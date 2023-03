https://mate.substack.com/p/in-nord-stream-attack-us-officials?utm_source=post-email-title&publication_id=100118&post_id=107139196&isFreemail=true&utm_medium=email

Einen Monat nachdem Seymour Hersh berichtet hat, dass die USA die Nord Stream-Pipelines in die Luft gesprengt haben, finden US-Beamte einen Sündenbock in der Ukraine und Stenographen in der New York Times.

US-Beamte schieben die Schuld am Nord-Stream-Angriff auf die stellvertretende Ukraine



von Aaron Maté

8. März 2023

Fast sechs Monate nach der Explosion der Nord Stream-Pipelines und einen Monat nachdem Seymour Hersh berichtet hat, dass die Regierung Biden dafür verantwortlich sei, haben US-Beamte ihre Verteidigung vorgestellt. Laut der New York Times behaupten anonyme Regierungsquellen, dass “neu gesammelte Geheimdienstinformationen” nun “darauf hindeuten”, dass der Nord-Stream-Bomber in Wirklichkeit eine “pro-ukrainische Gruppe” war.

Die einzige bestätigte “Information” über diese angebliche “Gruppe” ist, dass US-Beamte nichts über sie zu sagen haben.

“US-Beamte sagten, es gäbe viel, was sie nicht über die Täter und ihre Verbindungen wüssten”, berichtet die Times. Die angeblich “neu gesammelten” Informationen “enthalten keine Angaben über die Mitglieder der Gruppe oder darüber, wer die Operation geleitet oder bezahlt hat”. Obwohl die Quellen der Times nichts über sie wissen, spekulieren sie dennoch, dass “die Saboteure höchstwahrscheinlich ukrainische oder russische Staatsangehörige waren, oder eine Kombination aus beidem”. Sie lassen auch “die Möglichkeit offen, dass die Operation inoffiziell von einer stellvertretenden Kraft mit Verbindungen zur ukrainischen Regierung oder ihren Sicherheitsdiensten durchgeführt wurde”. (Hervorhebung hinzugefügt)

Wenn keine Beweise vorgelegt werden, ist natürlich alles “möglich”. Aber die Quellen der Times sind sich in einem entscheidenden Punkt seltsam sicher: “US-Beamte sagten, dass keine amerikanischen oder britischen Staatsangehörigen beteiligt waren.” Auch gebe es “keine Beweise dafür, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij oder seine führenden Mitarbeiter an der Operation beteiligt waren oder dass die Täter auf Anweisung ukrainischer Regierungsbeamter handelten”.

Obwohl es der Times nicht gelungen ist, konkrete Informationen über die Täter zu erhalten, erklärt sie dennoch, dass die US-Titelstory, die sie auf ihren Seiten platziert hat, “den ersten bedeutenden Hinweis darauf darstellt, wer für den Angriff auf die Nord-Stream-Pipelines verantwortlich ist”.

Es ist unklar, warum die Times ihre beweisfreie “Spur” für “bedeutend” hält und nicht die Hersh-Story, die vier Wochen zuvor erschien. Hershs Bericht war nicht nur älter als der der Times, sondern enthielt auch ausführliche Details darüber, wie die USA die Nord-Stream-Explosionen geplant und durchgeführt haben.

Im Gegensatz dazu hat die Times keine Informationen über die neu entdeckten Täter oder über irgendeinen anderen Aspekt ihrer “bedeutenden” Spur.

“US-Beamte lehnten es ab, die Art der Geheimdienstinformationen offenzulegen, wie sie erlangt wurden oder Einzelheiten über die Stärke der darin enthaltenen Beweise zu nennen”, so die Times. Dementsprechend geben US-Beamte zu, dass “keine festen Schlussfolgerungen” gezogen werden können und dass es “enorme Lücken darin gibt, was die US-Spionagebehörden und ihre europäischen Partner über die Vorgänge wussten”. Aus diesem offensichtlichen Grund sind “US-Beamte, die über die Geheimdienstinformationen unterrichtet wurden, uneins darüber, wie viel Gewicht sie den neuen Informationen beimessen sollen.” Die Times hingegen sieht sich offenbar nicht in einer solchen Beweislast.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die US-Beamten “vieles über die Täter nicht wussten” – d.h. alles; “enorme Lücken” in ihrem Wissen darüber, wie die (unbekannte) “pro-ukrainische Gruppe” angeblich einen Bombenanschlag auf hoher See durchführte; Unsicherheit darüber, “wie viel Gewicht sie ihren “Erkenntnissen” beimessen sollten”; und sogar “keine festen Schlussfolgerungen” anzubieten haben. Darüber hinaus wurden all diese angeblichen “Geheimdienstinformationen” der USA zufällig “neu gesammelt” – nachdem einer der fähigsten Journalisten der Geschichte einen detaillierten Bericht darüber veröffentlicht hatte, wie der US-Geheimdienst den Bombenanschlag geplant und durchgeführt hat.

