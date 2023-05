https://www.middleeastmonitor.com/20230517-does-the-eu-really-support-the-palestinians-and-their-rights/

Menschen versammeln sich auf der Bab al-Yaman Straße, um gegen Israels Angriffe auf Gaza zu protestieren und um Solidarität für die Palästinenser in Sanaa, Jemen, am 14. Mai 2023 zu zeigen [Mohammed Hamoud – Anadolu Agency]

Unterstützt die EU wirklich die Palästinenser und ihre Rechte?

Von Motasem A Dalloul

17. Mai 2023

Letzte Woche haben die israelischen Besatzungstruppen eine von der EU finanzierte Schule im Stadtteil Jubbet Adh-Dhib in Bethlehem im besetzten Westjordanland abgerissen. Es war das zweite Mal, dass die Schule von Israel abgerissen wurde; das erste Mal geschah dies 2017, nachdem alle rechtlichen Möglichkeiten, den Abriss zu verhindern, ausgeschöpft worden waren.

Vor zwei Wochen berichtete das Büro des Sonderkoordinators der Vereinten Nationen für den Nahost-Friedensprozess, dass die israelischen Besatzungsbehörden nicht nur palästinensische Schulen abreißen, sondern auch den Bau neuer Schulen behindern. Dem Bericht zufolge beträgt das Bevölkerungswachstum unter den Palästinensern 2,4 Prozent, was bedeutet, dass bis 2025 600 neue Schulen erforderlich sein werden.

Die EU hat die jüngste Zerstörung der palästinensischen Schule in Jubbet Adh-Dhib durch Israel verurteilt. Doch noch während die Verurteilung ausgesprochen wurde, feierte sie die Gründung des zionistischen Besatzungsstaates Israel auf den Trümmern Hunderter palästinensischer Häuser, Moscheen, Schulen, Fabriken und historischer Stätten, die einst von der palästinensischen Präsenz im gesamten besetzten Palästina zeugten.

Nur 10 Tage vor der Zerstörung der von der EU finanzierten Schule durch Israel sandte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, eine Botschaft an den israelischen Präsidenten Isaac Herzog, in der sie ihm zum 75-jährigen Jubiläum der Unabhängigkeit des Besatzungsstaates gratulierte. Ihre Botschaft entlarvte die Heuchelei Europas. Laut von der Leyen war die Gründung Israels ein “Traum”, der “verwirklicht wurde”. Sie deutete an, dass der Holocaust “die größte Tragödie der Menschheitsgeschichte” sei.

Sie hat zwar Recht, was die Ungeheuerlichkeit des Nazi-Holocausts angeht, aber warum hat sie nicht die völkermörderischen ethnischen Säuberungen erwähnt, die von zionistischen jüdischen Terrorbanden gegen die Palästinenser begangen wurden? “Das jüdische Volk kann endlich ein Haus im gelobten Land bauen”, sagte von der Leyen, als ob die Menschen in Palästina kein Recht auf das Land hätten, in dem sie seit Jahrhunderten leben.

Sie ignorierte die Tatsache, dass die zionistischen jüdischen Terroristen, deren Gewalt hinter der Gründung des Staates Israel stand, 70 Massaker an den einheimischen Palästinensern verübten, von denen wir wissen. Es könnten noch mehr gewesen sein. Sie ignorierte auch die Tatsache, dass dieselben Terroristen 15.000 Palästinenser töteten, 531 palästinensische Dörfer zerstörten und über 800.000 Palästinenser gewaltsam aus ihren Häusern vertrieben.

Die europäische Regierungschefin ignorierte völlig die palästinensische Nakba, die bereits vor 1948 begann und mit der vollen Komplizenschaft der USA und Europas fortgesetzt wird. Ihre Unterstützung für Israel bedeutet, dass es ungestraft handeln kann und dies auch tut, während es täglich mehr palästinensisches Land stiehlt und religiöse und historische Stätten schändet, sowohl muslimische als auch christliche.

Ursula von der Leyen ist natürlich Deutsche. Ihre Beschreibung des Holocausts als “Tragödie” verharmlost, was die Europaabgeordnete Clare Daly als “Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit” bezeichnete. Darüber hinaus ist die scheinbare Freude der deutschen Politikerin darüber, dass das “Haus im gelobten Land” endlich gebaut wurde, ein Ausdruck ihrer Unterstützung für die ethnischen Säuberungen, die seit 1948 stattgefunden haben und ohne die dieses “Haus” nicht möglich gewesen wäre. Dabei setzt sie sich über die legitimen Rechte der Palästinenser einfach hinweg.

