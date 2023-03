Der Hochmut kommt vor dem Fall, gerade für die USA und ihr arrogantes “Personal”! Evelyn Hecht-Galinski

https://scheerpost.com/2023/03/07/us-ambassador-arrogantly-lectures-china-threat-were-the-leader-in-this-region-asia/

Minister Blinken posiert für ein Foto mit Botschafter Burns. U.S. Department of State aus den Vereinigten Staaten, Public domain, via Wikimedia Commons





US-Botschafter belehrt China arrogant über die “Bedrohung”: “Wir sind der Anführer in dieser Region (Asien)!



Von Ben Norton



7. März 2023

Washingtons Botschafter in Peking bezeichnete China als eine “Bedrohung” und “große Herausforderung”. Er erklärte arrogant: “Die Vereinigten Staaten bleiben in dieser Region. Wir sind der Anführer in dieser Region”, womit er sich auf den indopazifischen Raum bezog.

Der Botschafter, Nicholas Burns, betonte: “Wir werden uns hier draußen behaupten. Und ich bin optimistisch – ich beende gerade mein erstes Jahr als Botschafter – was die amerikanische Position in diesem Land [China] und in dieser Region angeht”.

In einem Interview mit der US-Handelskammer äußerte sich Burns sehr aggressiv und ging sogar so weit, China für die Coronavirus-Pandemie verantwortlich zu machen, indem er behauptete, Peking sei nicht ehrlich darüber, was vor drei Jahren in Wuhan mit dem Ursprung der Covid-19-Krise geschah”.

Gleichzeitig lobte der Botschafter die “parteiübergreifende Unterstützung im Kongress zwischen Republikanern und Demokraten für eine wirklich robuste amerikanische Politik zur Verteidigung unserer Interessen hier draußen im Indopazifik, um mit den Chinesen zu konkurrieren”.

An der Podiumsdiskussion mit dem Titel “American Leadership in an Age of Uncertainty” (Amerikanische Führung in einem Zeitalter der Unsicherheit) nahmen auch der US-Botschafter in Israel, Thomas Nides, und die Dritte im Bunde des Außenministeriums, die Unterstaatssekretärin für politische Angelegenheiten Victoria Nuland, teil.

Nuland ist eine neokonservative Hardlinerin, die 2014 einen Putsch unterstützte, durch den der demokratisch gewählte und geopolitisch neutrale ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch gestürzt und ein prowestliches Regime eingesetzt wurde, was den Krieg auslöste, der bis heute andauert.

Diese Veranstaltung der Handelskammer zum Thema “amerikanische Führung” fand einen Tag vor der ersten Anhörung des hawkistischen “Sonderausschusses zur Kommunistischen Partei Chinas” im US-Kongress statt. Der Vorsitzende des Ausschusses, der republikanische Kongressabgeordnete Mike Gallagher, beschrieb Washingtons neue Kälte gegenüber Peking mit extremen Worten: “Dies ist kein höfliches Tennismatch. Dies ist ein existenzieller Kampf darum, wie das Leben im 21. Jahrhundert aussehen wird – und die grundlegendsten Freiheiten stehen auf dem Spiel”.

US-Botschafter beklagt, dass China “eine sehr schwierige Regierung” hat und eine “große Herausforderung” darstellt

Auf dem Podium der Handelskammer sagte Botschafter Burns: “China wird eine der größten Herausforderungen für die Amerikaner in der Zukunft sein”. Er fügte hinzu: “Dies ist offensichtlich ein sehr schwieriger Moment in den Beziehungen zwischen den USA und China”.

Mit Blick auf diese “schwierigen Beziehungen” beklagte Burns, dass die Regierung Xi Jinping “eine sehr schwierige Regierung hier in der Volksrepublik China” sei.

Der Botschafter betonte, dass die USA keinen neuen kalten Krieg gegen China und Russland führen, sondern vielmehr eine energische Kampagne des “Wettbewerbs”.

“Aus meiner Sicht, die ich hier in China sitze und auf den Indopazifik hinausschaue, ist unsere amerikanische Position stärker als vor fünf oder zehn Jahren. Es ist die Stärke unserer Allianzen, es ist die Stärke unseres Privatsektors, es ist unsere Innovationsfähigkeit und unsere Forschungs- und Entwicklungskapazität, die von unseren Forschungseinrichtungen und unseren großen Technologieunternehmen ausgeht”, sagte Burns.