In Anbetracht der fehlenden Beweise und des merkwürdigen Zeitpunkts liegt der Schluss nahe, dass nicht eine ukrainische “Hilfstruppe” der Schuldige war, sondern dass die USA jetzt ihren ukrainischen Stellvertreter als Sündenbock benutzen.

Als Standardträgerin der etablierten US-Medien ist die “Berichterstattung” der Times völlig in Ordnung. Einige Tage nach dem Bombenanschlag auf die Nord-Stream-Gaspipelines im September 2022 stellte die Times fest, dass “sich ein Großteil der Spekulationen über die Verantwortung auf Russland konzentriert hat” – genau so, wie es US-Beamte sicherlich hoffen würden. Diese Darstellung wurde vom ehemaligen CIA-Direktor John Brennan aufgegriffen, der meinte, dass “Russland mit Sicherheit der wahrscheinlichste Verdächtige” bei dem Nord-Stream-Anschlag sei. Unter Berufung auf anonyme “westliche Geheimdienstmitarbeiter” behauptete CNN, dass “europäische Sicherheitsbeamte russische Marineschiffe in der Nähe der Lecks in der Nord Stream-Pipeline beobachtet haben”, was “einen weiteren Verdacht auf Russland” lenkt, das “von europäischen und US-Beamten als der einzige Akteur in der Region angesehen wird, von dem man annimmt, dass er sowohl die Fähigkeit als auch das Motiv hat, die Pipelines absichtlich zu beschädigen”.

Da die Geschichte, Russland habe seine eigenen Pipelines in die Luft gesprengt, nicht mehr haltbar ist, sollen wir nach der neuen Darstellung der Times glauben, dass eine ungenannte “pro-ukrainische Gruppe”, die “nicht für das Militär oder den Geheimdienst zu arbeiten scheint”, es irgendwie geschafft hat, die einzigartige Fähigkeit zu erlangen, mehrere Sprengsätze an einer stark versiegelten Pipeline auf dem Grund der Ostsee anzubringen.

Dieses Narrativ wird bereits von den deutschen Medien aufgegriffen. Nur wenige Stunden nach der Meldung der Times veröffentlichte die deutsche Zeitung Die Zeit einen Artikel, der sich auf deutsche Beamte beruft und in dem behauptet wird, der Bombenanschlag sei von einer Gruppe von sechs Personen ausgeführt worden, darunter nur “zwei Taucher”. Diese angeblichen Täter, so heißt es, seien mit einer Yacht, die “offenbar zwei Ukrainern gehört”, von Deutschland aus zum Tatort gelangt. Wie eine Yacht die für die Operation benötigte Ausrüstung und den Sprengstoff transportieren konnte, bleibt unerklärt.

Die Saboteure besaßen irgendwie die Fähigkeit, einen Bombenanschlag auf hoher See durchzuführen, aber nicht das Bewusstsein, ihren schwimmenden Tatort ordnungsgemäß aufzuräumen. Laut Die Zeit wurde das Boot “in einem ungereinigten Zustand an den Eigentümer zurückgegeben”, was es “Ermittlern” ermöglichte, “Spuren von Sprengstoff auf dem Tisch in der Kabine” zu entdecken. Sollte dieses schlanke “pro-ukrainische” Crack-Team von Marinekommandos einen weiteren Sabotageakt auf hoher See durchführen, brauchen sie nur einen Reinigungsprofi zu engagieren, um damit durchzukommen.

Die Weltöffentlichkeit wird nicht nur aufgefordert, die öffentlichen Äußerungen der Biden-Administration zu ignorieren, sondern auch deren pauschale Weigerung, Fragen zu beantworten. Dies wurde am vergangenen Wochenende in Washington deutlich, als der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz Biden einen Besuch im Weißen Haus abstattete. Anders als bei Scholz’ letzter Reise nach Washington gab es keine gemeinsame Pressekonferenz. Das war auch verständlich: Bei ihrem letzten gemeinsamen Auftritt hatte Biden verkündet, er werde Nord Stream “beenden”, woraufhin Scholz in peinlichem Schweigen neben ihm stand. Dieses Mal saßen die beiden kurz vor einer Gruppe von Reportern, die schnell aus dem Raum gescheucht wurden, sehr zu Bidens offensichtlicher Freude.

Der Bericht der Times deckt unbeabsichtigt neue Lücken in den gescheiterten Versuchen auf, die Geschichte von Hersh zu widerlegen.

