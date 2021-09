Eine wichtige Klage in Anbetracht der ungesühnten US-Verbrechen

https://www.middleeasteye.net/news/us-bilal-abdul-kareem-kill-list-petition-supreme-court



Bilal Abdul Kareem glaubt, dass er im Jahr 2016 fünfmal Ziel von US-Luftangriffen war (Facebook)



US-Journalist Bilal Abdul Kareem reicht Klage gegen “Tötungsliste” beim Obersten Gerichtshof ein

Von Umar Farooq und Simon Hooper, in Washington DC

21. September 2021



Anwälte sagen, der Fall werfe Fragen über die Rechtmäßigkeit von US-Luftangriffen und das Recht eines amerikanischen Bürgers auf ein ordentliches Verfahren auf

Bilal Abdul Kareem, ein amerikanischer Journalist, der sich im von der Opposition kontrollierten Nordwesten Syriens aufhält, hat beim Obersten Gerichtshof der USA eine Petition eingereicht, in der er die Regierung beschuldigt, ihn auf eine “Tötungsliste” gesetzt zu haben, und behauptet, dass er deshalb 2016 fünfmal Ziel von US-Luftangriffen war.

Die Petition ist die jüngste Entwicklung in einem jahrelangen Rechtsstreit zwischen der US-Regierung und Abdul Kareem und fordert den Obersten Gerichtshof auf, zu entscheiden, ob ein unteres Gericht seinen Fall zu Unrecht abgewiesen hat.

In unserem Fall geht es um die Frage, ob die Vereinigten Staaten einen US-Bürger ohne ordnungsgemäßes Verfahren töten dürfen, weil ihr Wunsch, ihre eigenen Bürger hinzurichten, ein Staatsgeheimnis ist.

– Tara Plochocki, Rechtsbeistand von Bilal Abdul Kareem

“Worum es in unserem Fall wirklich geht, ist: Können die Vereinigten Staaten einen US-Bürger ohne ordentliches Verfahren töten, weil ihr Wunsch, ihre eigenen Bürger hinzurichten, ein Staatsgeheimnis ist?” sagte Tara Plochocki, Rechtsbeistand von Abdul Kareem, gegenüber Middle East Eye.

In der Klageschrift wird argumentiert, dass ein Berufungsgericht die Klage des Journalisten Anfang des Jahres fälschlicherweise abgewiesen hatte, weil es sich auf Fakten über den Krieg in Syrien berufen hatte, die in keinem Zusammenhang standen.

Abdul Kareem, ein Mitarbeiter von MEE, der vor allem für seine Berichte über die letzten Tage der Schlacht in Ost-Aleppo im Jahr 2016 bekannt ist, ist einer der Gründer von On the Ground News, einer Organisation, die über den syrischen Bürgerkrieg aus den von der Opposition kontrollierten Gebieten berichtet.

Im März 2017 reichte er bei einem Bezirksgericht in Washington DC eine Klage gegen die Central Intelligence Agency, das Verteidigungsministerium und mehrere andere Regierungsbehörden ein.

US “Kill List”: Fünfmal entkam Bilal Abdul Kareem nur knapp dem Tod

In der Klage wird behauptet, er sei von der US-Regierung auf eine “Tötungsliste” gesetzt worden, was verfassungswidrig sei und sein Recht auf ein ordentliches Verfahren verletze.

In der Klage wird behauptet, dass Abdul Kareem möglicherweise als Folge eines Programms der Nationalen Sicherheitsbehörde der USA mit der Bezeichnung “Skynet” ins Visier genommen wurde, das anhand von Mustern in der Mobiltelefonkommunikation und den damit verbundenen Metadaten feststellt, ob eine Person eine Bedrohung darstellt.

Sie enthält auch Einzelheiten zu fünf Luftangriffen im Jahr 2016, bei denen Abdul Kareem glaubt, dass er von den USA ins Visier genommen wurde, darunter ein Drohnenangriff, bei dem sein Auto angeblich durch eine amerikanische Hellfire-Rakete zerstört wurde.

Gerichtlicher Hinweis

Im September 2019 wies das Bezirksgericht den Fall ab, nachdem sich die USA auf das Privileg der “Staatsgeheimnisse” berufen hatten, um die Offenlegung von Informationen über ihre Tötungsliste zu vermeiden, und zu dem Schluss kamen, dass es plausibel sei, dass er ein Ziel der Regierung war.

