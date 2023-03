US Ambassador To China: “We’re The Leader” Of The Indo-Pacific ❖ A recent US Chamber of Commerce InSTEP program hosted three empire managers to talk about Washington’s top three enemies, with the US ambassador to China Nicholas Burns discussing the PRC, the odious Victoria Nuland discussing Russia, and the US ambassador to Israel Tom Nides talking about Iran.

US-Botschafter in China: “Wir sind der Anführer” des Indopazifiks

von Caitlin Johnstone

2. März 2023

❖

Im Rahmen eines InSTEP-Programms der US-Handelskammer waren kürzlich drei Manager des Imperiums zu Gast, um über die drei größten Feinde Washingtons zu sprechen. Der US-Botschafter in China, Nicholas Burns, sprach über die VR China, die verhasste Victoria Nuland über Russland und der US-Botschafter in Israel, Tom Nides, über den Iran.

Gegen Ende der einstündigen Diskussion machte Burns die sehr interessante Bemerkung, dass Peking akzeptieren müsse, dass die Vereinigten Staaten “der Anführer” in der Region seien und nirgendwo hingehen würden.

“Aus meiner Sicht, die ich hier in China sitze und auf den Indopazifik hinausschaue, ist unsere amerikanische Position stärker als vor fünf oder zehn Jahren”, sagte Burns und verwies auf die Stärke der US-Bündnisse, des Privatsektors, der Forschungseinrichtungen und der großen Technologieunternehmen.

“Und ich glaube, dass die Chinesen jetzt verstehen, dass die Vereinigten Staaten in dieser Region bleiben – wir sind in vielerlei Hinsicht der Anführer in dieser Region”, fügte Burns mit Nachdruck hinzu.

Der “Indopazifik” ist ein Begriff, der in den letzten Jahren im geopolitischen Diskurs stark an Bedeutung gewonnen hat. Er beschreibt in der Regel die riesige multikontinentale Region zwischen Australien im Süden, Asien im Norden, Afrika im Westen und der Mitte des Pazifiks im Osten. In dieser Region lebt die Hälfte der Weltbevölkerung, und sie umfasst auch China.

Nachdem er den ziemlich dreisten Anspruch erhoben hatte, “der Anführer” einer Region zu sein, zu der China gehört, die Vereinigten Staaten aber nicht, erklärte Burns weiter, dass die USA keine Konfrontation mit der chinesischen Regierung wollen.

“Wir wollen eine Zukunft in Frieden mit China”, sagte Burns. “Wie Präsident Biden jedes Mal, wenn er über dieses Thema spricht, deutlich macht, wollen wir keinen Konflikt, aber wir werden uns hier draußen behaupten. Am Ende meines ersten Jahres als Botschafter bin ich optimistisch, was die amerikanische Position in diesem Land und in dieser Region angeht.”

Nochmals: Burns sagt dies von China aus, mit “in diesem Land” meint er also in China.

Burns hat den Irak-Krieg unterstützt und erklärt, dass “China die größte Bedrohung für die Sicherheit unseres Landes und der demokratischen Welt ist”, und er wurde nicht ohne Grund in sein derzeitiges Amt berufen. Obwohl er ein besonders falkenhafter und amerikanischer Vordenker ist, stehen seine Äußerungen ganz im Einklang mit der offiziellen US-Außenpolitik; hier ein Auszug aus einer im letzten Jahr veröffentlichten Strategie des Weißen Hauses mit dem Titel “Indo-Pacific Strategy of the United States”:

Die Vereinigten Staaten sind eine indo-pazifische Macht. In der Region, die sich von unserer Pazifikküste bis zum Indischen Ozean erstreckt, leben mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung, fast zwei Drittel der Weltwirtschaft und sieben der größten Streitkräfte der Welt. In dieser Region sind mehr Angehörige des US-Militärs stationiert als in jeder anderen Region außerhalb der Vereinigten Staaten. Die Region bietet mehr als drei Millionen amerikanische Arbeitsplätze und ist die Quelle für ausländische Direktinvestitionen in Höhe von fast 900 Milliarden Dollar in den Vereinigten Staaten. In den kommenden Jahren wird der Einfluss der Region, die für zwei Drittel des weltweiten Wirtschaftswachstums verantwortlich ist, weiter zunehmen – und damit auch ihre Bedeutung für die Vereinigten Staaten.

…

In einer sich schnell verändernden strategischen Landschaft erkennen wir, dass die amerikanischen Interessen nur dann vorangebracht werden können, wenn wir die Vereinigten Staaten fest im indopazifischen Raum verankern und die Region selbst, zusammen mit unseren engsten Verbündeten und Partnern, stärken.

“Dieser verstärkte amerikanische Fokus ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass der indopazifische Raum mit wachsenden Herausforderungen konfrontiert ist, insbesondere durch die VR China. Die VR China bündelt ihre wirtschaftliche, diplomatische, militärische und technologische Macht, um im indopazifischen Raum eine Einflusssphäre zu schaffen und die einflussreichste Macht der Welt zu werden. Die Zwangshandlungen und Aggressionen der VR China erstrecken sich über den gesamten Globus, sind aber im indopazifischen Raum am stärksten ausgeprägt. Von der wirtschaftlichen Nötigung Australiens über den Konflikt entlang der tatsächlichen Kontrolllinie mit Indien bis hin zum wachsenden Druck auf Taiwan und der Einschüchterung von Nachbarn im Ost- und Südchinesischen Meer – unsere Verbündeten und Partner in der Region tragen einen Großteil der Kosten für das schädliche Verhalten der VR China. In diesem Prozess untergräbt die VR China auch die Menschenrechte und das Völkerrecht, einschließlich der Freiheit der Schifffahrt, sowie andere Grundsätze, die dem indopazifischen Raum Stabilität und Wohlstand gebracht haben.”