Mitglieder der vom NATO-Staat finanzierten Website Bellingcat, die dem Publikum des NATO-Staats fälschlicherweise als unabhängiges Untersuchungsorgan präsentiert wird, haben versucht, Hershs Behauptungen mit dem Argument in Zweifel zu ziehen, dass die Schiffe, über die er berichtet hat, zum Zeitpunkt des Bombenangriffs nicht aufgespürt werden konnten. Doch wie die Times berichtet, suchen die Ermittler nach Informationen über Schiffe, “deren Ortungstransponder nicht eingeschaltet waren oder nicht funktionierten, als sie das Gebiet passierten, möglicherweise um ihre Bewegungen zu verschleiern”. Hersh hat in Interviews denselben Punkt angesprochen und darauf hingewiesen, dass Biden, als er vor seinem Besuch in Kiew im letzten Monat nach Polen flog, seinen Transponder ausschaltete, um nicht entdeckt zu werden, wie die Associated Press berichtete. Zum Leidwesen der selbsternannten digitalen Sherlocks können große internationale Verbrechen – vor allem solche, in die Geheimdienste verwickelt sind – nicht von ihren Laptops aus aufgeklärt werden.

Hersh wurde auch an den Pranger gestellt, weil er sich auf eine einzige anonyme Quelle berief. Die Times hingegen stützt sich auf mehrere anonyme Quellen, die im Gegensatz zu Hersh keine greifbaren Informationen zu bieten haben. Nachdem Hershs Geschichte einen ganzen Monat lang ignoriert worden war, sah sich der Nachrichtenteil der Times gezwungen, sie zum ersten Mal anzuerkennen. Und das Beste, was den anonymen Quellen einfiel, war nicht nur eine beweisfreie, mit Vorbehalten versehene Erzählung, sondern eine Geschichte, die keinen einzigen Aspekt von Hershs detailliertem Bericht in Frage stellt.

Im Gegensatz dazu ist Hersh einer der erfolgreichsten und einflussreichsten Journalisten in der Geschichte des Berufsstandes. Zwei der Journalisten, die an der Times-Geschichte mitgewirkt haben, Julian E. Barnes und Adam Goldman, haben mehrere Geschichten verfasst, die nachweislich falsche Informationen über anonyme US-Beamte verbreiten.

Im Sommer 2020 gehörten Barnes und Goldman zu den Times-Journalisten, die die CIA-Desinformation verbreiteten, Russland zahle Kopfgelder für tote US-Soldaten in Afghanistan. Als die Regierung Biden zugeben musste, dass diese Behauptung unbegründet war, versuchte die Times, ihre ursprünglichen Behauptungen abzuschwächen, um ihr Gesicht zu wahren.

Im Januar war Barnes Mitverfasser einer Times-Story, in der unter Berufung auf ungenannte “US-Beamte” mehr als ein Dutzend Mal behauptet wurde, “russische Militärgeheimdienstler” steckten hinter “einer jüngsten Briefbombenkampagne in Spanien, deren prominenteste Ziele der Premierminister, der Verteidigungsminister und ausländische Diplomaten waren”. Aber Tage später, so berichtete die Washington Post, verhafteten die spanischen Behörden “einen 74-jährigen Spanier, der gegen die Unterstützung seines Landes für die Ukraine war, aber anscheinend allein gehandelt hat.” (Moon aus Alabama ist eine der wenigen Stimmen, die die betrügerische Berichterstattung der Times angeprangert haben).



Im selben Monat schrieb Goldman zusammen mit seinem Kollegen, dem “Russland-Kopfgeld”-Stenographen Charlie Savage, für eine Times-Geschichte, in der behauptet wurde, dass Sonderberater John Durham “kein Fehlverhalten in den Anfängen der Russland-Untersuchung gefunden hat”, obwohl Durhams Ergebnisse noch nicht veröffentlicht wurden. Wie ich für Real Clear Investigations berichtet habe, hat die Times ihre Behauptung durch das Weglassen von Gegeninformationen und die Verzerrung der verfügbaren Fakten aufgestellt – wie es für die Berichterstattung der etablierten Medien über Russiagate üblich ist.

Die US-Beamten, die hinter der neuesten Nord-Stream-Geschichte der Times stehen, glauben vermutlich, dass sie Hersh das beste Gegenargument geliefert haben, das sie finden konnten. Die Tatsache, dass der Artikel keine konkreten Informationen enthält und von Times-Mitarbeitern verfasst wurde, die nachweislich die von den US-Geheimdiensten verbreitete Propaganda nachplappern, hat letztlich den gegenteiligen Effekt.

Die Darstellung der Times kann nur als weitere Bestätigung dafür angesehen werden, dass Hersh den Nord-Stream-Bomber in Washington gefunden hat. Das erklärt, warum anonyme US-Beamte jetzt Stellvertreter in den etablierten Medien benutzen, um ihren Stellvertreter in der Ukraine zum Sündenbock zu machen. Übersetzt mit Deepl.com

Sehen oder hören Sie hier mein aktuelles Interview mit Seymour Hersh.

