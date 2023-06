Während Intel im “jüdischen Staat” 25 Milliarden investieren will, plant die deutsche Regierung eben einmal 10 Milliarden an Subventionen an diesen US-Konzern zu geben, von guten deutschen Steuermilliarden. Evelyn Hecht-Galinski

US-Hersteller Neue Intel-Chipfabrik auch in Israel Stand: 18.06.2023

Neben Europa will sich der US-Chiphersteller Intel auch in Israel breiter aufstellen. Nach den Worten von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu ist in Kirjat Gat eine neue Fabrik im Wert von 25 Milliarden Dollar geplant. Dies sei die bisher größte internationale Investition im Land, so Netanyahu.

Das Werk soll 2027 eröffnet werden und Tausenden Mitarbeitern Beschäftigung bieten, wie das israelische Finanzministerium mitteilte. Vereinbart worden sei demnach ein Steuersatz von 7,5 Prozent für Intel, der über dem aktuellen Niveau von fünf Prozent liege.Weiterlesen bei tagesschau.de