Er rief dazu auf, mit Peking in vier Bereichen – Militär, Wirtschaft, Technologie und Menschenrechte – zu konkurrieren”:

Einer der großen Vorteile, die wir derzeit im Umgang mit einer sehr schwierigen Regierung hier in der Volksrepublik China in einer wettbewerbsorientierten Beziehung haben, ist, dass wir auf breiter Ebene überparteilich darin übereinstimmen, dass wir mit China um militärische Macht im indopazifischen Raum konkurrieren sollten.

Wir konkurrieren in den Bereichen Wirtschaft und Handel, um für die amerikanischen Unternehmen gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, denn die sind im Moment nicht gleich.

Wir konkurrieren sicherlich im Bereich der Technologie.

Und natürlich verteidigen wir unsere Werte. Wir verteidigen die Menschenrechte. Wir sind sehr besorgt über das, was die Chinesen in Xinjiang, Tibet und Hongkong getan haben, über den Mangel an Religionsfreiheit hier.

Und ich denke, dass es in unserem Land und auch zwischen Republikanern und Demokraten im Kongress eine weitgehende Übereinstimmung darüber gibt, dass wir in diesen vier Bereichen konkurrieren müssen.

Burns verurteilte hysterisch den “Ballon-Vorfall” und nannte ihn “eine eindeutige Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität der Vereinigten Staaten” und fügte hinzu, dass “Präsident Biden absolut richtig gehandelt hat, als er den Abschuss des Ballons anordnete”.

Der Botschafter erwähnte nicht, dass Experten der US-Regierung eingeräumt haben, dass der chinesische Ballon wahrscheinlich aufgrund unvorhergesehener Wetterbedingungen versehentlich in amerikanisches Hoheitsgebiet eingedrungen war.

Er vergaß auch zu erwähnen, dass das US-Militär später rund 2 Millionen Dollar ausgab, um einen 12-Dollar-Bastelballon abzuschießen.

Burns stellte chinesische Technologieunternehmen als Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA dar. “Technologie wird ein umkämpftes Gebiet bleiben”, betonte er und unterstrich, dass es “echte Grenzen” für “chinesische Unternehmen gibt, in Unternehmen in den Vereinigten Staaten in Technologiebereichen zu investieren, die wir als wichtig für unsere nationale Sicherheit erachten”.

Der Botschafter zeigte sich schadenfroh:

Die Chinesen, die chinesische Führung, glauben, dass der Osten aufsteigt und dass der Westen, insbesondere die Vereinigten Staaten, im Niedergang begriffen sind.

Ich denke, nach zwei Jahren in dieser Regierung kann ich sagen, dass die Vereinigten Staaten eine gestärkte Position im indopazifischen Raum einnehmen, und jetzt beginnen die Vereinigten Staaten und die NATO sowie die Vereinigten Staaten und die Europäische Union, die Bedrohung durch China und die Konkurrenz durch China auf dieselbe Weise zu sehen.

Burns rief auch dazu auf, die militärische Unterstützung der USA für Taiwan zu verstärken, und erklärte: “Es ist natürlich unsere Pflicht, unsere eigene militärische Stärke in und um Taiwan, in diesem Teil der Welt, aufrechtzuerhalten, um sicherzustellen, dass die taiwanesischen Behörden in der Lage sind, jede Art von chinesischen Offensivmaßnahmen abzuschrecken, jetzt oder in Zukunft”.

In einem freudschen Versprecher bezeichnete der US-Botschafter Taiwan versehentlich als “Land” und erklärte: “Wir wollen in einer Welt leben, in der große Länder kleine Länder nicht herumschubsen können – oder in diesem Fall nicht ein Land, sondern die taiwanesischen Behörden”.



Inzestuöse Beziehung zwischen US-Konzernen und dem Außenministerium

Die Veranstaltung der Handelskammer warf ein Schlaglicht auf die inzestuöse Beziehung zwischen US-Unternehmen und Spitzendiplomaten des Außenministeriums.

Die Podiumsdiskussion wurde vom Vizepräsidenten der Handelskammer und Leiter der Abteilung für internationale Angelegenheiten, Myron Brilliant, moderiert.

Er eröffnete die Diskussion mit einem zustimmenden Zitat der ehemaligen Außenministerin Madeleine Albright, die erklärte: “Wenn wir Gewalt anwenden müssen, dann deshalb, weil wir Amerika sind; wir sind die unverzichtbare Nation. Wir stehen aufrecht und sehen weiter als andere Länder in die Zukunft”.

