Unser ständiger Marsch in Dystopie und Vergessenheit

von Caitlin Johnstone

15. Juni 2023

Heute gibt es viele interessante Nachrichten.

Das Office of the Director of National Intelligence (ODNI), das die Spionagebehörden der Vereinigten Staaten beaufsichtigt, hat in einem von Senator Ron Wyden angeforderten Bericht zugegeben, dass das Kartell der US-Geheimdienste die verfassungsrechtlichen Vorschriften zum Schutz der US-Bürger vor staatlicher Überwachung umgeht, indem es einfach Informationen kauft, die von kommerziellen Datenmaklern gesammelt wurden.

In einer Eskalation des Überwachungskapitalismus, die niemanden überraschen, aber jeden alarmieren sollte, haben die US-Geheimdienste festgestellt, dass der vierte Verfassungszusatz zwar das direkte Abhören, Hacken oder Verwanzen von Personen ohne Durchsuchungsbefehl verbietet, sie aber nichts daran hindert, einfach riesige Mengen von Daten zu kaufen, die von Technologieunternehmen im Silicon Valley gesammelt wurden und ihnen ähnliche Informationen liefern können. Und genau das haben sie getan, denn natürlich ist das so.

Aber denkt daran, Kinder, es ist wichtig, dass ihr große Angst vor TikTok habt, denn TikTok könnte eure Daten sammeln und sie an einen autoritären Überwachungsstaat weitergeben.

Ein beunruhigender neuer Artikel von Branko Marcetic in Responsible Statecraft stellt fest, dass die zivilen Führungspositionen in der US-Regierung, die in der Vergangenheit dafür verantwortlich waren, die gefährlicheren Impulse der US-Kriegsmaschinerie zu zügeln, in Bezug auf die Ukraine weitaus aggressiver und falkenhafter waren als die professionellen Kriegstreiber im Pentagon. Einem kürzlich erschienenen Bericht der Washington Post zufolge gilt das Pentagon innerhalb der Biden-Administration als vorsichtiger als das Weiße Haus oder das Außenministerium, wenn es darum geht, anspruchsvollere Waffen in die Ukraine zu schicken.

Wenn nur die Kriegsmaschinerie dafür verantwortlich ist, die nukleare Brinkmanship der Kriegsmaschinerie zu kontrollieren, bedeutet das, dass es keine wirkliche Kontrolle der nuklearen Brinkmanship der Kriegsmaschinerie gibt. Wäre JFK in den gefährlichsten Momenten des letzten Kalten Krieges aggressiver gewesen als seine eigenen Generäle, würde es die Welt, wie wir sie kennen, heute wahrscheinlich nicht geben. Es ist beängstigend, dass wir uns auf die besseren Engel des mörderischsten Militärs der Welt verlassen, um diese immer enger werdenden Spiele um nukleares Glück zu überstehen.

Wie Marcetic in einem anderen Artikel im letzten Jahr erörterte, ist die wahnsinnig hawkistische Rhetorik der westlichen politischen und medialen Klasse zum Thema nukleare Brinkmanship nachweislich weitaus stärker auf eine rücksichtslose Konfrontation ausgerichtet als während der Kubakrise. Diejenigen, deren Aufgabe es ist, in solchen Situationen zur Zurückhaltung zu ermutigen – die Presse, die Diplomaten und die gewählten Vertreter – tun stattdessen genau das Gegenteil.

Und der Diskurs wird nur noch verrückter. Die neokonservative Denkfabrik American Enterprise Institute bringt jetzt die Idee ins Spiel, der Ukraine Atomwaffen zu geben, was so bösartig und wahnsinnig ist, wie nur irgendeine außenpolitische Position sein kann.

Der einflussreiche russische Außenpolitiker Sergej Karaganow argumentiert, dass Moskau “die Schwelle für den Einsatz von Atomwaffen zu hoch angesetzt hat” und dass “der Selbsterhaltungstrieb, den der Westen verloren hat, geweckt werden muss”, indem “die Schwelle für den Einsatz von Atomwaffen gesenkt wird” und “die Leiter der Abschreckung und Eskalation nach oben steigt”. Karaganow führt die Tatsache an, dass Weißrussland begonnen hat, taktische Atomwaffen von Russland zu erhalten, um zu zeigen, dass Moskau sich bereits in diese Richtung bewegt.

Dies wirkt umso beunruhigender, wenn man die Beobachtungen von Michael Tracey in einem kürzlich erschienenen Newsweek-Artikel mit dem Titel “The Government Keeps Lying to Us About Ukraine. Where Is the Outrage?” Tracey beschreibt die Art und Weise, wie Kämpfer aus der Ukraine und dem NATO-Mitglied Polen ihre Angriffe auf russisches Territorium verstärken, während die US-Regierung und die Nachrichtenmedien die amerikanische Öffentlichkeit darüber täuschen, dass dies geschieht und wie gefährlich es ist.

Hinzu kommt die zunehmend lächerliche Darstellung des Imperiums über die Bombenanschläge auf die Nord-Stream-Pipeline. Die Massenmedien behaupten jetzt, dass ukrainische Spezialeinheiten den Anschlag verübt haben und dass die CIA von ihren Plänen wusste, aber erfolglos versucht hat, sie davon abzuhalten.

Dies ist eine Darstellung, die zufälligerweise perfekt mit den Informationsinteressen des US-Imperiums übereinstimmt. Sie widerspricht den Berichten von Seymour Hersh, wonach die USA direkt in den Angriff verwickelt waren, sie schiebt die Schuld auf eine Nation, mit der der Westen in hohem Maße sympathisiert und die man so hinstellen kann, als habe sie sich selbst gegen russische Invasoren verteidigt, und das US-Geheimdienstkartell kann seine Hände in Unschuld waschen, indem es behauptet, es habe den Ukrainern gesagt, sie sollten keine Pipelines angreifen, die vom US-Verbündeten Deutschland genutzt werden.

Diese Behauptung ist auch völlig unsinnig. Zu sagen “Amerika hat Nord Stream nicht angegriffen, sondern die Ukraine!” ist so, als würde man sagen “Will Smith hat Chris Rock nicht geohrfeigt, sondern seine Hand!” Die Ukraine ist völlig abhängig vom Willen der US-Regierung, diesen Krieg fortzusetzen. Wenn die US-Regierung eine harte Linie zieht und ihr sagt, sie solle nichts tun, weil sie sonst Gefahr laufe, ihre Unterstützung zu verlieren, wird sie zwangsläufig gehorchen müssen. Seit einem Jahr ist öffentlich bekannt, dass die CIA eng in die Aktivitäten vor Ort in der Ukraine verwickelt ist, und die CIA hat schon vor Beginn dieses Krieges aktiv ukrainische Spezialeinheiten ausgebildet.

Die Behauptung, die Ukraine und nicht die USA hätten Nord Stream bombardiert, ist also eine Unterscheidung ohne Unterschied – und zwar unter der Voraussetzung, dass wir wissen, dass die USA nicht viel direkter an dem Angriff beteiligt waren, als sie zugeben. Es gibt derzeit keinen logischen Grund, davon auszugehen, dass dies der Fall ist, und es gibt nie einen triftigen Grund, dem US-Geheimdienstkartell etwas zu glauben.

Wir marschieren in Richtung Dystopie und Vergessenheit, und zwar auf eine Art und Weise, für die es keinen historischen Präzedenzfall gibt. Wir befinden uns in völlig unerforschten Gewässern, und die Dinge werden immer verrückter und verrückter.

Was für eine wilde Welt. Was für eine Zeit, in der wir leben.

