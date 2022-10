Is the CIA Supporting Another Color Revolution in Iran-Like the One that Installed the Shah in 1953? – Global Research All Global Research articles can be read in 51 languages by activating the Translate This Article button below the author’s name. To receive Global Research’s Daily Newsletter (selected articles), click here. Follow us on Instagram and Twitter and subscribe to our Telegram Channel. Feel free to repost and share widely Global Research articles.

Gekennzeichnetes Bild: Iranische Demonstranten auf dem Keshavrz Boulvard (lizenziert unter CC BY-SA 4.0)

Unterstützt die CIA eine weitere farbige Revolution im Iran – wie diejenige, die 1953 den Schah installierte?

Von Jeremy Kuzmarov

Global Research

11. Oktober 2022

CovertAction Magazin



Der CIA-Ableger National Endowment for Democracy gab im Jahr 2021 631.500 Dollar im Iran aus.

Von Jeremy Kuzmarov

Global Research, Oktober 11, 2022

CovertAction Magazin

Ende September kam es im Iran zu Protesten, nachdem eine 22-jährige Kurdin, Mahsa Amini, von der Sittenpolizei in Teheran verhaftet worden war, weil sie angeblich keinen Hidschab trug.

Amini starb angeblich an einer Hirnblutung oder einem Schlaganfall, nachdem sie laut Augenzeugen während der Haft geschlagen worden war.

Die iranische Regierung veröffentlichte jedoch ein Video, das zu zeigen schien, dass Amini lediglich einen Streit mit einem Polizeibeamten über die Art und Weise, wie sie den Hidschab trug, hatte und dass der Polizeibeamte daraufhin wegging.

Amini brach daraufhin auf der Teheraner Polizeiwache zusammen und starb zwei Tage später an einem Herzinfarkt, der angeblich durch frühere gesundheitliche Probleme verursacht wurde (Amini wurde angeblich 2006 als Kind am Gehirn operiert).[1]

US-Präsident Joe Biden hat die Proteste von Anfang an sehr unterstützt. Er kündigte verschärfte Sanktionen gegen den Iran an und verhängte Beschränkungen für die Ausfuhr von Software und Hardware, um die Kommunikation der Iraner untereinander und mit der Außenwelt zu erleichtern.

Biden sagte, er sei “zutiefst besorgt über Berichte über das zunehmende gewaltsame Vorgehen gegen friedliche Demonstranten im Iran, darunter Studenten und Frauen, die ihre gleichen Rechte und grundlegende Menschenwürde einfordern”, und dass “das iranische Regime seinem Volk seit Jahrzehnten grundlegende Freiheiten verweigert und die Bestrebungen aufeinander folgender Generationen durch Einschüchterung, Zwang und Gewalt unterdrückt”.

Sind die iranischen Führer paranoid?

Der iranische Präsident Ebrahim Raisi behauptete, dass externe Kräfte unter Führung der USA die Proteste angezündet hätten und versuchten, das iranische Regime zu stürzen.

Die iranische Regierung war aufgrund der schweren wirtschaftlichen Probleme – die nicht zuletzt durch die US-Sanktionen verursacht wurden – und Berichten über den sich verschlechternden Gesundheitszustand des Obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei, der angeblich Vorbereitungen für seinen Sohn Mojtaba trifft, um seine Nachfolge anzutreten und Irans Engagement für die islamische Ideologie aufrechtzuerhalten, besonders anfällig.

Die USA haben in der Vergangenheit bereits Regimewechsel in Libyen, Syrien, Irak und anderen Ländern unterstützt.

Die CIA hat auch 1953 einen Putsch im Iran inszeniert, der zum Sturz des demokratischen Reformers Mohammad Mosaddegh führte und den prowestlichen Schah installierte, der seine Opposition terrorisierte und die ausländische Kontrolle über die iranische Ölindustrie ermöglichte.

