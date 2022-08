US Invades Syria, Kills People, Claims Self-Defense ❖ Numerous Syrian and foreign militants have reportedly been killed and several US troops injured in an escalating exchange of attacks between the American invaders and the people in the country whose territory they are illegally occupying. On Tuesday night US Central Command announced that it had “conducted precision airstrikes in Deir ez-Zor Syria” in order to “defend and protect U.S.

USA marschiert in Syrien ein, tötet Menschen und beruft sich auf Selbstverteidigung



Von Caitlin Johnstone

25. August 2022

In einem eskalierenden Schlagabtausch zwischen den amerikanischen Invasoren und der Bevölkerung des Landes, dessen Territorium sie unrechtmäßig besetzen, sind Berichten zufolge zahlreiche syrische und ausländische Kämpfer getötet und mehrere US-Soldaten verletzt worden.

Am Dienstagabend gab das US-Zentralkommando bekannt, dass es “Präzisionsluftangriffe in Deir ez-Zor in Syrien” durchgeführt habe, um “die US-Streitkräfte vor Angriffen wie denen vom 15. August auf US-Personal durch vom Iran unterstützte Gruppen zu verteidigen und zu schützen”.

“Der Präsident hat die Anweisung für diese Angriffe gemäß seiner Befugnis nach Artikel II gegeben, um US-Personal zu schützen und zu verteidigen, indem er Angriffe von Gruppen, die vom Iran unterstützt werden, unterbricht oder abschreckt”, sagte CENTCOM.

Der Iran hat jegliche Verbindung zu den bei den Luftangriffen angegriffenen Truppen bestritten, von denen Berichten zufolge bis zu zehn getötet wurden.

Auf den US-Angriff folgten Raketenangriffe auf US-Militärstellungen in Ostsyrien, bei denen eine unbekannte Zahl von US-Soldaten verletzt wurde. Die USA reagierten darauf mit einem Apache-Hubschrauberangriff auf syrische Fahrzeuge, von denen aus die Raketen abgefeuert worden sein sollen. Nach Angaben des Zentralkommandos wurden bei dem Hubschrauberangriff “zwei oder drei mutmaßlich vom Iran unterstützte Kämpfer” getötet.

Zum jetzigen Zeitpunkt bleibt abzuwarten, ob dieser Austausch von Angriffen weitergehen wird, aber es ist klar, wer der Aggressor ist.

“Die USA behaupten, in Syrien zu sein, um ISIS zu bekämpfen, aber sie kämpfen selten gegen ISIS”, twitterte der Journalist Aaron Maté über den Austausch. “In Wirklichkeit sind sie dort, um Syrien sein eigenes Öl und seinen Weizen zu verweigern und um gelegentlich Syrer und ihre Verbündeten anzugreifen, die die von den USA unterstützten sektiererischen Todesschwadronen in einem schmutzigen Krieg besiegt haben.”

Was er sagt, ist völlig richtig. Die USA sind eine Besatzungsmacht, die sich dort ohne die Erlaubnis der syrischen Regierung aufhält, ohne von Syrien angegriffen worden zu sein und ohne den berechtigten Anspruch, sich gegen irgendjemanden in Syrien zu verteidigen. Die “vom Iran unterstützten” Milizen in Syrien operieren mit der vollen Genehmigung der syrischen Regierung. Die USA sind buchstäblich in ein Land am anderen Ende der Welt eingedrungen, haben die Menschen in diesem Land getötet, die sie dort nicht haben wollten, und haben sich dann auf Selbstverteidigung berufen.

Wenn ich in das Haus meines Nachbarn einbreche, um seine Sachen zu stehlen, und ihn dann ermorde, als er versucht, mich aufzuhalten oder mich zum Gehen zu bewegen, würde es ziemlich lächerlich aussehen, wenn ich mich auf Notwehr berufen würde. Noch lächerlicher würde es aussehen, wenn mir jemand glauben würde.

Dies geschieht zur gleichen Zeit wie ein Bericht von Axios, dass der britische Sondergesandte für Syrien nur Gutes über die Art und Weise zu sagen hatte, wie Israel Syrien seit Jahren ständig bombardiert:

“Der britische Sondergesandte für Syrien sagte israelischen Beamten während eines Besuchs in Jerusalem vor einigen Wochen, dass die israelische Luftangriffskampagne gegen iranische Militärziele ‘wahrscheinlich das Einzige ist, was in Syrien funktioniert’, sagten Beamte des israelischen Außenministeriums, die über die Treffen informiert waren, gegenüber Axios.”

“In den letzten Jahren hat Israel Hunderte von Luftangriffen in Syrien durchgeführt”, schreibt Dave DeCamp von Antiwar zu dem Bericht von Axios. “Die Israelis sagen, dass die Bombenkampagne den Iran daran hindern soll, sich weiter im Land zu verschanzen, aber die Angriffe töten oft syrische Truppen und manchmal auch Zivilisten und beschädigen die zivile Infrastruktur.”

“Die USA billigen stillschweigend die Bombenkampagne in Syrien und koordinieren Berichten zufolge einige der Angriffe”, fügt DeCamp hinzu. “Im Juni berichtete das Wall Street Journal, dass Israel die Bombardierungen heimlich mit den USA koordiniert und dass Washington viele israelische Luftangriffe gebilligt hat, die von Gebieten in der Nähe eines US-Stützpunkts in Südsyrien aus gestartet wurden.”

Wenn Sie sich also fragen, warum alle westlichen Liberalen syrische Flaggen schwenken und die USA und ihre Verbündeten lautstark für ihren kriminellen, mörderischen Angriff auf ein souveränes Land verurteilen, dann ist das der Grund.

Das ist natürlich nur ein Scherz; das ist nicht der Fall. Diese Art von öffentlichem Aufschrei ist ausschließlich für die Missetaten von Regierungen reserviert, die die USA nicht gutheißen, wie die russische Invasion in der Ukraine.

Die Menschen im Westen werden nur dann ermutigt, über die Schrecken des Krieges nachzudenken, wenn es sich um den Krieg eines anderen Landes handelt. Wenn es den strategischen Interessen der weltumspannenden Machtstruktur dient, die sich lose um die Vereinigten Staaten gruppiert, kann man jede Woche seinen Nachbarn bombardieren, ohne dass es in den Nachrichten auftaucht. Man kann sogar in ein Land am anderen Ende der Welt einmarschieren und dann behaupten, dass man sich selbst verteidigt, wenn man aus dem Land geworfen werden soll. Übersetzt mit Deepl.com