Nachdem er gegen die Entscheidung Berufung eingelegt hatte, wies ein Berufungsgericht den Fall jedoch im Januar 2021 mit der Begründung ab, dass Staatsgeheimnisse gewahrt würden und er die Vereinigten Staaten nicht ausdrücklich mit den gegen ihn gerichteten Angriffen in Verbindung bringen könne.

Das Gericht nahm zwei zuvor nicht zitierte Berichte des Congressional Research Service und des US-Außenministeriums über den Syrienkrieg zur Kenntnis und kam zu dem Schluss, dass nicht bewiesen werden konnte, dass die USA für die Angriffe verantwortlich waren, da “zahlreiche Akteure in den Syrienkonflikt verwickelt waren”.

Der einzige Unterschied zwischen den Menschen, die vor zwei Wochen in Afghanistan durch einen irrtümlichen Drohnenangriff getötet wurden, und Bilal Abdul Kareem ist, dass ich nicht gestorben bin”.

– Bilal Abdul Kareem

Plochocki bezeichnete die Entscheidung der Berufungsinstanz als “völlig unangemessen” und fügte hinzu, dass die Tatsachenermittlung in erster Instanz oder vor einem Bundesbezirksgericht stattfinde und nicht vor dem Berufungsgericht.

“In diesem Stadium des Falles sollte sich ein Gericht nur ansehen, was in der Klage steht, und entscheiden, ob der Anspruch plausibel ist oder ob er aus einem anderen Grund mangelhaft ist”, sagte sie gegenüber MEE.

“Als wir gegen die Entscheidung über die Staatsgeheimnisse Berufung einlegten, sagte das Berufungsgericht: ‘Anstatt die Frage nach den Staatsgeheimnissen zu beantworten, gehen wir einfach um Sie herum, finden etwas in einem Online-Bericht und sagen, dass es unwahrscheinlich ist, dass Sie einen echten Anspruch haben’.

“Und das ist verfahrenstechnisch wirklich unangemessen.”

In der Petition von Abdul Kareem wird argumentiert, dass das Berufungsgericht des DC Circuit “einen völlig unangemessenen Gebrauch von gerichtlichen Hinweisen” gemacht habe, was zu einer “ungeheuerlichen Abweichung vom akzeptierten und üblichen Verlauf gerichtlicher Verfahren geführt habe, die Auswirkungen auf Leben und Tod habe”.

Sie stellt in Frage, dass sich das Gericht auf Berichte gestützt hat, in denen die Bombardierung des von der Opposition gehaltenen Ost-Aleppo durch syrische und russische Streitkräfte im September 2016 sowie der Einsatz von “bunkerbrechenden Bomben und Brandmunition” und der wahllose Beschuss von Zivilisten während dieser Kampagne beschrieben wurden.

Sie weist darauf hin, dass es sich bei den angeblichen Angriffen auf Abdul Kareem um gezielte Angriffe handelte, die Anfang 2016 an anderen Orten stattfanden und bei denen “eine ganz andere Waffe” zum Einsatz kam als in den Berichten beschrieben.

Wären die gerichtlich festgestellten “Fakten” einer sinnvollen Bewertung unterzogen worden, hätte Kareem gezeigt, dass sie weder verlässlich noch für die Behauptungen relevant sind und dass die begrenzten Nachforschungen, die das Gericht von sich aus angestellt hat, keine Verbindung zwischen Russen oder Syrern oder irgendjemand anderem zu der spezifischen Zeit, dem Ort oder der Art und Weise der angeblichen Angriffe herstellen”, heißt es.

Mein Tag vor Gericht verweigert

Die USA und ihre Verbündeten haben seit ihrer Intervention in dem Land im Jahr 2014 im Rahmen einer Anti-IS-Koalition zahlreiche Luftangriffe auf militante Gruppen im Nordwesten Syriens geflogen, die angeblich mit Al-Qaida oder der Gruppe Islamischer Staat in Verbindung stehen.