“Heute feiern wir 75 Jahre lebendige Demokratie im Herzen des Nahen Ostens, 75 Jahre Dynamik, Einfallsreichtum und bahnbrechende Innovationen”, schwärmte von der Leyen. “Sie haben die Wüste im wahrsten Sinne des Wortes zum Blühen gebracht, wie ich bei meinem Besuch in der Negev im vergangenen Jahr feststellen konnte.”

Diese “lebendige Demokratie” hat die extremste rechtsextreme Regierung in Israels Geschichte der extremistischen Regierungen gewählt und sorgt dafür, dass die 20 Prozent der Israelis, die Palästinenser sind, Bürger zweiter Klasse sind. Hat sie nicht gesehen, dass Zehntausende von Israelis auf die Straße gehen, um gegen die Pläne eines wegen Betrugs und Korruption angeklagten Premierministers zu protestieren, der die Justiz schwächen und die Kontrolle über den Obersten Gerichtshof in die Hände rechter Fanatiker legen will, um sich selbst aus der Verantwortung zu ziehen?

Weiß die europäische Regierungschefin nicht – oder interessiert sie sich nicht dafür -, dass die großen Menschenrechtsgruppen B’Tselem, Human Rights Watch und Amnesty International alle erklärt haben, dass Israel die rechtliche Schwelle überschritten hat, um als Apartheidstaat bezeichnet zu werden? Wie passt das mit ihrer Behauptung zusammen, Israel sei eine “lebendige Demokratie”? Selbst Juden, die sich gegen die Unterdrückung Israels wehren, werden misshandelt und angegriffen.

Die EU erklärte, dass sie “die israelischen Behörden aufgefordert hat, den Abriss, der 81 Kinder und ihre Ausbildung direkt betrifft, nicht durchzuführen.” Wie kann ich irgendetwas vertrauen, was die EU zu solchen Themen sagt, wenn ein hoher europäischer Beamter sagt, dass Europa “gemeinsame Kultur und Werte” mit Israel hat?

Der israelische Besatzungsstaat kümmert sich nicht im Geringsten um die Bildung palästinensischer Kinder; seine Soldaten zerstören nicht nur Schulen, sondern schikanieren, verhaften und töten auch palästinensische Kinder, warum also sollte Israel auf die EU hören, wenn sie den Besatzungsstaat “bittet”, eine Schule nicht zu zerstören? Ist es das, was von der Leyen mit “gemeinsamer Kultur und gemeinsamen Werten” meint?

Unterdessen bevorzugt die EU Israel in allen Lebensbereichen, einschließlich der Bildungsförderung; die Palästinenser bekommen nur die Brosamen. Projekte in Israel werden weiterhin von der EU finanziert, auch wenn Israel von der EU finanzierte Projekte, die den Palästinensern helfen sollen, zerstört.

Allein im Jahr 2022 wurden im besetzten Westjordanland, einschließlich Ostjerusalem, insgesamt 954 Gebäude in palästinensischem Besitz von Israel abgerissen oder beschlagnahmt, so viele wie seit 2016 nicht mehr. Warum hat die EU keinen wirklichen Druck auf Israel ausgeübt – viel mehr als eine einfache Aufforderung -, damit dies aufhört? Ihre finanzielle, politische, militärische und diplomatische Unterstützung für den Apartheidstaat gibt der EU ein echtes Druckmittel in die Hand, aber sie entscheidet sich, es nicht zu nutzen.

Die Wüste zum Blühen zu bringen” ist natürlich einer der großen zionistischen Mythen. Er impliziert, dass Palästina ein “Land ohne Volk für ein Volk ohne Land” war – ein weiterer zionistischer Mythos – und ein unfruchtbares Ödland, bevor Israel gegründet wurde. Die britische Peel-Kommission stellte in den 1930er Jahren fest, dass Palästina der weltweit größte Exporteur von Zitrusfrüchten war. Die Palästinenser brauchten die Zionisten nicht, um ihnen zu zeigen, wie sie ihr Land bewirtschaften können.

Als Palästinenser, der sein Land, seine Geschichte, seine Kultur und seine Werte schätzt, kann ich niemandem trauen, der auf der einen Seite behauptet, die Rechte der Palästinenser zu unterstützen, und gleichzeitig die zionistische Besetzung meines Landes und den Apartheidstaat Israel lobt. Wenn Ursula von der Leyen auch nur einen Funken Anstand und Integrität besitzt, sollte sie ihr Lob für den zionistischen Staat und die Gewalt, die er den Palästinensern zufügt, zurücknehmen und stattdessen versuchen, Israels brutale militärische Besetzung meines Landes zu beenden. Übersetzt mit Deepl.com