Der Staatsstreich von 1953 begann im Wesentlichen damit, dass die CIA Banden und Arbeiterführer bezahlte, um Proteste gegen Mosaddegh zu initiieren.

Seit der iranischen Revolution von 1979, mit der der Schah gestürzt wurde, haben die USA wiederholt versucht, die iranische Regierung zu stürzen, die bekanntlich US-Botschaftsangehörige als Geiseln nahm und häufig US-Gegner wie die Hisbollah, die Houthi im Jemen, die Palästinenser und die Assad-Regierung in Syrien unterstützte[2].

Im Jahr 2007 billigte Präsident George W. Bush offen einen CIA-Plan für Propaganda und Desinformation gegen den Iran und genehmigte die Durchführung von Geheimoperationen zur Destabilisierung der iranischen Regierung.

Die Obama-Regierung folgte diesem Beispiel, indem sie a) den Iran mit Raketen einkreiste, die in Katar, Bahrain, Kuwait und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) stationiert waren; b) die von Bush verhängten Wirtschaftssanktionen verschärfte und Saudi-Arabien dazu drängte, seine Ölproduktion zu steigern, um den Ölpreis zu drücken; und c) die Mujahedin e-Khalq – eine Dissidentengruppe, die Sabotageakte gegen die iranische Regierung plante – von der Liste der terroristischen Vereinigungen des Außenministeriums strich.[3]

Die Trump-Regierung verschärfte die Sanktionen noch weiter und ermordete General Qasem Soleimani, den berühmten Kommandeur der Quds-Truppe, einer Eliteeinheit der iranischen Revolutionsgarde.

Die iranische Führung ist also nicht paranoid, wenn sie glaubt, dass die USA hinter den jüngsten Protesten stecken.

Syrien, Libyen, Ukraine – eine Neuauflage?

Viele iranische Frauen haben sich gegen die Schleierpflicht ausgesprochen – eine Maßnahme, die von der Mehrheit der Iranerinnen und Iraner unterstützt wird.[4]

Wie bei anderen “farbigen Revolutionen” können legitime Missstände leicht von äußeren Kräften ausgenutzt werden, und die Proteste können schnell gewalttätig werden und von Extremisten dominiert werden, die einen Regimewechsel anstreben.

In den sozialen Medien sind Bilder von iranischen Demonstranten aufgetaucht, die inmitten brennender Autos Schilder wie “Tod dem Diktator” schwenken. Ein Video zeigte eine Menschenmenge, die ein Plakat mit dem Bild von Qasem Soleimani, einem Nationalhelden, zerstörte.

Unabhängigen Nachrichtenberichten zufolge befanden sich unter den Demonstranten terroristische Gruppen unter der Führung der Mujahedin e-Khalq, die Bombenanschläge und Morde verübt haben, sowie Anhänger militanter kurdischer Parteien und anderer bewaffneter Rebellengruppen, die mit Drogenschmugglerbanden und Separatisten der Belutschen in Verbindung stehen, und es wurden Demonstranten festgenommen, die scharfe Waffen und Sprengstoff bei sich hatten.

Mindestens ein Armeegeneral wurde ermordet, um die Regierung dafür verantwortlich zu machen und eine Überreaktion der Sicherheitskräfte zu provozieren. Die Randalierer zündeten Banken und andere staatliche Einrichtungen an, plünderten Ladenketten und griffen Polizeistationen an, was zu gewaltsamen Gegenreaktionen führte.[5]

All dies erinnert auf unheimliche Weise an Proteste in Syrien, Libyen, der Ukraine und anderswo, die in Bürgerkriegen und gewaltsamen Putschen endeten, die die Gesellschaften dieser Länder noch jahrelang verwüsteten.

