Es grenzt schon an Verrat an deutschen Interessen, zugunsten der Ukraine und auf Befehl der USA, was deutsche Politiker da mit uns veranstalten.

Unterstützten „wir” Russlands Krieg durch Gas- und Öl-Importe? Die G7-Staaten lehnten Russlands Forderung, Gasimporte künftig nur noch in der Transaktionswährung Rubel zu bezahlen, gestern ab. Ein Import-Embargo wird damit immer wahrscheinlicher und die Kosten, die vor allem die deutsche Volkswirtschaft tragen wird, werden hoch sein. Hinter all dem steht das Argument, Gas- und Öl-Importe aus Russland würden den russischen Krieg in der Ukraine finanzieren.

Unterstützen “wir” Russlands Krieg durch Gas und Öl-Importe?

Ein Artikel von: Jens Berger

29. März 2022

Die G7-Staaten lehnten Russlands Forderung, Gasimporte künftig nur noch in der Transaktionswährung Rubel zu bezahlen, gestern ab. Ein Import-Embargo wird damit immer wahrscheinlicher und die Kosten, die vor allem die deutsche Volkswirtschaft tragen wird, werden hoch sein. Hinter all dem steht das Argument, Gas- und Öl-Importe aus Russland würden den russischen Krieg in der Ukraine finanzieren. Doch so populär und oberflächlich ja auch verständlich dieses Argument sein mag – es ist seit Beginn der Sanktionen falsch. Ein Import-Embargo schadet nicht Russland, sondern allen voran Deutschland. Von Jens Berger- Weiterlesen in den nachdenkseiten.de



Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...