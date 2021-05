Suspend US Aid to Israel: NOW! UPDATE: As soon as I posted a link to my Facebook account, its algorithm flagged the image to the left as content too graphic for its readers to see (see censored post to the right). This algorithm censorship is repulsive.

US-Hilfe für Israel aussetzen: JETZT!

von Richard Silverstein

10. Mai 2021

Eltern in Gaza trauern um ihre Kinder, die unter den neun bei israelischen Luftangriffen Getöteten sind

UPDATE: Sobald ich einen Link zu meinem Facebook-Account gepostet hatte, markierte sein Algorithmus das Bild auf der linken Seite als zu grafischen Inhalt für seine Leser (siehe zensierten Beitrag auf der rechten Seite). Diese Algorithmus-Zensur ist widerwärtig.

Während sich der Konflikt in Jerusalem auf den Gazastreifen ausweitet, wo Israel gerade 9 palästinensische Kinder (insgesamt 24 Tote) bei Luftangriffen ermordet hat, ist es an der Zeit, dass die Welt aufhört, “Besorgnis” auszudrücken und “Ruhe auf beiden Seiten” zu fordern, und etwas tut. Etwas Reales. Etwas, das von Bedeutung ist.

Das Einzige, was zählt, und das einzige Druckmittel, das die USA haben, ist ihr beschämend grobes 38-Milliarden-Dollar-Hilfspaket mit einer Laufzeit von 10 Jahren, ein von Obama angebotener “Sweet-Heart-Deal”, um Netanjahus Widerstand gegen das JCPOA-Abkommen abzukaufen (es hat nicht funktioniert). Die Biden-Administration muss sofort alle Formen der US-Hilfe für Israel aussetzen, bis Israel alle seine Grenzpolizei-Schläger aus Haram al-Sharif abzieht und alle Vertreibungen der palästinensischen Bewohner in Ost-Jerusalem einstellt.

Natürlich wird es das nicht tun. Die US-Vertretung bei der UNO weigerte sich sogar, eine Resolution des Sicherheitsrates, die die Gewalt gegen die Palästinenser verurteilt, zur Abstimmung kommen zu lassen. Lesen Sie dies und weinen Sie:

Vierzehn der 15 Mitglieder des Sicherheitsrates unterstützten den aktualisierten Entwurf der Erklärung, aber er kam nicht voran, nachdem die US-Mission um mehr Zeit bat, um die Angelegenheit zu beraten, und hinzufügte, dass ein solcher Schritt zu diesem Zeitpunkt nicht sinnvoll sein könnte, sagten zwei anwesende Diplomaten der Times of Israel.

Als Antwort auf eine Anfrage zu dieser Angelegenheit sagte ein Sprecher der US-Mission: “Die Vereinigten Staaten engagieren sich konstruktiv, um sicherzustellen, dass jede Aktion des Sicherheitsrates hilfreich ist, um die Spannungen zu deeskalieren.”

Der Staatssekretär Antony Blinken gab diese typisch milde Erklärung ab:

“Alle Seiten müssen deeskalieren, Spannungen abbauen, praktische Schritte unternehmen, um die Dinge zu beruhigen.”

Aber nur für den Fall, dass Biden versucht war, tatsächlich etwas Ernstes zu tun, warnte Israel ihn, sich zurückzuhalten:

Israelische Beamte sagten, dass [der nationale Sicherheitsberater] Ben Shabbat Sullivan während des Telefongesprächs sagte, dass Israel glaubt, dass die Biden-Administration und der Rest der internationalen Gemeinschaft sich aus der Krise in Jerusalem heraushalten und es vermeiden sollten, Israel unter Druck zu setzen.

Ben Shabbat sagte Sullivan, dass “internationales Eingreifen eine Belohnung für die palästinensischen Krawallmacher und diejenigen ist, die sie unterstützen, die internationalen Druck auf Israel suchen”, so ein israelischer Beamter, der über das Telefonat informiert war.

Aber es gibt keinen Grund, dass progressive Mitglieder des Kongresses nicht anfangen können, eine solche Forderung zu stellen. Bernie Sanders, zum Beispiel, hören Sie auf, wie ein typischer liberaler Zionist zu klingen und lassen Sie Ihre Freak-Flagge wehen. Wir alle wissen, dass du zu uns gehörst und dass du deine Sprache in Begriffe kleidest, die liberale Zionisten nicht beleidigen. Jetzt ist es an der Zeit, die frühere Zurückhaltung aufzugeben und die Dinge so zu sagen, wie sie sind. Bevor Gaza in Flammen aufgeht. Bevor Brände in der Al-Aqsa-Moschee wüten und Gläubige tot in ihren heiligen Hallen liegen.

Das Beste, was die Progressiven bisher zustande brachten, war eine vage Forderung, dass die US-Hilfe an die Bedingung geknüpft wird, dass Israel sie nicht für Siedlungen verwenden darf. Die Abgeordnete Betty McCollum unterstützt einen Gesetzesentwurf, der fordert, die Hilfe an die Freilassung von Hunderten von palästinensischen Kindern zu knüpfen, die in israelischen Gefängnissen festgehalten werden und damit gegen das Völkerrecht verstoßen. Das ist alles schön und gut. Aber wir brauchen viel mehr.