Brilliant sagte: “Wir werden uns heute die Frage stellen: Ist Amerika immer noch die unverzichtbare Nation? Haben wir die Mittel, die wir brauchen, um unsere Führungsrolle in einer Zeit wirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheit zu behaupten?”

Alle US-Diplomaten auf dem Podium betonten daraufhin, dass die USA immer noch die “Führungsmacht” der Welt seien.

Als Botschafter besteht Burns’ Hauptaufgabe darin, die Interessen der US-Unternehmen zu vertreten.

“Die Unterstützung der US-Unternehmen hier in China ist eine meiner obersten Prioritäten”, twitterte Burns im Juni 2022 stolz nach einem Treffen mit der Amerikanischen Handelskammer in China (AmCham China).

Burns arbeitet sehr eng mit Vertretern von US-Unternehmen zusammen und trifft sich mindestens einmal pro Monat mit der AmCham.

Im Mai 2022 beklagte er sich darüber, dass die US-Unternehmen in China “gleiche Wettbewerbsbedingungen” wünschen.

Bei einem erneuten Treffen mit der AmCham im April bekräftigte Burns: “Ich unterstütze amerikanische Unternehmen nachdrücklich”.

Die unternehmensfreundlichen Bedenken von Burns spiegelten sich auch in einer bahnbrechenden Rede von Außenminister Antony Blinken im Mai 2022 wider. Der US-Spitzendiplomat verkündete im Wesentlichen eine neue Eindämmungspolitik gegenüber China und beklagte gleichzeitig dessen sozialistische Politik und “marktverzerrende Maßnahmen und Praktiken wie Subventionen und Marktzugangsbeschränkungen, die Chinas Regierung seit Jahren nutzt, um sich Wettbewerbsvorteile zu verschaffen”.

Wie Burns forderte auch Blinken “gleiche Wettbewerbsbedingungen” für US-Unternehmen und beklagte: “Im Gegensatz zu US-Unternehmen und anderen marktorientierten Firmen müssen chinesische Unternehmen keinen Gewinn machen – sie bekommen einfach eine weitere Kreditspritze von einer staatlichen Bank, wenn die Mittel knapp werden”.

Die Veranstaltung der Handelskammer im Februar 2023 spiegelte diese neoliberale Wirtschaftsideologie wider.

Der Vizepräsident der Handelskammer, Brilliant, beklagte sich über Chinas “Betonung der staatlichen Unternehmen und das Regulierungsverhalten der Regierung”.

Mit Blick auf den “Wettbewerb” der USA mit China und Russland sagte Brilliant: “Ich glaube, dass die Rolle des Privatsektors in diesem Bereich noch nie so wichtig war wie heute, indem wir mit unserer Regierung zusammenarbeiten, und das werden wir auch weiterhin tun”.

Er betonte, dass es sein Lebensziel sei, “mit dem Privatsektor zusammenzuarbeiten und sicherzustellen, dass wir weiterhin eine enge Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor haben”.

Brilliant beklagte auch, dass Deutschland gegenüber China und Indien gegenüber Russland zu weich sei.

Der US-Botschafter in Israel, Thomas Nides, der ebenfalls an der Podiumsdiskussion teilnahm, sprach offen über die inzestuösen Beziehungen zwischen der Handelskammer und dem Außenministerium.

Nides sagte Brilliant in einem sehr lockeren Ton: “Sie und ich sind gute Kumpel. Wir haben viel Zeit damit verbracht, über Dinge zu reden. Ich fühle mich geehrt, Ihr Freund zu sein”.

Der US-Botschafter bezeichnete die Interaktion zwischen ihnen als “das Spiel”: “Hör zu, Mann, du und ich kennen uns schon lange, wir haben viele lustige und unterhaltsame Reisen zusammen unternommen, viel unternommen. Du repräsentierst das, was großartig ist, wenn man ins Spiel kommt”.

Nides fuhr fort: “Da wir drei zu unterschiedlichen Zeitpunkten in das Spiel eingestiegen sind, waren Sie zu einem wirklich wichtigen Zeitpunkt dabei, nämlich als die Beziehungen zwischen der Wirtschaft und der Regierung von entscheidender Bedeutung waren. Keiner von uns vergisst das”.

Er fügte hinzu: “Ich hatte die Ehre, in der Wirtschaft tätig zu sein. Ich hatte die Ehre, in der Regierung zu sein. Die Realität ist, dass Wirtschaft und Regierung zusammenarbeiten müssen; sie müssen gemeinsame Ziele haben”.

Victoria Nuland erklärt: “Wir befinden uns in der Zeit nach dem Kalten Krieg”.

