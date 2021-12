Scheinheilig

Bild: Der Präsident der Vereinigten Staaten Joe Biden in Washington, DC am 15. November 2021 [Kyle Mazza/Anadolu Agency]

US-Abgeordnete stimmen für die Bekämpfung der weltweiten Islamophobie, aber wird auch gegen Israel ermittelt?

Von Nasim Ahmed

18. Dezember 2021

Nach der knappen Abstimmung über die Bekämpfung der Islamophobie in dieser Woche und den sensationellen Enthüllungen einer großen muslimischen Gruppe in den USA zu urteilen, wird der Versuch von Präsident Joe Biden, die USA in einen neuen Abschnitt der Geschichte zu führen und die Ära nach dem 11. September zu beenden, während er so gut wie die einzige Supermacht bleibt, vor einigen seiner größten Herausforderungen stehen. Die Beseitigung der fremdenfeindlichen Strömung des antimuslimischen Rassismus, die mit dem “Krieg gegen den Terror” entfesselt wurde, und die Untersuchung der Zusammenarbeit Israels mit der globalen Islamophobie-Industrie sind nur einige der zu überwindenden Hürden.

Biden kam mit dem Versprechen, die “ewigen Kriege” der USA zu beenden und die US-Außenpolitik neu auszurichten – weg von der zwei Jahrzehnte währenden obsessiven Konzentration auf die Terrorismusbekämpfung und hin zu einer Vorbereitung der USA auf die Herausforderungen des einundzwanzigsten Jahrhunderts. Jahrhunderts vorzubereiten. Dazu gehören die weltweite Führung bei der Bekämpfung des Klimawandels, die Wiederbelebung der Demokratie und die Vorbereitung der USA und ihrer Verbündeten auf einen dauerhaften Wettbewerb mit China und – in geringerem Maße – Russland.

Doch trotz der Neukalibrierung der US-Prioritäten für die Zukunft bleiben die Infrastruktur und der rassistische Diskurs, die einen zwei Jahrzehnte andauernden, scheinbar nicht enden wollenden Krieg im Nahen Osten ermöglicht haben, bestehen. Die größte Herausforderung für Biden wird nicht die Neuausrichtung des aufgeblähten militärisch-industriellen Komplexes sein, der im Zentrum der Infrastruktur des Krieges gegen den Terror steht. Die Waffenhersteller können und werden neue Feinde finden und weiterhin noch größere Gewinne einfahren.

Andere dysfunktionale Merkmale der 9/11-Ära werden viel schwerer zu lösen sein, nämlich die Beschleunigung autoritärer Trends in der ganzen Welt, wo die Bedrohung durch den “muslimischen Terrorismus” ausgenutzt wird, um grobe Menschenrechtsverletzungen zu rechtfertigen und die Demokratie zu untergraben. Es erübrigt sich zu erwähnen, dass die Angstmacherei vor dem Terrorismus und die Verschwörungstheorien über die “schleichende Scharia” tief in Kultur und Gesellschaft verwurzelt sind, nicht nur in den USA, sondern überall auf der Welt.

Persönlichkeiten wie der chinesische Präsident Xi Jinping und viele Regime im Nahen Osten haben sich die US-Terrorismusbekämpfung zum Vorbild genommen. Erinnern Sie sich, wie Obama zu Beginn seiner Präsidentschaft versuchte, Guantánamo Bay zu schließen. Er plante, einige uigurische Gefangene freizulassen, um zu zeigen, dass die US-Regierung bereit war, ihren Teil beizutragen. Obamas Vorschlag stieß auf heftigen Widerstand, was zu Einschränkungen führte, die die Schließung des Gefängnisses verhinderten. Republikanische Politiker führten die Anklage gegen Obama an. Sie veröffentlichten eine gemeinsame Erklärung, in der sie behaupteten, dass die Uiguren: “Sie haben radikale religiöse Ansichten, die es ihnen erschweren, sich in unsere Bevölkerung einzugliedern.” Ihre Erklärung klang genau wie die Propaganda der Kommunistischen Partei Chinas in Bezug auf ihr Vorgehen in Xinjiang.

Bidens Versuch, die Architektur des Krieges gegen den Terror, die die USA so lange beflügelt hat, durch ein generationenübergreifendes, jahrzehntelanges Projekt zu ersetzen, stößt einmal mehr auf den Widerstand der Republikaner. Mit ihrem einstimmigen Votum gegen einen neuen Gesetzesentwurf zur Bekämpfung der Islamophobie haben sie gezeigt, dass die republikanischen Kongressmitglieder die stärksten Gegner von Bemühungen sind, die fremdenfeindlichen Strömungen zu bekämpfen, die in den letzten zwei Jahrzehnten die Feindseligkeit gegenüber Muslimen geschürt haben.

Unter dem Titel Combating International Islamophobia Act (Gesetz zur Bekämpfung der internationalen Islamophobie) stimmte das US-Repräsentantenhaus diese Woche für einen Gesetzentwurf zur Bekämpfung des antimuslimischen Rassismus. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass das US-Außenministerium ein Büro einrichtet, das von einem Sonderbeauftragten geleitet wird, der einen jährlichen Bericht über Fälle von Islamophobie, einschließlich Gewalt gegen und Belästigung von Muslimen und Vandalismus an ihren Moscheen, Schulen und Friedhöfen weltweit, veröffentlicht.

In den Berichten werden nicht nur Fälle von antimuslimischem Rassismus erfasst, sondern auch Propagandabemühungen staatlicher und nichtstaatlicher Medien aufgezeigt: “Um Rassenhass zu fördern oder zu Gewalttaten gegen Muslime anzustiften”. Ein Beispiel hierfür war die antimuslimische Desinformationskampagne, die in Indien während des Ausbruchs der Covid-19-Pandemie wütete. Der Bericht wird auch alle Fälle von Zwangsarbeit, Umerziehung oder das Vorhandensein von Konzentrationslagern, wie z. B. für die Uiguren in Chinas Xinjiang-Region, dokumentieren.

Mit einer parteiübergreifenden Abstimmung – 219 zu 212 – wurde der Gesetzentwurf angenommen, aber nur knapp, was einmal mehr die tiefe Kluft in den USA in Bezug auf den Islam und die Muslime verdeutlicht. Hätten die progressiven Abgeordneten auf einer Maßnahme bestanden, mit der die Republikanerin Lauren Boebert wegen islamfeindlicher Äußerungen aus ihren Ausschüssen entfernt werden sollte, wäre der Gesetzentwurf vielleicht nicht angenommen worden. Die Abgeordnete aus Colorado hatte mit ihrer Bemerkung, Ilhan Omar, eine der ersten muslimischen Frauen, die in den Kongress gewählt wurde, könnte eine Terroristin sein, für Empörung gesorgt.

Die Republikaner lehnten den Gesetzentwurf während der Debatte im Plenum dennoch entschieden ab. Nach der verlorenen Abstimmung ließen einige ihre Frustration in typisch islamfeindlicher Manier in den sozialen Medien aus. Marjorie Taylor Greene, eine republikanische Abgeordnete aus Georgia, wiederholte ihre islamfeindlichen Angriffe auf den Verfasser des Gesetzentwurfs Omar in einem langen Twitter-Thread und bezeichnete ihn fälschlicherweise als den von Omar: “Neuester Versuch, die ganze Welt zu zwingen, sich dem Islam zu unterwerfen”. Greene ist einer von mehreren republikanischen Gesetzgebern, die Omar als Mitglied der “Dschihad-Truppe” bezeichnet haben.

Die Nagelprobe für Bidens außenpolitische Neuausrichtung wird sein, ob das Amt, das zur Bekämpfung der internationalen Islamophobie eingerichtet wurde, seine Aufgabe unparteiisch wahrnehmen kann. Es ist leicht vorstellbar, dass die Arbeit eines solchen Büros darauf abzielt, den Rassismus und die Menschenrechtsverletzungen der Feinde der USA in einer künftigen Auseinandersetzung mit China aufzudecken und die rhetorische Rechtfertigung für eine kriegerische US-Politik gegenüber der Kommunistischen Partei Chinas zu liefern.

Ein Bericht über die Bekämpfung der weltweiten Islamophobie wird nicht nur über China, Indien und Myanmar berichten müssen, sondern auch über die engsten Verbündeten der USA – einschließlich Israel. Trotz einer Fülle von Beweisen wurde den Überschneidungen zwischen der weltweit zunehmenden Islamophobie und rechtsextremen zionistischen Gruppen nur sehr wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Die Vorstellung von Muslimen als den “Anderen”, als Terroristen in unserer Mitte, hat eine politische und kulturelle Kluft geschaffen, von der der Staat Israel sehr profitiert hat.

Sensationelle Beweise für diese Überschneidung wurden diese Woche bei der Abstimmung des Kongresses über das Gesetz gegen Islamophobie enthüllt. Die prominente muslimische Rechtsgruppe Council on American-Islamic Relations (CAIR) gab bekannt, dass sie die jahrelangen Bemühungen einer Hassgruppe, Moscheen und muslimisch-amerikanische Organisationen zu infiltrieren und auszuspionieren, aufgedeckt und gestoppt habe.

CAIR teilte mit, dass es im vergangenen Jahr darauf aufmerksam gemacht wurde, als es erfuhr, dass mehrere Personen, die an Aktivitäten der muslimischen Gemeinschaft beteiligt waren, als Spione für die von Steven Emerson geleitete antimuslimische Hassgruppe Investigative Project on Terrorism (IPT) tätig waren. Das Southern Poverty Law Centre hat Emerson als antimuslimischen Aktivisten bezeichnet.

Gestern legte CAIR Beweise für die Verbindung zwischen der Arbeit von IPT zur Islamophobie und dem Staat Israel vor. Das Beweismaterial ist “umfangreich” und umfasst etwa 100 Akten, E-Mails und Dokumente, die darauf hinweisen, dass Emerson mit der israelischen Regierung zusammenarbeitete.

In einem Fall erkundigt sich die israelische Regierung bei Emerson nach einer amerikanischen Studentengruppe und ob diese Verbindungen zur Hamas habe. Die von CAIR vorgelegten Beweise zeigen, dass Emerson in Tel Aviv mit israelischen Beamten zusammen war und dass er eine E-Mail an seine Mitarbeiter geschickt hatte, in der es um eine dringende Anfrage aus dem Büro des ehemaligen israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu ging. Die von IPT im Auftrag Israels durchgeführten Recherchen versuchten, die Hamas mit der Terrororganisation Boko Haram in Verbindung zu bringen. Emerson leitete die Anfrage an seine Mitarbeiter weiter und teilte ihnen mit, dass die Anfrage aus Israel dringend sei.

Für CAIR hat der Vorfall mehrere Fragen aufgeworfen: “Was hat die antimuslimische Gruppe mit all den Informationen gemacht, die sie beim Ausspionieren muslimischer Organisationen gesammelt hat? Hat sie die Informationen an ausländische Regierungen weitergegeben, und wenn ja, was hat die ausländische Regierung mit diesen Informationen gemacht?”

Dies sind zweifellos ernste Fragen, die jede von den USA eingerichtete Stelle zur Untersuchung der Verbreitung der weltweiten Islamophobie untersuchen muss. Die Frage bleibt jedoch bestehen: Sind die USA in der Lage, die Rechte und Freiheiten ihrer muslimischen Bürger über die Interessen ihres so genannten engsten Verbündeten zu stellen, der auf frischer Tat ertappt wurde, als er mit einem der Hauptakteure der weltweiten Islamophobie-Industrie zusammenarbeitete? Übersetzt mit Deepl.com