“Unsere gemeinsamen Anstrengungen in den nächsten zehn Jahren werden darüber entscheiden, ob es der VR China gelingt, die Regeln und Normen, die dem Indopazifik und der ganzen Welt zugute gekommen sind, zu verändern. Die Vereinigten Staaten investieren ihrerseits in die Grundlagen unserer Stärke im eigenen Land, stimmen unsere Vorgehensweise mit der unserer Verbündeten und Partner im Ausland ab und konkurrieren mit der VR China, um die Interessen und die Vision für die Zukunft zu verteidigen, die wir mit anderen teilen. Wir werden das internationale System stärken, es auf gemeinsame Werte gründen und es aktualisieren, um den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu begegnen. Unser Ziel ist es nicht, die VR China zu verändern, sondern das strategische Umfeld, in dem sie agiert, zu gestalten und ein Gleichgewicht des Einflusses in der Welt zu schaffen, das für die Vereinigten Staaten, unsere Verbündeten und Partner sowie für die Interessen und Werte, die wir teilen, so günstig wie möglich ist.”

Caitlin Johnstone on Twitter: “Imagine If China Did To The US What The US Is Doing To China”Your brain would have to be made of soup not to look at that graphic and understand who the real aggressor is here.”https://t.co/LRpOjqA6Hp / Twitter” Imagine If China Did To The US What The US Is Doing To China”Your brain would have to be made of soup not to look at that graphic and understand who the real aggressor is here.”https://t.co/LRpOjqA6Hp

Wie wir vor kurzem erörtert haben, hat uns die Geschichte gezeigt, dass der Plan des US-Imperiums, “das strategische Umfeld zu gestalten”, in dem China agiert, bedeutet, China weiterhin mit Kriegsmaschinerie in einer Weise einzukreisen, wie es die USA selbst nie zulassen würden. Wenn also Männer wie Joe Biden und Nicholas Burns behaupten, die USA strebten keine Konfrontation mit China an, dann meinen sie in Wirklichkeit, dass sie hoffen, China lehne sich einfach zurück, ohne auf die Konfrontation zu reagieren, die die USA ihm bereits auferlegt haben.

Die Art und Weise, wie die US-Imperiumsmanager über die “Führung” angeblich souveräner Staaten mit angeblich unabhängigen Regierungen sprechen, zeigt, dass sie wirklich glauben, die Welt gehöre ihnen. Wir sehen das in Nachrichten wie den US-Beamten, die Brasilien ermahnen, weil es dem Iran erlaubt, Militärschiffe Tausende von Meilen von der US-Küste entfernt zu beherbergen, während sie ständig darüber schimpfen, dass China eine kleine Einflusssphäre über das Südchinesische Meer beansprucht, die die USA ständig verletzen, indem sie mit ihrer eigenen Kriegsmaschinerie hindurchsegeln und fliegen.

Wir sehen auch, wie die Manager des US-Imperiums den gesamten Planeten für sich beanspruchen, z. B. als sie eine “rote Linie” für die militärische Unterstützung Russlands durch China zogen, während die USA und ihre Verbündeten Waffen in die Ukraine lieferten, oder als Biden sagte, dass “alles südlich der mexikanischen Grenze Amerikas Vorgarten ist, “oder als die damalige Pressesprecherin Jen Psaki zu den zunehmenden Spannungen um die Ukraine sagte, es sei in Amerikas Interesse, “unsere Länder an der Ostflanke” zu unterstützen, womit sie andeutete, dass die Ostflanke der Vereinigten Staaten Osteuropa ist und nicht ihre eigene geografische Ostküste.

Sie beanspruchen den gesamten Planeten für sich, während sie vorgeben, dass sie keine Konfrontation mit den Nationen suchen, die sie zu unterwerfen versuchen, und jede Weigerung, sich unterwerfen zu lassen, als unprovozierten Akt der Aggression auslegen. Dies führt unsere Welt in eine sehr gefährliche Richtung, und wir müssen etwas tun, um dies zu verhindern. Übersetzt mit Deepl.com

Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn euch dieser Beitrag also gefallen hat, solltet ihr in Erwägung ziehen, ihn weiterzugeben, mir auf Facebook, Twitter, Soundcloud oder YouTube zu folgen, etwas Geld auf mein Trinkgeldkonto auf Patreon oder Paypal zu werfen oder eine Ausgabe meine monatlichen Zeitschrift zu kaufen. Wenn ihr mehr lesen wollt, könnt ihr meine Bücher kaufen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass du alles siehst, was ich veröffentliche, ist, dich auf meiner Website oder auf Substack in die Mailingliste einzutragen, die dich per E-Mail über alles informiert, was ich veröffentliche. Jeder, rassistische Plattformen ausgenommen, hat meine Erlaubnis, Teile dieses Werks (oder alles andere, was ich geschrieben habe) auf jede beliebige Weise kostenlos zu veröffentlichen, zu verwenden oder zu übersetzen. Für weitere Informationen darüber, wer ich bin, wo ich stehe und was ich mit dieser Plattform erreichen will, klicken Sie hier. Alle Werke wurden gemeinsam mit meinem Mann Tim Foley verfasst.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …