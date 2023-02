US-Experte über Ziele der USA im Ukraine-Krieg: “Es geht um Hegemonie, Imperialismus und Wirtschaft”

Wie der US-amerikanische politische Beobachter Jimmy Dore in einer Fox-News-Sendung dem Moderator Tucker Carlson erklärte, sei der Konflikt in der Ukraine von den USA aus wirtschaftlichen Gründen und zur Spaltung Russlands und Deutschlands provoziert worden. Der Experte wörtlich:

“Das sind alles Wirtschaftskriege. Bei dem Konflikt in der Ukraine geht es um Flüssigerdgas und um sicherzustellen, dass Deutschland und Russland sich niemals vereinigen.”

Dore erläuterte, dass Washington Bedenken bezüglich der russischen Naturressourcen und Arbeitskräfte und deren Kombination mit deutscher Technologie und deutschem Kapital habe. Dies sei der wahre Grund, “warum wir Nord Stream gesprengt haben, warum wir den Krieg in der Ukraine führen”, so der Experte.

Erst hätten die USA “in den vergangenen 20 Jahren den Nahen Osten in Brand gesetzt, und jetzt führen sie einen Stellvertreterkrieg in der Ukraine”. Weiter gehe es mit China in Analogie zur Ukraine. Bei all dem würden die USA nicht von Joe Biden, sondern von der Kriegsmaschine geführt, betonte Dore. Weiter sagte er: