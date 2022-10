https://www.globalresearch.ca/us-officials-admit-weapons-supplied-kiev-could-reach-russian-territory/5795586



US-Beamte geben zu, dass an Kiew gelieferte Waffen russisches Territorium erreichen könnten

Von Lucas Leiroz de Almeida

Global Research, 6.Oktober 2022

InfoBrics

Die USA beharren darauf, die Situation in der Ukraine zu eskalieren und die globale Sicherheitskrise zu verschärfen. Am 4. Oktober kündigte die US-Regierung ein weiteres Militärhilfepaket für Kiew an, das sich auf mehr als 625 Millionen Dollar beläuft. Obwohl sich das Land in einer schweren politischen, sozialen und wirtschaftlichen Krise befindet und die Staatsverschuldung 30 Billionen Dollar übersteigt, hat die Unterstützung des neonazistischen Regimes in Kiew für die unpopuläre Regierung Biden oberste Priorität.

Schwerwiegender als der bloße Akt der Hilfe für die Ukraine ist jedoch die Art der geleisteten Unterstützung. Vor einigen Monaten begannen die USA mit der Lieferung von M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) an die Ukraine und ignorierten damit mehrere russische Bitten, solche Waffen nicht an Kiew zu liefern. Damals erklärten amerikanische Beamte, dass diese Waffen von ihren Partnern nur innerhalb der ukrainischen Territorialgrenzen eingesetzt würden und nicht gegen Ziele in Russland gerichtet seien.

Das Problem ist, dass die USA die russische Souveränität über die kürzlich wieder eingegliederten Regionen nicht anerkennen, auch nicht über die Krim, die 2014 als Teil Russlands anerkannt wurde, nachdem der Wille der Bevölkerung in diesem Sinne durch ein Referendum bestätigt worden war. Damit bleibt die Sackgasse bestehen: Für die USA können Waffen innerhalb der gesamten von Kiew beanspruchten territorialen Grenze eingesetzt werden, die russische Gebiete einschließt.

Kurz nach der Ankündigung des jüngsten Hilfspakets durch die Regierung Biden äußerte sich die stellvertretende US-Verteidigungsministerin für russische, ukrainische und europäische Angelegenheiten, Laura Cooper, zu dem Fall und betonte die Fähigkeit der bereitgestellten Waffen, die russische Krim zu erreichen:

“Unserer Einschätzung nach können sie mit den vorhandenen GMLRS-Fähigkeiten (Guided Multiple Launch Rocket System), die sie mit den HIMARS haben und die wir mit diesem Paket weiter ausbauen, die große Mehrheit der Ziele auf dem Schlachtfeld erreichen, einschließlich der Krim (…) [Dieses Paket] hat einen Wert von bis zu 625 Millionen Dollar [und] wird dazu beitragen, die kritischen Verteidigungsbedürfnisse der Ukraine zu erfüllen”.

Es ist bekannt, dass solche Waffen, je nachdem, wo sie sich befinden, die Krim erreichen könnten. Erwartet wurde die Bereitschaft der USA, von ihren ukrainischen Vertretern eine rationale Haltung zu verlangen und den Einsatz tödlicher Waffen auf Zonen innerhalb des umstrittenen Gebiets zu beschränken. Die Krim ist nicht einmal eine Konfliktzone, da die russische Souveränität in der Region seit 2014 befriedet ist. Ein Angriff auf die Krim, wie ihn die ukrainischen Streitkräfte bereits mehrfach durchgeführt haben und den Russland ignoriert hat, um eine Eskalation zu vermeiden, ist ein Angriff auf russisches Territorium. Und Coopers Worte klingen an dieser Stelle wie eine Art “Erlaubnis” Washingtons für ein solches Verhalten Kiews.

In Wirklichkeit ist die Lage viel ernster als das. Die eigentliche Begründung für dieses jüngste Paket war die “Notwendigkeit”, auf die russischen Referenden zu reagieren, die der Westen als illegales Manöver betrachtet. Dies wurde von Außenminister Anthony Blinken selbst bestätigt, der das Paket mit den Worten kommentierte:

“Die jüngsten Entwicklungen – von Russlands Scheinreferendum und versuchter Annexion bis hin zu neuen Enthüllungen über die Brutalität gegen Zivilisten in den ehemals von Russland kontrollierten ukrainischen Gebieten – bestärken uns nur in unserer Entschlossenheit”.

In der Praxis bestätigen die Erklärungen von Cooper und Blinken nur, dass die USA die Entscheidung des Volkes dieser Regionen, Teil Russlands zu sein, nicht respektieren werden, und dass es daher keine Forderung Washingtons an Kiew gibt, seine Angriffskapazität einzuschränken. Bombenangriffe auf Cherson, Saparoschje, Donezk, Lugansk und sogar auf die Krim sind “erlaubt” und werden vom Westen sogar gefördert, um die “illegale russische Besetzung” zu beenden.

Eine flexiblere Haltung des Westens könnte erreicht werden, wenn es eine diplomatische Bereitschaft gäbe. Keine Anerkennung zu haben, bedeutet nicht, Bombenangriffe zuzulassen und die Destabilisierung zu fördern. Es wäre durchaus möglich, dass Washington, auch wenn es die Legitimität der russischen Souveränität in diesen Regionen nicht anerkennt, Kiew daran hindert, sie zu bombardieren, nur um eine noch größere militärische Eskalation zu vermeiden. Für die USA und die NATO hatten die Entschärfung des Konflikts und die Suche nach Frieden jedoch nie Priorität. Der Westen scheint wirklich bereit zu sein, die Kämpfe bis zur letzten Konsequenz zu führen, solange Russland weiterhin auf jede erdenkliche Weise konfrontiert und angegriffen wird.

Der Konflikt ändert seinen Charakter radikal, sobald die Russische Föderation zum Ziel von Angriffen wird. Die spezielle Militäroperation zur Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine steht nun neben einer Operation zur territorialen Verteidigung von Regionen, die zu Russland gehören. Der Schutz der territorialen Integrität hat für jeden Staat oberste Priorität, und Moskau wird mit Sicherheit alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass seine wieder eingegliederten Regionen von ausländischen Regimen bombardiert werden. Übersetzt mit Deepl.com

