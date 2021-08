Unter Naftali Bennett wird es keinen Palästinenserstaat geben

https://www.middleeasteye.net/news/israel-bennett-no-palestinian-state-foreseeable-future

Jetzt ist die zionistische Katze aus dem Sack. Eigenlich nichts Neues, außer vielleicht für unffähige Politiker-Versager, wie Kanzlerin Merkel und den “Auschwitz-Außenminister” AA Maas. Wozu tritt Merkel ihre morgige Reise in den “jüdischen Staat” noch an? Um sich hofieren zu lassen, Preise umhängen zu lassen oder Ehrendoktorwürden zu erhalten? Es ist eine Schande wie “unsere” Außenpolitk heute aussieht!

Israels Bennett sagt: Kein palästinensischer Staat, solange er Premierminister ist

Bei seinem Besuch in den Vereinigten Staaten sagte der israelische Premierminister auch, er werde die bestehenden Siedlungen im Westjordanland weiter ausbauen

Von MEE-Mitarbeitern

in Washington

25. August 2021

Der israelische Premierminister Naftali Bennett hat in einem Interview vor seinem Treffen mit US-Präsident Joe Biden erklärt, dass er die Gründung eines palästinensischen Staates unter seiner Führung nicht zulassen werde.

Bennett reiste Anfang der Woche zum ersten Mal als israelischer Ministerpräsident nach Washington und traf am Mittwoch mit US-Außenminister Antony Blinken und US-Verteidigungsminister Lloyd Austin zusammen.

Für Donnerstag ist ein Treffen mit Biden im Weißen Haus geplant. Es wird erwartet, dass die beiden Staats- und Regierungschefs unter anderem über das Atomabkommen mit dem Iran, den Gazastreifen, den Rückzug der USA aus Afghanistan und den Klimawandel sprechen werden.

In einem Interview mit der New York Times, das am späten Dienstag veröffentlicht wurde, sagte Bennett, er werde die bestehenden illegalen israelischen Siedlungen in den besetzten Gebieten ausbauen.

Nicht mehr relevant”: Bennett sagt, er werde Biden überzeugen, das Iran-Abkommen zu verwerfen

“Diese Regierung wird weder annektieren noch einen palästinensischen Staat gründen, das ist jedem klar”, sagte Bennett.

Der israelische Premierminister, der früher dem Jescha-Rat, einem Dachverband israelisch-jüdischer Siedlungen, Vorstand, sagte, Israel werde die bestehenden israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland, die nach internationalem Recht illegal sind, weiter ausbauen.

“Israel wird die übliche Politik des natürlichen Wachstums fortsetzen”, sagte er.

Der israelische Regierungschef hat sich gegen die Schaffung eines unabhängigen palästinensischen Staates ausgesprochen und wollte sich nicht dazu äußern, ob er die Pläne der Regierung Biden zur Wiedereröffnung eines palästinensischen Konsulats in Ostjerusalem blockieren würde.

“Jerusalem ist die Hauptstadt von Israel. Es ist nicht die Hauptstadt anderer Nationen”, fügte er hinzu.

Die Vereinten Nationen erkennen Ostjerusalem jedoch als besetztes palästinensisches Gebiet an und haben erklärt, dass “Israel nicht seine eigenen Gesetze in besetztem Gebiet durchsetzen kann”.

Belagerung des Gazastreifens

Bennett erklärte auch, dass die israelische Blockade des Gazastreifens fortgesetzt werde, solange die Hamas, die dort de facto regiert, Waffen aufbewahrt und Raketen auf Israel abschießt.

Seit dem Sieg der Hamas bei den Parlamentswahlen im Jahr 2006 und der Übernahme der Kontrolle über den Gazastreifen halten Israel und Ägypten eine strenge Blockade aufrecht, die den Personen- und Warenverkehr in und aus dem Gazastreifen stark einschränkt.

Bennett fügte hinzu, dass er bereit wäre, einen weiteren bewaffneten Konflikt gegen die Hamas zu beginnen, selbst wenn dies bedeuten würde, dass er die Unterstützung von vier palästinensischen Parlamentariern in seiner Koalition verlieren würde.

“Ich werde tun, was notwendig ist, um mein Volk zu schützen”, sagte Bennett. “Ich werde nie und nimmer politische Erwägungen in Verteidigungs- und sicherheitsrelevante Entscheidungen einbeziehen”.

Bennett billigte die Bombardierung von Orten im Gazastreifen, bei denen es sich nach israelischen Angaben um die Hamas handelte, am Samstag und in der Nacht zum Montag.

Die Bombardierung des Gazastreifens am Samstag erfolgte, nachdem israelische Streitkräfte mehr als zwei Dutzend palästinensische Demonstranten erschossen und verletzt hatten, die des 52. Jahrestages des Brandanschlags auf die al-Aqsa-Moschee 1969 gedachten.

In dem Interview sagte Bennett, er werde sich dafür einsetzen, Biden davon zu überzeugen, seinen Plan, dem Atomabkommen mit dem Iran wieder beizutreten, aufzugeben und eine neue strategische Vision für die Islamische Republik vorzulegen.

Bennett sagte, der Plan würde die Stärkung der Beziehungen zu arabischen Ländern beinhalten, die gegen den regionalen Einfluss und die nuklearen Ambitionen des Irans sind, diplomatische und wirtschaftliche Maßnahmen gegen den Iran ergreifen und Israels geheime Angriffe auf den Iran fortsetzen, einschließlich dessen, was er als “Grauzonen” bezeichnete.

“Was wir tun müssen, und was wir tun, ist, eine regionale Koalition vernünftiger arabischer Länder zu bilden, die gemeinsam mit uns diese Expansion und dieses Streben nach Vorherrschaft [durch den Iran] abwehren und blockieren wird”, sagte Bennett.

Seit Bidens Amtsantritt im Januar bemüht sich seine Regierung um eine Rückkehr zum Atomabkommen mit dem Iran von 2015.

Im April begannen die USA und der Iran informelle Gespräche über einen Wiedereintritt in das Abkommen, die von fünf anderen Unterzeichnern des Abkommens – Russland, China, Frankreich, Deutschland und Großbritannien – vermittelt wurden.

Die letzte Verhandlungsrunde in Wien endete jedoch ohne einen festen Termin für die nächste Runde. Übersetzt mit Deepl.com

