viertel an, sie sei eine Option für sie. Die geringste Unterstützung von 7 % gab es bei den Wählern der Grünen. Wagenknecht bezeichnete die Partei wegen ihrer Umweltreformen kürzlich als “die gefährlichste im Bundestag”.

Was Wagenknecht in Deutschland bekannt gemacht hat, ist ihr Charisma, ihr Intellekt und ihr kompromissloses Festhalten an ihren Prinzipien, egal wie sie angegriffen wird – ganz zu schweigen davon, wie offensichtlich telegen sie ist.

Ich wusste nicht, was mich bei diesem Interview erwarten würde. Aber im Nachhinein kann ich sagen, dass es eines der aufschlussreichsten und faszinierendsten Interviews ist, das ich in den letzten zwanzig Jahren als Journalist mit einer politischen Persönlichkeit geführt habe. Wir haben uns eingehend mit dem Krieg in der Ukraine, den Zielen der USA und der NATO, den Beziehungen Deutschlands zu Russland, Frankreich und der NATO befasst, mit der Frage, warum sie heute so viel Unterstützung bei der deutschen Rechten und der deutschen Linken findet, obwohl sie lange Zeit als Linkspolitikerin galt, und mit der Art und Weise, wie sich die linksliberale Politik in Europa und den USA so dramatisch verändert hat, weil sie den Kontakt zu den Wählern und Werten der Arbeiterklasse verloren hat.

Wagenknecht ist eine deutsche Staatsbürgerin und Politikerin, aber die Dynamik, die sie so geschickt navigiert, ist eine, die in fast allen westlichen Demokratien vorherrscht, sicherlich auch in den USA. Und obwohl niemand mit all ihren Ansichten übereinstimmen wird, sind sie ausnahmslos durchdacht und gut informiert und werfen aus diesem Grund ein großartiges und wichtiges Licht auf all die politischen Debatten und Veränderungen, über die wir in unserem eigenen Journalismus berichten. Ich hoffe, Sie können sich den Film ansehen und bin zuversichtlich, dass Sie ihn – und sie – ebenso fesselnd finden werden wie ich. Übersetzt mit Deepl.com

Interview with Sahra Wagenknecht, the German Left-Populist Drawing Support From the Right | SYSTEM UPDATE #31 Livestream begins at 12:24. Thank you for watching this episode of SYSTEM UPDATE, now airing every weeknight at 7pm ET. Subscribe and join us LIVE on Rumble: https://rumble.com/c/GGreenwald Become par

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …