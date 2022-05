Voll im III. Weltkrieg, mit allen schmutzigen Mitteln



US-Informationen halfen der Ukraine bei der Versenkung des russischen Flaggschiffs Moskwa, sagen Behördenvertreter

Das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte sank am 14. April, nachdem es von zwei ukrainischen Neptun-Anti-Schiffsraketen getroffen worden war, wie US-Beamte mitteilten.



Medienberichte – Ukraine konnte “Moskwa” mithilfe von US-Informationen versenken Geheimdienstinformationen der USA sollen dem ukrainischen Militär dabei geholfen haben, das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte zu versenken. 06.05.2022 Die Vereinigten Staaten hätten das Schiff auf Nachfrage aus Kiew als die “Moskwa” identifiziert und auch bei der Lokalisierung geholfen, meldet der Fernsehsender NBC News.

Bild:Smoke billows from the damaged Russian ship Moskva on April 15, 2022.OSINT Technical via Twitter

Von Ken Dilanian, Courtney Kube und Carol E. Lee

5. Mai 2022

Von den USA mitgeteilte Geheimdienstinformationen haben der Ukraine geholfen, den russischen Kreuzer Moskva zu versenken, sagten US-Beamte gegenüber NBC News und bestätigten damit eine amerikanische Rolle bei dem vielleicht schmerzlichsten Schlag gegen Wladimir Putins unruhige Invasion in der Ukraine.

Die Moskva, ein Lenkwaffenkreuzer mit 510 Mann Besatzung, war das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte. Er sank am 14. April, nachdem er von zwei ukrainischen Neptun-Schiffsabwehrraketen getroffen worden war, wie US-Beamte mitteilten. Moskau erklärte, das Schiff sei nach einem Brand gesunken. Die Moskwa war das größte russische Kriegsschiff, das seit dem Zweiten Weltkrieg im Kampf versenkt wurde. Amerikanische Beamte sagten, es habe erhebliche russische Verluste gegeben, aber sie wüssten nicht, wie viele.

Der Angriff erfolgte, nachdem die ukrainischen Streitkräfte die Amerikaner nach einem Schiff gefragt hatten, das im Schwarzen Meer südlich von Odesa unterwegs war, so US-Beamte gegenüber NBC News. Die USA identifizierten das Schiff als die Moskwa und halfen bei der Bestätigung der Position, woraufhin die Ukrainer das Schiff angriffen.

Die USA wussten nicht im Voraus, dass die Ukraine die Moskva ins Visier nehmen würde, sagten Beamte, und waren an der Entscheidung zum Angriff nicht beteiligt. Mit der Ukraine werden maritime Informationen ausgetauscht, um sie bei der Abwehr von Angriffen durch russische Schiffe zu unterstützen, fügten die Beamten hinzu.

Über die Rolle der USA bei der Versenkung wurde bisher nicht berichtet. NBC News berichtete jedoch im vergangenen Monat, wie amerikanische Geheimdienstinformationen, die mit der Ukraine geteilt wurden, zu den bisherigen Erfolgen der Ukraine beigetragen haben, einschließlich der Unterstützung der Ukraine bei der Bekämpfung russischer Streitkräfte und der Vermeidung russischer Angriffe. Weiterlesen auf NBC.News. Übersetzt mit Deepl.com

--