Alexandria Ocasio Cortez: Zeit, Ihre beschämende Wortsalat-Antwort auf den New Yorker JCRC-Leiter während einer Zoom-Diskussion einzulösen. Zeit, sich für Palästina einzusetzen, da es unter dem gefährlichsten und schädlichsten Angriff seit Jahren steht. Es gibt noch andere: Marc Pocan, Ro Khanna, Ayanna Presley, Cori Bush, Pramila Jayapal. Haben Sie den Mut Ihrer progressiven Überzeugungen. Jetzt ist die Zeit dafür.

Um Ihnen einen Vorgeschmack auf die israelische Stimmung inmitten der heutigen Luftangriffe zu geben, bei denen 9 Kinder unter den 24 Toten starben:

Dies ist ein Video von jüdischen Nazis, die am Jerusalem-Tag vor der Westmauer “feiern”. Sie singen ein Lied, das zum Völkermord aufruft. Es ist ein Zitat von Samson, nachdem ihm die Augen ausgerissen wurden und kurz bevor er sein letztes Quäntchen Kraft benutzt, um die Säulen des Philister-Tempels [stellvertretend für die Palästinenser im Siedler-Terror-Jargon] umzustürzen:

“Souveräner Herr, erinnere dich an mich. Bitte, Gott, stärke mich nur noch einmal, und lass mich mit einem Schlag Rache nehmen an den Philistern für meine zwei Augen.”

Dieses Lied wurde auch bei einer Hochzeit nach der Ermordung der Familie Dawabsheh durch einen Brandanschlag von Siedlerterroristen gesungen. Die Gäste der Terrorhochzeit hielten ein Bild eines der toten Kinder hoch und stachen mit Gewehren auf das Bild ein. Es war ein schöner Anblick.

Sie erinnern mich an die Siedler auf dem Zion-Platz im Jahr 1995, die nach dem Blut von Premierminister Yitzhak Rabin schrien. In diesem Fall schreien sie nach palästinensischem Blut. Wenn Sie ein Diaspora-Jude sind, müssen Sie sich über diese Nürnberger-ähnliche Raserei empören. Das brennende Gebäude im Hintergrund oberhalb der Mauer erinnert mich an die brennenden Fackeln bei der Kundgebung in Charlottesville. Kann man diese Leute wirklich als Juden bezeichnen? Hat ihre Religion Ähnlichkeit mit etwas, das man als jüdisch bezeichnen würde?

Einer der altgedienten Reporter von Yediot Achronot, Attila Somfalvi, twitterte dies: “Es gibt jetzt nichts mehr, was uns daran hindert, ein Viertel in Gaza auszuradieren.” Sobald Tweeps es bemerkten, entfernte er diese Werbung für den Völkermord. Ich fragte Yediot, ob dies die Ansichten der Zeitung repräsentiere und, falls nicht, was sie tun würde, um sich davon zu trennen. Bisher keine Antwort.

Ein anderer der bekanntesten Mitte-Rechts-Kolumnisten Israels, Ben Caspit, twitterte als Antwort auf einen anderen Zeitungsredakteur, der feststellte, dass es an der Zeit sei, die Operationspläne der IDF für den Angriff auf Gaza abzustauben (h/t David Sheen):

“Ich schlage vor, weniger [operative Pläne] Schritte und wechselnde [Plan-]Namen. Mehr Taten. Zum Beispiel, heute Abend die Hochhäuser im Tuffah-Viertel [in Gaza] niederzureißen. Mit vorheriger Warnung, natürlich!”

Im Gegensatz zu Somfalvi hat Caspit seine genozidalen Tweets auf seiner Timeline für alle sichtbar hinterlassen. Auch gehören diese beiden “Journalisten” nicht zu den extremeren der israelischen Medien. Sie sind kein Äquivalent zu Breitbart oder Newsmax, keine Ausreißer. Sie sind so Mainstream wie sie kommen. Deshalb sind diese Äußerungen umso beunruhigender. Die meisten Israelis würden diese Äußerungen bejubeln. Völkermord, Shmenozid. Wen kümmert’s? Sie zerstören unser Land und wir können das nicht zulassen. Ende der Geschichte.

Es ist eine Schande, dass es kein ICC-Äquivalent für Journalisten gibt. Sie haben einen großen Einfluss auf die Stimmung der Leser. In der Tat wurde der Völkermord in Ruanda von Radiosendern angezettelt. Journalisten haben die Pflicht, den Völkermord nicht zu fördern – zumindest nicht in diesem Ausmaß. Wenn sie dafür nicht diszipliniert werden, verdienen sie es, in Den Haag auf die Anklagebank gesetzt zu werden.

Wenn Sie also Joe Biden oder Bernie Sanders sind. Das ist es, womit Sie es zu tun haben: ein ganzes Land, das in Völkermord und Apartheid versunken ist. Vorbei ist die Zeit für halbe Sachen. Vorbei ist die Zeit für Beidseitigkeit. Stoppt diesen Wahnsinn. Stoppt dieses Massaker. Tun Sie es jetzt. Setzen Sie die Hilfe für Israel aus: JETZT! Übersetzt mit Deepl.com