Die USA als Agent des Regimewechsels

In einem Artikel auf dem unabhängigen arabischen Webzine Al Mayadeen mit dem Titel “Dirty Money: Meet the U.S. Agent Driving the CIA-Led Riots in Iran” (Treffen Sie den US-Agenten, der die CIA-gesteuerten Unruhen im Iran antreibt) porträtiert die Journalistin Mona Issa Masih Alinejad, den Issa als “Washingtons Waffe der Wahl für das Entfachen des größten Farbrevolutionversuchs im heutigen Iran” bezeichnet.

Bild: Masih Alinejad – Washingtons Waffe der Wahl. [Quelle: wikipedia.org]

Die 46-jährige Alinejad, die mit dem Frauenrechtspreis des Genfer Gipfels für Demokratie und Menschenrechte und dem Preis für Zivilcourage des American Jewish Committee ausgezeichnet wurde, veröffentlichte 2018 ein Buch mit dem Titel The Wind in My Hair: My Fight for Freedom in Modern Iran (Der Wind in meinem Haar: Mein Kampf für die Freiheit im modernen Iran), in dem sie ihre Erfahrungen mit dem Aufwachsen im Iran schildert, wo, wie sie schreibt, Mädchen “dazu erzogen werden, ihren Kopf niedrig zu halten, so unauffällig wie möglich zu sein und sanftmütig zu sein.”

Auf ihrer Website hat Alinejad Videos und Fotos von iranischen Frauen veröffentlicht, die ihre Haare zeigen – ohne Hidschab. Nach Mahsas Tod richtete sie den einflussreichen Twitter-Feed “#MahsaWasMurdered by the Islamic Republic’s hijab police in Iran” ein.

Alinejad sagte dem New Yorker:

“Ich führe diese Bewegung an. Das iranische Regime wird von Frauen zu Fall gebracht werden. Daran glaube ich.”

Alinejad, der von einem FBI-Unterschlupf in New York aus operiert, lebt seit zehn Jahren in den USA und arbeitet hauptberuflich für Voice of America, Persia, ein vom US-Kongress finanziertes Propagandasprachrohr der USA.

Alinejads Vertrautheit mit der US-Machtelite wurde auf einem Foto deutlich, das sie im Mai 2019 mit dem ehemaligen CIA-Direktor und damaligen Außenminister Mike Pompeo, einem entschiedenen Befürworter eines Regimewechsels im Iran, aufnahm.

Issa deckte auf, dass die U.S. Agency for Global Media zwischen 2015 und 2022 mehr als 628.000 Dollar an Alinejad zahlte, um verschleierte Frauen zu belästigen, Propaganda zu verbreiten und mehr Sanktionen gegen den Iran zu fordern – obwohl diese Sanktionen unermessliches Leid verursachten, insbesondere bei Frauen.

Wenn Alinejad islamische Regime wegen der Unterdrückung von Frauen angreift, nimmt sie in der Regel nur Feinde der USA ins Visier – in erster Linie den Iran und das Taliban-Regime in Afghanistan – und nicht Verbündete der USA wie Saudi-Arabien, das für seine Misshandlung von Frauen besonders berüchtigt ist.

Alinejad hat seltsamerweise nie versucht, sich hinter die Feministinnen in Saudi-Arabien zu stellen – nur hinter US-Feindstaaten wie Iran und Afghanistan. [Quelle: humanists.international]

Wie groß ist also Alinejads tatsächliches Engagement für die Rechte der Frauen?



Alinejad’s Komplizen

Einer der ersten, der die Polizei beschuldigte, Amini geschlagen zu haben, war Maziar Bahari, ein Filmemacher, ehemaliger Newsweek-Reporter (1998-2011) und Gründer der Anti-Ayatollah-Nachrichtenseite IranWire, der ein Buch über seine Inhaftierung im berüchtigten Evin-Gefängnis in Teheran geschrieben hat, die seiner Meinung nach auf einer erfundenen Anklage wegen Spionage und Aufwiegelung nach den umstrittenen Wahlen im Iran 2009 beruhte.

