Die Staatsgründung auf Basis des zionistischen Projekts gründet sich allein auf Vertreibung, Unterdrückung und ethnischer Säuberung

Bild: Israeli youths march through the Old City of Jerusalem holding the Israeli flag on 16 May 2007 [MENAHEM KAHANA/AFP/Getty Images]

Unterdrückung und Rassismus: Die wichtigsten Faktoren für die jüdische Einwanderung

Von Motasem A Dalloul

18. Oktober 2021

Die kürzlich vom israelischen Einwanderungsministerium und der Jewish Agency veröffentlichten Daten zeigen, dass die jüdische Einwanderung nach Israel im Jahr 2021 um 31 Prozent gestiegen ist. Die Daten zeigen einen Anstieg der Einwanderung aus den USA um 41 Prozent im Vergleich zu den ersten neun Monaten des Jahres 2020 sowie einen Anstieg um 55 Prozent aus Frankreich.

Der beträchtliche Anstieg der jüdischen Einwanderer aus den USA und Frankreich nach Israel ist sicherlich kein Zufall, sondern das Ergebnis einer im Voraus geplanten jüdischen Einwanderungspolitik, die der zionistische Staat in Zusammenarbeit mit den verschiedenen internationalen jüdischen Organisationen betreibt.

Die jüdische Einwanderung hat das zionistische Projekt in Palästina vorangetrieben – Palästinenser aus ihren Häusern zu vertreiben und sie durch jüdische Einwanderer zu ersetzen, um den jüdischen Staat Israel zu schaffen. Dieses Projekt, das auf repressive Pfeiler gestützt ist, ist jedoch mit schmutzigen Faktoren behaftet, die der israelische Premierminister Naftali Bennett kürzlich offengelegt hat.

“Von der Gründung bis heute hat die jüdische Einwanderung das Gesicht der israelischen Gesellschaft geprägt und ein einzigartiges Mosaik geschaffen, wie es sonst nirgendwo auf der Welt zu finden ist”, erklärte Bennett letzte Woche auf einer Konferenz anlässlich der Woche der Einwanderung und Absorption. “Unser Ziel ist es, 500.000 jüdische Einwanderer aus den starken Gemeinden in den USA, Südamerika und Frankreich aufzunehmen”, bekräftigte er.

Während Bennett behauptete, dass der Grund für dieses Ziel der zunehmende “Rassismus und Antisemitismus” gegen Juden in der ganzen Welt sei, glauben viele andere jüdische Beobachter, dass dies nur ein Vorwand sei. “Rassismus und Antisemitismus grassieren auf der ganzen Welt”, behauptete er, “das erinnert uns daran, dass Israel die Heimat aller Juden ist.”

Der israelische Schriftsteller und Journalist Yossi Melman, der für Haaretz als Korrespondent für Geheimdienste und strategische Angelegenheiten tätig war, sagte in einem Gespräch mit mir, dass Bennett “seine Versprechen einhält”, wenn er die jüdische Einwanderung nach Israel fördert. Der berühmte israelische Journalist Gideon Levy sagte mir, dass Bennett die jüdische Einwanderung fördert, “um das natürliche palästinensische Wachstum auszugleichen”.

Sicherlich ist dies eines der schmutzigsten Ziele der jüdischen Einwanderung in den Besatzungsstaat Israel, und zwar aus mehreren Gründen. Der erste Grund ist, dass die israelischen Behörden und jüdischen Organisationen darauf hinarbeiten, dass die jüdische Bevölkerung in Israel die arabische Bevölkerung zahlenmäßig übertrifft, um eine jüdische Mehrheit zu erhalten. Daher werden die Araber weiterhin einer jüdischen Agenda unterworfen sein, die stets gegen ihre eigenen Interessen gerichtet ist, obwohl sie die eigentlichen Eigentümer des Landes sind.

Zu diesem Zweck verfolgen die israelischen Behörden auch eine diskriminierende Politik in Bezug auf das Wachstum der arabischen Bevölkerung, einschließlich Beschränkungen für den Bau neuer Häuser, die Behandlung von Arabern als Bürger zweiter Klasse, die Erleichterung der täglichen Lebensbedingungen für Juden, während sie den Arabern alles erschweren und sie aus ihren Dörfern und Vierteln vertreiben, um jüdische Gemeinden zu bauen.

Die neuen jüdischen Einwanderer werden in den besetzten palästinensischen Gebieten im Westjordanland und in Jerusalem sowie in den besetzten syrischen Gebieten auf den Golanhöhen angesiedelt. Erst vor wenigen Tagen kündigte Bennett einen umfassenden Plan zum Ausbau der jüdischen Siedlungen auf den besetzten Golanhöhen an und erklärte, seine Regierung plane, dort 250.000 jüdische Siedler anzusiedeln.

Liran Friedmann, ein jüdischer Journalist, der für Ynet News schreibt, fügte hinzu, dass Bennetts Plan, 500.000 jüdische Einwanderer aus den USA, Südamerika und Frankreich nach Israel zu holen, eine Form der Diskriminierung des jüdischen Volkes in Osteuropa sei, dessen Einwanderer zum Wohlstand Israels beigetragen hätten.

In Bezug auf Bennetts Aufforderung an Juden aus den USA, Südamerika und Frankreich, nach Israel einzuwandern, erklärte Friedmann: “Dies ist kein Aufruf an diese Juden, mitzukommen, sondern eher ein Hilferuf, um das Land vor dem ‘Ansturm’ der Aliyah (jüdische Einwanderung nach Israel) aus Osteuropa zu retten.”

Bennett, so Friedmann, glaubt, dass nur jüdische Einwanderer aus den USA, Südamerika und Frankreich wirklich und rechtmäßig jüdisch sind. Er bemerkte, dass Bennett dies deutlich erklärte, als er sagte: “Die Einwanderung stärkt uns nicht nur als Land, sondern sichert auch unseren Fortbestand als Juden angesichts der zunehmenden Assimilation, insbesondere in den Vereinigten Staaten. Das ist ein Trend, der jeden von uns beunruhigen sollte, unabhängig von der eigenen Religionszugehörigkeit”.

Friedmann: “Obwohl Israel den Anspruch erhebt, die Heimat aller Juden zu sein, setzt es seine rassistische und abschottende Mentalität gegenüber der osteuropäischen Diaspora fort. Die 20.000 Menschen, die jedes Jahr aus Osteuropa nach Israel einwandern, haben Glück, wenn der Staat ihnen überhaupt die Höflichkeit erweist, sich als Juden zu bezeichnen.”

Der jüdische Journalist Oren Ziv bestätigte mir dies direkt: “Es gibt eine Menge Rassismus gegen jüdische Einwanderer aus Osteuropa und vielen Ländern wie Äthiopien und Indien. Sie gehören zu verschiedenen Gruppen. Diese Menschen können nach Israel einwandern und israelische Pässe bekommen, aber sie sind immer noch mit vielen sozialen Problemen und Rassismus konfrontiert. Das jüdische Einwanderungssystem in Israel ist rassistisch und bevorzugt weiße aschkenasische Einwanderer gegenüber anderen.

Friedman erklärte mehr über den israelischen Rassismus und dessen Zusammenhang mit der von Bennett erwähnten jüdischen Einwanderung: “Es ist schwer, auf so viele Einwanderer aus Moskau, Taschkent oder Minsk stolz zu sein, die so viel für den Staat getan haben, aber nicht so cool und so angesagt sind wie ihre jüdischen Altersgenossen aus Paris oder New York.”

Ein weiteres Problem, so Ziv, ist, dass Reichtum und Armut bei der jüdischen Einwanderung nach Israel eine große Rolle spielen: “Jüdische Einwanderer aus den USA, Südamerika und Frankreich sind reicher als die aus Osteuropa und Äthiopien, die arm sind.”

Die Idee der zionistischen Besetzung Palästinas, die sich hauptsächlich auf die angeblichen Lehren des Judentums stützt, basiert auf Unterdrückung und Rassismus, nicht nur gegenüber den Palästinensern, die die Eigentümer des Landes sind, sondern auch gegenüber den Juden, die als Treibstoff für dieses unterdrückende zionistische Projekt benutzt werden. Übersetzt mit Deepl.com