Als US-Botschafter in China hat Nicholas Burns einen sehr hawkishen Ton angeschlagen.

Als das chinesische Außenministerium im Februar einen verheerenden Bericht mit dem Titel “US-Hegemonie und ihre Gefahren” veröffentlichte, in dem die Verbrechen Washingtons in der ganzen Welt dokumentiert wurden, griff Burns diesen Bericht wütend als “plumpe Propaganda” an, die “einer Großmacht nicht würdig” sei.

Unter dem früheren Präsidenten George W. Bush diente Burns als US-Botschafter bei der NATO sowie als Staatssekretär für politische Angelegenheiten, dem drittmächtigsten Posten im Außenministerium.

Er ist ein enger Verbündeter von Victoria Nuland, der neokonservativen Unterstaatssekretärin für politische Angelegenheiten.

Auf der Veranstaltung der Handelskammer am 27. Februar lobte Burns Nuland mit den Worten: “Es ist ein Vergnügen, mit Menschen wie Toria Nuland zusammenzuarbeiten, die eine meiner engsten Freundinnen und Partnerinnen im US-Außendienst ist”.

In ihren Ausführungen auf dem Podium erklärte Nuland: “Offensichtlich sind wir jetzt am Ende der Zeit nach dem Kalten Krieg angelangt. Wir befinden uns in der Zeit nach dem Kalten Krieg”.

“Ich habe leider das Gefühl, dass wir große Mächte haben, die die freiheitsfördernden Spielregeln anfechten, ähnlich wie zu Beginn meiner Karriere. Sie tun dies, indem sie ihre Nachbarn bedrohen, indem sie Länder in der ganzen Welt unter Druck setzen”, fügte Nuland hinzu.

“Und deshalb ist die Führungsrolle der USA, die schon immer wichtig war, noch wichtiger geworden”, sagte sie.

Nuland verließ die Veranstaltung mit den Worten: “Ich muss mich jetzt mit den Kanadiern treffen und mich um ein anderes heißes Problem kümmern, nämlich Haiti”.

Nuland gehörte zu einer Gruppe westlicher Falken, die auf eine militärische Intervention in Haiti drängten. Kanada hat bereits Militärflugzeuge und -schiffe in das karibische Land entsandt, während die Haitianer vor einer schleichenden Mission warnen, die zu einer neuen westlichen Besetzung ihres Landes führen könnte.

US-Botschafter in Israel warnt vor einer “Achse” Iran-Russland-China

Am 27. Februar nahm auch der US-Botschafter in Israel, Thomas Nides, an der Sitzung der Handelskammer teil.

Er prangerte an, was er eine gefährliche “Achse” zwischen Iran, Russland und China nannte.

Nides warf Teheran vor, Drohnen an Moskau zu verkaufen, und warnte: “Wenn Sie glauben, dass es hier keine Achse zwischen dem Iran und Russland und hoffentlich nicht China gibt, dann sollte das ein Weckruf für uns alle sein”.

Der US-Botschafter rühmte sich, dass die Unterstützung für Israel trotz der rechtsextremen Regierung in Israel, der Vertreter einer neofaschistischen Partei angehören und die von der liberalen Tageszeitung Haaretz mit Nazideutschland verglichen wurde, überparteilich bleibt.

Israels Regierung hat Neo-Nazi-Minister. Das erinnert wirklich an Deutschland im Jahr 1933′

“Der Holocaust-Historiker Daniel Blatman ist erstaunt, wie schnell sich Israel auf den Faschismus zubewegt. In dem Moment, in dem die Justizreform verabschiedet wird, werden wir uns in einer anderen Realität befinden”, sagt er.

“Wir haben eine unverbrüchliche Bindung an den Staat Israel. Unabhängig davon, wer der Premierminister ist, unabhängig von der Situation vor Ort, wird sich das nicht ändern”, bekräftigte er.” (Haaretz)

Nides äußerte sich besorgt über den Iran und sagte, er arbeite eng mit Israel zusammen, und “wir arbeiten Tag und Nacht daran, um sicherzustellen, dass der Iran keine Atomwaffe erhält”.

Der US-Botschafter drückte seine entschiedene Unterstützung für die regierungsfeindlichen Proteste im Iran aus. Nides fügte hinzu: “Wir unterstützen keinen Regimewechsel, jedenfalls nicht öffentlich”. Übersetzt mit Deepl.com



Ben Norton ist Journalist, Schriftsteller und Filmemacher. Er ist der Gründer und Herausgeber von Multipolarista und lebt in Lateinamerika.