Am Montag erklärte das US-Zentralkommando, es habe einen Luftangriff auf einen “hochrangigen Al-Qaida-Anführer” in der Nähe von Idlib im Nordwesten Syriens durchgeführt. Örtlichen Berichten zufolge war der Angriff auf ein Fahrzeug gerichtet, in dem sich Kommandeure der mit Al-Qaida verbundenen Hurras al-Din befanden.

Aber auch die USA sehen sich mit Vorwürfen konfrontiert, irrtümlich Zivilisten getötet und zivile Opfer in der Region nicht ordnungsgemäß untersucht zu haben.

Als er am Dienstag um einen Kommentar zu seinem Fall gebeten wurde, sagte Abdul Kareem gegenüber MEE: “Nachdem mehrere Jahre juristischer Manöver vergangen sind, wird mir immer noch verweigert, meinen Namen vor Gericht reinzuwaschen.

“Manch einer mag denken: ‘Da muss etwas im Gange sein. Er muss etwas getan haben!’ Ich sage: ‘Ja, da ist etwas im Gange. Es gibt eine konzertierte Aktion, um mich davon abzuhalten, die ‘Beweise’, die sie angeblich haben, anzufechten.

Abdul Kareem verwies auch auf einen US-Drohnenangriff in Afghanistan im vergangenen Monat, bei dem zehn Mitglieder einer einzigen Familie, darunter sieben Kinder, getötet wurden.

Nachdem er den Schlag zunächst als erfolgreichen Angriff auf die Gruppe Islamischer Staat (IS) verteidigt hatte, gab US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Freitag zu, dass es sich um einen “schrecklichen Fehler” gehandelt habe.

Abdul Kareem sagte: “Der einzige Unterschied zwischen den Menschen, die vor zwei Wochen in Afghanistan durch einen irrtümlichen Drohnenangriff getötet wurden, und Bilal Abdul Kareem ist, dass ich nicht gestorben bin.”

Auf die Frage, ob er glaube, dass er immer noch ein Ziel der USA sei, sagte Abdul Kareem, dass es seit der Einreichung des Falls keine offensichtlichen Anschläge auf sein Leben gegeben habe.

“Ich glaube, dass die Aufdeckung dieses Falles sie wirklich aus der Bahn geworfen hat. Sie sind daran gewöhnt, Dinge zu tun, die sie tun wollen, ohne dass es irgendeine Art von rechtlichem Widerstand gibt. Aber dieses Mal war das nicht der Fall. Und ich bin froh, dass es nicht passiert ist.

Die Menschenrechtsorganisation Reprieve, die den Fall von Abdul Kareem unterstützt, erklärte, die Petition des Obersten Gerichtshofs habe wichtige Konsequenzen für das US-Drohnenprogramm.

Jennifer Gibson, Leiterin des Reprieve-Teams für außergerichtliche Hinrichtungen, sagte gegenüber MEE: “Wenn ein US-Bürger keine Antworten oder Rechenschaft über die gegen ihn gerichteten Angriffe erhalten kann, welche Hoffnung gibt es dann für die Familienangehörigen unschuldiger Afghanen, einschließlich kleiner Kinder, die getötet wurden, und auch für diejenigen, die bei zukünftigen Angriffen getötet werden könnten?”

Staatsgeheimnisse

Während derzeit noch unklar ist, ob sich der Oberste Gerichtshof mit dem Fall befassen wird, hat das Gericht bereits beschlossen, in diesem Jahr zwei weitere Fälle zu verhandeln, in denen es um die Frage des Staatsgeheimnisprivilegs der Regierung geht.

In dem einen Fall klagt ein kalifornischer Imam gegen das FBI, weil es die dortige muslimische Gemeinde ausspioniert hat, und in dem anderen Fall geht es darum, ob ein Häftling in Guantanamo Bay Informationen über seine Behandlung in der CIA-Gefangenschaft erhalten kann.

Plochocki sagte, die beiden Fälle hätten erhebliche Auswirkungen auf die Verwendung des Staatsgeheimnisprivilegs zur Blockierung von Rechtsstreitigkeiten und würden die Frage beantworten, ob die US-Regierung “behaupten kann, dass die nationale Sicherheit Ihre von der Verfassung garantierten Rechte übertrumpft”.

Ein Sprecher des Justizministeriums lehnte eine Stellungnahme zu dem Fall ab. Übersetzt mit Deepl.com

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...