Ein weiterer Twitter-Beitrag, in dem eine offenbar falsche Darstellung verbreitet wurde, stammte von Babak Taghvaee, einem Militärschriftsteller, der beschuldigt wurde, ein CIA-, Mossad- und britischer MI6-Agent zu sein und Berichte für das Pentagon und das vom US-Außenministerium finanzierte Radio Free Asia/Radio Liberty zu schreiben.



Welche Rolle spielt die NED?

Die National Endowment for Democracy (NED) ist ein Ableger der CIA, der weltweit zivilgesellschaftliche Gruppen mit dem Ziel unterstützt, “Kapitalismus und Demokratie zu stärken” und Regierungen zu stürzen, die den USA nicht gefallen.

Im Jahr 2021 stellte sie dem Iran 631.500 Dollar zur Verfügung. Ein Teil der Summe ging an Menschenrechtsgruppen, die Missstände in der iranischen Regierung dokumentieren, um diese zu diskreditieren. Andere Zuschüsse gingen an Mediengruppen, die negative Geschichten über die iranische Regierung verbreiten, und noch mehr an die Unterstützung regimekritischer politischer Gruppen unter dem Deckmantel der Demokratieförderung.

Das NED hat Unterstützung für Alinejads Buch getwittert und auf seiner Website Artikel veröffentlicht, die einen Regimewechsel unterstützen. Am 22. September erschien beispielsweise im Democracy Digest” des NED ein Artikel mit dem Titel Iran Protests Pose New Test for Failed Regime”[6].

In dem Artikel, der das Gerücht verbreitete, der Oberste Führer des Irans liege im Sterben, wurden Menschenrechtsaktivisten zitiert, die die Reaktion der iranischen Regierung auf die Proteste und die Behandlung der Frauen im Lande verurteilten, für die Aminis Tod angeblich symbolisch sei.

Mariam Memarsadeghi, eine leitende Mitarbeiterin des Macdonald-Laurier-Instituts in Ottawa, wird mit den Worten zitiert, dass “Menschen aller Weltanschauungen und Lebensstile gemeinsam auf der Straße sind und den Sturz des Regimes fordern”.

Memarsadeghi fuhr fort:

“Die einzige Möglichkeit für die Frauen und Mädchen im Iran, sich von der willkürlichen Gewalt, der Demütigung und der alltäglichen Angst vor einem totalitären Regime zu befreien, besteht darin, dieses Regime loszuwerden. Sich so zu äußern ist definitiv besser, als es nicht zu tun, aber die Außenpolitik der demokratischen Staaten und der Vereinten Nationen muss darauf hinweisen, dass dieses Regime nicht existieren sollte… Solange diese Kabale regiert, gibt es wirklich keine Aussicht auf Frauenrechte im Iran.”



Welche Art von Regimewechsel?

Der NED-Artikel “Democracy Digest” und andere Artikel dieser Art sprechen sich zwar für einen Regimewechsel aus, sagen aber nur sehr wenig darüber aus, welche Art von Regime sie anstelle der Ajatollahs sehen möchten.

Letzteres mag hart sein, aber für welche Art von Wirtschaftsprogramm, abgesehen von der Abschaffung des Hidschabs, treten sie ein? Und welche Politik gegenüber anderen Ländern des Nahen Ostens wäre besser als die der Ajatollahs?

Viele scheinen den Iran sehr eng mit den USA verbünden zu wollen, was die Frage aufwirft, ob sie eine Rückkehr zur Herrschaft des Schahs und zu der Art von ausbeuterischen Wirtschaftspraktiken wünschen, die den Iran zu einem unterentwickelten Vasallenstaat des Westens gemacht und die iranische Revolution von 1979 überhaupt erst ausgelöst haben.

Und wie sieht es mit dem Schicksal von Syrien, Libyen und der Ukraine aus? Wollen die Befürworter eines Regimewechsels im Iran, dass ihr Land in einen Bürgerkrieg verwickelt und zerstört wird?

Auch wenn es keine stichhaltigen Beweise für eine Verwicklung der CIA in die iranischen Proteste gibt, so deuten doch alle Anzeichen darauf hin, dass sich die Geschichte wiederholt – von der lautstarken Unterstützung der Proteste durch Präsident Biden und die US-Medien über die starke Beteiligung der NED im Iran bis hin zu der Rolle, die feministische Twitter-Kriegerinnen im Exil mit Verbindungen zu von der US-Regierung finanzierten Einrichtungen spielen.

Trotz der zunehmenden Inflation und der Uneinigkeit über die Hidschab-Politik wird das Regime der Ajatollahs wahrscheinlich Bestand haben, denn die Iraner kennen ihre Geschichte.

Sie erinnern sich an die Brutalität des von den USA installierten Schahs und an den Sturz der iranischen Demokratie durch die CIA und wissen, wie der westliche Imperialismus viele Länder des Nahen Ostens geschwächt und gedemütigt hat – und es wieder tun wird – wie immer unter dem Deckmantel der Förderung von Frauen- und anderen Menschenrechten.

*

Fühlen Sie sich frei, Artikel von Global Research erneut zu veröffentlichen und zu teilen.

Jeremy Kuzmarov ist leitender Redakteur des CovertAction Magazine. Er ist der Autor von vier Büchern über die US-Außenpolitik, darunter Obama’s Unending Wars (Clarity Press, 2019) und The Russians Are Coming, Again, mit John Marciano (Monthly Review Press, 2018). Er ist zu erreichen unter: jkuzmarov2@gmail.com.

Anmerkungen

Der iranische Präsident Ebrahim Raisi forderte eine umfassende Untersuchung und sagte zu Aminis Familie: “Ihre Tochter ist wie meine eigene Tochter, und ich habe das Gefühl, dass dieser Vorfall einer meiner Lieben widerfahren ist”.

Ebenso problematisch ist aus Sicht der USA die jüngste Unterstützung Irans für die russische Militäroperation in der Ukraine mit Kampfdrohnen sowie der Beitritt Irans zur Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) und die Vereinbarung, China im Gegenzug für chinesische Investitionen in die iranische Infrastruktur Öl zu liefern. Kürzlich kündigte Teheran außerdem an, den Handel mit Russland nicht mehr in US-Dollar, sondern in den Währungen der beiden Länder abzuwickeln.

Jeremy Kuzmarov, Obama’s Unending Wars: Fronting the Foreign Policy of the Permanent Warfare State (Atlanta: Clarity Press, 2019), 255.

Im Jahr 2021 schlug der stellvertretende iranische Parlamentssprecher Ali Motahari vor, ein weiteres Referendum über den Schleier durchzuführen, was die beste Möglichkeit wäre, das Gesetz aufzuheben, wenn es unpopulär ist.

Selbst die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch räumte ein, dass einige Demonstranten Steine warfen und andere die Sicherheitskräfte angriffen. Saterah Sadeghi, eine Erzieherin aus Isfahan, sagte dem Journalisten Max Blumenthal vom Grayzone Project, dass “viele dieser Menschen [die an den Protesten beteiligt waren] wegen der Schläger und des Mobs starben, die an diesen Protesten beteiligt waren”. Sadeghi sagte auch, dass militante kurdische Gruppen aus dem Irak, die im Iran Chaos säen wollten, zu denjenigen gehörten, die Polizeistationen angriffen. Sie gehörten zum Barzani-Clan, der in der Vergangenheit von den USA und dem israelischen Mossad bewaffnet wurde. Übersetzt mit Deepl.com

Das Regime gilt als gescheitert, weil es den USA auf der internationalen Bühne die Stirn geboten hat – andere Regierungen mit einer schlechteren Menschenrechtsbilanz, wie Saudi-Arabien, und die Wirtschaft werden nie als solche bezeichnet.

